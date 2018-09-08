Польша представила новый пистолет для вооруженных сил республики
Армия Польши получит на вооружение новый пистолет. В тендере на поставку нового пистолета в вооруженные силы будет участвовать и польский военно-технический институт вооружений WITU (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia), который в рамках выставки MSPO 2018 презентовал новую модель стрелкового оружия, получившую название PW Inka, передает "Warspot" со ссылкой на портал milmag.pl.
Пистолет PW Inkа, по заявлению разработчиков из WITU, создан на базе модели PR-15 с учетом требований Министерства обороны Польши, указанных в условиях тендера на поставку новых пистолетов в вооруженные силы. PW в названии пистолета расшифровывается как Pistolet Wojskowy, а название Inkа он получил в честь медсестры армии Крайовой Дануты Гелены Седзикувны, более известной под псевдонимом Инка, которая сначала воевала против немецких частей, а после окончания Второй мировой войны вступила в антикоммунистическое сопротивление Польши, после чего была поймана и расстреляна польскими властями.
PW Inka внешне похож на большинство современных армейских пистолетов с полимерной рамкой, но имеет одно отличие - у него курок открытого типа. Вес пистолета 771 г, длина — 200 мм, высота — 140 мм, ширина — 33 мм, длина ствола — 114 мм. Калибр 9Х19. Питание осуществляется из магазина вместимостью 15 патронов.
Пистолет PW Inkа, по заявлению разработчиков из WITU, создан на базе модели PR-15 с учетом требований Министерства обороны Польши, указанных в условиях тендера на поставку новых пистолетов в вооруженные силы. PW в названии пистолета расшифровывается как Pistolet Wojskowy, а название Inkа он получил в честь медсестры армии Крайовой Дануты Гелены Седзикувны, более известной под псевдонимом Инка, которая сначала воевала против немецких частей, а после окончания Второй мировой войны вступила в антикоммунистическое сопротивление Польши, после чего была поймана и расстреляна польскими властями.
PW Inka внешне похож на большинство современных армейских пистолетов с полимерной рамкой, но имеет одно отличие - у него курок открытого типа. Вес пистолета 771 г, длина — 200 мм, высота — 140 мм, ширина — 33 мм, длина ствола — 114 мм. Калибр 9Х19. Питание осуществляется из магазина вместимостью 15 патронов.
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