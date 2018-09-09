Новости «Гидроавиасалона-2018»
Предприятия корпорации «Ростех» в ходе работы «Гидроавиасалон-2018» подписали договоры на поставку службе санитарной авиации на лизинговой основе 104 вертолетов «Ансат» и 46 Ми-8АМТ, сообщает пресс-служба компании.
Контракты о поставке вертолетов будут реализованы в рамках крупного проекта Ростеха, предусматривающего создание Единого оператора услуг санитарной авиации в субъектах Российской Федерации. Инициатива была поддержана президентом, в результате чего в России создана Национальная служба санитарной авиации.
Документы в присутствии глава Минпромторга Дениса Мантурова были подписаны гендиректором «Вертолетов России» Андреем Богинским, гендиректором Национальной службы санитарной авиации (НССА) Русланом Голиком и гендиректором «Авиакапитал-Сервиса» Романом Пахомовым.
По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, инвестиции в проект превысили 40 млрд. рублей
Реализуемый нами комплекс мер позволит новой службе (НССА) эффективно решать задачи, связанные со спасением человеческих жизней, сказал он.
Сообщается, что финансирование проекта осуществляет компания «Авиакапитал-Сервис», которая закупает вертолеты и передает ее службе санитарной авиации в финансовый лизинг на 15 лет.
В рамках договоренностей состоялась передача НССА первого медицинского вертолета Ми-8АМТ с необходимым медицинским оборудованием для оказания неотложной реаниматологической помощи.
В свою очередь блог bmpd публикует несколько фотографий, сделанных на Гидроавиасалоне, завершающего свою работу в Геленджике.
Контракты о поставке вертолетов будут реализованы в рамках крупного проекта Ростеха, предусматривающего создание Единого оператора услуг санитарной авиации в субъектах Российской Федерации. Инициатива была поддержана президентом, в результате чего в России создана Национальная служба санитарной авиации.
Документы в присутствии глава Минпромторга Дениса Мантурова были подписаны гендиректором «Вертолетов России» Андреем Богинским, гендиректором Национальной службы санитарной авиации (НССА) Русланом Голиком и гендиректором «Авиакапитал-Сервиса» Романом Пахомовым.
По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, инвестиции в проект превысили 40 млрд. рублей
Реализуемый нами комплекс мер позволит новой службе (НССА) эффективно решать задачи, связанные со спасением человеческих жизней, сказал он.
Сообщается, что финансирование проекта осуществляет компания «Авиакапитал-Сервис», которая закупает вертолеты и передает ее службе санитарной авиации в финансовый лизинг на 15 лет.
В рамках договоренностей состоялась передача НССА первого медицинского вертолета Ми-8АМТ с необходимым медицинским оборудованием для оказания неотложной реаниматологической помощи.
В свою очередь блог bmpd публикует несколько фотографий, сделанных на Гидроавиасалоне, завершающего свою работу в Геленджике.
- Автор:
- "Вертолеты России", Ростех, Михаил Жердев
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