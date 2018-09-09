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Украинский «кулак» сформирован: Басурин рассказал о ситуации в Донбассе

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Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе довольно напряженная, украинская армия готовится к наступательной операции, рассказал в интервью каналу RT заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.



По словам Басурина, кулак ВСУ сформирован, разведка рассказала о планах противника: о том, чего они хотят достичь и в какой срок.


Украинское командование планирует нанести три удара по армии Донецкой республики, сказал он.

Два параллельных удара готовятся на юге – это Коминтерново и Широкое. И один – севернее, в районе Тельманово. Этот удар должен стать отвлекающим, его проведет 128-я горно-пехотная бригада, которую специально перебросили на данный участок фронта, пояснил Басурин.

Он добавил, что на проведение операции украинским соединениям отведено пять дней.

При этом Басурин отметил, что после того как планы украинского командования были раскрыты и обнародованы, наступление может не состояться. Но стопроцентной уверенности в этом, конечно же, нет, заключил он.

Неделю назад Басурин заявлял, что в случае обострения ситуации на линии соприкосновения, в республике может быть объявлена мобилизация и сбор резервистов.

Тем временем представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, сообщил о новом случае подрыва украинских силовиков на собственных минах.

Сегодня (8 сентября) нам стало известно, что ночью 5 сентября близ позиций 36-й бригады морпехов, группа военнослужащих 8 полка спецназначения, при попытке выхода в направлении наших позиций, подорвалась на своих же минных заграждениях, сказал Безсонов.

В результате один солдат погиб, еще двое в тяжелом состоянии находятся в мариуполькой больнице.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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30 комментариев
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  1. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 08:40
    -1
    Украинский «кулак» сформирован: Басурин рассказал о ситуации в Донбассе
    Значит сегодня в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" наши эксперты по руине будут страшно сильно молнии метать! Буквально сыпать страшными предупреждениями и угрозами.Наступление нужно остановить любым путем.Ну не хочется Кремлю быстро решать этот вопрос.Ну не хочется.А в случае нападения придется.Сам! Обещал.
    p/s хотя порой что стоят его обещалки.
    1. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Сегодня, 08:45
      +3
      Осмелюсь утверждать, что полномасштабного наступления ВСУ не будет, мелкие провокации силами до взвода возможны. Основываю своё мнение на том, что политическая обстановка в 404 и состояние ВСУ не располагают к широкомасштабной войне. P.S. по поводу обещалок вы правы, они ничего не стоят, так словесный мусор (((.
      1. Vol4ara Онлайн
        Vol4ara Сегодня, 10:17
        0
        Цитата: предки с Дона
        Осмелюсь утверждать, что полномасштабного наступления ВСУ не будет, мелкие провокации силами до взвода возможны. Основываю своё мнение на том, что политическая обстановка в 404 и состояние ВСУ не располагают к широкомасштабной войне. P.S. по поводу обещалок вы правы, они ничего не стоят, так словесный мусор (((.

        Как раз у пороха нет выбора, или маленькая победоносная война или пшел вон с президентского кресла
    2. avt Офлайн
      avt Сегодня, 09:10
      +1
      Цитата: Наблюдатель2014
      .Ну не хочется.

      Да и с учётом перспективы получить миллионы голодных , обозлённых руинцев с их госдолгом , не то что
      Цитата: Наблюдатель2014
      не хочется.

      Не знается как подойти и успокоить эту многочисленную секту свидомоукраинствующих .
      Цитата: Наблюдатель2014
      А в случае нападения придется.

      Придётся и не только потому , что
      Цитата: Наблюдатель2014
      .Сам! Обещал.
      А просто реального выхода , как дойти до Приднестровья , где 250000 конкретно с паспортами РФ живут, нет . Придётся отжимать янкесов минимум в,, Галыцыю ".
      Цитата: Наблюдатель2014
      p/s хотя порой что стоят его обещалки.

      no Ну это должно случиться что то из ряда вон выходящее, чтобы он 080808 не повторил. А пока ...сюрпляс - кто сорвётся первым - больше шансов не дойти до финиша этим самым первым, да и просто есть вероятность не дойти.
    3. Stakan Офлайн
      Stakan Сегодня, 09:33
      +2
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ну не хочется Кремлю быстро решать этот вопрос.Ну не хочется.А в случае нападения придется.Сам! Обещал.
      p/s хотя порой что стоят его обещалки.

