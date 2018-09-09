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ВМС Украины перебрасывают бронекатера на Азовское море. По суше...

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Украинский Генштаб поделился со средствами массовой информации страны данными о переброске бронекатеров в акваторию Азовского моря. Обращает на себя внимание тот факт, что переброска осуществлялась не по морю, а по суше. Так, один из бронекатеров прибыл в порт Бердянска на грузовом трейлере.

Отмечается, что также ВМСУ планируют доставить в Бердянск ещё три катера, которые, как заявлено, будут обеспечивать безопасность судоходства и хозяйственной деятельности в Азовском море.

Также не побережье планируется создание базы ВМС Украины с развёртыванием катерного дивизиона.


ВМС Украины перебрасывают бронекатера на Азовское море. По суше...


Такого рода активность Киева связана с решением СНБО об «обеспечении безопасности». В частности, в СНБО заявили, что усиление группировки военно-морских сил Украины на Азовском море связано с «незаконными действиями России в отношении украинских гражданских судов». А вот о том, что Украина осуществила захват российского судна «Норд» и с марта удерживает на своей территории основное число членов его экипажа, возбудив вдобавок уголовное дело против капитана, в СНБО решили не вспоминать.

Напомним, что накануне произошёл инцидент в районе Крымского моста, когда плавучий кран задел мостовые конструкции. По поводу инцидента ведётся проверка.

Использованы фотографии:
Википедия
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11 комментариев
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  1. изя топ Офлайн
    изя топ Сегодня, 05:51
    +2
    три-четыре катера и штук шесть адмиралов-вот рецепт пэрэмоги fellow
  2. Magic Archer Офлайн
    Magic Archer Сегодня, 05:55
    0
    Интересно а сами то они понимают что против реальных боевых кораблей,бронекатера бесполезны????!Или это для пиара?Короче так много вопросов и нет ответов recourse
    1. zyzx Офлайн
      zyzx Сегодня, 06:10
      0
      Торпедные и ракетные вполне эффективны и не надо тут передергивать.Вон во время ВОВ немецкие шнеллеботы знатно пошумели. Мне вот другое интересно,мы считаем наш флот москитным при наличии фрегатов и эсминцев,укро-москиты бронекатера,а есть еще более москитный флот?
  3. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 05:59
    +6
    Не прикалывайтесь, Это ФЛОТ украпитеков. Хоть бы спасали заплывающих за буйки. Прям горжусь. laughing У самого вилы на паспорте.
    1. Антилибераст Офлайн
      Антилибераст Сегодня, 06:27
      +1
      Цитата: федоров
      Не прикалывайтесь, Это ФЛОТ украпитеков.

      Да тут не до шуток, такую операцию провернуть не каждой стране дано, а ну-ка по суше почти весь Флот перебросить я аж тоже загордился за братьев, могут же когда захотят! А нет случайно видюхи погрузки флота на фуры? Как танки грузят я видел уже yes А вилы на паспорте, эт реально Вилы.
  4. KRIK33 Офлайн
    KRIK33 Сегодня, 06:05
    0
    Насколько я помню, U175 - немецкая подводная лодка времен Второй мировой войны... Была потоплена... И этому катеру туда дорога... smile
  5. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 06:16
    +1
    Так, один из бронекатеров прибыл в порт Бердянска на грузовом трейлере.

    задаюсь вопросом... а что не самолетом? recourse
  6. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 06:22
    0
    Даже не смешно. Катера, которые перевозятся на трейлере, это Грозная непобедимая армада. Целых 4 штуки?
  7. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:26
    0
    По поводу "усиления" украинской морской группировки даже комментарии не требуются. Шуму и "гордости" много, а толку 0,мало десятых. В отношении крана - стихия, могло быть и хуже.
  8. нафанаил Онлайн
    нафанаил Сегодня, 06:29
    +1
    Катеров в степях украины дождались...Ждём подводные лодки...
  9. Челдон Офлайн
    Челдон Сегодня, 06:49
    0
    Преценденты уже были: князь Олег волоком ладьи по суше тащил для осады Константинополя, в лесах Карелии до сих пор еще видна Петровская просека – «Осударева дорога», по которой Петр Первый тащил волоком корабли из Белого миря в Онежское озеро,атаман Ермак для покорения Сибири свои "чайки" тоже волок по суши.