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Франция вновь пригрозила ответить ударом на применение химоружия в САР

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В случае использования отравляющих веществ в Сирии со стороны Франции последует адекватный ответ, передает РИА Новости заявление министра обороны страны Флоранс Парли.

Франция вновь пригрозила ответить ударом на применение химоружия в САР


Франция предупреждает сирийский режим и его союзников о недопустимости использования химоружия вновь, поскольку знает, что оно применялось ранее и может быть применено снова в целях ускорения взятия Идлиба, сказала Парли.


По ее словам, французское правительство опасается гуманитарной катастрофы в провинции, которая является последним этапом отвоевания сирийских территорий.

Мы ожидаем, что взятие Идлиба будет очень жестоким. Поэтому Франция сделает всё, чтобы помешать этой резне, следствием которой станет большой гуманитарный кризис,
добавила глава Минобороны.

Она также подчеркнула, что сегодня проводится большая работа на дипломатическом уровне: президент Макрон уже несколько месяцев ведет переговоры со всеми сторонами, так или иначе, задействованными в конфликте. В том числе, с Россией, Ираном и Турцией, а также с партнерами Франции в СБ ООН, которые также хотят избежать резни в провинции Идлиб.

Ранее с подобной речью выступил и глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Он тоже пообещал жесткий ответ, в случае новой химической атаки в Сирии.

Напомним, территория провинции Идлиб в настоящий момент практически не контролируется сирийской армией. Там находятся формирования непримиримой оппозиции и ряда террористических группировок, которые периодически совершают нападения на позиции правительственных войск. Кроме того, по данным российского военного ведомства, боевики одной из группировок готовят провокацию с участием «Белых касок», чтобы обвинить правительство САР в применении отравляющих веществ против мирных жителей провинции Идлиб.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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13 комментариев
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  1. Тралл Онлайн
    Тралл Сегодня, 15:31
    +2
    Французский авианосец уже под парами? smile
    1. Tank Hard Онлайн
      Tank Hard Сегодня, 15:46
      0
      Цитата: Тралл
      Французский авианосец уже под парами?

      Судя по физиономии Парли - под градусом... lol
    2. Angel_and_Demon Онлайн
      Angel_and_Demon Сегодня, 15:59
      0
      может быть, но чем они ответят на 25 вымпелов? авианосец не пркатит
  2. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 15:35
    +5
    "Гальские петухи" сдулись, проигрывая одну войну за другой, так их "курицы" голос подавать стали... Не к добру это.Лучше бы свой курятник пожалели, а то мало ли что...
    1. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 15:42
      +1
      Эти ,,курицы" только языком и могут работать.
    2. Angel_and_Demon Онлайн
      Angel_and_Demon Сегодня, 16:01
      0
      русские на кости не бросаются, а вот за горцев не скажу request
  3. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:43
    +1
    У главных Ойропейцев мужики кончились, что это у них куры закудахтали? У немцев гинеколог обороной заведует, у французов кто?
  4. Rusj Офлайн
    Rusj Сегодня, 15:44
    0
    В странах где министр Обороны тетки непонятные и весьма страшные на вид . Говорит о полной деградации государств. Нет слов и это великие страны Европы. Куда катится мир ?
  5. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 15:46
    0
    Франция вновь пригрозила ответить ударом на применение химоружия в САР
    Это способ замерить с террористами БВ? Ну в последние годы французы не страдали от действий Асада Выгребали терактами от террористов.Так это что,способ замирить ?
  6. Andrea Онлайн
    Andrea Сегодня, 15:47
    +1
    -Не сметь применять химоружие!А то будет как прошлый раз!
    -А что было в прошлый раз?
    -Да тоже,грозились,но нифига не сделали.
  7. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 15:50
    0
    Вот пусть и угрожают тем, кто применяет химоружие. Всяким "стиранным чепчикам" и их залужным хозяевам, "изделиям №2" штопанным.
  8. milton Онлайн
    milton Сегодня, 15:51
    0
    Ха Макарон пнул своих шавок, камень кинул в озеро смотрит как круги расходятся. Если Россия промолчит значит можно и самому на Москву наехать, ежели нед значит то не я говорил. Млин наглосаксы также действуют.
  9. sir_obs Онлайн
    sir_obs Сегодня, 15:54
    0
    Лягушата папу нашли и всем теперь шрозят?

    Такие фоинственно-борзые под крышей америкосов.