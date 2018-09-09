В КРЭТ рассказали о реализации программы импортозамещения
Все работы по импортозамещению комплектующих стран НАТО будут завершены в 2019 году, передает РИА Новости сообщение заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в корпорацию «Ростех») Владимира Михеева.
По словам Михеева, КРЭТ имеет по линии Минпромторга более 15 проектов, касающихся импортозамещения. Ведутся работы по системам навигации, радарам, топливным системам, бортовым комплексам обороны.
Напомним, в июле глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что предприятия корпорации работают в этом направлении и стараются полностью заместить иностранные комплектующие отечественными изделиями. Он добавил, что все компании, входящие в Ростех, полностью закроют программу импортозамещения по Украине в 2019 году, а по странам НАТО – в 2020 году.
В конце мая вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что российские оборонные предприятия преодолели зависимость от украинской продукции в сфере авиационного и корабельного двигателестроения.
КРЭТ является крупнейшим холдингом в радиоэлектронной отрасли. В числе основных направлений деятельности – разработка и производство комплексов РЭБ, систем бортового радиоэлектронного оборудования для авиации, локаторов воздушного базирования, средств государственного опознавания и прочее.
По словам Михеева, КРЭТ имеет по линии Минпромторга более 15 проектов, касающихся импортозамещения. Ведутся работы по системам навигации, радарам, топливным системам, бортовым комплексам обороны.
Украину мы заменили всю. Осталось буквально несколько работ по Евросоюзу, но в 2019 году мы всё завершим,сказал Михеев.
Напомним, в июле глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что предприятия корпорации работают в этом направлении и стараются полностью заместить иностранные комплектующие отечественными изделиями. Он добавил, что все компании, входящие в Ростех, полностью закроют программу импортозамещения по Украине в 2019 году, а по странам НАТО – в 2020 году.
При производстве военной продукции нужно опираться только на собственные силы, нельзя ничего покупать где-то и зависеть от каких-то других поставщиков,заявил он.
В конце мая вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что российские оборонные предприятия преодолели зависимость от украинской продукции в сфере авиационного и корабельного двигателестроения.
КРЭТ является крупнейшим холдингом в радиоэлектронной отрасли. В числе основных направлений деятельности – разработка и производство комплексов РЭБ, систем бортового радиоэлектронного оборудования для авиации, локаторов воздушного базирования, средств государственного опознавания и прочее.
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