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Bloomberg: у России есть возможность защитить рубль

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Россия имеет возможность защитить свою национальную валюту благодаря возросшему золотовалютному резерву и одному из самых низких уровней госдолга в мире, пишет агентство Bloomberg.



Несмотря на увеличившееся давление Запада, санкции оказывают лишь ограниченное влияние на российскую экономику, с которым Россия всё еще может справиться, говорится в статье.


По словам автора, Центробанк РФ может провести корректировку процентных ставок для укрепления своей валюты.

Центральный банк и Казначейство уже предприняли небольшие, но значительные шаги, чтобы ослабить давление на рубль: первый приостановил свои обычные ежедневные покупки американских долларов до следующего месяца, а второй отменил последние два еженедельных аукциона облигаций, подчеркивает он.

И, поскольку, госдолг РФ составляет всего 13% ВВП страны, что является одним из самых низких показателей в мире, у российских регуляторов имеется много возможностей для маневрирования, констатирует издание.

Кроме того, по мнению агентства, Россия может опираться на свой золотовалютный резерв, достигший к настоящему времени $ 460 млрд. Еще одна поддержка рублю – устойчивый рост нефтяных котировок.

Наблюдается также рост доходности российских 10-летних облигаций – с уровня 7% в феврале до 9,1% сегодня. То есть, реальная отдача (после вычета инфляции на уровне 3,1%) составляет 6%, что является одной из самых высоких уровней доходности в мире, заключает издание.

Напомним, официальный курс евро к рублю на пятницу – 79,36 рубля, курс доллара – 68,25 рубля. Стоимость бивалютной корзины – 73,25 рубля.

Как ранее заявлял глава Минэкономразвития Максим Орешкин, рубль не входит число самых слабых валют. Он подчеркнул, что его ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления национальной валюты.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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13 комментариев
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  1. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 09:39
    -3
    Напомним, официальный курс евро к рублю на пятницу – 79,36 рубля, курс доллара – 68,25 рубля. Стоимость бивалютной корзины – 73,25 рубля.
    Храните накопления,трудовыми мозолями кровяными доставшиеся, в золоте!!!
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:48
      +1
      Алексий, с теми ценами на золото, зарплаты работяги хватит на три грамма 585 пробы за год, в лучшем случае!
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 10:09
        -1
        Виталиевич-мы,как можем,стараемся противостоять этим всем там,разным...Привет,ИСПАНИЯ!Не сдаёмся!!!
    2. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 10:06
      +1
      Не имеет смысла. Намного выгоднее покупать золотые монеты советского и дореволюционного периода. Они и дешевле слитков,и главное в цене не падают
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 10:21
        0
        Цитата: Бультерьер
        Не имеет смысла. Намного выгоднее покупать золотые монеты советского и дореволюционного периода. Они и дешевле слитков,и главное в цене не падают

        Нет-Царские золотые червонцы!!! wink
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:42
    0
    А выгодно ли это современной власти? Интересы большого капитала и интересы народа сейчас в стране диаметрально противополжны, а власти на словах поддерживая народ, на деле отстаивают интересы "денежных мешков "живущих в стране, и прячущих прибыли по оффшором!
    1. Вас Влад Онлайн
      Вас Влад Сегодня, 09:48
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      а власти на словах поддерживая народ, на деле отстаивают интересы "денежных мешков "живущих в стране, и прячущих прибыли по оффшором!

      Наверно для этого власть отстаивает наши интересы в мире и делает весьма не уютную жизнь этому самому капиталу в оффшорах!Граждане денежные мешки храните ваши капиталы в российских облигациях !
      1. дрозд Онлайн
        дрозд Сегодня, 10:01
        +1
        Цитата: Вас Влад
        Наверно для этого власть отстаивает наши интересы в мире и делает весьма не уютную жизнь этому самому капиталу в оффшорах!


        не только власть, но и заклятые парнеры ей очень помогают.. то в штатах активы морозят, то в британии олигархов за мошонку подтягивают laughing laughing
  3. kos 75 Онлайн
    kos 75 Сегодня, 09:49
    +1
    laughing
    Цитата: Jolly oldster sailor
    Напомним, официальный курс евро к рублю на пятницу – 79,36 рубля, курс доллара – 68,25 рубля. Стоимость бивалютной корзины – 73,25 рубля.
    Храните накопления,трудовыми мозолями кровяными доставшиеся, в золоте!!!

    Килограмовыми слитками под матрасом.
  4. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 09:51
    +3
    Bloomberg: у России есть возможность защитить рубль
    Да ,есть.Отпустить рубль в свободное плавание.Что и сделали ещё в 2014 году. Самое интересное впереди.У!!! Ребята нас дальше будет ожидать просто цирк.Дальше будут нивелировать повышения пенсий. Уронят рубль ещё дальше .Короче всё в уё если измерять так и останется.
    1. дрозд Онлайн
      дрозд Сегодня, 10:04
      +2
      Сережа привет... не писсимизди. laughing .. учитывая то что в нацвалютах активнее расчитываться начинаем с партнерами.. придется и рядовому гражданину и юани для бытовой техники и динары для тряпок и зайчики для продуктов к рублю иметь laughing
  5. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 09:57
    +1
    Возможность и желание - разные вещи.
  6. Комментарий был удален.
  7. Stakan Онлайн
    Stakan Сегодня, 10:19
    +1
    благодаря возросшему золотовалютному резерву и одному из самых низких уровней госдолга в мире,

    А ведь Путин еще давно начал скупать золото (втихаря) ..Он знал и готовился к травле России по всем фронтам. Так что еще повоюем в экономической сфере и Китай нам в этом поможет ,гидру США и ростовщической верхушки придушить немного.. Станок печатающий доллары уже начал перегреваться ..