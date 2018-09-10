Как Черчилль и Рузвельт готовили третью мировую войну против СССР
О возможной опасности начала Третьей мировой войны рассуждают более семидесяти лет. Впервые о ней заговорили в 1946 году – практически сразу после того, как победой над гитлеровской Германией и Японией завершилась Вторая мировая война и отношения между СССР и вчерашними союзниками – странами Запада – вновь обострились. Но на самом деле риск начала Третьей мировой войны существовал еще до того, как под ударами советских войск пал Берлин и даже до вступления победоносной Красной Армии на территорию Восточной Европы. Как только стал ощущаться перелом в войне и лидерам Великобритании и США стало ясно, что Красная Армия рано или поздно одолеет Гитлера, в Лондоне и Вашингтоне стали задумываться над тем, как обезопасить Восточную Европу от возможного попадания под советский контроль.
Известно, что Запад еще за столетие до начала Второй мировой войны страшно боялся расширения русского влияния в Восточной Европе, особенно на Балканском полуострове и на Дунае. С помощью всевозможных провокаций, настраивания прозападных элит Османской империи, а затем и независимых восточноевропейских государств, влиянию Российской империи на Балканах строились всевозможные преграды. Распространение русофобских настроений в славянских странах Восточной Европы, в Румынии также являлось следствием данной политики. Естественно, что когда в 1943 г. зашла речь о возможности советского военного вторжения на Балканы и Дунай, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт стали обсуждать возможные пути его предотвращения.
Для Великобритании Балканы всегда были очень важным в стратегическом отношении регионом, поскольку в Лондоне боялись проникновения России, а затем и Советского Союза к Средиземному морю. На рубеже 1930-х – 1940-х гг. в Лондоне обсуждали возможность формирования блока государств, который был бы направлен против Советского Союза. В блок должны были войти практически все страны региона – Турция, Болгария, Албания, Югославия, Греция. Правда, из перечисленных стран к тому времени Британия пользовалась реальным влиянием лишь на Грецию и Югославию. В остальных странах региона уже были очень сильны немецкие и итальянские позиции. Но Черчилль, являвшийся автором идеи формирования антисоветского балканского блока, считал, что после войны в него смогут войти также Венгрия и Румыния как важнейшие придунайские страны. Рассматривалось и включение в блок Австрии, которую опять планировалось отсечь от Германии.
Собирать антисоветский блок в Восточной Европе и на Балканах англичане начали практически сразу после начала Второй мировой войны. Как известно, в Лондоне к 1940-1942 гг. разместились «правительства в изгнании» большинства государств региона. Первыми в ноябре 1940 года начали сотрудничество по данному вопросу эмигрантские правительства Чехословакии и Польши, затем политический союз сформировали греческое и югославское правительства. Однако политические коалиции эмигрантских «правительств в изгнании» - дело одно, а совсем другое – реальное формирование федерации в условиях военного времени, когда на Восточную Европу и Балканы наступают части Красной Армии. Поэтому британское командование во главе с Черчиллем приступило к разработке плана предстоящего освобождения Восточной Европы от гитлеровских войск собственными усилиями.
Но для этого требовалось выполнить довольно объемные задачи – сначала высадить войска на берегах Италии, затем свергнуть в Италии фашистское правительство и добиться перехода страны на сторону союзников, а затем с территории Италии начать освобождение Югославии, Албании, Греции и далее по списку. После освобождения Балканского полуострова в плане Черчилля следовало наступление на Дунай – на Румынию и Венгрию и далее на Чехословакию и Польшу. Если бы этот план осуществился, то союзники заняли бы территорию от Адриатического и Эгейского морей до Балтийского моря.
Операцию по освобождению Италии и Балкан планировали осуществлять силами англо-американских войск, а также колониальных войск Британской империи из Индии, Канады, Австралии и т.д. В то же время, планировалось, что после смены профашистских правительств союзники смогут рассчитывать на итальянские, югославские, болгарские, греческие и прочие войска. Всем вместе им следовало не только сокрушить могущество гитлеровской Германии, но и встать на пути продвижения советских войск в Европу. При необходимости союзники вполне могли начать боевые действия уже против Красной Армии. Не исключено, что в такой ситуации в ослабленной Германии также мог бы произойти (как и в Италии) «верхушечный» переворот, после чего пришедшее к власти правительство заключило бы сепаратный мир с союзниками и выступило вместе с ними уже против СССР. Такой сценарий развития событий был вполне реальным, поскольку британские спецслужбы установили контакты с рядом представителей гитлеровской военно-политической элиты, с которыми и обсуждали возможность заключения сепаратного мира.
