Морская авиация ВМФ РФ: текущее состояние и перспективы

Су-24, пролетающие рядом с эсминцем США "Porter"

Ту-22М3М

«Подготовка лётчика – сложный и длительный процесс, на который требуется около восьми лет. Это, так сказать, путь от курсанта лётного училища до лётчика 1-го класса. При условии, что четыре года идёт на учёбу в лётном училище, а за следующие четыре года пилот достигнет 1-го класса. Но на такой стремительный рост способны только самые талантливые».

В предлагаемой Вашему вниманию статье мы попробуем разобраться в текущем состоянии и перспективах морской авиации ВМФ РФ. Ну а для начала давайте вспомним, что представляла из себя отечественная морская авиация во времена СССР.Как известно, в силу ряда различных причин СССР в строительстве военно-морского флота не делал ставки на авианосцы, на палубную авиацию. Однако это не значит, что в нашей стране не понимали важности морской авиации вообще – наоборот! В 80-е годы прошлого столетия считалось, что данный род сил является одним из важнейших составляющих военно-морского флота. На морскую авиацию (точнее – на Военно-воздушные силы Военно-морского флота СССР, но краткости ради, будем использовать термин «морская авиация» вне зависимости от того, как конкретно она называлась в том или ином историческом периоде) возлагалось множество важнейших задач, в том числе:1. Поиск и уничтожение:- ракетных и многоцелевых подводных лодок противника;- надводных соединений противника, включая авианосные ударные группы, морские десанты, конвои, корабельные ударные и противолодочные группы, а также одиночных боевых кораблей;- транспортов, самолетов и крылатых ракет противника;2. Обеспечение развертывания и действий сил своего флота, в том числе в форме противовоздушной обороны кораблей и объектов флота;3. Ведение воздушной разведки, наведения и выдачу целеуказаний прочим родам сил ВМФ;4. Уничтожение и подавление объектов системы ПВО в полосах пролета своей авиации, в районах решения задач;5. Разрушение ВМБ, портов и уничтожение находящихся в них кораблей и транспортов;6. Обеспечение высадки морских десантов, разведывательно-диверсионных групп и иное содействие сухопутным войскам на приморских направлениях;7. Постановка минных заграждений, а также противоминная борьба;8. Ведение радиационной и химической разведки;9. Спасение экипажей, терпящих бедствие;10. Осуществление воздушных перевозок.Для этого в состав морской авиации СССР входили следующие рода авиации:1. Морская ракетоносная авиация (МРА);2. Противолодочная авиация (ПЛА);3. Штурмовая авиация (ША);4. Истребительная авиация (ИА);5. Разведывательная авиация (РА).А кроме того – еще и самолеты специального назначения, в том числе транспортные, радиоэлектронной борьбы, противоминные, поисково-спасательные, связи и т.д.Численность морской авиации СССР впечатляла в лучшем смысле этого слова: всего к началу 90-х годов ХХ века в нее входило 52 авиаполка и 10 отдельных эскадрилий и групп. В их состав в 1991 г. входили 1 702 самолета, включая 372 бомбардировщика, оснащенных крылатыми противокорабельными ракетами (Ту-16, Ту-22М2 и Ту-22М3), 966 самолетов тактической авиации (Су-24, Як-38, Су-17, МиГ-27, МиГ-23 и другие типы истребителей), а также 364 самолета других классов и 455 вертолетов, а всего – 2 157 самолетов и вертолетов. При этом основу ударной мощи морской авиации составляли морские ракетоносные дивизии: их количество по состоянию на 1991 г автору неизвестно, но в 1980 г имелось пять таких дивизий, в состав которых входило 13 авиаполков.