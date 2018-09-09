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Болгарская делегация: В Крыму ещё витает атмосфера праздника

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Крым долгие годы был русской территорией и такой останется на века, передает РИА Новости заявление представителя находящейся на полуострове с визитом болгарской делегации, геополитического аналитика Валентина Вацева.



По данным агентства, в составе делегации десять человек, представляющих деловые и научные круги республики. Гости приняли участие в фестивале «Болгарские встречи».


Как отметил Вацев, в Крыму еще витает атмосфера праздника – жители еще не забыли того, что случилось с их регионом несколько лет назад.

Мы видим, что полуостров вернулся обратно в Россию в результате силы воли и твердого решения народов Крыма. Крымское общество само решило, где ему хочется жить, и быть свободным – именно в той стране, куда его вело сердце,
сказал аналитик.

Он также призвал не обращать внимания на «тупую западную пропаганду», смысл которой состоит в том, что Москва «оттяпала кусочек украинской священной земли». Ничего подобного: Крымский полуостров давно уже русский, и это на века, добавил Вацев.

Напомним, это далеко не первая зарубежная делегация, посетившая Крым. Тремя днями ранее на полуострове находилась американская группа, представлявшая организацию «Центр гражданских инициатив». Ее члены также заявили о поддержке происходящих в регионе процессов и осудили Киев за действия, нарушающие права крымчан.

В середине августа в Крыму побывали делегации из Норвегии и Японии. А в самом начале месяца на полуостров прибыла группа бизнесменов и политиков из Словакии.

Практически все делегации, уезжая на родину, пообещали донести до жителей своих стран «всю правду о событиях в Крыму».
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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23 комментария
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:12
    +1
    И попутно болгары постовляют вна укроину, и боевикам в Сирию оружие и боеприпасы! Вот кого бы я гнал из Российского Крыма ссаными тряпками!
    1. Рав Рав Офлайн
      Рав Рав Сегодня, 14:43
      -3
      Согласен,ссаными тряпками унизительно,а пинками под зад больно laughing !
    2. Мак-Симка Офлайн
      Мак-Симка Сегодня, 14:52
      -3
      Да милости просим - придите и гоните. Или гонялка еще не выросла?
  2. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 14:21
    +4
    Все эти делегации ни о чем.Это обычные оппозиционеры своей власти.Все мы помним как итальянцы катались к нам что там блеяли потом пришли к власти и после первого же визита в вашингтон занимали привычную прибалтийскую голую позицию .Понятное дело что не нужно прекращать стучать одной ногой в головы европецев, но пока не видно никаких серьезных изменений.Люди зарабатывают политические очки для своих партий а прием делегации наверное еще и денег стоит.Пока эффекта нет.Слабенькая надежда на Ле Пен во Франции была.Но пока американский шантаж и доллар прочно держит европу за маленькие яички.
  3. ЛМН Онлайн
    ЛМН Сегодня, 14:26
    -5
    Как отметил Вацев, в Крыму еще витает атмосфера праздника – жители еще не забыли того, что случилось с их регионом несколько лет назад.

    Так и ежу понятно lol
    Вот жили люди себе.И в какой то момент,стремительно начали происходить "странные" движения,появились какие то "вежливые люди".. belay Ведь РФ до последнего не признавала свою причастность к происходящему no И ты понимаешь,что происходит что то важное и большое,но что именно не понятно what А затем раз и ты уже "дома",в РФ fellow

    Я уверен,многие до конца жизни будут помнить эти дни.. smile
  4. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 14:30
    -3
    Я понимаю, болгары тоже разные, но неприятный осадок в душе россиян останется надолго, вернее навсегда.
    1. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 14:38
      -4
      Надолго останется осадок.А толку?Всё равно "нерукопожатые" будем,как для болгар,так и для прочих....Не делай добра,не получишь зла.
      1. Ros 56 Онлайн
        Ros 56 Сегодня, 15:36
        +2
        Назовите для примера, для кого из нормальных мы нерукопожатные? А разве не Борисов приезжал просить газопровод?
    2. Мак-Симка Офлайн
      Мак-Симка Сегодня, 14:52
      -6
      Сравнивать осадки будем, нет?
    3. Ros 56 Онлайн
      Ros 56 Сегодня, 15:37
      +1
      За что такое внимание с минусами?
      1. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 15:53
        0
        Цитата: Ros 56
        За что такое внимание с минусами?

