Вооружённые? Силы? России?
Вообще, в наше время очень сложно писать, отталкиваясь от чьих-то слов. На читателя не угодишь, авторитетов попросту нет. Этот рожей не вышел, тот служил не там и не так, следующий вообще не эксперт, и так далее.
По сравнению с прошлыми материалами не скажу ничего нового. Лично мое мнение к вопросу осталось на прежнем месте, а вот мнение «черного полковника» Виктора Алксниса сегодня поставлю рядом.
Если вдруг найдутся те, кому Алкснис не люб, сразу приношу свое сочувствие. Хотя бы потому, что сегодня полковник Алкснис действует рука об руку с генерал-полковником Леонидом Ивашовым и генерал-лейтенантом Виктором Соболевым. Не самыми глупыми людьми, по моему мнению.
Итак, какую мысль пытается донести до зрителя Виктор Имантович Алкснис?
Мысль, честно говоря, не очень приятная. О том, что Вооруженные силы России, так называемая «возрожденная армия» России – очередной миф от властей.
Предвосхищая дружный взрыв негодования от сторонников дорогущих, но бессмысленных шоу типа «Армейские игры» или «АРМИЯ-…», скажу, что в отличие от коллег, урякающих по поводу и без него, у Алксниса есть в словах определенная логика.
Говорят, что обороноспособность нашей страны полностью обеспечена за счет появления у нас самого новейшего вооружения, равного которому нет и так далее, по передовице той же «Красной звезды» или ТК «Звезда».
Давайте сделаем маленькое отступление. И быстренько ответим на вопрос: а откуда оно берется, это самое передовое вооружение?
Наверное, проектируется в КБ и потом собирается на заводах, правильно? Думаю, с этим все согласятся.
Кто-то будет спорить, что на сегодняшний день реиндустриализация (или деиндустриализация) не проведена в должном объеме?
Заводы, в основной своей массе, ранее работавшие на ВПК, сегодня просто находятся в частных руках. И не факт, что готовы к выпуску той продукции, которая нужна армии.
Да и сотен новых (не новейших, просто новых) заводов не наблюдается. Да, кое-что там появилось, отдельные заводики, но «ан масс» — простите, нет.
Конечно, если смотреть бравурные репортажи соответствующих телеканалов или отчеты пресс-службы Минобороны, то завтра мы всех победим. Вот просто всех, начиная от ИГИЛ (запрещено в РФ) до США (не запрещены, но тоже надо).
На деле же ситуация намного менее красива, потому что максимум, что мы можем сегодня предложить, это около 20% всей военной электроники. Остальное, простите, надо где-то покупать.
В качестве примера просто можно привести спокойное умерщвление двух ведущих предприятий по выпуску электроники военно-космического назначения в моем городе. Единственный завод с говорящим именем «Процессор», не просто военное предприятие, а с персональным прикрытием на территории (да, реально ЗРК стояли) и концерн «Энергия», много сделавший для того, чтобы летала орбитальная станция «Мир», многоразовая система «Энергия-Буран» и даже МКС.
Соглашусь с Виктором Имантовичем, что сегодня электроника и микроэлектроника – основа всего. Так вот, этого всего у нас просто нет. Как ни крути, а 80% микросхем приходится закупать. Раньше закупали в Европе и США, теперь под санкциями, и либо левыми путями, либо одна дорога – в Китай.
Но КНР, несмотря на то, что там производства, это не панацея. Хотя бы просто потому, что, даже если там и выпускают микросхемы для военных нужд, то китайцы просто могут и не знать, для чего они штампуют схемы конкретной архитектуры. А прописывают их, понятное дело, уже у потребителя.
Использовать «гражданские» микрухи в военном деле – это не выход вообще. Другой уровень надежности, другие условия эксплуатации. Ну и процент брака тоже весьма такой вопрос…
Алкснис с возмущением рассказал, что некоторые виды микросхем к «Булаве» выпускаются в Риге. И осветил схему, по которой происходит закупка этих схем и курьерская доставка в Москву.
Кто-то может не поверить в такой блестящий маразм, но я поверил сразу же. Поскольку мой родственник таким образом три года таскал какие-то схемы из Украины. Работенка не сильно пыльная и неплохо оплачиваемая. Но потом случился какой-то прокол, и мой родич моментально смог оценить на себе качество украинского СИЗО. Понятно, что отпустили, въезд на Украину ему заказан, да он и не рвется особо.
А теперь вообще с введением санкций стало весело. Мы вообще ничего не можем такого купить в той же Европе. Ни дизели для кораблей, ни микросхемы, ни процессоры. Только Китай. Со всеми вытекающими последствиями.
Кстати, о последствиях.