      Прав Сергей конечно у самого душа болит..Неужели мы опять предадим и все жертвы парней будут напрасны..Вспомнились слова из старого советского фильма ..Предадим-продадим,предадим -продадим .. soldier
    4. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 09:34
      0
      Да не будет там никакого наступления,Серёг...Сиськи мять-будут...ВСЕ.Выгодно это...ВСЕМ. hi
  2. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 09:02
    +2
    Давно не секрет, что Украина очередной полигон ЦРУ, великого мастера по провокациям.
    Порошенко, сидя в туалете ощущает их присутствие. Сосредоточение войск ,якобы для учений, убийство в это же время Захарчеко, не совпадение, а явная провокация рассчитанная на то, что
    армия ДНР бросится мстить за своего главу . Эта провокация не сработала. Надо ожидать новую.
  3. РУСС Офлайн
    РУСС Сегодня, 09:05
    0
    "Мальчик и волки".
  4. Stakan Офлайн
    Stakan Сегодня, 09:07
    +1
    Фашизм не пройдет..Ради наших павших солдат ,мы этого не должны допустить!

    Всех не перестреляют и за Захарченко отомстим..
    1. Антарес Офлайн
      Антарес Сегодня, 09:51
      +1
      Цитата: Stakan
      Фашизм не пройдет.

      Уморили.... laughing
      Знакомитесь-фашисты обыкновенные! laughing

      26 августа на Красной площади Чернигова состоялась реконструкция военных событий августа-сентября 1941 года, произошедших в области. В этом театрализованном представлении приняли участие около сотни исполнителей и было оно посвящено 75-годовщине освобождения (???) нашего города 21 сентября 1943 года от немецкой оккупации. Организаторами выступили – Управление культуры и туризма черниговского горсовета и военно-историческая группа «Север».
      Участники мероприятия восстановили фрагменты отдельных военных эпизодов, связанных с оккупацией Черниговщины в 1941 году. Для придания зрелищности внешний вид бойцов, оружие и техника советской и немецкой армий соответствовали действительности. В мероприятии было задействованы некоторые образцы тогдашней техники: советские автомобили «полуторки» и мотоциклы, пушки, пулеметы и винтовки того времени. Жители города с удовольствием делали фотографии с участниками реконструкции, одетыми в форму противостоящих боевых сил.
      На площади периодически воспроизводились события того кровавого лета, раздавались холостые выстрелы и пулемётные очереди.

      Я так понимаю что такого рода "фашистов" нацистов, оккупантов и прочих (то что реконструкторы делают) можно использовать и с российских просторов и сказать что там 10 Рейх? tongue
      1. Stakan Офлайн
        Stakan Сегодня, 10:05
        +1
        Цитата: Антарес
        Уморили.... laughing
        Знакомитесь-фашисты обыкновенные!

        Знаем мы эти реконструкции ..
        Это тоже реконструкция ???

        Вот знакомтесь бандеровцы обыкновенные ... soldier
        На Донбасс сходили карательной операцией ато.. negative
        1. Антарес Офлайн
          Антарес Сегодня, 10:12
          0
          Цитата: Stakan
          Знаем мы эти реконструкции ..

          информацию предоставил. Даже участников реконструкции перечислил.
          ЗУ с Черниговом не путал.(ваше фото это село Гологоры Золочевского района Львовской области где были перезахоронены останки 16-ти солдат дивизии СС «Галичина». мне так же непонятно, ведь это формальное нарушение закона Украины, да и неоднозначная реакция всей страны, я не поддерживаю таких решений и осуждаю такое.)
          Впрочем РФ с Украиной тоже. У кого в почете "бандеровцы" у кого немцы..
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:12
    +1
    Чего тогда ждете -у моря погоды? Нанесите сами по ним массированный упреждающий удар! Ах, Минске соглошательства не позволяют? Тогда ждите, когда сапог укроинского окккпанта пойдет по Донбассу, массово унечтожая все вокруг. ..
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 09:22
      +1
      Чем? Все, что они могут это держать оборону. Для любых ударов там нет сил и средств.
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:47
        0
        Бультерьр hi -так ведь обороняться и наступать можно одним и тем же оружием, и личным составом! soldier
        1. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 10:00
          +1
          Можно. В wot. Там 15 на 15 на ограниченном куске карты. Как наступать без резервов? Как наступать имея ограниченные запасы ГСМ,боеприпасов да и личного состава? КакДНР создать свой ударный кулак,что бы хоть локального успеха достичь? И что самое главное- для наступления нужно иметь преимущество. Его у ДНР нет. Находясь на скажем по правде крошечном пространстве,им даже подкрепления не подтянуть незаметно,что бы скрыть направление. при всех раскладах наступление корпусов республик закончится для них очень плохо.
    2. avt Офлайн
      avt Сегодня, 09:26
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Чего тогда ждете -у моря погоды? Нанесите сами по ним массированный упреждающий удар!