        Тоже заметили?) laughing
        Самое интересное,что в ветке нет особых расхождений мнений..зато все в минусах lol
        1. Ros 56 Онлайн
          Ros 56 Сегодня, 15:57
          0
          Да это не только здесь, видно какой-то хохложопый гуляет по всем веткам и тащится от постановки минусов. Трезубец ему в зубы, пусть развлекается.
  5. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 14:44
    0
    Практически все делегации, уезжая на родину, пообещали донести до жителей своих стран «всю правду о событиях в Крыму»

    ещё бы по дороге не забыли о своих обещаниях...
    1. Мак-Симка Офлайн
      Мак-Симка Сегодня, 14:53
      -4
      Маша, извините, Вы из стамбульского бара стучите по клаве или из Бодрумского?
      1. Masya Masya Офлайн
        Masya Masya Сегодня, 15:01
        +2
        компанию составить хотите?
      2. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 15:01
        +1
        Цитата: Мак-Симка
        Маша, извините, Вы из стамбульского бара стучите по клаве или из Бодрумского?

        А вы,Семён? lol
  6. 30 вис Офлайн
    30 вис Сегодня, 15:07
    +2
    Цитата: ЛМН
    Вот жили люди себе.И в какой то момент,стремительно начали происходить "странные" движения,появились какие то "вежливые люди"..

    Все вежливые люди жили и живут в Севастополе и Крыму ... Люди поднялись ! В
    ы ни как не можете поверить в это ... Да мне и фиолетово собственно говоря . Я сам свидетель и участник русской весны ! Наш город( Севастополь ) поднялся весь ...Возможно это и не оставило России выбора . Страна не поняла б .
    1. ЛМН Онлайн
      ЛМН Сегодня, 15:13
      0
      Цитата: 30 вис
      Цитата: ЛМН
      Вот жили люди себе.И в какой то момент,стремительно начали происходить "странные" движения,появились какие то "вежливые люди"..

      Все вежливые люди жили и живут в Севастополе и Крыму ... Люди поднялись ! В
      ы ни как не можете поверить в это ... Да мне и фиолетово собственно говоря . Я сам свидетель и участник русской весны ! Наш город( Севастополь ) поднялся весь ...Возможно это и не оставило России выбора . Страна не поняла б .

      hi
      Не совсем понял вашу мысль. request Т.е.РФ как бы не причем там? what
      1. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 15:43
        0
        Видел я видео разное,про стихийные отряды самооборны и пр.Например как готовились встречать поезд с "майдановцами".

        Ну конечно РФ нужен был какой то "повод" или движение самих жителей Крыма smile Вы уверены кстати, что происходящее с 20 по 28 февраля,было абсолютно стихийно и неуправляемо?

        Тот же майдан,для многих был такой же стихийный.И многие в этом думаю убеждены до сих пор.Но мы то знаем,что многое было зараннее спланировано,организовано и всё это движение масс,управлялось из нутри и из вне.
  7. Black Sniper Онлайн
    Black Sniper Сегодня, 15:13
    0
    Приехали и приехали Крым всегда гостеприимным был, а поездка в Крым вовсе не обязывает гостей признавать его Российским. hi
  8. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 15:21
    +2
    в составе делегации десять человек, представляющих деловые и научные круги республики.

    И о чем это говорит ? Болгарское общество не хочет конфронтации с русскими,но ведь общество не принято спрашивать даже в Германии.
  9. Tank Hard Онлайн
    Tank Hard Сегодня, 15:35
    +2
    Вот совершенно чихать на мнение болгарцев, как на положительное, так и на отрицательное. Их мнение, как и слово - ничего не стоит. yes
    1. ЛМН Онлайн
      ЛМН Сегодня, 15:50
      +1
      Цитата: Tank Hard
      Вот совершенно чихать на мнение болгарцев, как на положительное, так и на отрицательное. Их мнение, как и слово - ничего не стоит. yes

      +)
      То же не пойму,чего так все начали обсуждать их мнение. request ..которое ну ничего вот не изменит.