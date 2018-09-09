САА преградили путь колонне США под Камышлы. Что из этого вышло?

Ливанские СМИ сообщают о боестолкновении между сирийской правительственной армией и курдскими вооружёнными формированиями на севере страны – в провинции Хасеке. В материалах говорится о том, что отряд САА попытался воспрепятствовать продвижению американской колонны в направлении города Эль-Камышлы, который контролируется курдами.По последним данным, колонна американских военных решила проехать в направлении Эль-Камышлы через блокпост, на котором и находились военнослужащие сирийских правительственных сил.Однако заблокировать дальнейшее продвижение американской колонны не удалось. Со стороны Эль-Камышлы выдвинулись несколько курдских вооружённых отрядов, которые открыли огонь по сирийским солдатам. В результате боя 13 сирийских военнослужащих погибли. О потерях в составе курдских отрядов, а также в составе колонны США на данный момент не сообщается.Напомним, что Соединённые Штаты Америки все последние годы поддерживали курдские вооружённые отряды на севере Сирии и даже планировали их переброску на восток и юг страны для противодействия САА. Однако курды от выхода за пределы Сирийского Курдистана после его освобождения от ИГИЛ (*запрещено в РФ) отказались. Но, судя по всему, о материальной и военной поддержке со стороны США им теперь не дают забыть сами американцы, что и вылилось в открытое боестолкновение с САА в провинции Хасеке.Нельзя забывать, что американо-курдские контакты вызывают негативную реакцию со стороны Анкары, воспринимающей курдские формирования в Сирии как угрозу для турецких границ.