Ну а затем Советский Союз был уничтожен и его вооруженные силы оказались поделены между многочисленными «самостийными» республиками, враз получившими государственный статус. Надо сказать, что морская авиация отошла РФ практически в полном составе, однако содержать столь многочисленные силы Российская Федерация не могла. И вот, к середине 1996 г. ее состав сократился более чем трехкратно – до 695 летательных аппаратов, в том числе 66 ракетоносцев, 116 противолодочных самолётов, 118 истребителей и штурмовиков и 365 вертолётов и самолётов специальной авиации. И это было только начало. К 2008 году морская авиация продолжала сокращаться: к сожалению, точных данных о ее составе у нас нет, но насчитывалось:1. Морская ракетоносная авиация - один полк, оснащенный Ту-22М3 (в составе СФ). Кроме того, имелся еще один смешанный авиаполк (568-ой, на ТОФ), в котором наряду с двумя эскадрильями Ту-22М3 имелись также Ту-142МР и Ту-142М3;2. Истребительная авиация - три авиаполка, включая 279 окиап, предназначенный действовать с палубы единственного отечественного ТАВКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Естественно, 279 окиап базировался на СФ, а два других полка относились к БФ и ТОФ, имея на вооружении истребители Су-27 и МиГ-31 соответственно;3. Штурмовая авиация - два полка, дислоцированных на ЧФ и БФ соответственно, и имевшие на вооружении самолеты Су-24 и Су-24Р;4. Противолодочная авиация – тут все несколько сложнее. Разделим ее на авиацию сухопутного и корабельного базирования:- основной сухопутной противолодочной авиации являются 289-й отдельный смешанный противолодочный авиационный полк (Ил-38, вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ка-8) и 73-я отдельная противолодочная авиационная эскадрилья (Ту-142). Но кроме них противолодочные самолеты Ил-38 состоят на вооружении (наряду с другими самолетами) еще трех смешанных авиаполков, причем в одном из них (917-ый, ЧФ) имеются также и самолеты-амфибии Бе-12;- противолодочная авиация корабельного базирования включает в себя два корабельных противолодочных полка, и одну отдельную эскадрилью, оснащенную вертолетами Ка-27 и Ка-29;5. Три смешанных авиаполка, в которых, наряду с упомянутыми ранее Ил-38 и Бе-12 имеется также большое количество транспортных и иных небоевых самолетов и вертолетов (Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ту-134, вертолеты Ми-8). Судя по всему, единственным тактическим обоснованием их существования было то, чтобы уцелевшую после очередного витка «реформ» авиацию свести в единую организационную структуру;6. Транспортная авиация – две отдельных транспортных авиационных эскадрильи (Ан-2, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-140-100, Ту-134, Ил-18, Ил18Д-36 и т.д.)7. Отдельная вертолетная эскадрилья – Ми-8 и Ми-24.А всего – 13 авиаполков и 5 отдельных авиаэскадрилий. К сожалению, сколько-то точных данных о количестве самолетов по состоянию на 2008 г. нет, и вывести их «эмпирическим» путем затруднительно. Дело в том, что численный состав соединений морской авиации в известной мере «плавает»: в 2008 г в составе морской авиации авиадивизий уже не было, но во времена СССР авиадивизия могла состоять из двух или трех полков. В свою очередь авиаполк обычно состоит из 3 эскадрилий, но тут возможны исключения. В свою очередь авиаэскадрилья состоит из нескольких авиазвеньев, а авиазвено может включать в себя 3 или 4 самолета или вертолета. В среднем авиаэскадрилья может насчитывать 9-12 самолетов, авиаполк – 28-32 самолета, авиадивизия – 70-110 самолетов.Принимая значения численности авиаполка в 30 самолетов (вертолетов), а авиаэскадрильи – 12, получаем численность морской авиации ВМФ РФ в 450 самолетов и вертолетов по состоянию на 2008 г. Есть ощущение, что эта цифра завышена, но даже если она верна, то и в этом случае можно констатировать, что численность морской авиации сократилась в сравнении с 1996 г. более чем в полтора раза.