"Адмирал Кузнецов" встает на доковый ремонт

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", проходящий ремонт на 35-ом судоремонтном заводе, который является филиалом Центра судоремонта "Звездочка", готовят к переводу в плавучий док. Буксировка и установка крейсера в плавучий док ПД-50 в Мурманске начнется 14 сентября и продлится три дня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.Как пояснил источник, 14 сентября крейсер начнут отводить от причала 35-го судоремонтного завода. Так как процедура постановки корабля в док не является простой, то на нее отводится три дня. Завершение процедуры запланировано на 17 сентября. В ходе установки "Адмирала Кузнецова" в плавучий док предстоит выполнить множество задач. Сначала буксиры подведут авианосец к плавучему доку, после чего медленно заведут туда и закрепят с помощью специальных устройств. После чего из дока откачают воду и проверят надежность креплений корабля. Во время докового ремонта предстоит проверить линии валов авианесущего крейсера.Плавучий док ПД-50 является одним из крупнейших доков такого типа в мире. Он был построен в 1980 году в Швеции по заказу Военно-морского флота СССР. Док предназначен для ремонта крупных надводных кораблей. Длина дока 330 метров, ширина - 67 метров, грузоподъемность - 80 тыс. тонн.