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Т-500 (МВ-500) получил сертификат типа. Современная замена Ан-2?

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ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта РФ - выдало сертификат типа на специализированное воздушное судно, которое предназначено для выполнения авиахимработ (Т-500/MB-500). Фактически речь идёт о первом в РФ самолёте сельхозназначения, который прошёл через сертификацию.

Реализация программы по сертификации этого самолёта началась летом прошлого года. Разработчиком МВ-500 является компания "МВЕН" (Татарстан). За истекший годы был проведён весь комплекс испытаний, который в итоге подтвердил все заявленные характеристики самолёта сельскохозяйственного назначения.

Т-500 (МВ-500) получил сертификат типа. Современная замена Ан-2?



Из заявления директора кластера "Вооружения" корпорации Ростех Сергея Абрамова:

Полученный сертификат позволяет начать серийный выпуск Т-500 (МВ-500) и коммерческую эксплуатацию самолётов в парке лидерных заказчиков. До конца 2018 года планируется выпустить 10 серийных машин, в 2019 году ожидается выход на производственную мощность до 120 самолётов в год. Заинтересованность в лёгкой и экономичной машине выразили ряд министерств и ведомств, в том числе Минсельхоз, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также регионы страны.




Что представляет собой Т-500? Самолёт, планер которого выполнен из композитных материалов. Это позволяет ему эксплуатироваться в самых разных климатических условиях. На самолёте предусмотрена быстродействующая парашютная система, которая обеспечить спасение экипажа в критической ситуации. Машину можно применять не только для агроработ, но и для мониторинга обстановки в пожароопасные периоды, для обследования с воздуха промышленных объектов, для ликвидации разлива нефтепродуктов и других целей. Фактически речь идёт о попытке замены таких рабочих лошадок как Ан-2, которые выполняли и продолжают выполнять по-настоящему колоссальный объём работы в различных отраслях хозяйства, включая сельхозотрасль.

Т-500 (МВ-500) по проекту "МВЕН" создаётся входящим в "РТ-Химкомпозит" Ростеха обнинским НПП "Технология", занимающимся изготовлением композитных частей планера и остекления.
Использованы фотографии:
ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина
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7 комментариев
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  1. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 06:44
    -1
    Не спорю, хороший вроде самолетик. Давно слежу.
    Но сколько можно трындеть ? Дайте пару десятков , потом обсудим матюки или похвалы от эксплуататнов.
    Но вабло всегда победает зло.
    1. AUL Онлайн
      AUL Сегодня, 06:55
      +1
      Как можно говорить о "замене Ан-2"? Это, судя по снимку, самолет совершенно другого класса!
    2. PN Онлайн
      PN Сегодня, 07:12
      -1
      Вид какой то у него несуразный.
  2. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 06:53
    0
    Интересно, конечно, но насколько целесообразно делать 2-3 разных самолета на частичную замену Ан-2? Не дороговато ли встанет?
    1. PN Онлайн
      PN Сегодня, 07:14
      0
      А не дороговато встаёт, гонять АН—2 для обработки фермерских полей? Эта машина в эксплуатации, в с/х, должна быть подешевле.
  3. Быков. Офлайн
    Быков. Сегодня, 07:05
    +1
    Замена для С/Х это ещё ладно, но для пассажирских перевозок вряд ли.
  4. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 07:15
    0
    "....Фактически речь идёт о попытке замены таких рабочих лошадок как Ан-2,..."

    Вот именно - "попытка". Это чудо и на самолёт не похоже. Кабина посредине фюзеляжа,
    шасси с хвостовым колесом, капот длинный, такая компоновка ухудшает обзор лётчику при рулении, взлёте и посадки . Перспектива у этого создания сомнительна. Нечего велосипед выдумывать, а запустить в производство модернизированный Ан-2. Что уже и делается.