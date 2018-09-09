В Пхеньяне прошёл парад. На этот раз без баллистических ракет
Власти Северной Кореи не стали демонстрировать баллистические ракеты на параде по случаю 70-летней годовщины основания республики, подав тем самым сигнал, что они воздерживаются от провокаций в адрес США, пишет японское агентство Киодо.
Ким Чен Ын, одетый в черный костюм в стиле Мао, наблюдал за парадом с балкона, выходящего на площадь Ким Ир Сена (деда нынешнего лидера и основателя КНДР) в Центральном районе столицы. Однако председатель не воспользовался случаем, чтобы выступить с публичной речью. Вместо него текст обращения зачитал председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.
Не было на площади и привычных для подобных мероприятий плакатов, восхваляющих ракетную и ядерную мощь государства. В место них были развешаны лозунги, призывающие к экономическому подъему КНДР.
Россию на торжествах представляла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Китай – председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. По данным агентства, за парадом также наблюдали около 140 зарубежных журналистов.
Сообщается, что в военном параде были задействованы несколько тысяч военнослужащих, танки и различные артиллерийские установки. Самым грозным оружием, продемонстрированным на торжествах, стали ракетные установки малого радиуса действия.
Агентство напоминает, что в среду на встрече со спецпосланником Южной Кореи Муном Чжэ лидер КНДР подтвердил свою приверженность достижению денуклеаризации Корейского полуострова. Дональд Трамп приветствовал слова Ким Чен Ына и выразил надежду на успешное продвижение переговорного процесса по избавлению полуострова от ядерного оружия.
Между тем КНДР углубила отношения с Китаем. С марта Ким трижды посетил Китай для переговоров на высшем уровне с председателем Си Цзиньпином. Пекин и Пхеньян договорились развивать экономические связи. При этом китайская сторона стремится играть ключевую роль в любых дискуссиях о заключении мирного договора между США и Северной Кореей, заключает издание.
Ким Чен Ын, одетый в черный костюм в стиле Мао, наблюдал за парадом с балкона, выходящего на площадь Ким Ир Сена (деда нынешнего лидера и основателя КНДР) в Центральном районе столицы. Однако председатель не воспользовался случаем, чтобы выступить с публичной речью. Вместо него текст обращения зачитал председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.
Не было на площади и привычных для подобных мероприятий плакатов, восхваляющих ракетную и ядерную мощь государства. В место них были развешаны лозунги, призывающие к экономическому подъему КНДР.
Россию на торжествах представляла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Китай – председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. По данным агентства, за парадом также наблюдали около 140 зарубежных журналистов.
Сообщается, что в военном параде были задействованы несколько тысяч военнослужащих, танки и различные артиллерийские установки. Самым грозным оружием, продемонстрированным на торжествах, стали ракетные установки малого радиуса действия.
Агентство напоминает, что в среду на встрече со спецпосланником Южной Кореи Муном Чжэ лидер КНДР подтвердил свою приверженность достижению денуклеаризации Корейского полуострова. Дональд Трамп приветствовал слова Ким Чен Ына и выразил надежду на успешное продвижение переговорного процесса по избавлению полуострова от ядерного оружия.
Между тем КНДР углубила отношения с Китаем. С марта Ким трижды посетил Китай для переговоров на высшем уровне с председателем Си Цзиньпином. Пекин и Пхеньян договорились развивать экономические связи. При этом китайская сторона стремится играть ключевую роль в любых дискуссиях о заключении мирного договора между США и Северной Кореей, заключает издание.
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