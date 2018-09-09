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В КРЭТ рассказали о реализации программы импортозамещения

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Все работы по импортозамещению комплектующих стран НАТО будут завершены в 2019 году, передает РИА Новости сообщение заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в корпорацию «Ростех») Владимира Михеева.

В КРЭТ рассказали о реализации программы импортозамещения


По словам Михеева, КРЭТ имеет по линии Минпромторга более 15 проектов, касающихся импортозамещения. Ведутся работы по системам навигации, радарам, топливным системам, бортовым комплексам обороны.


Украину мы заменили всю. Осталось буквально несколько работ по Евросоюзу, но в 2019 году мы всё завершим,
сказал Михеев.

Напомним, в июле глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что предприятия корпорации работают в этом направлении и стараются полностью заместить иностранные комплектующие отечественными изделиями. Он добавил, что все компании, входящие в Ростех, полностью закроют программу импортозамещения по Украине в 2019 году, а по странам НАТО – в 2020 году.

При производстве военной продукции нужно опираться только на собственные силы, нельзя ничего покупать где-то и зависеть от каких-то других поставщиков,
заявил он.

В конце мая вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что российские оборонные предприятия преодолели зависимость от украинской продукции в сфере авиационного и корабельного двигателестроения.

КРЭТ является крупнейшим холдингом в радиоэлектронной отрасли. В числе основных направлений деятельности – разработка и производство комплексов РЭБ, систем бортового радиоэлектронного оборудования для авиации, локаторов воздушного базирования, средств государственного опознавания и прочее.
Использованы фотографии:
https://www.vitalykuzmin.net
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17 комментариев
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  1. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 12:00
    -1
    Неужто до сих пор не заместились?
    Прям не знаю...
    Надо бы побыстрее. Было.
    1. Stakan Онлайн
      Stakan Сегодня, 12:23
      +2
      Украину мы заменили всю. Осталось буквально несколько работ по Евросоюзу, но в 2019 году мы всё завершим,

      Все разрушено и продано ..Молодцы ! Хамеры и Абрамсы будет более приятней мочить ..
      По крайней мере свой чужой уже будет видно! soldier
      Эх окраина , будет вам порка за ВСЕ!

      Брезгливо как то все это ..Ведь родственников много там.
    2. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 13:02
      0
      И это ожидаемо, недаром наши РЭМ не имеют и ещё десятилетия не будут иметь конкурентов в мире.
    3. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 13:04
      0
      мда уж... а вы попробуйте за короткое время разработать аналог например матрицы тепловизора или защищенных микросхем... посмотрим на ваши успехи )))))) а критиковать с дивана каждый недалекий дворник может, ума тут много не надо
      1. maxim947 Офлайн
        maxim947 Сегодня, 13:10
        0
        Объединение компаний в госкорпорации - ОСК, Ростех, ОДК и т.д. на мой взгляд было абсолютно верным решением отсюда и результаты, проблем конечно хватает, но и динамика работы заметна, в общем успехов им всем)
  2. samarin1969 Онлайн
    samarin1969 Сегодня, 12:05
    +2
    Надеюсь, что эти бодрые рапорты имеют реальное основание. Это была бы большая Новость. У "недолжностных" "блогеров" слишком много скепсиса гуляет по сети.
    1. Горный стрелок Офлайн
      Горный стрелок Сегодня, 12:14
      +15
      Очень близко к истине. Имею отношение к "процессу"... Реально укропского давно ничего нет, а вот из "НАТОВского" совсем немного осталось. Наше уже все есть, но цикл испытаний очень длинный... Кто имел отношение - тот знает...
      1. MrFox Офлайн
        MrFox Сегодня, 12:25
        0
        Имею отношение. Знаю что производительные ИМС АЦП, FPGA, DSP не заместить ничем. Будут как и раньше покупать на западе через подставные фирмы
        1. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 12:29
          +1
          С чего такой вывод, что не заместить - даже долгосрочной перспективе?
        2. Vita VKO Онлайн
          Vita VKO Сегодня, 13:07
          0
          Цитата: MrFox
          ИМС АЦП, FPGA, DSP

          Все это производится как в России, так и в Китае.
          Проблема импортозамещения в различии параметров и характеристик комплектующих, поэтому проектирование и испытания занимают длительное время.
  3. Удав КАА Онлайн
    Удав КАА Сегодня, 12:11
    +3
    Наших либералов история ничему не учит! Попробовали бы они при Иосифе Виссарионовиче позволить радиоэлектронике зависеть от "партнеров" -- давно бы снег в Сибири совочками убирали и лобзиками тайгу валили!
    А еще у нас были деятели, которые мечтали отделаться от "мобилизационной" зависимости в Армии...И такое было!
    1. Ил-18 Офлайн
      Ил-18 Сегодня, 13:08
      0
      Было время, когда на почти каждом предприятии минсредмаша и общемаша цеха полупроводников были. Но общесоюзная кооперация позволяла их продукцию использовать по всей стране, что не делало продукцию дорогой. Транспортная составляющая была не слишком дорогой, что на заводы с уникальным оборудованием позволяло завозить детали с других предприятий, чтобы проделать в детали хитрой формы пазик для амортизации вибрации шириной 0,08мм и увезти обратно.
      Кстати, я сталинист. Придерживаюсь точки зрения, что для огромной страны, как Россия, необходима плановая экономика тех лет. Т.е. обязательно должны быть предприятия и государственной и частной форм собственности, чтобы последние могли быстро привлекаться к производству без отвлечения первых от основного задания. Артельщики даже Героями Соцтруда были.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:09
    0
    Ещё бы движки для вертушек и флота полностью свои делать, а не брать укроинско -китайские, вообще бы в плане импортозамещения у страны все было бы просто отлично! !!
  5. Самара_63 Онлайн
    Самара_63 Сегодня, 13:12
    +1
    Какая программа? До сих пор платы все из Китая...
  6. Valery Obukhovich Онлайн
    Valery Obukhovich Сегодня, 13:14
    +1
    Да ничего вы толком не заместили - ни вертолетные, (чтобы заменить запорожцев, в России потребуется построить 27 новых крупных производств, по сути заводов, а также ввести в строй 452 высокотехнологических участка, ни корабельные движки, а с электроникой - полная жопа, просто - полная...
  7. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 13:21
    0
    "...Украину мы заменили всю. Осталось буквально несколько работ по Евросоюзу, но в 2019 году мы всё завершим,.."
    сказал Михеев.

    "...полностью закроют программу импортозамещению по Украине в 2019 году..."
    ( глава Ростеха Сергей Чемезов)
  8. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 13:24
    0
    В конце мая вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что российские оборонные предприятия преодолели зависимость от украинской продукции в сфере авиационного и корабельного двигателестроения.

    А я и не знал что мы стали выпускать газотурбинные двигатели в место украинских «Зоря» — «Машпроект», расположенный в украинском городе Николаеве.Какого тогда корпуса Индии продаем ? У нас как всегда вагон бежит впереди паровоза.Наши могут заменить ,но работы еще ведутся,а объявлено уже как мы преодолели зависимость