      Эвоно как ! А то всё сидим и ждём -что скажет таварищ Жюков. Ну вот теперь ясно , что и кому делать ! Нашёлся таки ,,таварищ Жюков". bullyВиражаем благадарность с моего компа вашему дивану и ...награждаем орденом ,,Сутулова" первой стэпэни.
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:44
        +1
        Авт hi -я в отличии от вас уже 4 часа как не на деване, график скользящий, работаю! !! hiОрден оставьте себе, носите на шее, то есть, на здоровье! !! wassat
        1. avt Офлайн
          avt Сегодня, 10:02
          0
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          я в отличии от вас уже 4 часа как не на деване, график скользящий, работаю!

          В четыре руки , две из которых на компе? bully Ну тогда , если
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          график скользящий
          главное по тонкому льду не поскользнуться . wassat hi
  6. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 09:21
    +2
    Забавно. Если разведка сообщает о ударнтм кулаке,то мобилизацию начнут только когда нападут? Логика странная какая то.
    1. Керенский Онлайн
      Керенский Сегодня, 10:15
      0
      Если разведка сообщает о ударном кулаке,то мобилизацию начнут только когда нападут?

      Вы себе представляете мобмероприятия? Примитивно: Вы отрываете людей от работы, размещаете, обмундировываете, распределяете, сколачиваете подразделения, выдаёте матчасть, проводите занятия по боевому слаживанию..... И через неделю - месяц распускаете по домам, ибо ничего не случилось.
  7. sauvage Офлайн
    sauvage Сегодня, 09:21
    +1
    При этом Басурин отметил, что после того как планы украинского командования были раскрыты и обнародованы, наступление может не состояться.
    Теперь понятно почему Басурин в который раз, на каждом своем брифинге раскрывает планы о скором наступлении ВСУ.
    1. РУСС Офлайн
      РУСС Сегодня, 09:42
      +1
      Цитата: sauvage
      При этом Басурин отметил, что после того как планы украинского командования были раскрыты и обнародованы, наступление может не состояться.
      Теперь понятно почему Басурин в который раз, на каждом своем брифинге раскрывает планы о скором наступлении ВСУ.

      good
    2. Антарес Офлайн
      Антарес Сегодня, 09:57
      +1
      Цитата: sauvage
      почему Басурин в который раз, на каждом своем брифинге раскрывает планы о скором наступлении ВСУ.

      двойная выгода. С одной стороны видимость работы, с другой-нагнетание обстановки--мол "фашисты" наступают. И мы доблестно отразили планы-вовремя раскрыв их.
      Сами сочинили, сами раскрыли, сами предотвратили. Профит.
      Правда главное зерно не в этом. Под прикрытием "мальчик и волки" можно и самим что то организовать.
      Весьма странно, Басурину следует учесть что если машину привести в боевую готовность то ее проще использовать, а не растягивать на несколько лет ежедневных сообщений "Наступления"
      Впрочем у него работа такая, к нему претензий особых нет.
  8. Гриол Офлайн
    Гриол Сегодня, 09:25
    +2
    Давно пора на все провокации и диверсии отвечать мощно, да так, чтобы дрожь пробивала вышестоящих. Европидора из руководства никогда не оценят сдержанность, стремление к миру, они всегда будут на стороне русофобов и нацистов.
  9. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:29
    0
    асада вован защищает как брата а вот на настоящих братьев у него ресурсов нехватает!
    1. Examenatornick Офлайн
      Examenatornick Сегодня, 09:33
      +2
      И тебя вылечат (с)
      1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:40
        -1
        сам иди полечись)похмелись) (с)
  10. частное лицо Онлайн
    частное лицо Сегодня, 09:44
    0
    Басурин известный болтун, сколько раз он стягивал и наращивал группировку ВСУ к границам ЛДНР для нападения со счёту сбиться можно. Хохлфы в свою очередь утверждают что Россия хочет напасть. Вот в одном я уверен что России нападать не зачем, через какое то время хохлы сами приползут как уже было в истории.
    1. Антарес Офлайн
      Антарес Сегодня, 09:59
      +1
      Цитата: частное лицо
      раз он стягивал

      ну ту же обоюдные "волки" только у него "ВСУ" а у Украины -"РА".
      И каждая сторона призывает к своей точки зрения.
      Цитата: частное лицо
      Вот в одном я уверен что России нападать не зачем, через какое то время хохлы сами приползут как уже было в истории.

      Без собственного проекта и идеи-никто не приползет. Смысл подыхать вместе? Соседние проекты хоть и плохенькие-но лучше "родиться-потерпеть и сдохнуть"