Консервативные круги гитлеровского генералитета также неизбежно стали бы со временем союзниками плана Черчилля по формированию антисоветского блока в Центральной и Восточной Европе. Для многих из них антикоммунизм и страх перед советской оккупацией превышали верность нацистским идеям. Генералы легко бы предали Адольфа Гитлера, устранив его с помощью покушения или арестовав. После этого остававшиеся еще очень многочисленными и боеспособными части вермахта также оказались бы в распоряжении союзного командования.
Наконец, у планов Черчилля был и еще один могущественный союзник – сам римский понтифик Пий XII. Он был, конечно, человеком незаурядным, но придерживавшимся правых антикоммунистических убеждений. Пий наследовал старую традицию Ватикана, еще со Средних веков противостоящего Руси и православному миру. Еще больше папа не любил коммунистов. Поэтому когда в 1941 году гитлеровская Германия напала на Советский Союз, Ватикан фактически поддержал это решение Берлина. Известно, что униатское духовенство на Западной Украине при прямом покровительстве Ватикана активно участвовало в деятельности местных коллаборационистов. Такая же ситуация складывалась и в странах Восточной Европы. Среди рядовых католических священников очень многие люди были убежденными антифашистами и даже отдали свои жизни в борьбе против гитлеризма, но высшее духовенство, как правило, разделяло позицию понтифика.
Для британского руководства Ватикан играл очень важную роль еще и в качестве посредника во взаимодействии с германским генералитетом и дипломатами. На определенную часть гитлеровской элиты католическое духовенство в силу ее вероисповедания имело большое влияние. Поэтому они могли повлиять и на присоединение гитлеровских генералов к плану по устранению или свержению фюрера, нейтрализации противников идеи мира с союзниками, и переходу к противостоянию с СССР. Наконец, участие католической церкви в плане Черчилля представляло интерес и с точки зрения идеологии, поскольку после освобождения Восточной Европы от гитлеровцев требовалось найти некие ценности, во имя которых население поддержало бы союзников в борьбе против СССР. Этими ценностями должны были стать защита религии от угрозы со стороны атеистического советского государства.
В 1943 году первоначально все складывалось по плану союзников. 24 июля 1943 года в Италии начался государственный переворот. Недовольные политикой Бенито Муссолини итальянские чиновники и генералы приняли решение об отстранении дуче от реальной власти. Все полномочия руководителя государства и верховного главнокомандующего взял на себя король Виктор Эммануил III. Его поддержали такие ведущие деятели фашистской партии и военной элиты как председатель Палаты фасций и корпораций Дино Гранди, маршал Италии Эмилио Де Боно, Чезаре Мария де Векки и даже сам зять Муссолини Галеаццо Чиано. 26 июля Бенито Муссолини был арестован.
Важную роль в отстранении дуче сыграл генерал армии Витторио Амброзио, в 1943 году занимавший пост начальника генерального штаба итальянской армии. Практически с самого начала Амброзио был противником союза Италии с Германией и считал вступление страны в войну большой ошибкой Муссолини. Поэтому генерал давно находился на связи с представителями стран антигитлеровской коалиции. Именно он под предлогом проведения военных учений в день переворота вывел из Рима личную гвардию Муссолини.
25 июля 1943 года пост премьер-министра Италии занял маршал Италии Пьетро Бадольо. Уже в июле 1943 года он провел переговоры с представителями союзников в Лиссабоне, а 3 сентября 1943 года подписал акт о безоговорочной капитуляции Италии. Казалось, что союзники были совсем близки от достижения своей цели, но 8 сентября началось вторжение в Италию германских войск. 13 октября 1943 года правительство Бадольо объявило войну гитлеровской Германии, но слабая итальянская армия, которая, тем более, не вся перешла на сторону антигитлеровской коалиции, оказалась не в состоянии оказывать сопротивление вермахту. В итоге боевые действия в Италии затянулись вплоть до самого окончания Второй мировой войны в 1945 году и даже вступившие на территорию страны войска союзников с трудом сражались с отборными гитлеровскими дивизиями, оккупировавшими значительную часть страны.
