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Кортеж Додона попал в аварию

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Кортеж президент Молдовы Игоря Додона попал в аварию на автодороге Кишинев – Калараш, передает Спутник Молдова.



В первых сообщениях об аварии говорилось о госпитализации президента.


Информация о госпитализации Игоря Додона не соответствует действительности. Президент чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется, рассказал пресс-секретарь президента Максим Лебединский.

По его словам, на участке трассы Страшены – Кэлэраш кортеж попал в дорожно-транспортное происшествие – автомобиль кортежа столкнулся с грузовиком, нарушившим правила дорожного движения.

Пострадали два автомобиля, один из них перевернулся. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, водитель перевернувшейся машины в тяжелом состоянии доставлен в больницу.



Полиция подтвердила, что два автомобиля из официального кортежа президента Молдовы попали в аварию, а также тот факт, что в результате ДТП имеются пострадавшие.

При этом ни представитель президента, ни правоохранители о подробностях ДТП не сообщают: в полиции журналистам в предоставлении деталей отказали, а советник президента Лебединский заявил, что подробная информация об обстоятельствах произошедшего будет опубликована позже.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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30 комментариев
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  1. solzh Офлайн
    solzh Сегодня, 16:28
    +4
    Две аварии в один день, в Абхазии премьер-министр попал в аварию, в Молдавии президент.
    1. Страшный_Л. Онлайн
      Страшный_Л. Сегодня, 16:31
      +3

      момент аварии, съемка видимо с автомобиля госохраны
      1. лысова Онлайн
        лысова Сегодня, 16:51
        0
        Такое впечатление, что перед этим грузовик задел или его задел микроавтобус.
        1. demo Офлайн
          demo Сегодня, 17:07
          0
          Грузовик, судя по всему не рассчитал скорость и при экстренном торможении на скользкой дороге его понесло на встречную полосу.
          Такое имитировать практически не возможно. Репетиций надо сотню проводить.
          Так что это случайность. И то что в таких достаточно банальных ситуациях люди гибнут - это прежде всего расхлябанность водителя. На дороге надо думать о дороге. А видишь как одной рукой бутерброд держит, второй трубку к уху. Чем руль держит?
          1. лысова Онлайн
            лысова Сегодня, 17:12
            +1
            Возможно и так - разберутся, царапину по правому борту грузовика не скроешь. А вот долбятся, высокопоставленные люди, слишком часто, Евдокимов, принцесса Диана и т. д.- подстроить сценарий для спецов не проблема.
          2. icant007 Офлайн
            icant007 Сегодня, 17:39
            +1
            На мой взгляд такой сценарий вполне можно воспроизвести. Не вижу ничего фантастического. Другое дело что сложно рассчитать и попасть в конкретную машину, но может такой цели и не было. Просто ударить по кортежу, а там получится - хорошо, не получится - хоть попугать.
            А в случайности с первыми лицами я тоже не верю.
      2. kapitan92 Онлайн
        kapitan92 Сегодня, 17:04
        0
        В автомобильной аварии с участием президентского кортежа, которая произошла 9 сентября на трассе Унгены-Кишинёв, серьёзные ранения получила мать главы Молдавии Игоря Додона.

        При этом сам президент пострадал незначительно. Согласно информации местным СМИ «у него царапины и синяки», передаёт агентство «Интерфакс».
        http://svpressa.ru/accidents/news/210248/
        1. Страшный_Л. Онлайн
          Страшный_Л. Сегодня, 17:11
          0
          "В СМИ появилась информация о том, что мать Игоря Додона серьезно пострадала в ДТП, она не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе главы республики.

          РИА Новости https://ria.ru/world/20180909/1528130091.html
          1. kapitan92 Онлайн
            kapitan92 Сегодня, 17:21
            0
            Ранее сам Додон сообщил корреспонденту ТАСС, что он не пострадал и его самочувствие нормальное. При этом представитель его охраны рассказал, что мать президента, которая ехала вместе с ним, получила ранение в аварии и госпитализирована.
            https://tass.ru/proisshestviya/5541372
            1. Страшный_Л. Онлайн
              Страшный_Л. Сегодня, 18:22
              0
              мать президента, которая ехала вместе с ним, получила ранение в аварии и госпитализирована.
              https://tass.ru/proisshestviya/5541372