Я в одной из статей реально недоумевал, возмущался и топал ногами на тему внезапной отмены всех наших новинок. «Арматы», ТБМП, Су-57, ПАК ДА. Я реально не понимал, с чего бы это вдруг, потому что начало выпуска и продвижение техники в войска – это повод для того, чтобы украсть и откусить. Или наоборот.
То есть наша власть, которая погрязла в воровстве, вдруг добровольно отказалась от денег? Да ладно… Ну не бывает так, они ж никогда не нажрутся, факт!
Спасибо Виктору Имантовичу, просветил. Со ссылкой на известного уже бывшего заместителя министра обороны, а теперь вице-премьера по ВПК генерала Борисова. Хотя чего на Борисова ссылаться, в августе он нас дважды потряс…
Первый раз – когда сказал, что нашей армии не нужен танк «Армата». Думаю, все помнят то «удивление» (да, больше подходит другое слово), когда это было объявлено.
Как же так, «не имеющий аналогов в мире», «танк нового поколения» и так далее, до поноса? Так как же? Денег нет? Да ладно, денег как раз завались. Более того, мы, народ, всегда согласны потерпеть ради тех же танков.
И тут такое. На содержание Пенсионного фонда деньги есть, а на «Армату» — нет.
Все, оказывается, лежит еще глубже. Оказалось, что конструкторы и изобретатели у нас все еще есть, и они сильны. И эти конструкторы наизобретали столько, что на заводах все это реализовать в металле просто пока не могут.
У нас нет технологий. У нас нет станков. И купить где-то (понятно, что только в Китае) новые станки — это не выход. У нас нет кадров, которых можно поставить за новые станки. На протяжении многих лет карьера продавца сотовых телефонов или гамбургеров среди молодежи была намного предпочтительнее токаря или фрезеровщика.
Пожинаем теперь по полной программе.
А что «Армата»? Как же он, существующий в металле? Да все нормально, просто десяток катающихся на параде и демонстрируемых на «АРМИИ-…надцать» собран фактически вручную. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Мы хорошо провели время, веселясь над украинцами, которые за 6 лет собрали один-единственный этот свой новый танк. У нас — десяток за десять лет. Но мы и не Украина, правда? Мы намного круче и мощнее, поэтому в планах у Борисова так же, вручную собрать еще аж 20 танков! Вместо 2300 единиц.
А в остальных вопросах наших умений и рук хватает на модернизацию Т-72. А что, хороший же танк. Надежный. Современный. Ну не уступает «Абрамсу» и «Леопарду-1».
А так-то у нас еще много Т-55 и Т-62 есть. Тоже очень хорошие танки. А там и Т-34 можно снять с постаментов и модернизировать до уровня Т-34Б20.
Дальше, если вы помните, Борисов отменил Су-57 и ПАК ДА. Не нужны. У нас есть почти новые Су-30 и Су-35, которые имеют модернизационный потенциал и так далее. А вместо ПАК ДА вполне себе хорош Ту-160, разогнанный до М3, М4, М5…
В целом ситуация понятная. Народ грабят, бюджет наполняют. Но – и рады бы отхлебнуть, но никак. Проекты закрываются один за другим, потому что нет возможности реализовать идеи конструкторов.
Про печальную ситуацию во флоте я уже писал. Китайские двигатели пока потаскают наши корабли. Но известия от отказах постоянно просачиваются в печать.
И так можно долго перечислять. В любой отрасли ВПК можно найти подобные примеры. О РЭБ можно написать три подобных статьи, и ситуация будет только обрисована. Несмотря на то, что нам говорят, что наш РЭБ самый разрэбистый в мире.
Можно с уверенностью сказать, что современной и мощной считается армия, за спиной у которой не только ОКБ, разрабатывающие новые виды оружия, но и заводы, которые быстро и качественно будут выпускать разработанное.
Это как раз то, чего у нас нет. И, очевидно, не предвидится.
Зато у нас есть безупречно работающая система дезинформации, ежедневно убеждающая нас в том, что мы по-прежнему круты и непобедимы.
Сомнения? Без проблем подкину информацию к размышлению. Сопоставьте боевые потери в живой силе и технике в Сирии, затем небоевые и дайте сами себе честный ответ на вопрос: с кем воевала «несокрушимая и легендарная» армия? С бандами террористов или с армией, оснащенной хотя бы по третьему классу, на уровне Украины?
И все встанет на свои места. Потому что оружие вчерашнего дня воевало против бандитов, которые его не имели вообще.
Вот так. Лучшие самолеты, лучшие танки, лучшие ракеты. Микросхемы из Китая (и дай бог, не ширпотреб), двигатели из Китая и так далее.
Лучшая ложь для населения страны. Про лучшее вооружение, современнейшую армию, оснащенную по последнему слову техники. И так далее.