Кто-то мог бы решить, что уж это и есть то самое дно, откуда только один путь – наверх. Увы, это оказалось не так: в рамках реформирования вооруженных сил решено было передать самолеты морской ракетоносной, штурмовой и истребительной авиации (кроме палубной) в ведение военно-воздушных, в дальнейшем – военно-космических сил. Таким образом, флот потерял практически все свои ракетоносцы, истребители и штурмовики, за исключением палубного авиаполка, летавшего тогда на Су-33, и черноморского штурмового авиаполка, вооруженного Су-24. Собственно говоря, последний также мог быть передан ВВС, если бы не юридический нюанс – авиаполк был дислоцирован в Крыму, где, согласно договору с Украиной, мог размещать свои боевые части только военно-морской флот, а вот ВВС это было запрещено. Таким образом, передав авиаполк ВКС, пришлось бы перебазировать его из Крыма куда-то еще.Насколько обоснованным было такое решение?В пользу вывода ракетоносной и тактической авиации в состав ВВС (ВКС было создано в 2015 г) говорило совершенно бедственное положение, в котором оказалась отечественная морская авиация в первом десятилетии XXI-го века. Средства, отпускаемые на содержание флота, были совершенно мизерными и никак не соответствовали потребностям моряков. В сущности, речь шла не об экономии, а о выживании какого-то количества сил из общего их числа, и очень похоже на то, что ВМФ предпочел направить средства на сохранение святая святых – ракетных подводных сил стратегического назначения, а кроме того – на сохранение в боеспособном состоянии какого-то количества надводных и подводных кораблей. И очень похоже на то, что морская авиация попросту не вписалась в тот нищенский бюджет, которым вынужден был довольствоваться флот – судя по некоторым свидетельствам, положение там было даже хуже, чем в отечественных ВВС (хотя, казалось бы, куда уж хуже-то). В таком случае передача части морской авиации ВВС как будто имела смысл, потому что там поддержать вконец обескровленные воздушные силы флота было возможно, а в составе флота их не ждало ничего, кроме тихой гибели.Мы ранее говорили о том, что в 2008 г морская авиация возможно состояла из 450 самолетов и вертолетов, и это вроде бы внушительная сила. Но, судя по всему, по большей части она существовала только на бумаге: так, 689-й гвардейский истребительный авиационный полк, ранее входивший в состав Балтийского флота, быстро «ссохся» до размеров эскадрильи (сам полк перестал существовать, теперь вот думают возрождать его, ну дай-то Бог, в добрый час…). По некоторым данным, из материальной части полка и двух эскадрилий морской ракетоносной авиации ВВС удалось скомплектовать всего лишь две боеспособных эскадрильи Ту-22М3. Таким образом, численность морской авиации формально оставалась значительной, вот только боеспособность сохранили, по всей видимости, не более 25-40% летательных аппаратов, а может и меньше. Таким образом, как мы уже говорили ранее, передача ракетоносцев и тактической авиации из состава флота в ВВС как будто имела смысл.Однако ключевое слово здесь «как будто». Дело в том, что подобное решение могло быть оправдано лишь в условиях продолжения бюджетного дефицита, но для него наступали последние дни. Как раз в эти годы наступала новая эра для отечественных вооруженных сил – страна наконец-то изыскала средства для более-менее достойного их содержания, тогда же приступили к выполнению амбициозной государственной программы вооружения 2011-2020 гг. Таким образом, вооруженные силы страны должны были воспрять, а вместе с ними – и морская авиация, и выводить ее из состава флота стало попросту не нужно.