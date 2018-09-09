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В Пхеньяне прошёл парад. На этот раз без баллистических ракет

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Власти Северной Кореи не стали демонстрировать баллистические ракеты на параде по случаю 70-летней годовщины основания республики, подав тем самым сигнал, что они воздерживаются от провокаций в адрес США, пишет японское агентство Киодо.



Ким Чен Ын, одетый в черный костюм в стиле Мао, наблюдал за парадом с балкона, выходящего на площадь Ким Ир Сена (деда нынешнего лидера и основателя КНДР) в Центральном районе столицы. Однако председатель не воспользовался случаем, чтобы выступить с публичной речью. Вместо него текст обращения зачитал председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.


Не было на площади и привычных для подобных мероприятий плакатов, восхваляющих ракетную и ядерную мощь государства. В место них были развешаны лозунги, призывающие к экономическому подъему КНДР.

Россию на торжествах представляла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Китай – председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. По данным агентства, за парадом также наблюдали около 140 зарубежных журналистов.

Сообщается, что в военном параде были задействованы несколько тысяч военнослужащих, танки и различные артиллерийские установки. Самым грозным оружием, продемонстрированным на торжествах, стали ракетные установки малого радиуса действия.

Агентство напоминает, что в среду на встрече со спецпосланником Южной Кореи Муном Чжэ лидер КНДР подтвердил свою приверженность достижению денуклеаризации Корейского полуострова. Дональд Трамп приветствовал слова Ким Чен Ына и выразил надежду на успешное продвижение переговорного процесса по избавлению полуострова от ядерного оружия.

Между тем КНДР углубила отношения с Китаем. С марта Ким трижды посетил Китай для переговоров на высшем уровне с председателем Си Цзиньпином. Пекин и Пхеньян договорились развивать экономические связи. При этом китайская сторона стремится играть ключевую роль в любых дискуссиях о заключении мирного договора между США и Северной Кореей, заключает издание.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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23 комментария
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:52
    +3
    . Самым грозным оружием, продемонстрированным на торжествах, стали ракетные установки малого радиуса действия.

    ... чтобы лишний раз не дразнить гуся... и В.И.Матвиенко передала тов.Ыну приглашение от ВВП посетить Россию. Последний дал согласие, и даже приказал своим помошникам ускорить протокольные дела...
    1. Stakan Онлайн
      Stakan Сегодня, 11:03
      +2
      Власти Северной Кореи не стали демонстрировать баллистические ракеты на параде

      Все правильно , зачем позориться..))) Скоро Ын приедит в Москву на поезде и и мы ему "подарим" настоящую МБР (не бесплатно конечно ..))) С-300,400
      Не хотят США на равных с нами договариваться , будем по другому ! soldier
      1. Лара Крофт Онлайн
        Лара Крофт Сегодня, 12:28
        +1
        Цитата: Stakan
        Власти Северной Кореи не стали демонстрировать баллистические ракеты на параде

        Все правильно , зачем позориться..))) Скоро Ын приедит в Москву на поезде и и мы ему "подарим" настоящую МБР (не бесплатно конечно ..))) С-300,400

        Да, за чей счет банкет и что РФ от этого получит взамен от КНДР? Дарили уже. Весь бывший ОВД вооруженный нашим оружием и находясь в составе НАТО, теперь бряцает им у наших западных границ....
  2. дрозд Офлайн
    дрозд Сегодня, 10:53
    +3
    углубил отношения с Китаем. теперь и в Россию собирается...
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:56
      +1
      Привет , пропажа ! hi drinks
      Цитата: дрозд
      углубил отношения с Китаем. теперь и в Россию собирается...

