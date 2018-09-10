Девушкам в небо открыта дорога

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Родители бывают порой удивлены до крайности, когда их любимая дочь самостоятельно выбирает себе будущую профессию. Особенно когда эта профессия – военный лётчик. В этом году уже во второй раз проводился набор девушек в Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза Анатолия Константиновича Серова. На 15 заветных мест претендовали 114 кандидаток. Некоторые из них пытали счастье по второму разу, подтянув за прошедший год физподготовку и улучшив результаты ЕГЭ.Напомним, что военных летчиц у нас в стране не готовили после окончания Великой Отечественной войны, за исключением единичных случаев. Много лет девчата забрасывали письмами Министерство обороны и лично Сергея Шойгу, рассказывая о своём огромном желании стать военными лётчицами. И вот на праздновании Дня ВКС в августе прошлого года Сергей Кужугетович объявил о том, что Министерство обороны открывает прием девушек в Краснодарское высшее военное авиационное училище.К радости девчат, с 2017 года открылись для них эти заветные двери.В прошлом году произошел показательный случай. Из сотен претенденток также выбирали 15 достойных. Но Анне Щербаковой из Перми не хватило всего одного балла при поступлении. Ей, как кандидату в мастера спорта по самбо, стало обидно за «недобор» по физподготовке. Но она не сдавалась и упрямо решила добиться своего. Аня настолько была целеустремлённой, что отправила письмо самому Сергею Шойгу. Также в адрес министра обороны России писали ее родители и преподаватели пермской школы, где она училась. Свою просьбу о зачислении Анны выразили и руководители института физкультуры, где до этого она училась на первом курсе. Сергей Кужугетович, видимо, оценил целеустремленность пермячки, и Анна всё-таки получила погоны курсанта, став шестнадцатой. Она и сама выросла в семье военных. Отец — полковник в отставке, а её старший брат сейчас служит в ракетных войсках. Радости девушки не было предела, но после присяги она не сдержала слёз и заплакала на отцовском плече. Молодец, девочка, настоящий боец!Этим летом можно было снова увидеть в училище разноцветные юбочки и платья, косы и модные стрижки, кеды и босоножки. Родителей, волнующихся за своих дочерей, которые грезят о военной авиации. Никаких скидок девушкам при поступлении не делают, а требования к ним, как и к юношам – очень высокие. Но те, кто выдерживает испытания, получают путёвку в мир военной авиации. Всего несколько месяцев назад большинство из них были школьницами, а теперь они курсантки КВВАУЛ. Любимые мягкие игрушки и прочие девичьи радости остались дома, а впереди годы обучения, тренировок и военная дисциплина. Весь первый год курсантки, после прохождения КМБ, изучают теорию и основы будущей профессии. На втором курсе начинаются занятия на тренажерах, а уже с третьего курса их ждёт главная мечта — полёты. А ещё огневая подготовка и прыжки с парашютом.В свободное от обучения и тренировок время девушки смогут присоединиться к различным группам по интересам. Курсантам в училище предоставлена возможность с увлечением посещать многочисленные кружки и даже заниматься научной деятельностью. Стоит отметить, что в училище весьма строгие правила и действует ряд ограничений. Например, запрещены смартфоны или прочие электронные гаджеты с камерами. Для связи можно пользоваться только простыми кнопочными сотовыми телефонами. Ещё для курсантов действует распоряжение, по которому они обязаны сдать свои водительские права «на хранение» в училище. Объясняется это заботой о жизни и здоровье курсантов, которые утрачивают свои навыки по вождению автомобиля, не имея достаточной практики, и могут попасть в аварию, находясь в увольнении.И вот наступил торжественный день принятия Военной присяги. Целый день льёт осенний дождь, нещадно поливая и плац перед учебным корпусом училища, на котором выстроились группы курсантов для присяги и сотни их родственников с детьми под разноцветными зонтами.Мокнут все, особенно курсанты в новенькой парадной форме. Родители волнуются, и каждый старается сфотографировать «свою кровиночку» с автоматом во время торжественной клятвы.После того как присяга была произнесена, курсанты прошли торжественным маршем перед гостями и всем руководящим составом училища. Затем курсанты дружно спели строевую песню, а представители духовенства окропили их святой водой. Приехал поздравить курсантов и почётный гость – ведущий телепрограммы «Поле чудес» Леонид Аркадьевич Якубович, у которого позже состоялась встреча с курсантками второго года обучения. Он отлично сыграл главную мужскую роль в фильме про лётчиц «Русские амазонки» и немного разбирается в авиации.Общаясь с родителями, заместитель начальника училища предупредил, чтобы отпущенных домой в увольнение курсантов не сильно закармливали сердобольные родственники. «У нас здесь очень хорошо кормят, не переживайте», — сказал он напоследок. Родственникам курсантов и гостям училища была предоставлена возможность пройти в казармы и осмотреть столовую.Девушки проживают не в казарме, а в пятиэтажном общежитии. И первый, и второй курс расположились на одном этаже.Обстановка мне скорее напомнила среднего класса гостиницу, чем общежитие из студенческой юности. В коридорах ковровое покрытие. Новая мебель, уютные комнаты на двоих.А в каждом блоке на четыре человека есть свой туалет и современная душевая кабинка с раздвижными стеклянными дверцами. Есть симпатичная «чайная комната» с мягким диваном под сплит-системой и с большим телевизором.А ещё напомнило об армии наличие на этаже аналога ленинской комнаты со столами, плакатами на стенах и даже балкончиком. Из инвентаря есть всё необходимое, включая утюги и пылесосы для уборки. В этот день на этаже несла дежурство девушка в камуфляже — курсант второго курса Ольга Шиповалова. Рукава закатаны, на ремне армейская фляжка. Форма подогнана и сидит ладно, службу дневального она несёт отлично, хотя посетителей было очень много.Следует отметить, и так считают в самом училище, что первые наборы девушек будут готовить пока только для военно-транспортной авиации ВКС. Но сейчас для них главное – это получить специальность военного лётчика.Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова ведет свою историю с 1938 года. Основной авиапарк училища составляют учебные самолёты Л-39, Л-410, Ан-26, МиГ-29, Су-27, Су-25.Училище готовит лётчиков для ВКС России: истребительной, фронтовой бомбардировочной и штурмовой авиации, военно-транспортной и дальней авиации, морской ракетоносной и противолодочной авиации.Скажем так, по всёму миру уже прошла такая тенденция, и в мирное время женщины становились военными лётчиками.Япония, например, только недавно получила свою первую женщину — летчика-истребителя.Лейтенант ВВС Японии Миса Мацусима в 26 лет закончила обучение на F-15, и официально названа летчиком-истребителем.ВВС Японии решили в 1993 году открыть все позиции для женщин, за исключением пилотов истребителей и самолетов-разведчиков. Но в 2015 году ограничения были сняты, что открыло Мацусиме возможность присоединиться к элитной группе летчиков-истребителей, а ещё три женщины сейчас проходят обучение.Каждое поколение получает своих героев. Скажем так, нашим девушкам не нужны выдуманные герои из фильма «Top Gun». У нас есть настоящие, а не киношные герои. В военном прошлом нашей страны было множество заслуженных женщин — пилотов истребителей, которые сражались наравне с мужчинами против общего врага. Одна из улиц в Краснодаре названа в честь военной лётчицы Евдокии Давыдовны Бершанской, командира 588-го ночного бомбардировочного полка. Подрастает и достойная смена.