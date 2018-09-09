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Муженко вспомнил об "исторической победе Украины" над Москвой

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В очередной раз проявила себя киевская кунсткамера. На сей раз в лице начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко. Отмечающий День танкиста Муженко решил вспомнить о "славной перемоге украинского войска" над Россией образца аж 504-летней давности. Об этом Муженко всерьёз написал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Из публикации украинского генерала:
504 года назад украинские рыцари надевали свои доспехи перед битвой с московитами под Оршей. И они победили благодаря таланту и воле Великого гетмана литовского - украинского князя Константина Острожского, огня украинской артиллерии и удара тяжелой волынской конницы.


Если бы Острожский узнал, что он «гетман литовский - князь украинский», он бы немало удивился.


Муженко, примерив доспехи:
Вчера, надев латную рукавицу XVI в., я чётко осознал, что можем завершить начатое ими славное дело. Танкисты ВСУ должны опираться на украинскую военную традицию и одновременно избавляться от рудиментов советско-российской идеологии.


Муженко вспомнил об "исторической победе Украины" над Москвой


Далее Муженко назвал украинских танкистов потомками «рыцарей».

Заявление комментирует психолог Ольга Попова:
По всем признакам такие заявления говорят о психологических проблемах. Это типичный комплекс неполноценности, который генерал пытается скрывать громкими лозунгами. Вся проблема в том, что он уже сам начинает верить в то, что говорит, хотя с историей у Муженко явные проблемы.


Для справки: Константин Острожский в ходе русско-литовской войны начала XVI века попал в плен, государь сохранил ему жизнь, после чего Острожский присягнул на верность Москве. Присягу однако нарушил и бежал в Литву. Вскоре вновь участвовал в войне, завоевал русские земли на западе, но те через непродолжительное время были у Литвы отбиты.
Использованы фотографии:
Фейсбук
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34 комментария
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  1. Злой 55 Офлайн
    Злой 55 Сегодня, 13:36
    +20
    Когда история пуста и сказкам рада каждая глиста..
    1. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 13:40
      +5
      Цитата: Злой 55
      Когда история пуста и сказкам рада каждая глиста..

      Этим деятелям скоро придется вспомнить Тараса Бульбу и что он говорил перед расстрелом своего сына Андрея (Н.В.Гоголь): "Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи?"
      1. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 13:45
        +4
        Евгений hi Эти деятели еще долго смердить будут.Но скорый конец расчитывать не приходится..У них есть покровители,которые считают их "своей сволочью",и при невнятной политике Москвы этот зоопарк будет процветать.
        1. kakvastam Офлайн
          kakvastam Сегодня, 14:04
          +1
          Цитата: 210окв
          при невнятной политике Москвы

          Да какая же она невнятная - прозрачная, как слеза младенца!
          Собственно, в Москве и сидят главные спонсоры и покровители таких, как Муженко.
          1. Вкд Двк Онлайн
            Вкд Двк Сегодня, 14:26
            -1
            Цитата: kakvastam
            Цитата: 210окв
            при невнятной политике Москвы

            Да какая же она невнятная - прозрачная, как слеза младенца!
            Собственно, в Москве и сидят главные спонсоры и покровители таких, как Муженко.

            Адреса, пароли, явки. Иначе тебе за клевету можно впаять хороший срок.
            1. Татьяна Офлайн
              Татьяна Сегодня, 15:12
              +1
              Заявление комментирует психолог Ольга Попова:
              "По всем признакам такие заявления говорят о психологических проблемах. Это типичный комплекс неполноценности, который генерал пытается скрывать громкими лозунгами. Вся проблема в том, что он уже сам начинает верить в то, что говорит, хотя с историей у Муженко явные проблемы".

              Да не с историей у Мужейко проблемы - а с СОВЕСТЬЮ и комплексом неполноценности как гражданина Украины!
              Мужейко давно не служит своему народу. Мужейко продался украинским и иностранным олигархам и их американским кураторам.
              У Мужейко уже давно ГЕНОЦИД граждан Украины стоит на первом плане - в том числе и военным путём! А в глазах у него, видимо, одни только американские баксы и персональные счета в американских банках!
              Мужейко - не защитник, а силовой ПРЕДАТЕЛЬ украинского народа и прислужник Запада! У военного преступника Украины Мужейко обратной дороги нет!

              По сути о том, что и кого защищают такие, как Мужейко, со всей откровенностью говорит украинский сионист и казахстанский банкир Игорь Беркут.