С другой стороны, как мы помним, то было время множества изменений, и в том числе и организационных: так, было сформировано четыре военных округа, командованию которых подчиняются все территориально расположенные в округе силы сухопутных сил, ВВС и ВМФ. В теории это великолепное решение, так как значительно упрощает руководство и повышает слаженность действий различных родов вооруженных сил. Но каковым оно окажется на практике, ведь в СССР и в РФ подготовка офицеров была достаточно специализирована и узконаправлена? Ведь по идее, подобное объединенное командование будет работать хорошо лишь в том случае, если во главе его встанут люди, отлично понимающие особенности и нюансы службы и военных летчиков, и моряков, и сухопутных войск, а где таких взять, если у нас даже в ВМФ существовало разделение на «надводных» и «подводных» адмиралов, то есть офицеры всю свою службу проводили на подводных, либо надводных кораблях, но не на тех и других по очереди? Насколько хорошо сможет командующий округом, в прошлом, допустим, офицер-общевойсковик ставить задачи тому же флоту? Обеспечивать его боевую подготовку?На эти вопросы у автора ответа нет.Но вернемся к объединенным командованиям. Теоретически при такой организации совершенно все равно, где находятся конкретные самолеты и пилоты – в составе ВВС, или ВМФ, потому что любые боевые задачи, в том числе морские, будут решаться всеми имеющимися в распоряжении округа силами. Ну а практически… Как мы уже говорили выше, трудно сказать, насколько такое командование будет эффективным в наших реалиях, но достоверно известно одно. История неопровержимо свидетельствует, что всякий раз, когда флот лишали морской авиации, а ее задачи возлагались на ВВС, последние с треском проваливали боевые операции, демонстрируя полную неспособность хоть сколько-то эффективно сражаться над морем.Причина в том, что боевые действия в море и океане чрезвычайно специфичны и требуют особой боевой подготовки: в то же время военно-воздушные силы имеют свои собственные задачи, и всегда будут рассматривать морскую войну как нечто, возможно важное, но все же второстепенное, не относящееся к основному функционалу военно-воздушных сил и готовиться к такой войне будут соответственно. Хотелось бы верить, конечно, что в нашем случае будет не так, но… пожалуй, единственный урок истории заключается в том, что люди не помнят ее уроков.А потому мы можем говорить о том, что морская авиация отечественного флота в 2011-2012 гг. была если и не уничтожена, то сведена к номинальной величине. Что изменилось на сегодняшний день? Сведений о численности морской авиации в открытой печати нет, но, пользуясь различными источниками, можно попробовать определить ее «на глазок».Как известно,прекратила свое существование. Тем не менее, согласно существующим планам, 30 ракетоносцев Ту-22М3 должны пройти модернизацию до Ту-22М3 и получить возможность использования противокорабельной ракеты Х-32, представляющей из себя глубокую модернизацию Х-22.Новая ракета получила обновленную ГСН, способную работать в условиях сильного радиоэлектронного противодействия противника. Насколько эффективна будет новая ГСН, и насколько эффективно смогут ее использовать самолеты, не находящиеся в составе флота – большой вопрос, но все же мы, по завершению этой программы, получим полноценный ракетоносный авиаполк (хотя бы – по численности). Правда, на сегодняшний день, кроме «предсерийного» самолета, на котором «обкатывалась» модернизация, есть только один самолет этого типа, выкатка которого состоялась 16 августа 2018 г., и, хотя говорится о том, что все 30 самолетов должны пройти модернизацию до 2020 г., подобные сроки вызывают большое сомнение.Кроме двух Ту-22М3М у нас есть еще 10 МиГ-31К, переоборудованных в носители ракет «Кинжал», но по данной системе вооружений существует слишком много вопросов, не позволяющих однозначно считать данную ракету противокорабельным средством.. Как мы говорили ранее, в составе ВМФ РФ сохранился базирующийся в Крыму 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк. Точное количество Су-24М, состоящих на его вооружении, нет, но с учетом того, что первая сформированная в Крыму эскадрилья Су-30СМ вошла в его состав, а полки обычно насчитывают 3 эскадрильи, можно предположить, что количество Су-24М и Су-24МР в составе морской авиации не превышает 24 ед. – то есть максимальной численности двух эскадрилий.