      За это его Трамп и амероСМИ точно не похвалят . wink
      1. дрозд Офлайн
        дрозд Сегодня, 10:58
        +1
        Цитата: bouncyhunter
        Привет , пропажа


        Привет Паша... hi

        Ыну то что... он на амеров ставку не делает...
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 11:01
          +2
          Цитата: дрозд
          он на амеров ставку не делает

          А оно ему надо ? Матрасы готовы его сожрать без соли и кетчупа и установить в КНДР свою демократию .
          1. Azim77 Офлайн
            Azim77 Сегодня, 12:33
            +1
            Но ведь бывают и секретные договоренности. Т.к. в политике нет места личной неприязни, только выгодные условия. Например, за западные "ништяки" Ким Ын мог бы помочь Трампу сделать США еще немного более "великой". Хотя бы в глазах американской публики. Ведь, вспомните как кипели страсти недавно, а сейчас что? Может просто договорились? Бартер.
            1. bouncyhunter Офлайн
              bouncyhunter Сегодня, 12:35
              0
              Цитата: Azim77
              Может договорились?

              Может и так . Мы можем только догадываться обо всех хитросплетениях политики .
  3. Не либероид Русский Офлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 10:56
    +2
    ракеты мирно и тихо стоят на своих боевых позициях, обламывая ам желание побомбить корею
    1. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 11:17
      -4
      Приятно почитать адеквата.Ын не нужен никому.https://youtu.be/i_9OqIiHZ-Q
  4. solzh Офлайн
    solzh Сегодня, 10:58
    +2
    подав тем самым сигнал, что они воздерживаются от провокаций в адрес США, пишет японское агентство Киодо.

    Японцы ошиблись. Ким вопрос о военной безопасности страны решил, он показал США, что в случае чего они вместе со своими вассалами японцами получат армагеддон. Просто сейчас перед Кимом стоит другой вопрос, вопрос об улучшении экономики КНДР. И думается мне, что этот вопрос он решит в течении лет 10-15.
    1. Лара Крофт Онлайн
      Лара Крофт Сегодня, 12:34
      0
      Цитата: solzh
      . Просто сейчас перед Кимом стоит другой вопрос, вопрос об улучшении экономики КНДР. И думается мне, что этот вопрос он решит в течении лет 10-15.

      Кто-то уже такие сроки называл в 85-м в одной известной стране, теперь ее нет...
      Без реформы политической системы, никакие экономические преобразования не возможны...
      Между тем никакие экономические реформы в КНДР не возможны без внешних инвестиций, указанные инвестиции КНДР может получить на начальном этапе от своего главного союзника КНР и стран, которые находятся под угрозой удара со стороны КНДР - РК и Япония...
      1. gsev Онлайн
        gsev Сегодня, 13:08
        0
        И подняла Россия свою экономику с помощью этих инвестиций? Полное обнищание населения, развал промышленности и сельского хозяйства. Лес почти весь вблизи железных дорог вырубили, Поля севернее паралели Твери заросли кустарником. Нужно это КНДР? Поэтому и Россия в 1991 году развалилась, что стала меняться по западным лекалам. Единственное достижение: Горбачев с Шеварнадзе почетные пенсионеры на довольствии Европы.
  5. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:11
    +2
    С марта Ким трижды посетил Китай для переговоров на высшем уровне
    И подтвердил обещание в очередной раз посетить Россию в ближайшее время.
    не стали демонстрировать баллистические ракеты
    Не дал повод американцам в очередной раз начать шабаш в западных СМИ, к тому же все знают, что ракеты у КНДР есть.
  6. demo Офлайн
    demo Сегодня, 11:20
    0
    Цитата: a.s.zzz888
    . Самым грозным оружием, продемонстрированным на торжествах, стали ракетные установки малого радиуса действия.

    ... чтобы лишний раз не дразнить гуся... и В.И.Матвиенко передала тов.Ыну приглашение от ВВП посетить Россию. Последний дал согласие, и даже приказал своим помошникам ускорить протокольные дела...