              Украине хватит 5 миллионов жителей, остальных утилизировать Игорь Беркут. Опубликовано: 1 окт.1914 г.
      2. kapitan92 Офлайн
        kapitan92 Сегодня, 13:58
        +3
        Для справки: Константин Острожский в ходе русско-литовской войны начала XVI века попал в плен, государь сохранил ему жизнь, после чего Острожский присягнул на верность Москве. Присягу однако нарушил и бежал в Литву. Вскоре вновь участвовал в войне, завоевал русские земли на западе, но те через непродолжительное время были у Литвы отбиты.

        История подтверждает, что гетманам-литовским и князьям-украинским веры НЕТ!!!
        Грохнули бы сразу ,и проблем для для государства российского было бы меньше. История не любит сослагательного наклонения, но выводы надо делать! soldier
        1. Тралл Онлайн
          Тралл Сегодня, 15:05
          +2
          Белорусская свидомая оппозиция тоже в свое время использовала битву под Оршей в своей пропаганде.
        2. Angel_and_Demon Онлайн
          Angel_and_Demon Сегодня, 16:09
          0
          Цитата: kapitan92
          История подтверждает, что гетманам-литовским и князьям-украинским веры НЕТ!!!

          вот здесь вы перепутали - князья литовские (но не теперешняя литва - столица Новогрудок) а гетманы, как раз урошумерские, которых эти князья, а чаще - великие, как Витовт, имели и не по разу - у них генетика такая, ничего не поделаешь request
    2. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 13:51
      +13
      А унас все готово к 11 сентября

      Сладков +

      ДОНБАСС И РОССИЯ.
      ДЕМОНСТРАЦИЯ БЛАГОРОДНОЙ СИЛЫ

      Если вы едете из России в Донбасс мимо Матвеева Кургана, то, не доезжая до пограничного пункта пропуска «Успенка», вы можете видеть (почти всегда) российскую боевую технику, «случайно расставленную» на поле в сотне метров от шоссе.

      Я говорил об этом с большими генералами:
      — Зачем?
      — А специально для шпионов. Пусть видят. И размышляют, для чего всё это делается!

      Рядом с Матвеевым Курганом полигонов нет. И военных пунктов постоянной дислокации тоже нет. Зато до опасных территорий рукой подать. До кого не доходит «через логику», пускай доходит «через страх».

      Техника на «смотровых площадках» периодически меняется. То танки стоят, то БМП, то БТР. Десятками. Сегодня я сначала видел гаубицы Д-30, а потом «Ураганы» — вот и снятый мною ролик
    3. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 13:55
      +8
      Караул, мужики! Укровойска знову атакуют!!! Их сотни тысяч, на подступах к столице! В основном биологическим оружием, в три горла, похекивая и шокая...
    4. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 14:56
      +4
      И почему интересно историки повадились называть Великое Княжество Литовское Русское Жемайтское "Литвой"?? Создано было это государство на базе Полоцкой и Туровской Руси, язык там был русский, жители его на 80% предки нынешних белорусов, тех же русских по сути, я сам в БССР родился, своих предков оттуда до 5-6 колена знаю, все с русскими фамилиями и до Революции считали себя такими же русскими, это уже после случилась белорусизация. А во времена Острожского была заварушка между двумя русскими государствами, разделёнными после нападения на Древнюю Русь(созданную Рюриком в 863 г.) монголо-татаров и всего делов. С расчленением русофобского недогосударства "Речь Посполитая" русские земли заново обьединились.
  2. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 13:42
    +4
    Даже и комментировать бред не хочется.
  3. Арон Заави Онлайн
    Арон Заави Сегодня, 13:51
    +4
    Гм. Константин Острожский вряд ли бы понял это, как впрочем и любой из князей ВКЛ.
    Достаточно прочитать его эпитафию.

    Монах Киево-Печерской Лавры Афанасий Калнофойский в своей книге "Тератургима" (Киев, 1638) выписал надгробные эпитафии фундаторов Лавры. В разделе 12 есть эпитафия князя Константина Острожского:
    "Константин Ивановичь, князь Острожский, воевода Троцкий, гетман великого княжества Литовского, после многих побед сраженный смертию, здесь похоронен. 1533 года по Р. X., имел 70 лет отроду. Побед им одержано 63.