Затяжная война в Италии фактически сломала планы западной коалиции по быстрому освобождению страны и последующему вторжению на Балканы и в Дунайскую низменность. Американцы и англичане крепко застряли во Франции и Италии. В отличие от них советские войска достаточно успешно продвигались на запад. Наступление Красной Армии весной 1944 года привело к серьезному поражению гитлеровских войск, сосредоточенных на юге Украины. К августу 1944 г. объединенные немецко-румынские армии потерпели сокрушительное поражение на Ясско-Кишиневском направлении. 23 августа 1944 года в Бухаресте вспыхнуло народное восстание, причем король Румынии Михай поддержал восставших и отдал приказ об аресте маршала Иона Антонеску и нескольких других прогитлеровских политиков. Власть в Румынии поменялась, чему сразу же попытались воспрепятствовать германские войска, расквартированные на территории страны. Но было уже поздно. На помощь восстанию были направлены 50 дивизий Красной Армии, а 31 августа 1944 года подразделения РККА вступили в Бухарест, контролировавшийся румынскими повстанцами.
Таким образом, англо-американский план Балканской операции был нарушен и в Румынии, только уже советскими войсками. 12 сентября 1944 года в Москве правительство СССР подписало соглашение о перемирии с представителями румынского правительства. Румыния, одна из самых больших и важных в экономическом и стратегическом отношении стран Восточной Европы, оказалась фактически под контролем советских войск, хотя тогда Сталин еще не мог пойти на открытую «коммунизацию» этой страны. Тем не менее, и в Румынии, и впоследствии в других странах Восточной Европы вскоре были сформированы правительства с участием коммунистов и социалистов.
Освобождение Румынии стало началом прорыва Красной Армии на Балканы. Уже 16 сентября 1944 г. советские войска вошли в столицу Болгарии Софию, а 20 октября – в Белград. Таким образом, практически все Балканы, за исключением Греции и Албании, на тот период оказались под контролем советских войск. Одновременно с освобождением Балканского полуострова, в конце августа 1944 г., Дунайская флотилия начала продвижение по реке Дунай в сторону Венгрии. Остановить продвижение советских войск было уже нельзя и 13 февраля 1945 года Красная Армия вошла в столицу Венгрии Будапешт.
Случилось то, чего более всего боялись Черчилль и Рузвельт – вся Восточная Европа и почти весь Балканский полуостров оказались под контролем Советского Союза. В Албании коммунисты также победили, освободив страну собственными силами. Единственной страной на Балканах, которая осталась в орбите интересов Запада, была Греция, но и здесь вскоре развернулась длительная и кровопролитная гражданская война с коммунистами.
Если бы планам Черчилля и Рузвельта по формированию на Дунае и Балканах антисоветской федерации по стечению обстоятельств не помешали бы вторжение гитлеровской Германии в Италию, переворот в Румынии и освобождение Балканского полуострова советскими войсками, вполне вероятно, что Великая Отечественная война, бывшая для нашего народа невероятным испытанием, могла бы сразу перерасти в Третью мировую войну со вчерашними союзниками. И кто знает, какой итог был бы у этой войны, тем более, что еще не была разгромлена Япония и она также могла бы перейти на сторону западной коалиции.
Известно, что Запад еще за столетие до начала Второй мировой войны страшно боялся расширения русского влияния в Восточной Европе, особенно на Балканском полуострове и на Дунае. С помощью всевозможных провокаций, настраивания прозападных элит Османской империи, а затем и независимых восточноевропейских государств, влиянию Российской империи на Балканах строились всевозможные преграды. Распространение русофобских настроений в славянских странах Восточной Европы, в Румынии также являлось следствием данной политики. Естественно, что когда в 1943 г. зашла речь о возможности советского военного вторжения на Балканы и Дунай, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт стали обсуждать возможные пути его предотвращения.
Для Великобритании Балканы всегда были очень важным в стратегическом отношении регионом, поскольку в Лондоне боялись проникновения России, а затем и Советского Союза к Средиземному морю. На рубеже 1930-х – 1940-х гг. в Лондоне обсуждали возможность формирования блока государств, который был бы направлен против Советского Союза. В блок должны были войти практически все страны региона – Турция, Болгария, Албания, Югославия, Греция. Правда, из перечисленных стран к тому времени Британия пользовалась реальным влиянием лишь на Грецию и Югославию. В остальных странах региона уже были очень сильны немецкие и итальянские позиции. Но Черчилль, являвшийся автором идеи формирования антисоветского балканского блока, считал, что после войны в него смогут войти также Венгрия и Румыния как важнейшие придунайские страны. Рассматривалось и включение в блок Австрии, которую опять планировалось отсечь от Германии.
Собирать антисоветский блок в Восточной Европе и на Балканах англичане начали практически сразу после начала Второй мировой войны. Как известно, в Лондоне к 1940-1942 гг. разместились «правительства в изгнании» большинства государств региона. Первыми в ноябре 1940 года начали сотрудничество по данному вопросу эмигрантские правительства Чехословакии и Польши, затем политический союз сформировали греческое и югославское правительства. Однако политические коалиции эмигрантских «правительств в изгнании» - дело одно, а совсем другое – реальное формирование федерации в условиях военного времени, когда на Восточную Европу и Балканы наступают части Красной Армии. Поэтому британское командование во главе с Черчиллем приступило к разработке плана предстоящего освобождения Восточной Европы от гитлеровских войск собственными усилиями.
