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САА преградили путь колонне США под Камышлы. Что из этого вышло?

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Ливанские СМИ сообщают о боестолкновении между сирийской правительственной армией и курдскими вооружёнными формированиями на севере страны – в провинции Хасеке. В материалах говорится о том, что отряд САА попытался воспрепятствовать продвижению американской колонны в направлении города Эль-Камышлы, который контролируется курдами.



По последним данным, колонна американских военных решила проехать в направлении Эль-Камышлы через блокпост, на котором и находились военнослужащие сирийских правительственных сил.


Однако заблокировать дальнейшее продвижение американской колонны не удалось. Со стороны Эль-Камышлы выдвинулись несколько курдских вооружённых отрядов, которые открыли огонь по сирийским солдатам. В результате боя 13 сирийских военнослужащих погибли. О потерях в составе курдских отрядов, а также в составе колонны США на данный момент не сообщается.

Напомним, что Соединённые Штаты Америки все последние годы поддерживали курдские вооружённые отряды на севере Сирии и даже планировали их переброску на восток и юг страны для противодействия САА. Однако курды от выхода за пределы Сирийского Курдистана после его освобождения от ИГИЛ (*запрещено в РФ) отказались. Но, судя по всему, о материальной и военной поддержке со стороны США им теперь не дают забыть сами американцы, что и вылилось в открытое боестолкновение с САА в провинции Хасеке.

Нельзя забывать, что американо-курдские контакты вызывают негативную реакцию со стороны Анкары, воспринимающей курдские формирования в Сирии как угрозу для турецких границ.
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48 комментариев
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  1. Stakan Онлайн
    Stakan Сегодня, 07:32
    +9
    В результате боя 13 сирийских военнослужащих погибли.

    Мои соболезнования ,храни их Аллах..
    США вообще обнаглели ,уже в открытую маршируют по чужой территории..
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 07:59
      -17
      А кто им помешает-гегемон,блин...Мы вот как-то попробовали,такне вышло...Взрослые и опытные люди были,если что...
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 08:29
        -21
        Что заминусовали-правда глаз патриотический колет? wink
        1. maxim947 Офлайн
          maxim947 Сегодня, 08:53
          +14
          Заминусовали, потому что, это ролик из компьютерной игры и это вроде как давно уже известно. Проверяйте информацию и не верьте всему подряд, но вы видимо очень хотите в это верить, тут уже сложней..
          1. частное лицо Онлайн
            частное лицо Сегодня, 09:33
            +1
            А из какой игры? Я б сыграл.
            1. stalker 75 Онлайн
              stalker 75 Сегодня, 09:55
              0
              я бы тоже сыграл
          2. demo Онлайн
            demo Сегодня, 09:34
            +2
            А что это за игра?
            Хотелось бы посмотреть.
            Я правда далек от игр, в любом виде, но для понимания истинности поломаю себя через колено.
            Будьте любезны.
          3. Shahno Онлайн
            Shahno Сегодня, 09:52
            +1
            Народ требует название игры...
            1. stranik Офлайн
              stranik Сегодня, 10:04
              0
              Вроде на "call of duty black ops" похожа, не помню только какая часть
        2. gig334 Офлайн
          gig334 Сегодня, 08:57
          +13
          Цитата: Jolly oldster sailor
          Что заминусовали-правда глаз патриотический колет? wink

          минусы ставят за то, что не можешь отличить фейк, это компьютерная игра
        3. venik Онлайн
          venik Сегодня, 08:57
          +5
          Цитата: Jolly oldster sailor
          Что заминусовали-правда глаз патриотический колет? wink

          ==========
          О! А вот и еще один "славный боец" "кибервойск украины" нарисовался......
        4. Бар1 Онлайн
          Бар1 Сегодня, 09:06
          +3
          Цитата: Jolly oldster sailor
          Что заминусовали-правда глаз патриотический колет? wink


          а что за информация,откуда,когда произошло и самое главное, вы что тут выложили такое ,что бы радоваться ,как уничтожают наших? Вас по не нашему обозначенному надо гнать отсюда.
        5. лис Офлайн
          лис Сегодня, 09:28
          -7
          Цитата: Jolly oldster sailor
          -7
          Что заминусовали-правда глаз патриотический колет?

          на этом ресурсе ЭТО-табу. ихтамнет,и всё. здесь только слава ПэЖэ можно размещать.
    2. СРЦ П-15 Онлайн
      СРЦ П-15 Сегодня, 08:02
      +1
      Что-то мне не верится, что курды напали на сирийских военнослужащих, скорее всего это были американские ручные террористы! Тут явный посыл(известно от кого) на конфронтацию курдов и САА. Всеми силами США старается их поссорить до такой степени, чтобы они начали воевать друг против друга. У Асада другие планы - он хочет руками курдов убрать из Сирии США. Для этого он согласен на широкую автономию курдов. Посмотрим, сумеют ли США помешать этому.
      1. HMR333 Офлайн
        HMR333 Сегодня, 08:29
        +2
        а что не верится они союзники сша у них договор с ними они их спонсируют и у курдов есть много анклавов если я правильно понимаю и любой из них мог поступить на свое усмотрение там разберутся что и как с поста видно сообщали кто и что было да и разведка есть! мы только можем обсуждать то что написано !
      2. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 08:29
        +5
        Саша , привет ! hi
        Цитата: СРЦ П-15
        Тут явный посыл(известно от кого) на конфронтацию курдов и САА.

