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Это страшная система! В США "оценили" российский ЗРК С-500

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Американский журнал The National Interest, совсем недавно не особенно лестно отзывавшийся о российских зенитно-ракетных комплексах С-300 и С-400, решил в этот раз написать о новейшей российской разработке - ЗРК С-500. Американское издание проанализировало потенциал С-500 "Прометей" и выпустило материал с названием: "Страшная новая российская система воздушной и противоракетной обороны С-500 устанавливает новые рекорды дальности", пишет "РГ".

Это страшная система! В США "оценили" российский ЗРК С-500


В своем материале о С-500 авторы заявляют, что новый российский зенитно-ракетный комплекс способен не только поражать баллистические ракеты и спутники, но и может бороться с самолетами-"невидимками", включая F-22 и F-35. При этом издание отмечает, что, хотя на данный момент не все возможности ЗРК С-500 были продемонстрированы, нет оснований сомневаться в ее возможностях.


Авторы пишут, что российские создатели комплекса протестировали его "в диапазонах, которые считаются невозможными". По данным военных источников США, российский ЗРК С-500 поразил мишень на расстоянии почти в 300 миль (около 500 километров), что на 50 миль (или более 80 километров) больше, чем заявленные характеристики всех аналогичных систем в мире. При этом отмечается, что С-500 использует несколько типов ракет, предназначенных для поражения различных существующих воздушных целей, а возможность поражать объекты, летящие со скоростью семь километров в секунду, вообще делает С-500 "грозой всего летающего, включая спутники".

Подводя итоги, американский журнал пишет, что российская система С-500 способна поразить цели на высоте 200 км и в радиусе 600 км, при этом может одновременно перехватить до 10 баллистических ракет. Она легко интегрируется в систему ПВО и может работать совместно с другими российскими комплексами. Все это вместе делает С-500 "страшной системой".
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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23 комментария
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  1. частное лицо Офлайн
    частное лицо Сегодня, 18:40
    -9
    И уже наверное выстроилась очередь за С-500? Если так то на подходе С-600 и т.д. Интересно а когда товары народного потребления начнём производить?
    1. Например Офлайн
      Например Сегодня, 18:43
      +5
      Это и есть товар народного потребления. Пора накормить американцев этими товарами. Достали эти упыри. Не живется им мирно.
      А те кто джинсы желает производить езжайте в Индию. Становитесь в очередь. Если повезет устроитесь на фабрику, и будете батрачить на Ливайс или Ранглер.
      1. bulvas Офлайн
        bulvas Сегодня, 19:01
        +1
        Цитата: частное лицо
        Интересно а когда товары народного потребления начнём производить?


        И кто вам должен производить?
        Попробуйте сами, если чего не хватает
    2. Быков. Офлайн
      Быков. Сегодня, 18:44
      0
      Цитата: частное лицо
      И уже наверное выстроилась очередь за С-500? Если так то на подходе С-600 и т.д. Интересно а когда товары народного потребления начнём производить?

      Такой умный.
      Лёша, залогинься под своим именем.
    3. ЛМН Онлайн
      ЛМН Сегодня, 18:58
      +2
      Цитата: частное лицо
      И уже наверное выстроилась очередь за С-500? Если так то на подходе С-600 и т.д. Интересно а когда товары народного потребления начнём производить?

      Нам бы очередь за С-400 разрулить feel
    4. Examenatornick Офлайн
      Examenatornick Сегодня, 19:07
      0
      да чтож ты ноешь то всё время.Обратись в психологическую помощь на сайте МЧС России что ли.
    5. Ros 56 Онлайн
      Ros 56 Сегодня, 19:17
      0
      Ну производи, кто запрещает. Кого ждешь? Кто хочет, тот производит. Вот убили у нас один из крупнейших в Советском Союзе мясокомбинат, так в округе появилось 6-7 поменьше, каждый находит своего покупателя. И никто не знает от чего зависит успех или неуспех. И тому примеров море.
    6. Wiruz Онлайн
      Wiruz Сегодня, 19:18
      0
      И уже наверное выстроилась очередь за С-500? Если так то на подходе С-600 и т.д. Интересно а когда товары народного потребления начнём производить?