Но для этого требовалось выполнить довольно объемные задачи – сначала высадить войска на берегах Италии, затем свергнуть в Италии фашистское правительство и добиться перехода страны на сторону союзников, а затем с территории Италии начать освобождение Югославии, Албании, Греции и далее по списку. После освобождения Балканского полуострова в плане Черчилля следовало наступление на Дунай – на Румынию и Венгрию и далее на Чехословакию и Польшу. Если бы этот план осуществился, то союзники заняли бы территорию от Адриатического и Эгейского морей до Балтийского моря.
Операцию по освобождению Италии и Балкан планировали осуществлять силами англо-американских войск, а также колониальных войск Британской империи из Индии, Канады, Австралии и т.д. В то же время, планировалось, что после смены профашистских правительств союзники смогут рассчитывать на итальянские, югославские, болгарские, греческие и прочие войска. Всем вместе им следовало не только сокрушить могущество гитлеровской Германии, но и встать на пути продвижения советских войск в Европу. При необходимости союзники вполне могли начать боевые действия уже против Красной Армии. Не исключено, что в такой ситуации в ослабленной Германии также мог бы произойти (как и в Италии) «верхушечный» переворот, после чего пришедшее к власти правительство заключило бы сепаратный мир с союзниками и выступило вместе с ними уже против СССР. Такой сценарий развития событий был вполне реальным, поскольку британские спецслужбы установили контакты с рядом представителей гитлеровской военно-политической элиты, с которыми и обсуждали возможность заключения сепаратного мира.
Консервативные круги гитлеровского генералитета также неизбежно стали бы со временем союзниками плана Черчилля по формированию антисоветского блока в Центральной и Восточной Европе. Для многих из них антикоммунизм и страх перед советской оккупацией превышали верность нацистским идеям. Генералы легко бы предали Адольфа Гитлера, устранив его с помощью покушения или арестовав. После этого остававшиеся еще очень многочисленными и боеспособными части вермахта также оказались бы в распоряжении союзного командования.
Наконец, у планов Черчилля был и еще один могущественный союзник – сам римский понтифик Пий XII. Он был, конечно, человеком незаурядным, но придерживавшимся правых антикоммунистических убеждений. Пий наследовал старую традицию Ватикана, еще со Средних веков противостоящего Руси и православному миру. Еще больше папа не любил коммунистов. Поэтому когда в 1941 году гитлеровская Германия напала на Советский Союз, Ватикан фактически поддержал это решение Берлина. Известно, что униатское духовенство на Западной Украине при прямом покровительстве Ватикана активно участвовало в деятельности местных коллаборационистов. Такая же ситуация складывалась и в странах Восточной Европы. Среди рядовых католических священников очень многие люди были убежденными антифашистами и даже отдали свои жизни в борьбе против гитлеризма, но высшее духовенство, как правило, разделяло позицию понтифика.
Для британского руководства Ватикан играл очень важную роль еще и в качестве посредника во взаимодействии с германским генералитетом и дипломатами. На определенную часть гитлеровской элиты католическое духовенство в силу ее вероисповедания имело большое влияние. Поэтому они могли повлиять и на присоединение гитлеровских генералов к плану по устранению или свержению фюрера, нейтрализации противников идеи мира с союзниками, и переходу к противостоянию с СССР. Наконец, участие католической церкви в плане Черчилля представляло интерес и с точки зрения идеологии, поскольку после освобождения Восточной Европы от гитлеровцев требовалось найти некие ценности, во имя которых население поддержало бы союзников в борьбе против СССР. Этими ценностями должны были стать защита религии от угрозы со стороны атеистического советского государства.
В 1943 году первоначально все складывалось по плану союзников. 24 июля 1943 года в Италии начался государственный переворот. Недовольные политикой Бенито Муссолини итальянские чиновники и генералы приняли решение об отстранении дуче от реальной власти. Все полномочия руководителя государства и верховного главнокомандующего взял на себя король Виктор Эммануил III. Его поддержали такие ведущие деятели фашистской партии и военной элиты как председатель Палаты фасций и корпораций Дино Гранди, маршал Италии Эмилио Де Боно, Чезаре Мария де Векки и даже сам зять Муссолини Галеаццо Чиано. 26 июля Бенито Муссолини был арестован.
