Bloomberg: у России есть возможность защитить рубль
Россия имеет возможность защитить свою национальную валюту благодаря возросшему золотовалютному резерву и одному из самых низких уровней госдолга в мире, пишет агентство Bloomberg.
Несмотря на увеличившееся давление Запада, санкции оказывают лишь ограниченное влияние на российскую экономику, с которым Россия всё еще может справиться, говорится в статье.
По словам автора, Центробанк РФ может провести корректировку процентных ставок для укрепления своей валюты.
Центральный банк и Казначейство уже предприняли небольшие, но значительные шаги, чтобы ослабить давление на рубль: первый приостановил свои обычные ежедневные покупки американских долларов до следующего месяца, а второй отменил последние два еженедельных аукциона облигаций, подчеркивает он.
И, поскольку, госдолг РФ составляет всего 13% ВВП страны, что является одним из самых низких показателей в мире, у российских регуляторов имеется много возможностей для маневрирования, констатирует издание.
Кроме того, по мнению агентства, Россия может опираться на свой золотовалютный резерв, достигший к настоящему времени $ 460 млрд. Еще одна поддержка рублю – устойчивый рост нефтяных котировок.
Наблюдается также рост доходности российских 10-летних облигаций – с уровня 7% в феврале до 9,1% сегодня. То есть, реальная отдача (после вычета инфляции на уровне 3,1%) составляет 6%, что является одной из самых высоких уровней доходности в мире, заключает издание.
Напомним, официальный курс евро к рублю на пятницу – 79,36 рубля, курс доллара – 68,25 рубля. Стоимость бивалютной корзины – 73,25 рубля.
Как ранее заявлял глава Минэкономразвития Максим Орешкин, рубль не входит число самых слабых валют. Он подчеркнул, что его ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления национальной валюты.
Несмотря на увеличившееся давление Запада, санкции оказывают лишь ограниченное влияние на российскую экономику, с которым Россия всё еще может справиться, говорится в статье.
По словам автора, Центробанк РФ может провести корректировку процентных ставок для укрепления своей валюты.
Центральный банк и Казначейство уже предприняли небольшие, но значительные шаги, чтобы ослабить давление на рубль: первый приостановил свои обычные ежедневные покупки американских долларов до следующего месяца, а второй отменил последние два еженедельных аукциона облигаций, подчеркивает он.
И, поскольку, госдолг РФ составляет всего 13% ВВП страны, что является одним из самых низких показателей в мире, у российских регуляторов имеется много возможностей для маневрирования, констатирует издание.
Кроме того, по мнению агентства, Россия может опираться на свой золотовалютный резерв, достигший к настоящему времени $ 460 млрд. Еще одна поддержка рублю – устойчивый рост нефтяных котировок.
Наблюдается также рост доходности российских 10-летних облигаций – с уровня 7% в феврале до 9,1% сегодня. То есть, реальная отдача (после вычета инфляции на уровне 3,1%) составляет 6%, что является одной из самых высоких уровней доходности в мире, заключает издание.
Напомним, официальный курс евро к рублю на пятницу – 79,36 рубля, курс доллара – 68,25 рубля. Стоимость бивалютной корзины – 73,25 рубля.
Как ранее заявлял глава Минэкономразвития Максим Орешкин, рубль не входит число самых слабых валют. Он подчеркнул, что его ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления национальной валюты.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter