Как Черчилль и Рузвельт готовили третью мировую войну против СССР

О возможной опасности начала Третьей мировой войны рассуждают более семидесяти лет. Впервые о ней заговорили в 1946 году – практически сразу после того, как победой над гитлеровской Германией и Японией завершилась Вторая мировая война и отношения между СССР и вчерашними союзниками – странами Запада – вновь обострились. Но на самом деле риск начала Третьей мировой войны существовал еще до того, как под ударами советских войск пал Берлин и даже до вступления победоносной Красной Армии на территорию Восточной Европы. Как только стал ощущаться перелом в войне и лидерам Великобритании и США стало ясно, что Красная Армия рано или поздно одолеет Гитлера, в Лондоне и Вашингтоне стали задумываться над тем, как обезопасить Восточную Европу от возможного попадания под советский контроль.Известно, что Запад еще за столетие до начала Второй мировой войны страшно боялся расширения русского влияния в Восточной Европе, особенно на Балканском полуострове и на Дунае. С помощью всевозможных провокаций, настраивания прозападных элит Османской империи, а затем и независимых восточноевропейских государств, влиянию Российской империи на Балканах строились всевозможные преграды. Распространение русофобских настроений в славянских странах Восточной Европы, в Румынии также являлось следствием данной политики. Естественно, что когда в 1943 г. зашла речь о возможности советского военного вторжения на Балканы и Дунай, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт стали обсуждать возможные пути его предотвращения.Для Великобритании Балканы всегда были очень важным в стратегическом отношении регионом, поскольку в Лондоне боялись проникновения России, а затем и Советского Союза к Средиземному морю. На рубеже 1930-х – 1940-х гг. в Лондоне обсуждали возможность формирования блока государств, который был бы направлен против Советского Союза. В блок должны были войти практически все страны региона – Турция, Болгария, Албания, Югославия, Греция. Правда, из перечисленных стран к тому времени Британия пользовалась реальным влиянием лишь на Грецию и Югославию. В остальных странах региона уже были очень сильны немецкие и итальянские позиции. Но Черчилль, являвшийся автором идеи формирования антисоветского балканского блока, считал, что после войны в него смогут войти также Венгрия и Румыния как важнейшие придунайские страны. Рассматривалось и включение в блок Австрии, которую опять планировалось отсечь от Германии.Собирать антисоветский блок в Восточной Европе и на Балканах англичане начали практически сразу после начала Второй мировой войны. Как известно, в Лондоне к 1940-1942 гг. разместились «правительства в изгнании» большинства государств региона. Первыми в ноябре 1940 года начали сотрудничество по данному вопросу эмигрантские правительства Чехословакии и Польши, затем политический союз сформировали греческое и югославское правительства. Однако политические коалиции эмигрантских «правительств в изгнании» - дело одно, а совсем другое – реальное формирование федерации в условиях военного времени, когда на Восточную Европу и Балканы наступают части Красной Армии. Поэтому британское командование во главе с Черчиллем приступило к разработке плана предстоящего освобождения Восточной Европы от гитлеровских войск собственными усилиями.Но для этого требовалось выполнить довольно объемные задачи – сначала высадить войска на берегах Италии, затем свергнуть в Италии фашистское правительство и добиться перехода страны на сторону союзников, а затем с территории Италии начать освобождение Югославии, Албании, Греции и далее по списку. После освобождения Балканского полуострова в плане Черчилля следовало наступление на Дунай – на Румынию и Венгрию и далее на Чехословакию и Польшу. Если бы этот план осуществился, то союзники заняли бы территорию от Адриатического и Эгейского морей до Балтийского моря.Операцию по освобождению Италии и Балкан планировали осуществлять силами англо-американских войск, а также колониальных войск Британской империи из Индии, Канады, Австралии и т.д. В то же время, планировалось, что после смены профашистских правительств союзники смогут рассчитывать на итальянские, югославские, болгарские, греческие и прочие войска. Всем вместе им следовало не только сокрушить могущество гитлеровской Германии, но и встать на пути продвижения советских войск в Европу. При необходимости союзники вполне могли начать боевые действия уже против Красной Армии. Не исключено, что в такой ситуации в ослабленной Германии также мог бы произойти (как и в Италии) «верхушечный» переворот, после чего пришедшее к власти правительство заключило бы сепаратный мир с союзниками и выступило вместе с ними уже против СССР. Такой сценарий развития событий был вполне реальным, поскольку британские спецслужбы установили контакты с рядом представителей гитлеровской военно-политической элиты, с которыми и обсуждали возможность заключения сепаратного мира.Консервативные круги гитлеровского генералитета также неизбежно стали бы со временем союзниками плана Черчилля по формированию антисоветского блока в Центральной и Восточной Европе. Для многих из них антикоммунизм и страх перед советской оккупацией превышали верность нацистским идеям. Генералы легко бы предали Адольфа Гитлера, устранив его с помощью покушения или арестовав. После этого остававшиеся еще очень многочисленными и боеспособными части вермахта также оказались бы в распоряжении союзного командования.Наконец, у планов Черчилля был и еще один могущественный союзник – сам римский понтифик Пий XII.Он был, конечно, человеком незаурядным, но придерживавшимся правых антикоммунистических убеждений. Пий наследовал старую традицию Ватикана, еще со Средних веков противостоящего Руси и православному миру. Еще больше папа не любил коммунистов. Поэтому когда в 1941 году гитлеровская Германия напала на Советский Союз, Ватикан фактически поддержал это решение Берлина. Известно, что униатское духовенство на Западной Украине при прямом покровительстве Ватикана активно участвовало в деятельности местных коллаборационистов. Такая же ситуация складывалась и в странах Восточной Европы. Среди рядовых католических священников очень многие люди были убежденными антифашистами и даже отдали свои жизни в борьбе против гитлеризма, но высшее духовенство, как правило, разделяло позицию понтифика.Для британского руководства Ватикан играл очень важную роль еще и в качестве посредника во взаимодействии с германским генералитетом и дипломатами. На определенную часть гитлеровской элиты католическое духовенство в силу ее вероисповедания имело большое влияние. Поэтому они могли повлиять и на присоединение гитлеровских генералов к плану по устранению или свержению фюрера, нейтрализации противников идеи мира с союзниками, и переходу к противостоянию с СССР. Наконец, участие католической церкви в плане Черчилля представляло интерес и с точки зрения идеологии, поскольку после освобождения Восточной Европы от гитлеровцев требовалось найти некие ценности, во имя которых население поддержало бы союзников в борьбе против СССР. Этими ценностями должны были стать защита религии от угрозы со стороны атеистического советского государства.В 1943 году первоначально все складывалось по плану союзников. 24 июля 1943 года в Италии начался государственный переворот. Недовольные политикой Бенито Муссолини итальянские чиновники и генералы приняли решение об отстранении дуче от реальной власти. Все полномочия руководителя государства и верховного главнокомандующего взял на себя король Виктор Эммануил III. Его поддержали такие ведущие деятели фашистской партии и военной элиты как председатель Палаты фасций и корпораций Дино Гранди, маршал Италии Эмилио Де Боно, Чезаре Мария де Векки и даже сам зять Муссолини Галеаццо Чиано. 26 июля Бенито Муссолини был арестован.Важную роль в отстранении дуче сыграл генерал армии Витторио Амброзио, в 1943 году занимавший пост начальника генерального штаба итальянской армии. Практически с самого начала Амброзио был противником союза Италии с Германией и считал вступление страны в войну большой ошибкой Муссолини. Поэтому генерал давно находился на связи с представителями стран антигитлеровской коалиции. Именно он под предлогом проведения военных учений в день переворота вывел из Рима личную гвардию Муссолини.25 июля 1943 года пост премьер-министра Италии занял маршал Италии Пьетро Бадольо. Уже в июле 1943 года он провел переговоры с представителями союзников в Лиссабоне, а 3 сентября 1943 года подписал акт о безоговорочной капитуляции Италии.