Важную роль в отстранении дуче сыграл генерал армии Витторио Амброзио, в 1943 году занимавший пост начальника генерального штаба итальянской армии. Практически с самого начала Амброзио был противником союза Италии с Германией и считал вступление страны в войну большой ошибкой Муссолини. Поэтому генерал давно находился на связи с представителями стран антигитлеровской коалиции. Именно он под предлогом проведения военных учений в день переворота вывел из Рима личную гвардию Муссолини.
25 июля 1943 года пост премьер-министра Италии занял маршал Италии Пьетро Бадольо. Уже в июле 1943 года он провел переговоры с представителями союзников в Лиссабоне, а 3 сентября 1943 года подписал акт о безоговорочной капитуляции Италии. Казалось, что союзники были совсем близки от достижения своей цели, но 8 сентября началось вторжение в Италию германских войск. 13 октября 1943 года правительство Бадольо объявило войну гитлеровской Германии, но слабая итальянская армия, которая, тем более, не вся перешла на сторону антигитлеровской коалиции, оказалась не в состоянии оказывать сопротивление вермахту. В итоге боевые действия в Италии затянулись вплоть до самого окончания Второй мировой войны в 1945 году и даже вступившие на территорию страны войска союзников с трудом сражались с отборными гитлеровскими дивизиями, оккупировавшими значительную часть страны.
Затяжная война в Италии фактически сломала планы западной коалиции по быстрому освобождению страны и последующему вторжению на Балканы и в Дунайскую низменность. Американцы и англичане крепко застряли во Франции и Италии. В отличие от них советские войска достаточно успешно продвигались на запад. Наступление Красной Армии весной 1944 года привело к серьезному поражению гитлеровских войск, сосредоточенных на юге Украины. К августу 1944 г. объединенные немецко-румынские армии потерпели сокрушительное поражение на Ясско-Кишиневском направлении. 23 августа 1944 года в Бухаресте вспыхнуло народное восстание, причем король Румынии Михай поддержал восставших и отдал приказ об аресте маршала Иона Антонеску и нескольких других прогитлеровских политиков. Власть в Румынии поменялась, чему сразу же попытались воспрепятствовать германские войска, расквартированные на территории страны. Но было уже поздно. На помощь восстанию были направлены 50 дивизий Красной Армии, а 31 августа 1944 года подразделения РККА вступили в Бухарест, контролировавшийся румынскими повстанцами.
Таким образом, англо-американский план Балканской операции был нарушен и в Румынии, только уже советскими войсками. 12 сентября 1944 года в Москве правительство СССР подписало соглашение о перемирии с представителями румынского правительства. Румыния, одна из самых больших и важных в экономическом и стратегическом отношении стран Восточной Европы, оказалась фактически под контролем советских войск, хотя тогда Сталин еще не мог пойти на открытую «коммунизацию» этой страны. Тем не менее, и в Румынии, и впоследствии в других странах Восточной Европы вскоре были сформированы правительства с участием коммунистов и социалистов.
Освобождение Румынии стало началом прорыва Красной Армии на Балканы. Уже 16 сентября 1944 г. советские войска вошли в столицу Болгарии Софию, а 20 октября – в Белград. Таким образом, практически все Балканы, за исключением Греции и Албании, на тот период оказались под контролем советских войск. Одновременно с освобождением Балканского полуострова, в конце августа 1944 г., Дунайская флотилия начала продвижение по реке Дунай в сторону Венгрии. Остановить продвижение советских войск было уже нельзя и 13 февраля 1945 года Красная Армия вошла в столицу Венгрии Будапешт.
Случилось то, чего более всего боялись Черчилль и Рузвельт – вся Восточная Европа и почти весь Балканский полуостров оказались под контролем Советского Союза. В Албании коммунисты также победили, освободив страну собственными силами. Единственной страной на Балканах, которая осталась в орбите интересов Запада, была Греция, но и здесь вскоре развернулась длительная и кровопролитная гражданская война с коммунистами.
Если бы планам Черчилля и Рузвельта по формированию на Дунае и Балканах антисоветской федерации по стечению обстоятельств не помешали бы вторжение гитлеровской Германии в Италию, переворот в Румынии и освобождение Балканского полуострова советскими войсками, вполне вероятно, что Великая Отечественная война, бывшая для нашего народа невероятным испытанием, могла бы сразу перерасти в Третью мировую войну со вчерашними союзниками. И кто знает, какой итог был бы у этой войны, тем более, что еще не была разгромлена Япония и она также могла бы перейти на сторону западной коалиции.
- Автор:
- Илья Полонский
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