В КРЭТ рассказали о реализации программы импортозамещения

Украину мы заменили всю. Осталось буквально несколько работ по Евросоюзу, но в 2019 году мы всё завершим,

При производстве военной продукции нужно опираться только на собственные силы, нельзя ничего покупать где-то и зависеть от каких-то других поставщиков,