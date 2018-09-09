Т-500 (МВ-500) получил сертификат типа. Современная замена Ан-2?

Полученный сертификат позволяет начать серийный выпуск Т-500 (МВ-500) и коммерческую эксплуатацию самолётов в парке лидерных заказчиков. До конца 2018 года планируется выпустить 10 серийных машин, в 2019 году ожидается выход на производственную мощность до 120 самолётов в год. Заинтересованность в лёгкой и экономичной машине выразили ряд министерств и ведомств, в том числе Минсельхоз, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также регионы страны.

ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта РФ - выдало сертификат типа на специализированное воздушное судно, которое предназначено для выполнения авиахимработ (Т-500/MB-500). Фактически речь идёт о первом в РФ самолёте сельхозназначения, который прошёл через сертификацию.Реализация программы по сертификации этого самолёта началась летом прошлого года. Разработчиком МВ-500 является компания "МВЕН" (Татарстан). За истекший годы был проведён весь комплекс испытаний, который в итоге подтвердил все заявленные характеристики самолёта сельскохозяйственного назначения.Из заявления директора кластера "Вооружения" корпорации Ростех Сергея Абрамова:Что представляет собой Т-500? Самолёт, планер которого выполнен из композитных материалов. Это позволяет ему эксплуатироваться в самых разных климатических условиях. На самолёте предусмотрена быстродействующая парашютная система, которая обеспечить спасение экипажа в критической ситуации. Машину можно применять не только для агроработ, но и для мониторинга обстановки в пожароопасные периоды, для обследования с воздуха промышленных объектов, для ликвидации разлива нефтепродуктов и других целей. Фактически речь идёт о попытке замены таких рабочих лошадок как Ан-2, которые выполняли и продолжают выполнять по-настоящему колоссальный объём работы в различных отраслях хозяйства, включая сельхозотрасль.Т-500 (МВ-500) по проекту "МВЕН" создаётся входящим в "РТ-Химкомпозит" Ростеха обнинским НПП "Технология", занимающимся изготовлением композитных частей планера и остекления.