(многоцелевые истребители).Здесь все более-менее просто – после последней реформы в составе ВМФ остался только 279-ый окиап, на вооружении которого на сегодняшний день состоит 17 Су-33 (цифра приблизительная), кроме того, сформирован еще один авиаполк под МиГ-29КР/КУБР – 100-ый окиап. В его составе сегодня находится 22 самолета – 19 МиГ-29КР и 3 МиГ-29КУБР. Как известно, дальнейшая поставка самолетов этих типов флоту не планируется. Однако в настоящее время на вооружение морской авиации поступают Су-30СМ – точное количество машин, находящихся в войсках, автор назвать затрудняется (вероятно, в пределах 20 машин), но всего по действующим сегодня контрактам ожидается поставка флоту 28 самолетов этого типа.Это, в общем, и все.– здесь все просто. Ее нет, за исключением, возможно, нескольких разведчиков Су-24МР в черноморском 43-ем омшап.– ее основу сегодня составляют Ил-38 в, увы, неизвестном количестве. Military Balance утверждает, что по состоянию на 2016 г их было 54, что более-менее совпадает с известными автору оценками 2014-2015 гг. (около 50 машин). Единственно, что можно сказать более-менее точно, так это то, что действующая программа предусматривает модернизацию до состояния Ил-38Н (с установкой комплекса «Новелла») 28 самолетов.Надо сказать, что Ил-38 уже довольно старый самолет (производство завершено в 1972 г.), и, вероятно, остальные машины будут выведены из состава морской авиации на утилизацию. Именно 28 Ил-38Н в ближайшее время составят основу отечественной противолодочной авиации.Кроме Ил-38 на вооружении морской авиации имеются также две эскадрильи Ту-142, которые обычно также числятся в составе противолодочной авиации. При этом общее количество Ту-142 оценивается как «более 20» отечественными источниками и 27 машинами по данным Military Balance. Однако, по сведениям последнего, из этого общего количества 10 машин являются Ту-142МР, который представляет собой самолёт для ретрансляционного комплекса резервной системы управления морскими ядерными силами. Для того, чтобы вместить необходимое оборудование связи, с самолета был снят поисково-прицельный комплекс, а первый грузоотсек занят средствами связи и специальной буксируемой антенной длиной 8 600 м. Очевидно, что противолодочные функции Ту-142МР выполнять не может.Соответственно, по всей видимости, в состав морской авиации входят не более 17 противолодочных Ту-142. С учетом того, что штатная численность авиаэскадрильи составляет 8 бортов, а у нас этих эскадрилий 2, наблюдается почти полное соответствие определенной нами численности штатной оргструктуре.Кроме этого, в состав противолодочной авиации входят некоторое количество самолетов-амфибий Бе-12 – вероятнее всего осталось 9 машин, из которых 4 являются поисково-спасательными (Бе-12ПС). Помимо уже упоминавшихся десяти Ту-142МР, морская авиация располагает также двумя Ил-20РТ и Ил-22М. Их часто записывают в самолеты радиоэлектронной разведки, но по всей видимости это ошибочно. Да, Ил-20 действительно является таким самолетом, но Ил-20РТ представляет собой, по сути, телеметрическую летающую лабораторию для испытаний ракетной техники, а Ил-22М – командный пункт «судного дня», то есть самолет управления на случай ядерной войны.Количествоточному учету не поддается, но, вероятно, общее их количество составляет примерно 50 машин.Вертолеты радиолокационного дозора – 2 Ка-31;Противолодочные вертолеты – 20 Ми-14, 43 Ка-27 и 20 Ка-27М, всего 83 машины;Ударные и транспортно-боевые вертолеты – 8 Ми-24П и 27 Ка-29, всего 35 машин;Поисково-спасательные вертолеты – 40 Ми-14ПС и 16 Ка-27ПС, всего – 56 машин.Кроме этого, возможно, имеется порядка 17 Ми-8 в варианте транспортных вертолетов (по другим данным они были переданы в другие силовые структуры).