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"Адмирал Кузнецов" встает на доковый ремонт

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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", проходящий ремонт на 35-ом судоремонтном заводе, который является филиалом Центра судоремонта "Звездочка", готовят к переводу в плавучий док. Буксировка и установка крейсера в плавучий док ПД-50 в Мурманске начнется 14 сентября и продлится три дня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Адмирал Кузнецов" встает на доковый ремонт


Как пояснил источник, 14 сентября крейсер начнут отводить от причала 35-го судоремонтного завода. Так как процедура постановки корабля в док не является простой, то на нее отводится три дня. Завершение процедуры запланировано на 17 сентября. В ходе установки "Адмирала Кузнецова" в плавучий док предстоит выполнить множество задач. Сначала буксиры подведут авианосец к плавучему доку, после чего медленно заведут туда и закрепят с помощью специальных устройств. После чего из дока откачают воду и проверят надежность креплений корабля. Во время докового ремонта предстоит проверить линии валов авианесущего крейсера.


Плавучий док ПД-50 является одним из крупнейших доков такого типа в мире. Он был построен в 1980 году в Швеции по заказу Военно-морского флота СССР. Док предназначен для ремонта крупных надводных кораблей. Длина дока 330 метров, ширина - 67 метров, грузоподъемность - 80 тыс. тонн.
Использованы фотографии:
http://severpost.ru/
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69 комментариев
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  1. Аристарх Людвигович Офлайн
    Аристарх Людвигович Сегодня, 19:40
    +5
    У ТАВКР "Адмирал Кузнецов" в данный момент котлы на палубе. Изначально хотели заменить 4 из 8, но в итоге вроде меняют все 8.


    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 19:45
      -21
      Да не мучайте старого,дайте уже умереть достойно .....
      1. 30 вис Офлайн
        30 вис Сегодня, 19:57
        +13
        [quote=Jolly oldster sailor]дайте уже умереть достойно .....[/quote]
        Умереть достойно всегда успеет . А пожить достойно сложней! Пусть живёт на Славу Отечеству ! Выполняет свои должностные обязанности в полной мере .
        1. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 20:01
          -14
          Юр,достойно,это как?В полной мере,говоришь...Это когда два(ДВА,Карл!!!)самолёта упали в море..........?
          1. Аристарх Людвигович Офлайн
            Аристарх Людвигович Сегодня, 20:16
            +6
            Цитата: Jolly oldster sailor
            Это когда два(ДВА,Карл!!!)самолёта упали в море..........?

            Это говорит о том, что не стоит тянуть с модернизацией/обновлением. Дорогие машинки теряются из-за мелочей типа лопнувшего троса аэрофинишера. Минус не от меня.
          2. БorisovичЪ Онлайн
            БorisovичЪ Сегодня, 21:04
            +6
            Цитата: Jolly oldster sailor
            Это когда два(ДВА,Карл!!!)самолёта упали в море..........?

            А при чем здесь два(ДВА Карл!!!) самолета и замена котлов и проверка линии валов? При чем это....Карл!!!!!!!!!!!????????.
            Карл, вы путаете параллельное с мягким.
          3. 30 вис Офлайн
            30 вис Сегодня, 21:28
            +1
            Цитата: Jolly oldster sailor
            Юр,достойно,это как?В полной мере,говоришь...Это когда два(ДВА,Карл!!!)самолёта упали в море..........?
            Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

            Кодекс чести русского офицера, 1904г.
            1. Например Офлайн
              Например Сегодня, 21:50
              -3
              Цитата: 30 вис
              Кодекс чести русского офицера, 1904г.

              Тех кто Царя предал и присягу нарушил? Честь офицера вы говорите? И в чем она выражалась у поколения 1904 года? Ухаживать за бабами, носить перчатки белые и поигрывать на рояле?
              А страну конечно не они просрали, а кто-то иной.
          4. фигвам Офлайн
            фигвам Сегодня, 21:31
            +1
            Цитата: Jolly oldster sailor
            Юр,достойно,это как?В полной мере,говоришь...Это когда два(ДВА,Карл!!!)самолёта упали в море..........?

            Надеюсь после модернизации будет установлена аварийная сеть.
      2. Сергей39 Офлайн
        Сергей39 Сегодня, 19:58
        +6
        Рано хоронишь. На новые котлы 25 лет гарантия. Еще послужит.
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 20:02
          +15
          Не дело хоронить не умершего ... no Всем кто против похорон Кузи - железно "плюс" soldier
        2. Аристарх Людвигович Офлайн
          Аристарх Людвигович Сегодня, 20:04
          +7
          К новым котлам еще приобретены новые палубные истребители МиГ-29К. Так что послужит крейсер.
          1. Дырокол Онлайн
            Дырокол Сегодня, 21:06
            -7
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Так что послужит крейсер.