      Да-да. Потом С-100500 будет, страшная вещь
  2. Например Офлайн
    Например Сегодня, 18:42
    +3
    Все это вместе делает С-500 "страшной системой".

    Удавитесь, падлы.
    1. ЛМН Онлайн
      ЛМН Сегодня, 18:57
      +2
      Цитата: Например
      Все это вместе делает С-500 "страшной системой".

      Удавитесь, падлы.

      Ты чего так разошёлся?) lol
    2. Masya Masya Онлайн
      Masya Masya Сегодня, 19:19
      +1
      Цитата: Например
      Удавитесь, падлы.

      просто... дрожи отчетливей! wink
    3. Wiruz Онлайн
      Wiruz Сегодня, 19:20
      0
      Эти "падлы" лет десять назад сбивали сбивали с корабля спутник на высоте более 200 км. А современные SM-3, по информации разработчиков, летят на 1500 км "вверх" и на 2500 км "вбок". Так что им ли давиться от зависти?
  3. Быков. Офлайн
    Быков. Сегодня, 18:43
    +1
    Это страшная система!

    Кому как. Нам не страшно.
  4. Касым Онлайн
    Касым Сегодня, 18:46
    +2
    Если оборонительная система "страшная", то как обзовут наступательные? laughing
  5. svp67 Онлайн
    svp67 Сегодня, 18:52
    +4
    совсем недавно не особенно лестно отзывавшийся о российских зенитно-ракетных комплексах С-300 и С-400, решил в этот раз написать о новейшей российской разработке - ЗРК С-500.
    Они точно так же будут и о С-500 отзываться, бизнес и ничего личного... А России пора бы уже возможности своих новых ЗРК продемонстрировать в деле...что бы расставить все точки над "Ё"
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 18:56
      0
      [quote=svp67][quote] бизнес и ничего личного... "[/quote]
      Золотые слова.Золотой ты человек. hi
  6. ASG7 Онлайн
    ASG7 Сегодня, 18:55
    +1
    Этапы развития американской "оценки" русского оружия:
    1. Самое смертоносное и ужасное("дайте денег на то, чтобы догнать")
    2. Хорошее и требует внимательного изучения (старый бюджет уже принят, а до нового пока далеко)
    3. Очень плохое и хуже американского (денег не дали, но не все потеряно)
    4. Это "фэйк" и его вообще у них нет(все "бабла" не будет и придется хвалить(толкать) свое старое оружие)
    1. Examenatornick Офлайн
      Examenatornick Сегодня, 19:05
      +1
      оценки дают разные эксперты от настоящих экспертов до политологов и диванов.Политологи к примеру тоже имеют манеру давать громкие эпитеты.На обсуждениях войн и геополитики кормиться не малая армия людей им нужно что-то говорить.Никому не интересны сухие цифры и только ТТХ оружия.Все любят пообсуждать и узнать нечто большее.А медиа любят растянуть на целую передачу то что можно за пять минут обсудить поэтому не всегда такие оценки означают то что военный бюджет америки намекает на то что он маленький.
  7. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 19:01
    +1
    Эти системы ,они как спортивное синхронное плавание в России.Когда всегда знаешь наперёд что тут у нас гарантированное золото.
  8. mvg Офлайн
    mvg Сегодня, 19:05
    0
    Никогда еще ПВО не выигрывало войны. Даже локальные конфликты. Охраняй объект хоть с десяток С-300/400/500 его все равно разбомбят, если надо. И стоимость такой игрушки, как показывает практика, под миллиард. Да ее и саму еще прикрывать надо.
    А про оморяченный вариант тоже непонятно, на какую посудину его ставить! Не на фрегаты же.
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:12
    0
    Вчера ночью была испытана система С 900 wassat !Первая же ракета разнесла в клочья мозг редактора таблоида the National Interest wassat унечтожив одно из параллельных измерений! !! crying belay
  10. серж сибиряк Онлайн
    серж сибиряк Сегодня, 19:13
    +1
    Ну "пожуём увидим".Но в целом пусть хвалят и знают,что ежели чаво,то получат.А вот честно,тонет желания смотреть каков результат применения,можем уже и не все увидеть. hi
  11. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:18
    +1
    делает С-500 "страшной системой"


    Перевод с американского на русский: "Дайте нам больше денег на развитие американского ВПК"!