Украинский «кулак» сформирован: Басурин рассказал о ситуации в Донбассе
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе довольно напряженная, украинская армия готовится к наступательной операции, рассказал в интервью каналу RT заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
По словам Басурина, кулак ВСУ сформирован, разведка рассказала о планах противника: о том, чего они хотят достичь и в какой срок.
Украинское командование планирует нанести три удара по армии Донецкой республики, сказал он.
Два параллельных удара готовятся на юге – это Коминтерново и Широкое. И один – севернее, в районе Тельманово. Этот удар должен стать отвлекающим, его проведет 128-я горно-пехотная бригада, которую специально перебросили на данный участок фронта, пояснил Басурин.
Он добавил, что на проведение операции украинским соединениям отведено пять дней.
При этом Басурин отметил, что после того как планы украинского командования были раскрыты и обнародованы, наступление может не состояться. Но стопроцентной уверенности в этом, конечно же, нет, заключил он.
Неделю назад Басурин заявлял, что в случае обострения ситуации на линии соприкосновения, в республике может быть объявлена мобилизация и сбор резервистов.
Тем временем представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, сообщил о новом случае подрыва украинских силовиков на собственных минах.
Сегодня (8 сентября) нам стало известно, что ночью 5 сентября близ позиций 36-й бригады морпехов, группа военнослужащих 8 полка спецназначения, при попытке выхода в направлении наших позиций, подорвалась на своих же минных заграждениях, сказал Безсонов.
В результате один солдат погиб, еще двое в тяжелом состоянии находятся в мариуполькой больнице.
По словам Басурина, кулак ВСУ сформирован, разведка рассказала о планах противника: о том, чего они хотят достичь и в какой срок.
Украинское командование планирует нанести три удара по армии Донецкой республики, сказал он.
Два параллельных удара готовятся на юге – это Коминтерново и Широкое. И один – севернее, в районе Тельманово. Этот удар должен стать отвлекающим, его проведет 128-я горно-пехотная бригада, которую специально перебросили на данный участок фронта, пояснил Басурин.
Он добавил, что на проведение операции украинским соединениям отведено пять дней.
При этом Басурин отметил, что после того как планы украинского командования были раскрыты и обнародованы, наступление может не состояться. Но стопроцентной уверенности в этом, конечно же, нет, заключил он.
Неделю назад Басурин заявлял, что в случае обострения ситуации на линии соприкосновения, в республике может быть объявлена мобилизация и сбор резервистов.
Тем временем представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, сообщил о новом случае подрыва украинских силовиков на собственных минах.
Сегодня (8 сентября) нам стало известно, что ночью 5 сентября близ позиций 36-й бригады морпехов, группа военнослужащих 8 полка спецназначения, при попытке выхода в направлении наших позиций, подорвалась на своих же минных заграждениях, сказал Безсонов.
В результате один солдат погиб, еще двое в тяжелом состоянии находятся в мариуполькой больнице.
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