Всего же, на сегодняшний день, отечественная морская авиация располагает 221 самолетом (из них – 68 специальных и небоевых) и 193 вертолетами (из них – 73 небоевых). Какие задачи смогут решать эти силы?. Здесь более-менее хорошо обстоят дела у Северного флота – именно там дислоцированы все наши 39 Су-33 и МиГ-29КР/КУБР. Кроме этого, вероятно, этот флот получил несколько Су-30СМ.Однако обращает на себя внимание то, что типовое «бюджетное» авиакрыло одного американского авианосца насчитывает 48 F/A-18E/F «Супер Хорнет» и предусмотрена возможность усиления его еще одной эскадрильей. Таким образом, морская тактическая авиация всего Северного флота в лучшем случае соответствует одному авианосцу США, но с учетом наличия в составе американского авиакрыла самолетов ДРЛО и РЭБ, обеспечивающих значительно лучшую ситуационную осведомленность, чем могут дать наши самолеты, скорее следует говорить об американском превосходстве. Одного авианосца. Из десяти.Что же касается прочих флотов, то Тихоокеанский и Балтийский флоты сегодня вообще не имеют собственной истребительной авиации, так что их противовоздушная обороны полностью зависит от ВКС (как мы уже говорили ранее, исторический опыт свидетельствует о том, что надежда флота на ВВС никогда себя не оправдывала). Чуть лучше обстоят дела у Черноморского флота, получившего эскадрилью Су-30СМ. Но тут возникает большой вопрос – как ее собираются использовать? Безусловно, Су-30СМ на сегодняшний день не только ударный самолет, но и истребитель, способный «пересчитать лонжероны» почти любому истребителю 4-го поколения – многочисленные индийские учения, в ходе которых самолеты этого типа сталкивались с различными иностранными «одноклассниками», приводили к достаточно оптимистичным для нас результатам. Однако, перефразируя Генри Форда: «Конструкторы, славные ребята, создали многофункциональные истребители, а вот генетики, эти разболтанные умники, не справились с селекцией многофункциональных пилотов». Речь идет о том, что даже если и можно создать многоцелевой истребитель, который одинаково хорошо сможет бороться как с воздушными, так и с надводными и наземными целями, то подготовить людей, способных в равной степени отлично сражаться с истребителями противника и выполнять ударные функции, наверное, все-таки нельзя.Специфика работы летчика дальней, истребительной или штурмовой авиации очень сильно различается. При этом сам по себе процесс подготовки пилотов очень длителен: ни в каком случае не следует думать, что военные учебные заведения выпускают подготовленных к современным боевым действиям летчиков. Можно говорить о том, что летное училище является первым этапом обучения, но затем, для того, чтобы стать профессионалом, молодому воину предстоит пройти длительный и сложный путь. Как сказал командующий морской авиацией Военно-морского флота, Герой России, генерал-майор Игорь Сергеевич Кожин:А ведь «Летчик 1-го класса» - это высокая, но не высшая ступень в подготовке, есть еще «летчик-ас» и «летчик-снайпер»… Таким образом, стать настоящим профессионалом в выбранном роде авиации нелегко, этот путь потребует долгих лет упорного труда. И да, никто не спорит, что, достигнув высокого профессионализма, допустим, на МиГ-31, летчик в дальнейшем способен переучиться на Су-24, то есть сменить «род деятельности». Но это, опять же, потребует больших усилий и времени, в течении которого навыки летчика-истребителя будут постепенно утрачиваться.И да, винить в этом учебные заведения совершенно не нужно – увы, практически ни в каком деле выпускник ВУЗ-а не является профессионалом с большой буквы. Медики, несмотря на 6-летний срок обучения, не приступают к самостоятельной практике, а отправляются в интернатуру, где еще год работают под присмотром опытных врачей, при этом принимать самостоятельные решения им запрещено. А если молодой врач желает углубленного изучения какого-либо направления, его ждет ординатура… Да что там, автор настоящей статьи, будучи в далеком уже прошлом выпускником экономического ВУЗ-а, вскоре после начала работы услышал в свой адрес совершенно замечательную фразу: «Когда большая часть теории вылетит из вашей головы, и ее место займут практические знания, возможно, вы оправдаете половину вашего жалования» - и это была абсолютная правда.