            Да умер он, умер. Его будущее только в роли музея.
            1. Тралл Офлайн
              Тралл Сегодня, 21:24
              +2
              Цитата: Дырокол
              Цитата: Аристарх Людвигович
              Так что послужит крейсер.

              Да умер он, умер. Его будущее только в роли музея.

              Авроре расскажите... Дым с модернизированного Кузнецова даст сигнал вышедшей по УДО гаде Савченко на выстрел из миномёта по киевской раде smile
          2. mvg Онлайн
            mvg Сегодня, 21:07
            0
            Так что послужит крейсер

            Негде проецировать силу, лучше на эти безумные деньги построить 3-4 штуки 2235М. Ну вот как то не выходило у СССР/России с авианосцами.Никогда не было. АУГ очень дорогая весчь.. 8-10 кораблей дальней морской зоны. У нас столько нет просто. А про 25 лет - "это про Хаджу Насреддина и ишака..." пр. 956 Сарыч с такими же котлами столько не отходил..
            1. Например Офлайн
              Например Сегодня, 22:00
              0
              Цитата: mvg
              Ну вот как то не выходило у СССР/России с авианосцами.

              Врёшь. Намерено или по глупости, но врёшь.
              Советские авианосцы назывались авианесущими крейсерами дабы обойти Монтрё.
              В остальном было развитие пока горбатый Союз на пиццу не променял. На Ульяновске катапульту планировали, но коммунисты-либерасты просрали страну.
              1. mvg Онлайн
                mvg Сегодня, 22:08
                0
                Врёшь

                Намеренно или по-глупости. Что можно считать за авианосцы? пр 1123 с Як-38 или 1143? Недоавианосцы и не крейсера. Первым авианосцем должен был стать 1143.8 атомный Ульяновск. По Монтре - бред. Обсуждали и не раз.
                Кузя, в лучшие годы авиагруппа 32 самолета и никакого ДРЛО, не считая Ка-31. Что он будет делать в море? Держать постоянно в воздухе 2-4 самолета?
            2. Dart2027 Онлайн
              Dart2027 Сегодня, 22:12
              0
              Цитата: mvg
              пр. 956 Сарыч с такими же котлами столько не отходил..

              У китайцев спокойно ходят. Просто обслуживать надо как положено, а не через одно место.
              Цитата: mvg
              8-10 кораблей дальней морской зоны.

              А они нам не нужны?
        3. xtur Офлайн
          xtur Сегодня, 21:56
          0
          >На новые котлы 25 лет гарантия.

          Только вот вместо новых котлов, с процессорным управлением, флот выбрал, судя по всему, те же самые котлы. Кто нибудь в курсе ситуации с котлами ?
      3. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 20:00
        +1
        Этот старый вам ,либерастам фору ещё даст!
      4. Удав КАА Онлайн
        Удав КАА Сегодня, 20:26
        +9
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Да не мучайте старого,дайте уже умереть достойно

        "Слюшай, Аполитично рассуждаешь, понимаешь ли"...(с)
        Пока есть носитель -- жива корабельная, авиносная авиация! Никакая НИТКА не заменит корабельную палубу в море...
        А потом, когда ему на смену придут 70-80 тысячники, Кузя станет "учебной партой" для производства корабельных авиаторов. И это будет правильно!
        ИМХО.
        1. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 20:30
          -16
          Ну вот,наконец-то,знающий человек подключился,а то я утомился с пихотой обсуждать ...Кузя своё отслужил. hi
          1. Сергей Медведев Офлайн
            Сергей Медведев Сегодня, 21:13
            +2
            Цитата: Jolly oldster sailor
            а то я утомился с пихотой

            Угомонись, гвоздик. А то напИхаем. laughing
          2. Вкд Двк Онлайн
            Вкд Двк Сегодня, 22:13
            0
            Ты бы лучше от своего светлого пивка не отвлекался, весёлый морской дед, шёл бы отсюда так далеко, чтобы мы не знали, вернёшься ли!
        2. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 20:33
          +6
          Александр , моё искреннее почтение ! hi
          Цитата: Удав КАА
          Никакая НИТКА не заменит корабельную палубу в море...