    Одержавши над татарами шестьдесят три победы, украшенные кpовию, присоединивши Рось, Днепр, Ольшанку, он кроме сего основал много замков, много монастырей, много св. церквей как в княжестве Острожском, так и в столичном городе вел. кн. Лит. Вильне; щедро одарил храм Пречистой Богородицы Печерской, в котором после смерти и был положен. Основал для убогих госпитали, для детей школы, для людей рыцарских оставил в Марсовой Академии копья с саблями. Напиши с приятностию: Русскому Сципиону, Константину Ивановичу Острожскому, Гетману вел. Княжества Литовского — да будет все это надгробием"




    1. Rusj Офлайн
      Rusj Сегодня, 14:10
      +3
      Из 63 побед лишь одна более мене достойна какого либо упоминания . Победа над Василием 3 . Всё остальное так мелкие ничего и не о чём победы .
    2. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 15:17
      0
      Воевода Троцкий! вот где засада то!
  4. 933454818 Офлайн
    933454818 Сегодня, 14:00
    +2
    Грех над больными смеятся...
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:01
      0
      Согласен, типичный, клинический, хронический шумериэм, добавит нечего... hi
  5. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 14:03
    +4
    Далее Муженко назвал украинских танкистов потомками «рыцарей».
    А чё? Усё привильно ска
    занув! Ми под нав у всив! wink
    1. изя топ Онлайн
      изя топ Сегодня, 15:39
      0
      мУженка отметил день танкиста с главкомом вмсу yes
      1. Black Sniper Онлайн
        Black Sniper Сегодня, 16:05
        0
        Ну дак вдвоём же веселей laughing
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:10
    +3
    Вот и пора восстановить справедливость, вернув ВСЕ Российские земли, которые отдали преступно недостране укроине.
  7. Slon_on Офлайн
    Slon_on Сегодня, 14:14
    +3
    Му-ха-ха, пусть расскажет нашим доморощенным борцунам-свидомитам что "украинские рыцари" под Оршей были и что Острожский - "украинский князь", то-то пригорать у них будет.
    Лучше бы его папа своевременно надел бы резинотехническое изделие №2, глядишь и клоун с латной рукавицей не объявился. Гаденыш Ленпех закончил, кстати.
    1. faridg7 Офлайн
      faridg7 Сегодня, 15:21
      +1
      Цитата: Slon_on
      Гаденыш Ленпех закончил, кстати.

      Вот меня корёжит от брезгливости, когда подумаешь, что в одном кубрике, в одном взводе с такими учился. Ведь как эта бяка в глаза своим однокашникам смотреть будет. У меня ротный бывший послемайданной заразой заболел( хотя, вспоминая свою учебу под его руководством, думаю, что эта гниль в нем всегда была, просто в Союзе его свидомость не прогрессировала, так крови попортил немного и успокоился), тоже начал петь о окупации украины Советским Союзом. Забыл гад что в Советском Союзе учился в солнечном Самарканде,
  8. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 14:16
    +1
    Еще и еще читайте клоуны Тараса Бульбу, не доходит сразу, читайте хоть двадцать раз.
  9. Fitter65 Офлайн
    Fitter65 Сегодня, 14:22
    +1
    "славной перемоге украинского войска"

    Ну , если поискать по задворкам истории. То у княжеств типа Андорра и Монако больше военных побед чем у Украины дней независимости...
  10. Dietmar Офлайн
    Dietmar Сегодня, 14:28
    0
    Во первых, говорить по русски это "зрада". А во вторых, неужели они, эти муженки, не ощущают свою убогость?
  11. Околоточный Офлайн
    Околоточный Сегодня, 14:48
    +1
    На голову ркковицу одеть надо, чтобы бредовые мысли не фонтанировали.
  12. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 15:08
    +1
    Если победы нет ,то ее надо придумать !
    Судить об исторических фактах в таком стиле трудно,а говорить о какой то победе через призму современной политики Украины просто смешно.Там победителей над русскими уже набралось целый ворох
  13. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 15:16
    0
    У него погон на пузе! Как такому верить?
  14. Krasnodar Офлайн
    Krasnodar Сегодня, 15:24
    0
    Когда у народа убогое настоящее и безнадёга в будущем, он ищет утешение в славном прошлом. А если такого нет, оно придумывается.
  15. Ю-81 Офлайн
    Ю-81 Сегодня, 15:32
    0
    Дегенераты. Если уж эти утырки себя причисляют к литовскому княжеству, то могу вспомнить про то как княжество московское за 14 лет до Орши дало им по шее в битве при Молодях фактически уничтожив к чертям всю их армию
  16. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 15:32
    0
    Муженко решил вспомнить о "славной перемоге украинского войска" над Россией образца аж 504-летней давности.
    Да уж...уж точно, что у победы родителей много, это поражение - сирота. На победу в этой битве также и белорусские националисты претендуют. Одно они все умалчивают, а как помогла эта победа общей победе. От вет один - да почти не как. Все равно московиты вернулись набили рожи всем...
  17. taseka Онлайн
    taseka Сегодня, 16:06
    0
    Вот, что на практике делает смешивание самогона на курином помёте и карбонита с выжимкой конопли)))