Бомбы против мирных жителей

Был в русском Царстве Польском такой городок - Цеханов. И вот весенним утром 1915 г. над ним появились германские самолеты. Какова была цель бомбардировки города, населенного польско-еврейской беднотой и наводненного ранеными? Очевидно, что чисто террористическая – убийство и устрашение.День для бомбометания был выбран весьма удачно - ясный, он в то же время был прикрыт сверху пеленой невысоких и негустых облакoв, в которые ныряли германские аэропланы после бомбового удара, уходя от огня русской зенитной артиллерии. Над городом висела завеса от звуков разрыва падающих бомб и гула стрельбы орудий.Бомбометание продолжалось около 4-х часов. Сбросив запас имевшихся бомб, около 250 штук, противник растаял в воздухе. Бомбы были сброшены именно на те объекты, удары по которым запрещены законами войны: в госпитали, в санитарные обозы, хорошо видимые и ясно различаемые с аэропланов благодаря характерным флагам и лазаретным линейкам, по мирным кварталам.Все жертвы бомбежки попали, естественно, в военные госпитали, где им была оказана первая помощь, наложены первые повязки.Очевидец вспоминал: «Я посетил раненых во всех госпиталях… Те, которых не покинуло сознание, мужественно переносят страдания, пытаются даже улыбаться, становясь вдруг какими-то неподвижно серьезными, окаменелыми и загадочными лишь при слове «немец», «немецкий аэроплан» и т. п. В каменном выражении глаз услышавших страшное слово, вы ясно читаете чувство, в природе которого у вас не остается никаких сомнений. Чувство это - ненависть. Неутолимая... Из области мысли перешедшая в кровь, во все поры существа чeлoвечecкого...В покойницкой одного из госпиталей застаю потрясающую картину. В ней лежат в искривленных позах мучительной смерти 12 истерзанных трупов, бывших живыми людьми еще один час тому назад. Tpyпы noкa анонимны. Никто не знает, как звали тех, кем они были еще так недавно. Ждут, когда родные или знакомые придут и опознают их...Передо мной маленький кусочек прелестной молодой девушки... Ни рук, ни ног, ни нижней части тела. Одна лишь чудом уцелевшая восковая головка со слипшимися волосами, как-то странно запрокинутая назад...Рядом с ней разметанные комья кровавых масс человеческого тела, смешанных с ocколками костей...У коновязей одного из лазаретов видна груда беспорядочно наваленных лошадиных трупов, безобразных и истекших кровью, из под которой судорожно торчат ноги санитара... И так везде... всюду смерть... ужас... проклятие...».Таков был сомнительный результат удара германской авиации по Цеханову 27 марта 1915 г. Он принес смерть и страдания ни в чем не повинным людям, став еще одним деянием в серии преступлений германской военщины.