Единый день голосования. Какое слово скажет страна?

В России сегодня единый день голосования. В десятках регионов страны выбирают глав субъектов федерации (губернаторов), представителей региональных законодательных собраний, а также депутатов местных советов. В восточных регионах страны избирательный процесс уже идёт – избирательные участки открылись, и есть первые данные по явке на текущий момент.Так, на выборах главы Чукотки к 10:00 по местному времени проголосовало около 17% избирателей. По всем лентам информагентств прошло сообщение о том, что на Чукотке есть населённый пункт, где за первые четыре часа (к 12:00) в голосовании приняли участие 100% избирателей. Это Нутэпэльмен, относящийся к городскому округу Эгвекинот. В Нутэпэльмене проживают всего около 150 человек.Гораздо меньше в процентном отношении явка на выборах в Магаданской области. На 10:00 по местному времени, по данным региональной избирательной комиссии, она составила около 6 процентов.Явка на выборах в Хабаровском крае к 10:00 составила 4,3%. Там выбирают губернатора, а также мэра города Хабаровск.Ранее представители оппозиционный партий и движений призвали россиян превратить единый день голосования в своих регионах в своеобразный референдум, в ходе которого рассказать о реальном уровне доверия правящим элитам в связи с последними инициативами российского правительства. В Кремле сами отметили, что оппозиция постарается принимаемыми мерами, включая пенсионную реформу, воспользоваться в своих целях.