          Не мореман и не летун ни разу , но понимаю всю важность . soldier
          1. Jolly oldster sailor Онлайн
            Jolly oldster sailor Сегодня, 20:45
            -8
            Цитата: bouncyhunter

            Не мореман и не летун ни разу soldier

            А куда лезешь тогда,друг сердешный? wink
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 20:49
              +6
              Лёша , а ты ведь сам ни разу не сухопутный ? Так что же я тебя в далёких от воды темах наблюдаю ? Баш на баш , а ? wink
              1. Jolly oldster sailor Онлайн
                Jolly oldster sailor Сегодня, 20:58
                -5
                Здрасти наши страсти-путаешь меня с кем-то...Дважды Краснознамённый Балтейский Флот,64 Бригады 264 Дивизиона ОВРы Балтейской ВМБ...Забыл?МПК 105 Бортовой номер!!!
                1. bouncyhunter Онлайн
                  bouncyhunter Сегодня, 21:02
                  +8
                  Ты или невнимательно читаешь , или одно из двух : я же сказал что ты не сухопутный , но я же не возмущаюсь что ты в темах , далёких от воды , пишешь ? Так чего ты возмущаешься моим коментам ?
                  1. Jolly oldster sailor Онлайн
                    Jolly oldster sailor Сегодня, 21:09
                    -3
                    Да я и не возмущаюь,я,с присущей мне иронией,комментирую вас,сухопутных.Бесит,когда вы лезете туда,не знамши,куда...Я же не лезу,итить-колотить,когда вы тут про свои дела общаетесь......
                    1. bouncyhunter Онлайн
                      bouncyhunter Сегодня, 21:14
                      +6
                      А ты бы умерил эмоции и амбиции - глядишь , проще бы стало общаться с людьми ? yes Не надо во всех несогласных с твоим мнением видеть врага . Умей уважать чужое мнение , а не навязывать своё .
                      1. Jolly oldster sailor Онлайн
                        Jolly oldster sailor Сегодня, 21:35
                        0
                        Я как раз и высказал своё мнение спокойно и рассудительно-а вы за это меня заминусовали дружно. good
                    2. bouncyhunter Онлайн
                      bouncyhunter Сегодня, 21:44
                      +1
                      Цитата: Jolly oldster sailor
                      Я как-раз и высказал своё мнение спокойно и рассудительно-а вы за это меня заминусовали дружно.

                      Напраслину не наводи . А коли уж ты про минусы завёл тему - так а чего ты хотел , ежели хоронишь живьём "Адмирала Кузнецова" ? Я , сухопутный , и то за него ратую . А ты ???
                      1. Jolly oldster sailor Онлайн
                        Jolly oldster sailor Сегодня, 21:48
                        0
                        Ну и ратуй себе,ратотуй.А я ратую-
                        А раз не можем,то и нечего. wink
                    3. bouncyhunter Онлайн
                      bouncyhunter Сегодня, 21:53
                      0
                      Цитата: Jolly oldster sailor
                      Ну и ратуй себе,ратотуй.А я ратую-

                      Не перевирай слова - некрасиво это . no А коли уж ты за американские авианосцы подписываешься , так сменил бы флаг на тамошний звёздно-полосатый штандарт ... sad
                      1. Jolly oldster sailor Онлайн
                        Jolly oldster sailor Сегодня, 22:13
                        0
                        Ты мне не указывай,умник. wink
                    4. bouncyhunter Онлайн
                      bouncyhunter Сегодня, 22:16
                      0
                      Цитата: Jolly oldster sailor
                      Ты мне не указывай,умник. wink

                      Вот ты и показал весь свой уровень культуры и воспитания . yes
                2. stalkerwalker Онлайн
                  stalkerwalker Сегодня, 21:55
                  0
                  Цитата: Jolly oldster sailor
                  Балтейский Флот,64 Бригады 264 Дивизиона ОВРы Балтейской ВМБ...Забыл?МПК 105 Бортовой номер!!!

                  В этом "представлении" всё сказано само собой - и безграмотность, и пижонство. Такие вот морАки выйдут в море пару раз за службу, загадят гальюн на качке отходами организЬма, но затем всю жистЬ тельник таскают не снимая....
                  1. Jolly oldster sailor Онлайн
                    Jolly oldster sailor Сегодня, 22:08
                    -1
                    Ты чё буробишь там,бухой,что-ли?
      5. БorisovичЪ Онлайн
        БorisovичЪ Сегодня, 21:23
        +3
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Да не мучайте старого,дайте уже умереть достойно

        Старый "добрый" морячек (кажись так ник то переводится), не мучайся, умри достойно .
        1. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 21:30
          -2
          Ты-то куда? laughing
          1. БorisovичЪ Онлайн
            БorisovичЪ Сегодня, 21:55
            -1
            Цитата: Jolly oldster sailor
            -2
            Ты-то куда?

