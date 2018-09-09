Два Амьена. Ч. 1

Как и в марте 1918 г., главный удар германская армия в мае 1940 г. наносила также в Амьенском направлении. И это не случайно. Амьен, Седан, Люксембург лежат на прямой линии. От Амьена к Седану шло государственное шоссе. По этому кратчайшему и очень удобному для движения моторизованных и механизированных сил маршруту и был нанесен главный удар.Но чем же, собственно, замечателен Амьен?Мартовское наступление германцев в 1918 г. именно потому и потерпело поражение, что тогда не удалось взять Амьен; германское наступление остановилось в нескольких километрах от города. В 1940 г. захват Амьенского района явился решающей предпосылкой победы Германии на данном этапе войны (для реализации успеха нужно было еще несколько дополнительных условий, о чем будет сказано ниже). Факты показали, что после захвата Амъенского района союзники уже не смогли выправить положения. Причина этого состоит в том, что Амьен являлся чрезвычайно важным железнодорожным узлом. С его захватом фактически прерывается связь между парижским районом и Фландрией, северо-западной Францией. Из Амьена пути вели к Парижу, к побережью и во Фландрию.Маневр предполагает захват определенных важнейших стратегических объектов, что способствует выполнению главной задачи - разгрому неприятельской живой силы. Разумеется, такое значение Амьен мог иметь лишь в определенной обстановке. В 1914 г., например, обладание Амьеном не имело решающего значения. 28 августа 1914 г. германская 1-я армия прошла через него своим крайним правым флангом, в то время как французы уже отступили в юго-восточном направлении. Не забудем, однако, что именно в районе Амьена Жоффр попытался сконцентрировать новую 6-ю армию Монури - но не успел этого сделать.Здесь целесообразно провести сравнение событий 1940 г. и 1914 г. – оно, несомненно, интересно и показательно, однако при этом нельзя не учитывать и коренных различий этих двух операций, в частности, в форме стратегического маневра.Шлиффеновский план, как известно, предусматривал классический фланговый маневр, между тем как в 1940 г. германский маневр имел целью прорыв неприятельского центра и разъединение сил противника на две части. Сходство скорее получается именно с 1918 г. – и именно поэтому мы будем сравнивать операции 1918 и 1940 гг.К началу 1918 г. германские армии занимали фронт от моря в районе Ньюпорта, откуда он шел на юг, круто поворачивая южнее Ля Фер на восток к Вердену, где вновь спускался на юго-восток к швейцарской границе. Бельгийская и английская армии занимали участок от моря до р. Уазы; дальше к востоку находились французские армии. Амьен находился, таким образом, в тылу стыка английской и французской армий. Германский прорыв в этом районе угрожал разрывом армий союзников. В 1918 г. положение на западе создавало возможность и целесообразность постановки стратегической задачи (была ли в действительности четко поставлена такая задача, увидим дальше) разъединения союзных армий мощным ударом в районе Амьена.Обстановка в 1918 и 1940 гг. была различной, в частности, иным было расположение фронтов. В 1918 г. немцы - по прямой линии от Сен Кантена - находились всего лишь в 80 км от Амьена. В 1940 г. это расстояние составляло около 300 км. Однако в данном случае лишь ярче проявляется разница в наступательных ресурсах, которыми располагали армии этих двух периодов. Тот факт, что фронт 1940 г. был несколько отодвинут к северо-востоку, не имеет существенного значения при сравнении с обстановкой 1918 года.Разбирая наступления 1940 г., уделяют слишком мало внимания линии Зигфрида. Между тем ее роль была исключительно велика. Германское Верховное командование, благодаря наличию этого укрепленного рубежа, не только смогло выиграть время, которое требовалось для разгрома Польши, но и обеспечило безопасность своего маневра на западе. Линия Зигфрида послужила надежным барьером, за которым происходило сосредоточение и развертывание германской армии на левобережном рейнском плацдарме; германское Верховное командование имело возможность выбрать наиболее подходящий момент для наступления; наконец, оно могло не опасаться контрудара по германским коммуникациям с линии Мажино на север.