        Курды - это козырь США в Сирии . И под курдов можно подписать бармалеев из той же Нусры .
        Цитата: СРЦ П-15
        Всеми силами США старается их поссорить до такой степени, чтобы они начали воевать друг против друга

        Принцип "разделяй и властвуй" никто не отменял . wink
        1. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 08:36
          -6
          Цитата: bouncyhunter

          Принцип "разделяй и властвуй" никто не отменял . wink

          Никто не отменял. goodЕсли бы отменили,мне бы в методичке новой так и прописали бы laughing
          1. jjj Онлайн
            jjj Сегодня, 09:59
            0
            Теперь у Сирии и Турции позиции несколько сблизились. Во всяком случае курды теперь воюют на два фронта
        2. СРЦ П-15 Онлайн
          СРЦ П-15 Сегодня, 10:14
          +1
          Цитата: bouncyhunter
          Курды - это козырь США в Сирии . И под курдов можно подписать бармалеев из той же Нусры .

          Привет, Паша! hi Курды может быть и козырь для США, но вот США для курдов, не главный козырь! Окончательно не сказала своё слово Россия. Да и против Асада курды воевать не собираются.
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 10:17
            +1
            Цитата: СРЦ П-15
            США для курдов, не главный козырь

            Это точно . Надеюсь что курды и сами это понимают и сделают правильные выводы .
  2. Strashila Онлайн
    Strashila Сегодня, 07:32
    +1
    Американцы пытаются стравить курдов и сирийские правительственные войска... сильно им не нравиться возможность договоренностей между Ираном и Сирией по курдскому вопросу. Курды ... не курды напали на САА... теперь они стали террористами, можно и ВКС проутюжить.
    1. семург Офлайн
      семург Сегодня, 07:48
      0
      Цитата: Strashila
      Курды ... не курды напали на САА... теперь они стали террористами, можно и ВКС проутюжить.

      Космонавты может и смогут проутюжить позиции СДС , но будет ли на это политическая воля, т.есть приказ из Москвы.
  3. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 07:43
    -18
    курды имеют такое же право на государственность в сирии как и сторонники асада!просто две равные стороны гражданского конфликта а американцы турки и россияне интервенты
    1. maiman61 Офлайн
      maiman61 Сегодня, 07:51
      +9
      С головой надо дружить. Россия присутствует по приглашению законного правительства Сирии!
      По твоему, если США например присутствуют в Германии, то они интервенты?
      1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:02
        -17
        надо поэтому включи её!кто сказал что правительство асада после стольких лет конфликта еще законное?в германии идет гражданская война?
        1. Комментарий был удален.
        2. Alone Офлайн
          Alone Сегодня, 08:14
          +7
          Цитата: _Kotegpushisteg_
          кто сказал что правительство асада после стольких лет конфликта еще законное

          Представительство Сирии в ООН чьё?Бармалеев,курдов,или Асада?
          1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
            _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:17
            -1
            20 июня на съезде правящей партии Баас Башар Асад был избран генеральным секретарём и выдвинут единственным кандидатом в президенты, а спустя неделю его кандидатура была одобрена парламентом[12]. 10 июля в стране прошёл референдум по вопросу об избрании главы государства, по результатам которого Башар Асад был избран президентом Сирии, набрав 97,29 % голосов[15]. 27 мая 2007 года в Сирии прошёл очередной референдум по переизбранию Асада главой государства. В избирательный бюллетень был включён только один вопрос: «Доверяете ли вы управление страной Башару Асаду до 2014 года?»[16]. По результатам референдума Башар Асад был переизбран на второй срок, набрав 97,62 % голосов))это лигитимность и законность?
        3. HMR333 Офлайн
          HMR333 Сегодня, 08:25
          +2
          А какое оно ??? не неси чушь если бы граждане были против то у Асада не было бы армии и не помогли бы ему и союзники ! определение государственности он не нарушал и конфликты других стран тебя почему то не вызывают не государственность такие как Украина, Турция, Молдавия и т.д. !
          1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
            _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:31
            -9
            такое же законное как и руководство курдов!даже этот фейкореферендум только до 2014 года разрешил ему править!если его так любит народ почему тогда началась гражданская война?от большой любви и доверия?асад и есть главный виновник ее начала а потом уже спецслужбы запада!
            1. user1212 Офлайн
              user1212 Сегодня, 08:40
              +3
              А что же вы выборы 2014 года пропустили?
              1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
                _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:43
                -7
                любые выборы во время войны по определению не лигитимны
                1. user1212 Офлайн
                  user1212 Сегодня, 08:46
                  +3
                  Не пойдет. Правительства Ирака и Афганистана международно признаны, хотя проводились выборы во время конфликта и в присутствии иностранных войск. Так же придется пересмотреть законность всех подписанных документов с бывшими странами "оси" после ВМВ
                  1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
                    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:51
                    -4
                    кто признал эти "выборы"?)россия иран?
                    1. user1212 Офлайн
                      user1212 Сегодня, 09:00
                      +6
                      Цитата: _Kotegpushisteg_
                      кто признал эти "выборы"?)россия иран?

