ВМС Украины перебрасывают бронекатера на Азовское море. По суше...

Украинский Генштаб поделился со средствами массовой информации страны данными о переброске бронекатеров в акваторию Азовского моря. Обращает на себя внимание тот факт, что переброска осуществлялась не по морю, а по суше. Так, один из бронекатеров прибыл в порт Бердянска на грузовом трейлере.Отмечается, что также ВМСУ планируют доставить в Бердянск ещё три катера, которые, как заявлено, будут обеспечивать безопасность судоходства и хозяйственной деятельности в Азовском море.Также не побережье планируется создание базы ВМС Украины с развёртыванием катерного дивизиона.Такого рода активность Киева связана с решением СНБО об «обеспечении безопасности». В частности, в СНБО заявили, что усиление группировки военно-морских сил Украины на Азовском море связано с «незаконными действиями России в отношении украинских гражданских судов». А вот о том, что Украина осуществила захват российского судна «Норд» и с марта удерживает на своей территории основное число членов его экипажа, возбудив вдобавок уголовное дело против капитана, в СНБО решили не вспоминать.Напомним, что накануне произошёл инцидент в районе Крымского моста, когда плавучий кран задел мостовые конструкции. По поводу инцидента ведётся проверка.