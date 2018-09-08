Это страшная система! В США "оценили" российский ЗРК С-500

Американский журнал The National Interest, совсем недавно не особенно лестно отзывавшийся о российских зенитно-ракетных комплексах С-300 и С-400, решил в этот раз написать о новейшей российской разработке - ЗРК С-500. Американское издание проанализировало потенциал С-500 "Прометей" и выпустило материал с названием: "Страшная новая российская система воздушной и противоракетной обороны С-500 устанавливает новые рекорды дальности", пишет "РГ".В своем материале о С-500 авторы заявляют, что новый российский зенитно-ракетный комплекс способен не только поражать баллистические ракеты и спутники, но и может бороться с самолетами-"невидимками", включая F-22 и F-35. При этом издание отмечает, что, хотя на данный момент не все возможности ЗРК С-500 были продемонстрированы, нет оснований сомневаться в ее возможностях.Авторы пишут, что российские создатели комплекса протестировали его "в диапазонах, которые считаются невозможными". По данным военных источников США, российский ЗРК С-500 поразил мишень на расстоянии почти в 300 миль (около 500 километров), что на 50 миль (или более 80 километров) больше, чем заявленные характеристики всех аналогичных систем в мире. При этом отмечается, что С-500 использует несколько типов ракет, предназначенных для поражения различных существующих воздушных целей, а возможность поражать объекты, летящие со скоростью семь километров в секунду, вообще делает С-500 "грозой всего летающего, включая спутники".Подводя итоги, американский журнал пишет, что российская система С-500 способна поразить цели на высоте 200 км и в радиусе 600 км, при этом может одновременно перехватить до 10 баллистических ракет. Она легко интегрируется в систему ПВО и может работать совместно с другими российскими комплексами. Все это вместе делает С-500 "страшной системой".