Как это нам аукнется, пока спрогнозировать сложно. Но мне кажется, что уже пора. Завтра может быть поздно.
Источник:
По сравнению с прошлыми материалами не скажу ничего нового. Лично мое мнение к вопросу осталось на прежнем месте, а вот мнение «черного полковника» Виктора Алксниса сегодня поставлю рядом.
Если вдруг найдутся те, кому Алкснис не люб, сразу приношу свое сочувствие. Хотя бы потому, что сегодня полковник Алкснис действует рука об руку с генерал-полковником Леонидом Ивашовым и генерал-лейтенантом Виктором Соболевым. Не самыми глупыми людьми, по моему мнению.
Итак, какую мысль пытается донести до зрителя Виктор Имантович Алкснис?
Мысль, честно говоря, не очень приятная. О том, что Вооруженные силы России, так называемая «возрожденная армия» России – очередной миф от властей.
Предвосхищая дружный взрыв негодования от сторонников дорогущих, но бессмысленных шоу типа «Армейские игры» или «АРМИЯ-…», скажу, что в отличие от коллег, урякающих по поводу и без него, у Алксниса есть в словах определенная логика.
Говорят, что обороноспособность нашей страны полностью обеспечена за счет появления у нас самого новейшего вооружения, равного которому нет и так далее, по передовице той же «Красной звезды» или ТК «Звезда».
Давайте сделаем маленькое отступление. И быстренько ответим на вопрос: а откуда оно берется, это самое передовое вооружение?
Наверное, проектируется в КБ и потом собирается на заводах, правильно? Думаю, с этим все согласятся.
Кто-то будет спорить, что на сегодняшний день реиндустриализация (или деиндустриализация) не проведена в должном объеме?
Заводы, в основной своей массе, ранее работавшие на ВПК, сегодня просто находятся в частных руках. И не факт, что готовы к выпуску той продукции, которая нужна армии.
Да и сотен новых (не новейших, просто новых) заводов не наблюдается. Да, кое-что там появилось, отдельные заводики, но «ан масс» — простите, нет.
Конечно, если смотреть бравурные репортажи соответствующих телеканалов или отчеты пресс-службы Минобороны, то завтра мы всех победим. Вот просто всех, начиная от ИГИЛ (запрещено в РФ) до США (не запрещены, но тоже надо).
На деле же ситуация намного менее красива, потому что максимум, что мы можем сегодня предложить, это около 20% всей военной электроники. Остальное, простите, надо где-то покупать.
В качестве примера просто можно привести спокойное умерщвление двух ведущих предприятий по выпуску электроники военно-космического назначения в моем городе. Единственный завод с говорящим именем «Процессор», не просто военное предприятие, а с персональным прикрытием на территории (да, реально ЗРК стояли) и концерн «Энергия», много сделавший для того, чтобы летала орбитальная станция «Мир», многоразовая система «Энергия-Буран» и даже МКС.
Соглашусь с Виктором Имантовичем, что сегодня электроника и микроэлектроника – основа всего. Так вот, этого всего у нас просто нет. Как ни крути, а 80% микросхем приходится закупать. Раньше закупали в Европе и США, теперь под санкциями, и либо левыми путями, либо одна дорога – в Китай.
Но КНР, несмотря на то, что там производства, это не панацея. Хотя бы просто потому, что, даже если там и выпускают микросхемы для военных нужд, то китайцы просто могут и не знать, для чего они штампуют схемы конкретной архитектуры. А прописывают их, понятное дело, уже у потребителя.
Использовать «гражданские» микрухи в военном деле – это не выход вообще. Другой уровень надежности, другие условия эксплуатации. Ну и процент брака тоже весьма такой вопрос…
Алкснис с возмущением рассказал, что некоторые виды микросхем к «Булаве» выпускаются в Риге. И осветил схему, по которой происходит закупка этих схем и курьерская доставка в Москву.
Кто-то может не поверить в такой блестящий маразм, но я поверил сразу же. Поскольку мой родственник таким образом три года таскал какие-то схемы из Украины. Работенка не сильно пыльная и неплохо оплачиваемая. Но потом случился какой-то прокол, и мой родич моментально смог оценить на себе качество украинского СИЗО. Понятно, что отпустили, въезд на Украину ему заказан, да он и не рвется особо.
А теперь вообще с введением санкций стало весело. Мы вообще ничего не можем такого купить в той же Европе. Ни дизели для кораблей, ни микросхемы, ни процессоры. Только Китай. Со всеми вытекающими последствиями.
Кстати, о последствиях.
Я в одной из статей реально недоумевал, возмущался и топал ногами на тему внезапной отмены всех наших новинок. «Арматы», ТБМП, Су-57, ПАК ДА. Я реально не понимал, с чего бы это вдруг, потому что начало выпуска и продвижение техники в войска – это повод для того, чтобы украсть и откусить. Или наоборот.
