Франция вновь пригрозила ответить ударом на применение химоружия в САР

Мы ожидаем, что взятие Идлиба будет очень жестоким. Поэтому Франция сделает всё, чтобы помешать этой резне, следствием которой станет большой гуманитарный кризис,

В случае использования отравляющих веществ в Сирии со стороны Франции последует адекватный ответ, передает РИА Новости заявление министра обороны страны Флоранс Парли.Франция предупреждает сирийский режим и его союзников о недопустимости использования химоружия вновь, поскольку знает, что оно применялось ранее и может быть применено снова в целях ускорения взятия Идлиба, сказала Парли.По ее словам, французское правительство опасается гуманитарной катастрофы в провинции, которая является последним этапом отвоевания сирийских территорий.добавила глава Минобороны.Она также подчеркнула, что сегодня проводится большая работа на дипломатическом уровне: президент Макрон уже несколько месяцев ведет переговоры со всеми сторонами, так или иначе, задействованными в конфликте. В том числе, с Россией, Ираном и Турцией, а также с партнерами Франции в СБ ООН, которые также хотят избежать резни в провинции Идлиб.Ранее с подобной речью выступил и глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Он тоже пообещал жесткий ответ, в случае новой химической атаки в Сирии.Напомним, территория провинции Идлиб в настоящий момент практически не контролируется сирийской армией. Там находятся формирования непримиримой оппозиции и ряда террористических группировок, которые периодически совершают нападения на позиции правительственных войск. Кроме того, по данным российского военного ведомства, боевики одной из группировок готовят провокацию с участием «Белых касок», чтобы обвинить правительство САР в применении отравляющих веществ против мирных жителей провинции Идлиб.