Казалось, что союзники были совсем близки от достижения своей цели, но 8 сентября началось вторжение в Италию германских войск. 13 октября 1943 года правительство Бадольо объявило войну гитлеровской Германии, но слабая итальянская армия, которая, тем более, не вся перешла на сторону антигитлеровской коалиции, оказалась не в состоянии оказывать сопротивление вермахту. В итоге боевые действия в Италии затянулись вплоть до самого окончания Второй мировой войны в 1945 году и даже вступившие на территорию страны войска союзников с трудом сражались с отборными гитлеровскими дивизиями, оккупировавшими значительную часть страны.Затяжная война в Италии фактически сломала планы западной коалиции по быстрому освобождению страны и последующему вторжению на Балканы и в Дунайскую низменность. Американцы и англичане крепко застряли во Франции и Италии. В отличие от них советские войска достаточно успешно продвигались на запад. Наступление Красной Армии весной 1944 года привело к серьезному поражению гитлеровских войск, сосредоточенных на юге Украины. К августу 1944 г. объединенные немецко-румынские армии потерпели сокрушительное поражение на Ясско-Кишиневском направлении. 23 августа 1944 года в Бухаресте вспыхнуло народное восстание, причем король Румынии Михай поддержал восставших и отдал приказ об аресте маршала Иона Антонеску и нескольких других прогитлеровских политиков. Власть в Румынии поменялась, чему сразу же попытались воспрепятствовать германские войска, расквартированные на территории страны. Но было уже поздно. На помощь восстанию были направлены 50 дивизий Красной Армии, а 31 августа 1944 года подразделения РККА вступили в Бухарест, контролировавшийся румынскими повстанцами.Таким образом, англо-американский план Балканской операции был нарушен и в Румынии, только уже советскими войсками. 12 сентября 1944 года в Москве правительство СССР подписало соглашение о перемирии с представителями румынского правительства. Румыния, одна из самых больших и важных в экономическом и стратегическом отношении стран Восточной Европы, оказалась фактически под контролем советских войск, хотя тогда Сталин еще не мог пойти на открытую «коммунизацию» этой страны. Тем не менее, и в Румынии, и впоследствии в других странах Восточной Европы вскоре были сформированы правительства с участием коммунистов и социалистов.Освобождение Румынии стало началом прорыва Красной Армии на Балканы. Уже 16 сентября 1944 г. советские войска вошли в столицу Болгарии Софию, а 20 октября – в Белград. Таким образом, практически все Балканы, за исключением Греции и Албании, на тот период оказались под контролем советских войск. Одновременно с освобождением Балканского полуострова, в конце августа 1944 г., Дунайская флотилия начала продвижение по реке Дунай в сторону Венгрии. Остановить продвижение советских войск было уже нельзя и 13 февраля 1945 года Красная Армия вошла в столицу Венгрии Будапешт.Случилось то, чего более всего боялись Черчилль и Рузвельт – вся Восточная Европа и почти весь Балканский полуостров оказались под контролем Советского Союза. В Албании коммунисты также победили, освободив страну собственными силами. Единственной страной на Балканах, которая осталась в орбите интересов Запада, была Греция, но и здесь вскоре развернулась длительная и кровопролитная гражданская война с коммунистами.Если бы планам Черчилля и Рузвельта по формированию на Дунае и Балканах антисоветской федерации по стечению обстоятельств не помешали бы вторжение гитлеровской Германии в Италию, переворот в Румынии и освобождение Балканского полуострова советскими войсками, вполне вероятно, что Великая Отечественная война, бывшая для нашего народа невероятным испытанием, могла бы сразу перерасти в Третью мировую войну со вчерашними союзниками. И кто знает, какой итог был бы у этой войны, тем более, что еще не была разгромлена Япония и она также могла бы перейти на сторону западной коалиции.