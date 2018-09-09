Кортеж Додона попал в аварию
Кортеж президент Молдовы Игоря Додона попал в аварию на автодороге Кишинев – Калараш, передает Спутник Молдова.
В первых сообщениях об аварии говорилось о госпитализации президента.
Информация о госпитализации Игоря Додона не соответствует действительности. Президент чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется, рассказал пресс-секретарь президента Максим Лебединский.
По его словам, на участке трассы Страшены – Кэлэраш кортеж попал в дорожно-транспортное происшествие – автомобиль кортежа столкнулся с грузовиком, нарушившим правила дорожного движения.
Пострадали два автомобиля, один из них перевернулся. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, водитель перевернувшейся машины в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Полиция подтвердила, что два автомобиля из официального кортежа президента Молдовы попали в аварию, а также тот факт, что в результате ДТП имеются пострадавшие.
При этом ни представитель президента, ни правоохранители о подробностях ДТП не сообщают: в полиции журналистам в предоставлении деталей отказали, а советник президента Лебединский заявил, что подробная информация об обстоятельствах произошедшего будет опубликована позже.
В первых сообщениях об аварии говорилось о госпитализации президента.
Информация о госпитализации Игоря Додона не соответствует действительности. Президент чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется, рассказал пресс-секретарь президента Максим Лебединский.
По его словам, на участке трассы Страшены – Кэлэраш кортеж попал в дорожно-транспортное происшествие – автомобиль кортежа столкнулся с грузовиком, нарушившим правила дорожного движения.
Пострадали два автомобиля, один из них перевернулся. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, водитель перевернувшейся машины в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Полиция подтвердила, что два автомобиля из официального кортежа президента Молдовы попали в аварию, а также тот факт, что в результате ДТП имеются пострадавшие.
При этом ни представитель президента, ни правоохранители о подробностях ДТП не сообщают: в полиции журналистам в предоставлении деталей отказали, а советник президента Лебединский заявил, что подробная информация об обстоятельствах произошедшего будет опубликована позже.
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