К чему мы все это говорим? Да к тому, что черноморские Су-30СМ были включены в состав штурмового авиаполка и, по всей видимости, флот собирается их использовать именно как ударные самолеты. Это подтверждают и слова представителя Черноморского флота Вячеслава Трухачева: «Самолеты Су-30СМ отлично себя зарекомендовали и на сегодняшний день являются главной ударной силой морской авиации Черноморского флота».Интересно, что то же самое можно видеть в авиации других стран. Так, в составе ВВС США имеются самолеты завоевания господства в воздухе F-15C и его ударная двухместная «версия» F-15E. При этом последний вовсе не лишен истребительных качеств, он остается грозным воздушным бойцом, и его, пожалуй, можно считать наиболее близким американским аналогом нашего Су-30СМ. Тем не менее, на F-15E в современных конфликтах практически никогда на возлагалась задача завоевания/удержания превосходства в воздухе – этим занимаются F-15С, в то время как F-15E сосредоточены на реализации ударной функции.Таким образом, мы можем предположить, что и на Черноморском флоте, несмотря на наличие эскадрильи Су-30СМ (чего в любом случае было бы безнадежно мало), морская авиация неспособна решать задачи ПВО кораблей и объектов флота.. Единственный флот, который может похвастаться способностью хоть как-то их решать – Черноморский, за счет наличия в Крыму штурмового авиаполка. Это соединение является серьезным сдерживающим фактором и практически исключает «визиты» турецких надводных сил или малых отрядов надводных кораблей НАТО к нашим берегам в военное время. Впрочем, насколько известно автору, подобных визитов никогда и не планировалось, а ВМС США предполагали действовать своей авиацией и крылатыми ракетами из акватории Средиземного моря, где они абсолютно недосягаемы для Су-30СМ и Су-24 отечественного Черноморского флота.Прочие флоты тактических ударных самолетов в своем составе не имеют (разве что несколько Су-30СМ). Что касается нашей дальней авиации ВКС, то в перспективе она сможет сформировать один полк (30 машин) модернизированных Ту-22М3М с ракетами Х-32, который может выступить средством усиления любого из наших четырех флотов (Каспийская флотилия в подобном явно не нуждается). Но… что такое один ракетный полк? В годы холодной войны ВМС США насчитывали 15 авианосцев, а советская МРА – 13 авиаполков ракетоносной авиации в которых находилось 372 машины, или почти по 25 самолетов на один авианосец (это не считая отдельного инструкторско-исследовательского ракетоносного полка). Сегодня у американцев только 10 авианосцев, а у нас будет (будет ли?) 30 модернизированных Ту-22М3М – по три машины на вражеский корабль. Конечно, Ту-22М3М с Х-32 обладает значительно большими возможностями, чем имели Ту-22М3 с Х-22, но ведь и качество американских авиагрупп не стоит на месте – их состав пополнили «Супер Хорнеты» с АФАР и улучшенным БРЭО, на подходе F-35C… СССР никогда не считал Ту-22М3 вундерваффе, способном уничтожить все авианосцы неприятеля, а сегодня наши возможности снижены даже не в разы, а на порядок.