              У РИА более свежая информация. ТАСС разместил инфу 16:46, РИА - в 17:01.
              Не претендую на истину, просто анализирую общедоступные данные.
    2. Deniska999 Офлайн
      Deniska999 Сегодня, 16:33
      -2
      Сейчас доморощенные конспирологи набегут.
      1. megavolt823 Офлайн
        megavolt823 Сегодня, 17:05
        0
        Нууу . Если кого убирают (по приказу) , то либо демонстративно как Троцкого ледорубом или Кенеди расстрелом . Или под несчастный случай . Но ручки дверные не мажут ракетным топливом . Так что посмотрим . Узнаем ли ? hi
    3. parusnik Онлайн
      parusnik Сегодня, 16:58
      0
      А намедни Захарченко убили...
  2. Angel_and_Demon Офлайн
    Angel_and_Demon Сегодня, 16:29
    0
    По его словам, на участке трассы Страшены – Кэлэраш кортеж попал в Дорожно-транспортное происшествие – автомобиль кортежа столкнулся с грузовиком, нарушившим правила дорожного движения.
    Пострадали два автомобиля, один из них перевернулся. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, водитель перевернувшейся машины в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
    события в Румынии ни с чем не ассоциируются?
  3. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
  5. Сергей985 Офлайн
    Сергей985 Сегодня, 16:33
    +1
    Не зря ли свой хлеб едят ответственные за безопасность первого лица? Как такое вообще возможно?
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:36
    +2
    Лучше бы их премьер влетел на полной скорости под фуру! am
  7. другой РУСИЧ Офлайн
    другой РУСИЧ Сегодня, 16:39
    +3
    Сначала президент Абхазии, теперь Додон...
    совпадение? Не думаю(с)
  8. Страшный_Л. Онлайн
    Страшный_Л. Сегодня, 16:51
    +2
    Цитата: Deniska999
    Сейчас доморощенные конспирологи набегут.

    три дня назад в ДТП попал председатель фракции молдавских социалистов Ион Чебан
    – Хорошо то, что хорошо кончается, даже в опасных и неприятных ситуациях. Важно, чтобы мы были целыми и невредимыми после ДТП, которые происходят, в особенности после тех, что случаются не по нашей вине. Странно, что всего три дня назад, после того, как был совершен наезд на машину, в которой я ехал по правилам вместе с водителем, в серьезное ДТП попал и президент страны. Мы не конспирологи, но понимаем, что отныне и впредь нам стоит быть более внимательными в общем и в частности. Более бдительными и с большей верой в наше дело, чтобы довести до конца все, что нам предстоит осуществить, – написал он.

    Источник: http://aif.md/tri-dnja-nazad-v-dtp-popal-i-predsedatel-frakcii-psrm-v-msk-ion-cheban-foto/
    © aif.md

    вот и анализируйте, случайность или не случайность
    1. 30 вис Онлайн
      30 вис Сегодня, 18:15
      0
      Сопоставляй факты ...И ни какой конспирологии ... bully
  9. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 16:52
    +1
    Здоровья Додону.Сужу по интервью многочисленным,нормальный мужик.
    А вот теперь мне стало ясно почему перекрывают дороги когда кортеж едет.От грузовика и полк охраны не спасет.
  10. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 17:01
    +1
    Как то странно получается, авария с первыми лицами Абхазии, погиб премьер - министр, там же был и президент,
    авария с Додоном, гибель Захарченко...
    Похоже на звенья одной цепи.
    1. 30 вис Онлайн
      30 вис Сегодня, 18:16
      0
      Цитата: Ретвизан 8
      Похоже на звенья одной цепи.
      Похоже на Ми 6 или ЦРУ ...
  11. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 17:05
    +1
    мучают меня смутные подозрения... тем не менее...
    Президент чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется

    радует... долгих лет...
  12. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 17:10
    0
    Это теракты.
  13. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 17:11
    0
    Тоннаж авто виновника ДТП не удачный для покушения. Выезд на встречку не оставил бы шансов водителю грузовика. Припугнуть Додона могли конечно. С водителем поработают, узнаем подробности если расскажут
    1. icant007 Офлайн
      icant007 Сегодня, 17:41
      0
      Выезд на встречку не оставил бы шансов водителю грузовика.

      Разве мало в мире случаев с террористами-смертниками.
      1. Sadko88 Онлайн
        Sadko88 Сегодня, 18:15
        0
        Это не тот случай
  14. Rostislav Офлайн
    Rostislav Сегодня, 17:16
    0
    Почему-то сразу вспомнил про аварию, в которой П.М.Машеров погиб, как раз перед тем, как должен был стать членом Политбюро. Тоже грузовик в кортеж въехал. Сильно его Брежнев недолюбливал.
    1. Sergej1972 Онлайн
      Sergej1972 Сегодня, 17:40
      0
      Его больше другой выходец из Белоруссии, Зимянин, недолюбливал.
  15. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 17:16
    0
    Всегда очень странно ,когда в аварии попадают первые лица государства.
  16. Комментарий был удален.