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Единый день голосования. Какое слово скажет страна?

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В России сегодня единый день голосования. В десятках регионов страны выбирают глав субъектов федерации (губернаторов), представителей региональных законодательных собраний, а также депутатов местных советов. В восточных регионах страны избирательный процесс уже идёт – избирательные участки открылись, и есть первые данные по явке на текущий момент.

Так, на выборах главы Чукотки к 10:00 по местному времени проголосовало около 17% избирателей. По всем лентам информагентств прошло сообщение о том, что на Чукотке есть населённый пункт, где за первые четыре часа (к 12:00) в голосовании приняли участие 100% избирателей. Это Нутэпэльмен, относящийся к городскому округу Эгвекинот. В Нутэпэльмене проживают всего около 150 человек.

Единый день голосования. Какое слово скажет страна?



Гораздо меньше в процентном отношении явка на выборах в Магаданской области. На 10:00 по местному времени, по данным региональной избирательной комиссии, она составила около 6 процентов.

Явка на выборах в Хабаровском крае к 10:00 составила 4,3%. Там выбирают губернатора, а также мэра города Хабаровск.

Ранее представители оппозиционный партий и движений призвали россиян превратить единый день голосования в своих регионах в своеобразный референдум, в ходе которого рассказать о реальном уровне доверия правящим элитам в связи с последними инициативами российского правительства. В Кремле сами отметили, что оппозиция постарается принимаемыми мерами, включая пенсионную реформу, воспользоваться в своих целях.
Использованы фотографии:
ИА "Чукотка"
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20 комментариев
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  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 06:15
    +3
    Единый день голосования. Какое слово скажет страна?
    как обычно всё... Новосибирской области,уже накануне поздравили с победой кандидата от ЕР... потом спохватились,выпилили всё с Ютюб...вот так и "выигрывают... ПРУФ-http://www.yaplakal.com/forum28/topic1839439.html
  2. demo Офлайн
    demo Сегодня, 06:29
    0
    Ранее представители оппозиционный партий и движений призвали россиян превратить единый день голосования в своих регионах в своеобразный референдум, в ходе которого рассказать о реальном уровне доверия правящим элитам в связи с последними инициативами российского правительства. В Кремле сами отметили, что оппозиция постарается принимаемыми мерами, включая пенсионную реформу, воспользоваться в своих целях.
    А почему в Кремле этому удивляются?
    Что так необычно в этом желании оппозиции?
    И что значит "в Кремле сами отметили"?
    А что бывает что ни сами отмечают?
    Тогда кто?
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:30
    0
    Явка на выборах в Хабаровском крае к 10:00 составила 4,3%.
    Через полчасика (14.00) пойду проголосую и сразу % подскочит. К выборам мэров и губернаторов население относится без энтузиазма, т.к. ясно, что губернатор останется прежним.
    1. _Сергей_ Онлайн
      _Сергей_ Сегодня, 07:13
      0
      Как сказал один мудрый человек: "Нужно голосовать не за того, кто много обещает, а за того, под которого дадут деньги на развитие региона".
  4. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 06:33
    +3
    И у нас в хохляндии началось. Повылазили забытые всеми персоны без голоса, концерты.... Только народ так и не понял, за кого голосовать, или ф-1 бросить ? Бывало ....буквально неделю назад, чуть "святое" не повредили - бюст Шевченко.
  5. Фил77 Онлайн
    Фил77 Сегодня, 06:34
    -3
    Впервые за много-много лет не пойду на выборы.
    1. Stakan Офлайн
      Stakan Сегодня, 06:43
      -2
      Цитата: Фил77
      Впервые за много-много лет не пойду на выборы.

      Я тоже ,гори все синим пламенем...
      1. Меченосец Онлайн
        Меченосец Сегодня, 06:56
        +2
        Цитата: Stakan
        Впервые за много-много лет не пойду на выборы.

        Цитата: Stakan
        Я тоже ,гори все синим пламенем...

        Поздравляю...оба,не явно,но стопроцентно,проголосовали за ЕР...Эх..
        1. Фил77 Онлайн
          Фил77 Сегодня, 07:02
          +1
          Причина слегка другая:ну нет у нас достойных кандидатов,не за лдпршника же голосовать?а пост мэра Собянин и без меня возьмёт.И по большому счёту больших претензий к нему нет,свой бизнес,а у кого его нет?но городом он действительно занимается,это факт.
          1. Меченосец Онлайн
            Меченосец Сегодня, 07:11
            0
            Цитата: Фил77
            :ну нет у нас достойных кандидатов,не за лдпршника же голосовать?

            Про лдпрщика и слов нет..эта партейка всего лишь филиал ЕР.клапан для сброса пара.
            Чем вас не устраивает к примеру кандидат от КПРФ?Собянин то,еровец.как не крути,то что занимается городом..было бы странно,если бы в столице сидел управляющий на подобие тех.которые в провинции" управляют"-ни грошей.ни асфальта..
            Цитата: Фил77
            И по большому счёту больших претензий к нему нет,свой бизнес,а у кого его нет?

            Угу..ну вот и ответ.одна разница.у кого то свой бизнес и куча обвинений.мол такой сякой.а тут...полный одобрямс..
        2. ДЕДПИХТО Онлайн
          ДЕДПИХТО Сегодня, 07:14
          0
          Цитата: Меченосец
          Цитата: Stakan
          Впервые за много-много лет не пойду на выборы.

          Цитата: Stakan
          Я тоже ,гори все синим пламенем...

          Поздравляю...оба,не явно,но стопроцентно,проголосовали за ЕР...Эх..

          Не, они за Гайдара. wassat
      2. ДЕДПИХТО Онлайн
        ДЕДПИХТО Сегодня, 06:57
        +1
        Я тоже ,гори все синим пламенем...
        хе- хе Михан. Снова за власть негаранта-либерала с едром проголосуете, как в марте...на этот раз только молча и сидя на печи fool Тогда больше не плачьтесь ,,Володя,ты начал грабить пенсионеров..,,(с) am
    2. ver_ Онлайн
      ver_ Сегодня, 07:11
      0
      ..забыл уже когда голосовал ...
  6. prapor55 Офлайн
    prapor55 Сегодня, 06:41
    +2
    Проголосовал против ЕР, народ ведётся на халявную лоторею и "умными" лицами изучают кандидатов и голосуют за кандидата от Гаранта!?! Я в шоке.
    1. Муссаси Офлайн
      Муссаси Сегодня, 06:50
      -2
      Да большинство тупо слепо и пассивно. Что ж мы стало быть заслуживает такую власть .
      1. Фил77 Онлайн
        Фил77 Сегодня, 07:12
        0
        Отвечу так,вот у нас в Москве пять кандидатов.Собянин вообще неплохой мужик,городом реально занимается,самопиара как у лужка лишён напрочь,но он от единороссов(недостаток)?остальных я вообще не знаю,от слова совсем!Ну и какой смысл идти на выборы?
  7. Сергей уи Онлайн
    Сергей уи Сегодня, 06:47
    +3
    Гимн выборов
  8. лис Онлайн
    лис Сегодня, 06:53
    -2
    и много ещё верят в "честные и прозрачные выборы"...
  9. Прим2 Онлайн
    Прим2 Сегодня, 07:01
    -1
    Какое может быть доверие к этим выборами когда на 100%понятно что выиграет едросовец.Это не смотря на то что по предварительным исследованиям он на 5 ом месте среди кандидатов.
  10. Adimius38 Онлайн
    Adimius38 Сегодня, 07:12
    0
    первый раз об этом только узнал,никакой информации не было,видать чтобы голосовали сегодня только члены ЕДИНОЙ РОССИИ