Правда, есть еще десять МиГ-31К с «Кинжалом»Но проблема в том, что совершенно неясно, может ли эта ракета вообще поражать движущиеся корабли. Много говорят о том, что «Кинжал» является модернизированной ракетой комплекса «Искандер», но аэробаллистическая ракета данного комплекса не умеет поражать движущиеся цели. На это, по всей видимости, способна крылатая ракета Р-500 (по сути дела, это сухопутный «Калибр», или, если угодно «Калибр», это оморяченный Р-500), и вполне возможно, что комплекс «Кинжал» так же, как и «Искандер», является «двухракетным» и что поражение морских целей возможно только при использовании крылатой, но не аэробаллистической ракеты. На это намекают и состоявшиеся учения, в которых принимали участие Ту-22М3 с Х-32 и МиГ-31К с аэробаллистическим «Кинжалом» - при этом было озвучено поражение морской и наземной целей, и очевидно, что Х-32, будучи противокорабельной ракетой, использовалась по кораблю-цели. Соответственно, «Кинжалом» стреляли по наземной цели, а кто бы стал это делать дорогущей противокорабельной ракетой? Если все это верно, то возможности десятка МиГ-31К снижаются от «непобедимого гиперзвукового вундерваффе, с легкостью уничтожающего авианосцы США», до достаточно слабого десятиракетного залпа обычными ПКР, которые вряд ли будут способны преодолеть ПВО современной АУГ.. Здесь возможности морской авиации минимальны, так как на все про все мы имеем всего лишь два специализированных вертолета Ка-31, которые по своим возможностям кратно уступают любому самолету ДРЛО. Кроме этого, в нашем распоряжении есть некоторое количество Ил-38 и Ту-142, которые теоретически могут выполнять разведывательные функции (так, модернизированное БРЭО самолета Ил-38Н способно, по некоторым данным, обнаруживать вражеские надводные корабли на расстоянии в 320 км). Однако возможности Ил-38Н все же весьма ограничены в сравнении со специализированными самолетами (Ил-20, А-50У и т.д.), а главное, задействование этих самолетов на решение разведывательных задач уменьшает и без того не поражающее воображения силы противолодочной авиации.. На фоне откровенно бедственного положения прочей морской авиации, состояние противолодочной компоненты выглядит относительно неплохо – до 50 Ил-38 и 17 Ту-142 при некотором количестве Бе-12 (возможно, 5). Однако следует понимать, что данная авиация в значительной мере утратила свое боевое значение в силу устаревания поисково-прицельного оборудования, вызванного в том числе и пополнением ВМС США АПЛ 4-го поколения. Все это не является секретом для руководства ВМФ РФ, поэтому сейчас осуществляется модернизация 28 Ил-38 и всех 17 Ту-142. Обновленные Ил-38Н и Ту-142МЗМ, по всей видимости, будут полностью отвечать задачам современной войны, но… Это означает, что вся противолодочная авиация сокращается до полутора полков. Много это или мало? В СССР численность противолодочной авиации Ту-142, Ил-38 и Бе-12 составляла 8 полков: таким образом, можно говорить, что наши будущие полтора полка, с учетом роста возможностей самолетов, вполне достаточны для одного флота. Проблема заключается в том, что флотов у нас не один, а четыре. Пожалуй, примерно то же самое можно сказать и о наших противолодочных вертолетах. Вообще говоря, 83 винтокрыла представляют собой значительную силу, но нельзя забывать, что сюда засчитаны также и вертолеты корабельного базирования.Пожалуй, единственными видами морской авиации, располагающими более-менее достаточной численностью для решения стоящих перед ними задач, являются транспортная и поисково-спасательная авиация.Каковы перспективны отечественной морской авиации? Об этом мы поговорим в следующей статье, а пока, резюмируя текущее ее состояние, отметим 2 момента:Позитивный аспект заключается в том, что худшие времена для морской авиации РФ уже позади, и она выжила, вопреки всем бедам 90-х и первого десятилетия 2000-х годов. Сохранен костяк летчиков палубной и базовой авиации, таким образом, сегодня есть все необходимые предпосылки для возрождения этого рода войск;Негативный аспект заключается в том, что с учетом существующей численности, наша морская авиация фактически лишилась способности выполнять присущие ей задачи, и в случае сколько-то масштабного конфликта «вряд ли сможет сделать больше, чем показать, что знает, как умирать отважно» (фраза из меморандума гросс-адмирала Редера от 3 сентября 1939 г., посвященная надводному германскому флоту).Продолжение следует...