    Тем более "гусю" много и не надо - только дай.
  7. Хикаро Офлайн
    Хикаро Сегодня, 11:29
    +1
    Сдается мне Ын скоро начнет вводить что типа НЭПа , а Китай поможет ему! Если еще и с Южной Кореей сможет найти кооперацию по экономике, то тогда есть шанс что будет неплохой старт для развития страны! Ын лидер мудрый , уверен ошибок СССР он сможет избежать и не ввергнет свою страну в пучину хаоса и разрушения, как произошло с СССР!!
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:29
    -1
    Это такая форма неуважения властям, отправить туда Матвиенко, которая вообще то как бы для мебели, и в действительности из себя мало что значит? ??Почему не послали Шойгу, к примеру? ??
    1. Paranoid50 Офлайн
      Paranoid50 Сегодня, 11:45
      +2
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      форма неуважения властям, отправить туда Матвиенко,

      Председатель СовФеда, на минуточку.
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Почему не послали Шойгу, к примеру? ??

      Шойгу не посылают, он сам является. И да, коль скоро согласуется визит Ким Чен Ына в Россию, то приедет он со всей свитой, в которой будет и МО. Вот тогда Шойгу и подключится, по специальности, так сказать. yes
  9. sib.ataman Офлайн
    sib.ataman Сегодня, 11:32
    0
    КНДР всегда была на ДВ нашим самым надёжным союзником! Созданная СССР и без его поддержки не продержалась бы в одиночку и недели! И сейчас, так или иначе, тень РФ обезпечивает её суверенитет. Хоть Ивашов и говорит, что у РФ нет союзников, но КНДР без нас не жилец. А с КНР у них дружба нам назло! Мало Кремль товарищу Ыну внимания уделяет! И совершенно напасно!
    1. Лара Крофт Онлайн
      Лара Крофт Сегодня, 12:58
      0
      Цитата: sib.ataman
      И сейчас, так или иначе, тень РФ обезпечивает её суверенитет.

      Тень ничего не может обеспечить...и чем по Вашему РФ смогла обеспечить суверинитет КНДР, можно поподробнее, при условии, что ВБ у нас там нет и никогда небыло, а поставки В и ВТ осуществлялись в большинстве своем при СССР. Кроме того, в настоящий момент главный инвестор и кредитор КНДР является КНР, а не РФ...
      Мы же только в последнее время поддерживаем санкции в ООН против КНДР....
      Хоть Ивашов и говорит, что у РФ нет союзников, но КНДР без нас не жилец.

      Ну как-то прожила КНДР после гибели СССР, а в настоящий момент товарооборот между РФ и КНДР мизерный....
      Согласно опубликованным в 2016 данным южнокорейского агентства по стимулированию международной торговли (Kotra), с Северной Кореей торгуют не менее 80 стран.
      Среди них, например, Индия, Германия, Франция, Португалия и Филиппины.
      На первом месте - Китай. На его долю приходится 93% объема международной торговли Пхеньяна.
      На втором месте в списке торговых партнеров Северной Кореи оказалась Россия. Правда, ее доля достигает всего 1% (77 миллионов долларов).

      https://www.bbc.com/russian/features-41186577
      Видимо ради такого товарооборота с КНДР, РФ списала ей 10 млрд. долл. долга...
      Мало Кремль товарищу Ыну внимания уделяет!

      Предлагает подкинуть Ыну новые кредиты, при наличии санкций (в т.ч. поддержанные РФ)? Вы какой финансовый колледж заканчивали?
      1. gsev Онлайн
        gsev Сегодня, 13:15
        0
        Пока США не нейтрализовали армию КНДР, их бронетанковый кулак и ракетные установки находятся от Владивостока на безопасном расстоянии. Так что 10млр может быть много дешевле, чем организация обороны от сухопутного вторжения США и Японии на дальнем Востоке.
  10. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 12:16
    0
    Самым грозным оружием, продемонстрированным на торжествах, стали не ракетные установки ,а идейно подкованные солдаты