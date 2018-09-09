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Новости «Гидроавиасалона-2018»

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Предприятия корпорации «Ростех» в ходе работы «Гидроавиасалон-2018» подписали договоры на поставку службе санитарной авиации на лизинговой основе 104 вертолетов «Ансат» и 46 Ми-8АМТ, сообщает пресс-служба компании.



Контракты о поставке вертолетов будут реализованы в рамках крупного проекта Ростеха, предусматривающего создание Единого оператора услуг санитарной авиации в субъектах Российской Федерации. Инициатива была поддержана президентом, в результате чего в России создана Национальная служба санитарной авиации.


Документы в присутствии глава Минпромторга Дениса Мантурова были подписаны гендиректором «Вертолетов России» Андреем Богинским, гендиректором Национальной службы санитарной авиации (НССА) Русланом Голиком и гендиректором «Авиакапитал-Сервиса» Романом Пахомовым.

По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, инвестиции в проект превысили 40 млрд. рублей

Реализуемый нами комплекс мер позволит новой службе (НССА) эффективно решать задачи, связанные со спасением человеческих жизней, сказал он.

Сообщается, что финансирование проекта осуществляет компания «Авиакапитал-Сервис», которая закупает вертолеты и передает ее службе санитарной авиации в финансовый лизинг на 15 лет.



В рамках договоренностей состоялась передача НССА первого медицинского вертолета Ми-8АМТ с необходимым медицинским оборудованием для оказания неотложной реаниматологической помощи.

В свою очередь блог bmpd публикует несколько фотографий, сделанных на Гидроавиасалоне, завершающего свою работу в Геленджике.

Поплавковый вариант самолета L-410UVP-E20. Разработчиком выступает Отраслевое специальное КБ Московского авиационного института (ОСКБЭС МАИ).

Поплавковый вариант самолета Т-500. Разработчик - ООО «МВЕН» (Татарстан) и ООО «Аэропрактика».

Концепт проекта дальнемагистрального пассажирского самолета (ДМС) на 320 мест.

Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа. Разработчик - ООО "Аэроб" (Сколково).
Автор:
"Вертолеты России", Ростех, Михаил Жердев
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3 комментария
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  1. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 13:12
    +1
    Я так понимаю передача Ростехом 104 вертолетов «Ансат» и 46 Ми-8АМТ санитарной авиации в рамках спасения на дорогах ? Попытка совместить в одном комплексе ряд принципиальных систем и оборудовать все автомобили системой Глонасс ?
    Пока вопросов слишком много.Не получим мы еще одну не управляемую структуру,типа госкорпорации Спасение
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:14
    +1
    Неужели мы увидели что то сделанное действительно в Сколково? ??Или это только название, а сама поделка от студентов, продавших Сколково свою работу? ??Кстати, к санитарным вертолетам -белоснежный такой прошлым летом видел, впервые за три года один на глаза попался, и тот летел на какую-то выстовку! negative
  3. Лара Крофт Онлайн
    Лара Крофт Сегодня, 13:20
    0
    Приятная новость санитарная авиация в РФ получила новую жизнь, ну почему именно Ми-8, в урбанизированных районах лучше использовать вертолеты меньших габаритов, тот же "Ансат"....