Линия Зигфрида - с тем же названием, но в иной, конечно, структуре - имелась и в 1918 г. Эта укрепленная позиция была сооружена зимой 1916/17 г. и построена в основном по принципам полевой фортификации того времени, но с широким применением бетона. Начиналась она восточнее Арраса и шла в юго-восточном направлении - западнее Камбрэ и Сен Кантена, восточнее Ля Фер - опираясь левым флангом на горно-лесистый район Сен-Гобен. В течение двух последних лет войны (1917 - 1918 гг.) эта линия служила мощной опорой германского фронта на одном из жизненно важных направлений; она же послужила надежным прикрытием сосредоточения трех германских армий (17-й, 2-й и 18-й) для предстоящего наступления.Обстановка, сложившаяся в начале 1918 г., казалась внешне благоприятной для Германии: Восточный фронт был ликвидирован; на Итальянском фронте после поражения итальянцев в 1917 г. (Капоретто) перевес был явно на стороне австро-германцев. Германское Верховное командование получало полную свободу действий на Западном фронте, и оно имело возможность достигнуть здесь численного перевеса.Но этот перевес Германии на Западном фронте в 1918 г. оказался не столь значительным, как можно было ожидать: 204 дивизии против 180 союзных. Четыре десятка дивизий было оставлено на востоке, и в этом сказалась вся близорукость «восточной» политики Э. Людендорфа, который, навязав России насильственный и грабительский мир с отторжением Украины и ряда других регионов, приобрел своеобразное "болото", где и завязли упомянутые дивизии. Э. Людендорф не использовал также освободившиеся на востоке австро-венгерские дивизии. В 1940 г. Германия сумела достигнуть гораздо большего численного перевеса на Западном фронте.В обоих случаях стратегическая инициатива принадлежала Германии. Как мы видим, это обуславливалось не только наступательной решимостью, но и обстановкой, численным перевесом, наличием укрепленных линий, которые обеспечили безопасность маневра. Этих условий нельзя забывать при оценке роли отдельных факторов в осуществляемых наступлениях. Нельзя забывать и об основном на войне - существовании противника с его собственной активностью, с его противодействием, с большей или меньшей стойкостью и упорством его обороны.В нашу задачу ее входит изложение хода событий в марте 1918 г. (мы подробно о нем писали в цикле статей, посвященных операции «Михаэль») - остановимся лишь на причинах неудачи германского наступления.Существует три основных взгляда на причины его неудачи.Одни авторы придают решающее значение недостаточному численному перевесу германской армии, отсутствию резервов для питания операции столь широкого размаха, истощению людских и материальных ресурсов Германии. Генерал Куль, начальник штаба группы армий кронпринца Баварского (группа занимала фронт к северу от Сен Кантена), учитывая недостаточность сил Германии, предлагал в ноябре - декабре 1917 г. ограниченную операцию во Фландрии - с задачей разбить англичан и выйти к побережью в районе Дюнкерка и Кале. В своих послевоенных работах Куль продолжал стоять на той же точке зрения.Дельбрюк, в свою очередь, утверждал, «что германская армия должна была наступать в 1918 г., но наступление должно, было преследовать цель - нанести как можно более тяжкие удары, отнюдь не стремясь к полному сокрушению всех неприятельских боевых сил. Итак, это должно было быть наступление с ограниченной целью».Ряд авторов придает решающее значение ошибкам оперативно-стратегического руководства Э. Людендорфа. Эта точка зрения в особенности прижилась во французской военной литературе. Вот пример этой критики: «Операция происходит в трех направлениях. Она не имеет больше единой стратегической цели, как это намечалось сначала. Она имеет три цели: отделить французов и англичан, отбросить англичан в море, атаковать французов». Или: «Слишком частые перемены направления в наступлении, отсутствие резервов, общее распыление усилий, таковы по нашему мнению... причины, в силу которых, в части выполнения операции немецкое наступление весны 1918 г. потерпело неудачу».