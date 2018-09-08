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Польша представила новый пистолет для вооруженных сил республики

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Армия Польши получит на вооружение новый пистолет. В тендере на поставку нового пистолета в вооруженные силы будет участвовать и польский военно-технический институт вооружений WITU (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia), который в рамках выставки MSPO 2018 презентовал новую модель стрелкового оружия, получившую название PW Inka, передает "Warspot" со ссылкой на портал milmag.pl.

Польша представила новый пистолет для вооруженных сил республики


Пистолет PW Inkа, по заявлению разработчиков из WITU, создан на базе модели PR-15 с учетом требований Министерства обороны Польши, указанных в условиях тендера на поставку новых пистолетов в вооруженные силы. PW в названии пистолета расшифровывается как Pistolet Wojskowy, а название Inkа он получил в честь медсестры армии Крайовой Дануты Гелены Седзикувны, более известной под псевдонимом Инка, которая сначала воевала против немецких частей, а после окончания Второй мировой войны вступила в антикоммунистическое сопротивление Польши, после чего была поймана и расстреляна польскими властями.




PW Inka внешне похож на большинство современных армейских пистолетов с полимерной рамкой, но имеет одно отличие - у него курок открытого типа. Вес пистолета 771 г, длина — 200 мм, высота — 140 мм, ширина — 33 мм, длина ствола — 114 мм. Калибр 9Х19. Питание осуществляется из магазина вместимостью 15 патронов.
Использованы фотографии:
https://www.thefirearmblog.com/blog/
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13 комментариев
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  1. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 17:22
    0
    Одна из многочисленных копий "Глока"..
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 17:35
      +3
      Дима hi
      Цитата: 210окв
      Одна из многочисленных копий "Глока"..

      Сходство имеется , не спорю . Данный пистолет сможет выиграть тендер только если будет дешевле конкурентов (за счёт происхождения) или ввиду отсутствия лобби со стороны крупных производителей (что малореально - мнение Хозяина и всё такое wink ) . Так что перспективы туманны ...
      1. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 17:52
        +1
        Паша,добрый день.Да,в Польше конечно стараются закупать амерзское,немецкое вооружение,короче что посложнее.Что попроще пытаются делать у себя.Промышленность у них достаточно развита.
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 17:56
          +2
          Ты правильно понял куда я клоню , но всё-таки мнение Большого Брата не следует забывать . Даст Фашингтон вказивку на закупку , например , продукции Смит-Вессон или Ругер . И что - думаешь поляки попрут против ? Сильно сомневаюсь .
          1. Горный стрелок Онлайн
            Горный стрелок Сегодня, 18:50
            +1
            Судя по стволу - и "приливам" на нем, одна из версий схемы браунинга, только с полимерной рамкой. Сколько тех пистолей нужно на армию Польши? Ну, тысяч 20. Ради этого не стоит "обижать" союзника.
            1. bouncyhunter Офлайн
              bouncyhunter Сегодня, 19:04
              +1
              Цитата: Горный стрелок
              Сколько тех пистолей нужно на армию Польши? Ну, тысяч 20. Ради этого не стоит "обижать" союзника

              Всё правильно , вроде бы . wink Но : имеем в уме имперские амбиции Польши на Империю от "моря до моря" wink
              Плюс не забываем о том , что поставка пистолетов потянет за собой поставку и ремкомплектов и прочих запцацок (сеть обслуживающих центров понятна) . Так что курочка по зёрнышку клюёт . А вот как она потом облегчается - отдельная тема .
      2. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 19:15
        0
        Паш, я наверно щас глупость скажу, но ТТ ещё никто не смог превзойти!
  2. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 17:32
    +4
    PW Inkа, по заявлению разработчиков из WITU, создан на базе модели PR-15
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:41
    +2
    Кумир у современной польши, если судить по названию пистолета, из числа националистов. Вот вам и поклонение истенному дьяволу в женском обличии.
  4. Govorun Офлайн
    Govorun Сегодня, 17:58
    0
    Польша представила новый пистолет для вооруженных сил республики
    И долго они его придумывали??? Или следующая новость будет про то как Польша придумала патроны к нему...
  5. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 18:05
    +3
    PW в названии пистолета расшифровывается как Pistolet Wojskowy, а название Inkа он получил в честь медсестры армии Крайовой Дануты Гелены Седзикувны, более известной под псевдонимом Инка, которая сначала воевала против немецких частей, а после окончания Второй мировой войны вступила в антикоммунистическое сопротивление Польши, после чего была поймана и расстреляна польскими властями.

    сложилось такое впечатление, что это главное достоинство пистолета...
  6. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 18:10
    +3
    Цитата: 210окв
    Одна из многочисленных копий "Глока"..

    В каком месте он копия Глока?
    Глок есть совершенно бескурковый девайс, причём 17-и зарядный (базовая модель).
    По внешнему виду это скорее ЗИГ-Зауэр 228-й, но уж ни разу ни Глок.
    Так что... Матчасть, Ватсон, наше всё!
  7. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:11
    0
    Польска зброевка не сильно замечена в качестве))
    Глок с вынесенным курком))