            Ты это кто??????
            И еще, уж не разрешения ли у Вас ( Карл!!!!!) спрашивать, блюдящий за сайтом Вы наш.? .
            А хамство это имитация Вами своей слабости. Ну нет аргументов, значит хамлю. Слабый Вы человек., хоть и КМС (с Ваших слов)
    2. Комментарий был удален.
      1. Аристарх Людвигович Офлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 20:11
        +5
        Цитата: Jolly oldster sailor
        меняют 4 на новые.

        Флотпром пишет про 8 новых котлов.
        Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) проекта 11435 "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" получил новые высоконапорные паровые котлы КВГ-4 российского производства. Новые агрегаты изготовили и доставили на 35-й судоремонтный завод еще весной-летом 2018 года, сейчас их уже монтируют на корабль. Об этом Mil.Press FlotProm cообщили два источника – в российской оборонке и на Северном флоте. По словам информированного источника в отрасли, ресурс восьми новых котлов КВГ-4 составит 25 лет. Источник добавил, что военные отказались от существенной модернизации агрегатов.

        https://flotprom.ru/2018/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F45/
        1. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 20:16
          -10
          Ты им верь,пишут они.... winkЧетыре.ЧЕТЫРЕ.ЧЕТЫРЕ,Карл!!!
          1. БorisovичЪ Онлайн
            БorisovичЪ Сегодня, 21:08
            +7
            Да 8 Карл!!!!! Восемь. Ну не Вам же, осведомленный вы наш, верить.
            1. 30 вис Офлайн
              30 вис Сегодня, 21:33
              +1
              Цитата: БorisovичЪ
              Ну не Вам же, осведомленный вы наш, верить.

              Кажись старый морячок крепко выпимши ......
              1. БorisovичЪ Онлайн
                БorisovичЪ Сегодня, 21:45
                0
                Цитата: 30 вис
                Кажись старый морячок

                Может и выпимши, а может и маразм, старческий. Он же у нас морячек то стаааарыыый. laughing Но скорее всего и то и другое.
                1. Jolly oldster sailor Онлайн
                  Jolly oldster sailor Сегодня, 21:58
                  -1
                  Сказал бы тебе, правда такой,или в самом деле -птица,которая сама себе не рада???
                  1. БorisovичЪ Онлайн
                    БorisovичЪ Сегодня, 22:01
                    -1
                    Цитата: Jolly oldster sailor
                    Сказал бы

                    Так скажите, чего уж тут. Режьте матку- правду. Тут ребята на сайте писали, что Вы любитель в личку гадости писать. Так что вперед, на амбразуру.
                    1. Jolly oldster sailor Онлайн
                      Jolly oldster sailor Сегодня, 22:19
                      0
                      Ребята тебе сказали.Это какие? wink
          2. Black Sniper Онлайн
            Black Sniper Сегодня, 22:15
            +1
            Ничего Вы не понимаете hi Кузя ещё огого какой, и надеюсь ещё не раз докажет свою состоятельность!!! hi
  2. Громобой Офлайн
    Громобой Сегодня, 19:41
    +2
    Подлатать ход и в первую линию его.С авиакрылом решить---МиГ отработали на индусах,пусть с ними будет отныне.
  3. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 19:45
    +2
    "...Плавучий док ПЛ-50 является одним из крупнейших доков..." what
    Я , старый , думал всегда, что ПЛ - это подлодка, а оказывается ДОК.
    Обалдеть
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 19:51
      -8
      Правильно ты думал-ДОК,это место,где срочники нетрезвые отрываются... laughingМне там не один зуб вышибли,хоть и КМС по боксу... wink
    2. БorisovичЪ Онлайн
      БorisovичЪ Сегодня, 21:17
      +5
      Не ПЛ-50, а ПД-50
      "Процесс подготовки к постановке корабля в плавучий док ПД-50 в Росляково находится в финальной стадии. Соответствующие документы сейчас согласовывают различные подразделения ВМФ и ОСК, прорабатываются схемы снятия вала, винтов, их дефектации и ремонта, а также починки донно-забортной арматуры, покраски корпуса и т.д.", – заявил изданию флотский источник.
      1. major071 Онлайн
        major071 Сегодня, 22:20
        0
        Извините, очетятка вышла... hi Но она исправлена
  4. Sonet Офлайн
    Sonet Сегодня, 19:59
    -4
    Не удивлюсь,если он в ремонтах и в модернизации стоял больше,чем плавал.Скоро Китай нас обгонит в технологиях авианосцев,а мы....,,Мы велика сухопутна держава нам авианосцы не треба,,.
    1. Журба Онлайн
      Журба Сегодня, 20:12
      -3
      Главное плавкраны держать подале.
  5. Умник Офлайн
    Умник Сегодня, 20:15
    -6
    Его в мартен надо а не чинить, вместа него побольше корветов
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 20:21
      -9
      Ты тише-заклюют псевдопатриоты,как меня... laughing
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 21:22
        +1
        Алексий, здоровая критика только на пользу пойдет! Поймите людей правельно -"Кузя " для страны символ, ему нужна замена и только после того, как построем нечто поновее, "Кузю " можно в учебные переводить , или музей на борту устроить! Просто его на иголки пускать глупо и неэкономно! !!
    2. stalkerwalker Онлайн
      stalkerwalker Сегодня, 22:00
      0
      Цитата: Умник
      Его в мартен надо а не чинить, вместа него побольше корветов