Наконец, третья точка зрения решающее значение придает тактическим факторам, отсутствию технических средств и войсковых резервов для эксплуатации тактического успеха и превращения тактического прорыва в стратегический.Все эти причины указаны правильно, все они имели свою долю воздействия на ход событий. Но какова эта доля? В какой степени одни причины влияли больше, чем другие? Как объяснить и представить их взаимодействие и переплетение в ходе операции? Например, численное соотношение сил резко менялось в течение операции. Первоначально германцы имели абсолютный и решающий численный перевес, а в конце операции силы уравновесились. Ясно, что, своевременно используя этот перевес и четко регулируя движение резервов, немцы достигли бы решительного результата.Решающее значение в неудаче немцев, по нашему мнению, имела потеря темпа наступления. Эта посылка как будто не открывает ничего нового, как видно из приводимых ниже выдержек, но, тем не менее, открывает путь для понимания причин затухания операции.Так, возьмем условную ось операции Сен Кантен - Амьен; по этому направлению шло шоссе через Верман – оно вело к Амьену вдоль южного берега Соммы. По северному берегу шоссе шло из Камбре к Амьену через Бапом и Альбер. Расстояния Сен Кантен - Амьен и Камбре - Амьен примерно одинаковы, около 70 км. Конечно, в данном случае не могло быть и речи о быстром и легком продвижении по этим шоссе: на пути находились полевые укрепления, образующие три позиции. Эти укрепления были наиболее мощными в районе Арраса и Сен-Гобена, т. е. на флангах района прорыва; слабее всего был прикрыт именно Амьенский район, что было известно германскому Верховному командованию; при наступлении к Амьену предстояло также пройти изрытое снарядами поле сражения 1916 г. на Сомме.Амьен не был назван в приказе германского Верховного командования. Двум правофланговым армиям - 17-й и 2-й - входившим в состав группы кронпринца Баварского и наступавшим на участке Круазиль, р. Оминьон, ставилась «первая крупная тактическая задача» - выйти на линию Круазиль – Бапом - Перонн, что означало прорыв всех трех позиций. Дальнейшей задачей группы являлось наступление в направлении Альбер, Аррас, т. е. на северо-запад. Но последнее указание (наступление на северо-запад) не выражало действительных замыслов Э. Людендорфа. Чтобы выполнить свою первоначальную задачу - осуществить тактический прорыв - 17-я армия должна была наступать на Бапом, т. е. на юго-запад; последующий поворот на Аррас был фактически невыполним. Но самое главное состоит в том, что 18-я армия (группа кронпринца Германского), имевшая согласно приказу от 10-го марта оборонительную задачу на левом фланге, получила львиную долю всех сил и средств: из 59 дивизий, образующих в составе трех армий ударные силы, 17-й армии было дано 17 (1924 орудия), 2-й армии - 18 (1789 орудий), 18-й армии - 24 (2550 орудий) дивизий. Ясно, что центр тяжести операции заранее намечался южнее Соммы.Приказ от 10-го марта был продуктом дипломатии и компромисса. Э. Людендорф в своих «Воспоминаниях» признается, что, разделив руководство наступлением между двумя армейскими группами, он руководствовался стремлением крепче держать управление операцией в своих руках. Он также пишет, что сознательно хотел главную роль передать германскому кронпринцу. Но Э. Людендорф не договаривает, что «северо-западное направление» было уступкой плану Куля «разбить англичан», правда, уступкой скорее словесной. Это указывает на то, что с самого начала твердый и четкий план операции отсутствовал. Идя на компромиссы с разными влиятельными придворными кругами, Э. Людендорф и сам запутался между многочисленными вариантами плана операции. Во всяком случае, цель операции - Амьен - не была им ясно осознана. Эта цель не была сообщена войскам в отчетливой и непререкаемой форме - что дезориентировало командующих армиями.