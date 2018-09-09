Муженко вспомнил об "исторической победе Украины" над Москвой

504 года назад украинские рыцари надевали свои доспехи перед битвой с московитами под Оршей. И они победили благодаря таланту и воле Великого гетмана литовского - украинского князя Константина Острожского, огня украинской артиллерии и удара тяжелой волынской конницы.

Вчера, надев латную рукавицу XVI в., я чётко осознал, что можем завершить начатое ими славное дело. Танкисты ВСУ должны опираться на украинскую военную традицию и одновременно избавляться от рудиментов советско-российской идеологии.

По всем признакам такие заявления говорят о психологических проблемах. Это типичный комплекс неполноценности, который генерал пытается скрывать громкими лозунгами. Вся проблема в том, что он уже сам начинает верить в то, что говорит, хотя с историей у Муженко явные проблемы.

В очередной раз проявила себя киевская кунсткамера. На сей раз в лице начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко. Отмечающий День танкиста Муженко решил вспомнить о "славной перемоге украинского войска" над Россией образца аж 504-летней давности. Об этом Муженко всерьёз написал на своей странице в социальной сети Фейсбук.Из публикации украинского генерала:Если бы Острожский узнал, что он «гетман литовский - князь», он бы немало удивился.Муженко, примерив доспехи:Далее Муженко назвал украинских танкистов потомками «рыцарей».Заявление комментирует психолог Ольга Попова:: Константин Острожский в ходе русско-литовской войны начала XVI века попал в плен, государь сохранил ему жизнь, после чего Острожский присягнул на верность Москве. Присягу однако нарушил и бежал в Литву. Вскоре вновь участвовал в войне, завоевал русские земли на западе, но те через непродолжительное время были у Литвы отбиты.