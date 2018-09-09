Франция вновь пригрозила ответить ударом на применение химоружия в САР
В случае использования отравляющих веществ в Сирии со стороны Франции последует адекватный ответ, передает РИА Новости заявление министра обороны страны Флоранс Парли.
Франция предупреждает сирийский режим и его союзников о недопустимости использования химоружия вновь, поскольку знает, что оно применялось ранее и может быть применено снова в целях ускорения взятия Идлиба, сказала Парли.
По ее словам, французское правительство опасается гуманитарной катастрофы в провинции, которая является последним этапом отвоевания сирийских территорий.
Она также подчеркнула, что сегодня проводится большая работа на дипломатическом уровне: президент Макрон уже несколько месяцев ведет переговоры со всеми сторонами, так или иначе, задействованными в конфликте. В том числе, с Россией, Ираном и Турцией, а также с партнерами Франции в СБ ООН, которые также хотят избежать резни в провинции Идлиб.
Ранее с подобной речью выступил и глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Он тоже пообещал жесткий ответ, в случае новой химической атаки в Сирии.
Напомним, территория провинции Идлиб в настоящий момент практически не контролируется сирийской армией. Там находятся формирования непримиримой оппозиции и ряда террористических группировок, которые периодически совершают нападения на позиции правительственных войск. Кроме того, по данным российского военного ведомства, боевики одной из группировок готовят провокацию с участием «Белых касок», чтобы обвинить правительство САР в применении отравляющих веществ против мирных жителей провинции Идлиб.
Франция предупреждает сирийский режим и его союзников о недопустимости использования химоружия вновь, поскольку знает, что оно применялось ранее и может быть применено снова в целях ускорения взятия Идлиба, сказала Парли.
По ее словам, французское правительство опасается гуманитарной катастрофы в провинции, которая является последним этапом отвоевания сирийских территорий.
Мы ожидаем, что взятие Идлиба будет очень жестоким. Поэтому Франция сделает всё, чтобы помешать этой резне, следствием которой станет большой гуманитарный кризис,добавила глава Минобороны.
Она также подчеркнула, что сегодня проводится большая работа на дипломатическом уровне: президент Макрон уже несколько месяцев ведет переговоры со всеми сторонами, так или иначе, задействованными в конфликте. В том числе, с Россией, Ираном и Турцией, а также с партнерами Франции в СБ ООН, которые также хотят избежать резни в провинции Идлиб.
Ранее с подобной речью выступил и глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Он тоже пообещал жесткий ответ, в случае новой химической атаки в Сирии.
Напомним, территория провинции Идлиб в настоящий момент практически не контролируется сирийской армией. Там находятся формирования непримиримой оппозиции и ряда террористических группировок, которые периодически совершают нападения на позиции правительственных войск. Кроме того, по данным российского военного ведомства, боевики одной из группировок готовят провокацию с участием «Белых касок», чтобы обвинить правительство САР в применении отравляющих веществ против мирных жителей провинции Идлиб.
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- https://ru.wikipedia.org
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