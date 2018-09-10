Трамп "аморален" и "нестабилен". Импичмент от анонима

Атака в американских СМИ на президента Дональда Трампа не прекращается, политическое давление не ослабевает. Беспрецедентный для Америки удар по Трампу наносит The New York Times, опубликовав статью анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома. Этот инкогнито во всеуслышание заявляет, что в администрации президента есть группа людей, которые «усердно работает» против политики Трампа якобы «во благо Америки». Или группа заговорщиков, которые саботируют политику президента?Аноним обвиняет Трампа в аморальном поведении, психической нестабильности и признаках душевного расстройства: аморальное поведение указывает на необратимые изменения в психике. Трамп назвал всё это «предательством».«Неизбранные бюрократы «глубинного государства» идут против воли избирателей, продвигая свои тайные планы», — бросается в контратаку Трамп с трибуны в штате Монтана, американской глубинки. Публикацию этой статьи Трамп называет «крайне нечестным решением NYT» и призывает газету раскрыть имя анонимного автора.Кажется, в США начинается шпиономания.Кто этот таинственный чиновник администрации Трампа? Рэнд Пол, сенатор-республиканец и сторонник Трампа, предлагает проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи. В числе подозреваемых министр обороны Джеймс Мэттис, вице президент Майк Пенс и другие. Однако заговорщика может и не существовать, он может быть, в свою очередь, чьим-то фейком, придуманным для легализации вброса о существовании оппозиции Трампу в его администрации, считает ряд экспертов. Ясно одно: атака в СМИ на президента Трампа усиливается.11 сентября, в знаменательную и трагическую для США дату, выйдет в свет вызывающе оскорбительная книга известного журналиста-расследователя Роберта Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме». На основе интервью самого Трампа и опять же анонимных источников Вудворд доказывает в книге, что Трамп – сумасшедший и некомпетентный. «Он слетел с катушек! Он идиот», — приводятся в книге слова о Трампе якобы сотрудника Белого дома Джона Келли. Последний от этих слов открестился, но в книге они есть, и много других подобных.Роберт Вудворд — журналист с именем, а ещё крайне либеральный по взглядам идейный вождь глобалистов, потому это не только попытка дискредитировать Трампа, но и политический жест. Вудворд – один из авторов журналистского расследования Уотергейта, в результате которого президенту Ричарду Никсону пришлось досрочно покинуть свой пост, и он явно пытается повторить свой былой успех на Дональде Трампе.Как считают многие политологи, план заговорщиков прост: выиграть предстоящие 6 ноября выборы в Конгресс США и объявить президенту Дональду Трампу импичмент. Согласно 25 поправке к Конституции США, если вице-президент и большинство кабинета посчитают президента неспособным к выполнению своих обязанностей, они могут инициировать дело об импичменте президента, а Конгресс проголосует.Правда, Трамп не думает сдаваться, клеймит Вудворда и фейк-СМИ, начиная с CNN и NYT, и заявляет на скандальную критику в свой адрес, что через шесть лет о фейк-СМИ забудут, а он останется в истории. Трамп намекает, что будет баллотироваться на второй срок!Могут ли заговорщики под публичным водительством, возможно, Вудворда, пойти на импичмент Трампа? Учитывая, что Трамп собирается баллотироваться на второй срок, в пику им опять намекнув об этом, этот сценарий представляется всё более вероятным.К чему приведёт импичмент Трампа или попытка импичмента? Очевидно, что к острому кризису. Как он будет разрешаться, мы увидим по результатам выборов в Конгресс 6 ноября. «Если Трампу объявят импичмент, народ поднимет мятеж», — считает экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Но важнее, как поведут себя армия и спецслужбы. Армия, может быть, и поддержит Трампа, она, кажется, не против «поладить с Россией» вместе с Трампом, а вот спецслужбы явно против Трампа в своём большинстве.Трамп может опять соблазниться на «маленькую победоносную войну» накануне выборов в Конгресс, чтобы усилить свои внутриполитические позиции, постреляв «Томагавками» по Сирии, как он это уже делал. Только вот Россия очень не рекомендует этого делать и демонстративно проводит в Сирии учения ВКС и ВМФ.Происходящее с президентом Трампом и вокруг Трампа говорит о том, что системный кризис в Америке усиливается, поскольку публичное управление западной «демократией» происходит через СМИ и другие масс-медиа, а они в борьбе с Трампом дискредитируются.Россия относится к этой американской истерии всё-таки отстранённо, без обвинительных филиппик, примерно как Александр Македонский к современной ему Древней Греции, тоже «демократии», погрязшей в междоусобицах и гомосексуальных оргиях. Ничто не ново под луной.