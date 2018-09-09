Болгарская делегация: В Крыму ещё витает атмосфера праздника

Мы видим, что полуостров вернулся обратно в Россию в результате силы воли и твердого решения народов Крыма. Крымское общество само решило, где ему хочется жить, и быть свободным – именно в той стране, куда его вело сердце,

Крым долгие годы был русской территорией и такой останется на века, передает РИА Новости заявление представителя находящейся на полуострове с визитом болгарской делегации, геополитического аналитика Валентина Вацева.По данным агентства, в составе делегации десять человек, представляющих деловые и научные круги республики. Гости приняли участие в фестивале «Болгарские встречи».Как отметил Вацев, в Крыму еще витает атмосфера праздника – жители еще не забыли того, что случилось с их регионом несколько лет назад.сказал аналитик.Он также призвал не обращать внимания на «тупую западную пропаганду», смысл которой состоит в том, что Москва «оттяпала кусочек украинской священной земли». Ничего подобного: Крымский полуостров давно уже русский, и это на века, добавил Вацев.Напомним, это далеко не первая зарубежная делегация, посетившая Крым. Тремя днями ранее на полуострове находилась американская группа, представлявшая организацию «Центр гражданских инициатив». Ее члены также заявили о поддержке происходящих в регионе процессов и осудили Киев за действия, нарушающие права крымчан.В середине августа в Крыму побывали делегации из Норвегии и Японии. А в самом начале месяца на полуостров прибыла группа бизнесменов и политиков из Словакии.Практически все делегации, уезжая на родину, пообещали донести до жителей своих стран «всю правду о событиях в Крыму».