То есть наша власть, которая погрязла в воровстве, вдруг добровольно отказалась от денег? Да ладно… Ну не бывает так, они ж никогда не нажрутся, факт!
Спасибо Виктору Имантовичу, просветил. Со ссылкой на известного уже бывшего заместителя министра обороны, а теперь вице-премьера по ВПК генерала Борисова. Хотя чего на Борисова ссылаться, в августе он нас дважды потряс…
Первый раз – когда сказал, что нашей армии не нужен танк «Армата». Думаю, все помнят то «удивление» (да, больше подходит другое слово), когда это было объявлено.
Как же так, «не имеющий аналогов в мире», «танк нового поколения» и так далее, до поноса? Так как же? Денег нет? Да ладно, денег как раз завались. Более того, мы, народ, всегда согласны потерпеть ради тех же танков.
И тут такое. На содержание Пенсионного фонда деньги есть, а на «Армату» — нет.
Все, оказывается, лежит еще глубже. Оказалось, что конструкторы и изобретатели у нас все еще есть, и они сильны. И эти конструкторы наизобретали столько, что на заводах все это реализовать в металле просто пока не могут.
У нас нет технологий. У нас нет станков. И купить где-то (понятно, что только в Китае) новые станки — это не выход. У нас нет кадров, которых можно поставить за новые станки. На протяжении многих лет карьера продавца сотовых телефонов или гамбургеров среди молодежи была намного предпочтительнее токаря или фрезеровщика.
Пожинаем теперь по полной программе.
А что «Армата»? Как же он, существующий в металле? Да все нормально, просто десяток катающихся на параде и демонстрируемых на «АРМИИ-…надцать» собран фактически вручную. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Мы хорошо провели время, веселясь над украинцами, которые за 6 лет собрали один-единственный этот свой новый танк. У нас — десяток за десять лет. Но мы и не Украина, правда? Мы намного круче и мощнее, поэтому в планах у Борисова так же, вручную собрать еще аж 20 танков! Вместо 2300 единиц.
А в остальных вопросах наших умений и рук хватает на модернизацию Т-72. А что, хороший же танк. Надежный. Современный. Ну не уступает «Абрамсу» и «Леопарду-1».
А так-то у нас еще много Т-55 и Т-62 есть. Тоже очень хорошие танки. А там и Т-34 можно снять с постаментов и модернизировать до уровня Т-34Б20.
Дальше, если вы помните, Борисов отменил Су-57 и ПАК ДА. Не нужны. У нас есть почти новые Су-30 и Су-35, которые имеют модернизационный потенциал и так далее. А вместо ПАК ДА вполне себе хорош Ту-160, разогнанный до М3, М4, М5…
В целом ситуация понятная. Народ грабят, бюджет наполняют. Но – и рады бы отхлебнуть, но никак. Проекты закрываются один за другим, потому что нет возможности реализовать идеи конструкторов.
Про печальную ситуацию во флоте я уже писал. Китайские двигатели пока потаскают наши корабли. Но известия от отказах постоянно просачиваются в печать.
И так можно долго перечислять. В любой отрасли ВПК можно найти подобные примеры. О РЭБ можно написать три подобных статьи, и ситуация будет только обрисована. Несмотря на то, что нам говорят, что наш РЭБ самый разрэбистый в мире.
Можно с уверенностью сказать, что современной и мощной считается армия, за спиной у которой не только ОКБ, разрабатывающие новые виды оружия, но и заводы, которые быстро и качественно будут выпускать разработанное.
Это как раз то, чего у нас нет. И, очевидно, не предвидится.
Зато у нас есть безупречно работающая система дезинформации, ежедневно убеждающая нас в том, что мы по-прежнему круты и непобедимы.
Сомнения? Без проблем подкину информацию к размышлению. Сопоставьте боевые потери в живой силе и технике в Сирии, затем небоевые и дайте сами себе честный ответ на вопрос: с кем воевала «несокрушимая и легендарная» армия? С бандами террористов или с армией, оснащенной хотя бы по третьему классу, на уровне Украины?
И все встанет на свои места. Потому что оружие вчерашнего дня воевало против бандитов, которые его не имели вообще.
Вот так. Лучшие самолеты, лучшие танки, лучшие ракеты. Микросхемы из Китая (и дай бог, не ширпотреб), двигатели из Китая и так далее.
Лучшая ложь для населения страны. Про лучшее вооружение, современнейшую армию, оснащенную по последнему слову техники. И так далее.
Как это нам аукнется, пока спрогнозировать сложно. Но мне кажется, что уже пора. Завтра может быть поздно.
Источник:
- Автор:
- Роман Скоморохов
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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