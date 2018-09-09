Болгарская делегация: В Крыму ещё витает атмосфера праздника
Крым долгие годы был русской территорией и такой останется на века, передает РИА Новости заявление представителя находящейся на полуострове с визитом болгарской делегации, геополитического аналитика Валентина Вацева.
По данным агентства, в составе делегации десять человек, представляющих деловые и научные круги республики. Гости приняли участие в фестивале «Болгарские встречи».
Как отметил Вацев, в Крыму еще витает атмосфера праздника – жители еще не забыли того, что случилось с их регионом несколько лет назад.
Он также призвал не обращать внимания на «тупую западную пропаганду», смысл которой состоит в том, что Москва «оттяпала кусочек украинской священной земли». Ничего подобного: Крымский полуостров давно уже русский, и это на века, добавил Вацев.
Напомним, это далеко не первая зарубежная делегация, посетившая Крым. Тремя днями ранее на полуострове находилась американская группа, представлявшая организацию «Центр гражданских инициатив». Ее члены также заявили о поддержке происходящих в регионе процессов и осудили Киев за действия, нарушающие права крымчан.
В середине августа в Крыму побывали делегации из Норвегии и Японии. А в самом начале месяца на полуостров прибыла группа бизнесменов и политиков из Словакии.
Практически все делегации, уезжая на родину, пообещали донести до жителей своих стран «всю правду о событиях в Крыму».
По данным агентства, в составе делегации десять человек, представляющих деловые и научные круги республики. Гости приняли участие в фестивале «Болгарские встречи».
Как отметил Вацев, в Крыму еще витает атмосфера праздника – жители еще не забыли того, что случилось с их регионом несколько лет назад.
Мы видим, что полуостров вернулся обратно в Россию в результате силы воли и твердого решения народов Крыма. Крымское общество само решило, где ему хочется жить, и быть свободным – именно в той стране, куда его вело сердце,сказал аналитик.
Он также призвал не обращать внимания на «тупую западную пропаганду», смысл которой состоит в том, что Москва «оттяпала кусочек украинской священной земли». Ничего подобного: Крымский полуостров давно уже русский, и это на века, добавил Вацев.
Напомним, это далеко не первая зарубежная делегация, посетившая Крым. Тремя днями ранее на полуострове находилась американская группа, представлявшая организацию «Центр гражданских инициатив». Ее члены также заявили о поддержке происходящих в регионе процессов и осудили Киев за действия, нарушающие права крымчан.
В середине августа в Крыму побывали делегации из Норвегии и Японии. А в самом начале месяца на полуостров прибыла группа бизнесменов и политиков из Словакии.
Практически все делегации, уезжая на родину, пообещали донести до жителей своих стран «всю правду о событиях в Крыму».
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