      ".... А ты азартен, Парамоша..." (с) laughing
      Авианосец нужен сегодня, а не корветы послезавтра.
  6. Самара_63 Офлайн
    Самара_63 Сегодня, 20:28
    -3
    Корабль в Ужастном состоянии...даже и не понимаю какую ему ходовую можно в условиях санкций поставить? Да и с Ударными ракетами не разобрались ещё видимо...
  7. Влад5307 Офлайн
    Влад5307 Сегодня, 20:49
    +2
    Цитата: Самара_63
    Корабль в Ужастном состоянии...даже и не понимаю какую ему ходовую можно в условиях санкций поставить? Да и с Ударными ракетами не разобрались ещё видимо...

    Ну вот и разберутся, не надо заживо хоронить- еще походит по морям-окиянам!
  8. Дырокол Онлайн
    Дырокол Сегодня, 21:21
    -2
    Все по науке. Сейчас патриоты проходят стадию отрицания "да врете вы все брехливые либерасты, Кузя еще всем покажет!"
    Потом наступит гнев. "Какого черта сроки переносят! Куда сволочи деньги потратили, посадить/расстрелять гадов, сталинананихнет!"
    Потом торги "Ну ничего страшного, пусть пока постоит в отстое, а потом деньги выделят и доделают, ведь потратили же денег столько, не бросят, сейчас же важнее подлодки достроить, это приоритетней... "
    Ну и в конце депрессия "да как же так, почему все плохо, ведь это же последний шанс для палубной авиации..." и принятие "видать не судьба России авианосец иметь".
  9. Vadim851 Офлайн
    Vadim851 Сегодня, 21:31
    0
    Прочитал комментарии. Вопрос действительно сложный стоит ли модернизировать. Аргументы за
    нужен корабль для тренировок палубной авиации, никакие тренажеры это не заменят. Французы вот перевели свои самолеты на Нимиц на время ремонта, а с тренажерами и электроникой у них отлично
    Испытания новых самолетов палубной авиации, поддержка предприятия, а также элемент престижа страны.
    Аргументы против - корабль довольно стар и особенно силовая установка хоть и новые но все же это котлы со своими минусами. Цена ремонта сравнима с постройкой нескольких 22350 или даже эсминцев что актуально, ведь авианосцу нужен хороший эскорт.
  10. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 21:33
    0
    Цитата: Дырокол
    Все по науке. Сейчас патриоты проходят стадию отрицания "да врете вы все брехливые либерасты, Кузя еще всем покажет!"

    Да ладно , ещё в 1991г так писали про него. И сколько лет прошло ? Не надо выдавать свои мысли за действительность.
    1. Дырокол Онлайн
      Дырокол Сегодня, 21:35
      -1
      Цитата: lucul
      ещё в 1991г так писали про него

      Что за ересь, в 1991 он еще на испытания не выходил.
  11. NN52 Офлайн
    NN52 Сегодня, 21:45
    0
    Цитата: Jolly oldster sailor
    Ну вот,наконец-то,знающий человек подключился,а то я утомился с пихотой обсуждать ...Кузя своё отслужил. hi

    А на каком основании, вы называете его Кузей? вы на нем ходили или летали, уважаемый?