                      Где написано что их вообще кто то должен признавать? Это личное дело каждого государства. Если вы не признаете выборы то не ведете переговоров с таким правительством. Как правильно заметили выше в ООН представители Асада и их легитимность не оспаривается никем
                      1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
                        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:07
                        -5
                        надо надо большинством государств поэтому с асадом и мало кто ведет переговоры)а в оон его назначенец сидит просто по инерции так почти предмет интерьера брелок небензи)еще как оспаривается просто пока нет повода его убрать
    2. milton Офлайн
      milton Сегодня, 08:31
      +2
      Ну пожалуй насчёт турок и полосатоухих я с Вами соглашусь, Россия в Сирии по приглашению законно избранного президента soldier
      1. Mauricio Офлайн
        Mauricio Сегодня, 08:59
        -3
        Цитата: milton
        законно избранного президента

        избранного папашей следующим пожизненным "президентом"? Который сам пришел в результате переворота к власти...
    3. Examenatornick Офлайн
      Examenatornick Сегодня, 09:07
      +3
      Интервенты? Дядя Россия имеет разрешение на присутствие и военную операцию подписаную действующим президентом Сирии.Это сша интервент и язык ваш.
      1. Комментарий был удален.
  4. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 07:49
    +2
    Если курды преодолеют внутренние разногласия - они не по зубам Асаду. У них есть многочисленная опытная пехота, интересные природные ресурсы, ситуативные союзники, транзитные территории. Таких новостей теперь будет много.
    1. HMR333 Офлайн
      HMR333 Сегодня, 08:36
      +3
      не соглашусь! у армии Ассада количественное и техническое превосходство над курдами + Турция всегда вмешается в случае чего даже если Ассад не будет просить ! и курдам в связи с этим невыгодно идти против Ассада ! Сирийские войска уже защищали курдов от турок войдя в город на который шла Турция и не дав тем самым дальнейшее развитие событий!
    2. alta Офлайн
      alta Сегодня, 08:38
      -1
      Асада в Сирии поддерживает только алавиты - это 15-20 % населения страны.
      Армия сегодня тоже состоит из алавитов + шииты из Ирака, Ирана и Афганистана в сирийском обмундировании. Увы, власть Асада держалась и держится на штыках.
      1. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 10:20
        0
        Цитата: alta
        Асада в Сирии поддерживает только алавиты - это 15-20 % населения страны.
        Армия сегодня тоже состоит из алавитов + шииты из Ирака, Ирана и Афганистана в сирийском обмундировании. Увы, власть Асада держалась и держится на штыках.

        Ещё светские сунниты при кормушке, христиане, в т.ч армяне, «черкесы» (адыги, кабардинцы, вайнахи) и друзы.
    3. venik Онлайн
      venik Сегодня, 09:08
      +3
      Цитата: samarin1969
      Если курды преодолеют внутренние разногласия - они не по зубам Асаду.

      =================
      Вот именно, что ЕСЛИ!!! Одни уже на протяжении около тысячи лет, НЕ МОГУТ их (противоречия) преодолеть!!! Как резали друг-друга раньше, так режут и сейчас! Как шли племя на племя, так и сейчас идут! Просто на фоне гражданской войны - это не так заметно, да и ВРЕМЕННОЕ перемирие - между ними кое-где действует!!! Но надолго ли? Не зря ведь во всем этом регионе ТОЛЬКО курды не смогли создать своё ГОСУДАРСТВО??? А ведь народ то древний!!
    4. Strashila Онлайн
      Strashila Сегодня, 09:19
      +2
      "Если курды преодолеют внутренние разногласия - они не по зубам Асаду."... их тогда просто изолируют по периметру... и американцы не помогут, будут подначивать... войну на истощение курдам не выиграть.
  5. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 07:55
    +1
    Что вышло? Гордиев узел,завязывается всё туже...
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:01
    +3
    Турки не тех курдов бомбили!А сша нужно выдворять из Сирии! И шапок этих курдских боевиков бить теперь беспощадно.
  7. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:27
    +1
    Курды это были или не курды, фейковая новость или истинная правда... Я бы подождал новостей от МО. Нашего, естественно. Все западные, да и часть наших, врут - как дышат...
  8. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:15
    +4
    Если американцы в наглую поперлись через блокпост сирийской армии, то это подготовленная провокация. Расчет на то, что правительственная армия открывать огонь по американцам не будет однозначно, а прикормленные курды были наготове. Вчера в "Новостях" показывали репортаж из р-нов, в которых находятся курды. По отношению к американцам чуть ли не лобызание ботинок - они нам помогают, вооружают, осуществляют воздушную поддержку и т.д., и т.п.