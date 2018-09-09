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Дешёвая провокация: в СФ оценили действия Киева по милитаризации Азовского моря

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Украина приступает к переброске в Азовское море бронекатеров и созданию там полноценной базы ВМС, эта акция носит откровенный антироссийский характер, передает РИА Новости заявление члена оборонного комитета Совета Федерации Франца Клинцевича.



По словам Клинцевича, акцию Киева следует расценивать как дешевую провокацию, предпринятую с определенной целью – еще больше обострить отношения между Россией и Украиной.


Совершенно очевидно, что украинское правительство следует в фарватере натовской политики, не отдавая себе отчета в возможных последствиях, подчеркнул он.

Клинцевич отметил, что на данный момент это худшее, что мог бы придумать Киев, поскольку милитаризация Азовского моря в несколько раз увеличивает вероятность вооруженного столкновения.

Россия в свою очередь будет препятствовать этому всеми возможными способами, действуя в то же время в рамках международных соглашений, заключил он.

Сегодня также стало известно о том, что Украина может возобновить подачу воды в Крым, но на определенных условиях. Об этом заявил замминистра по делам «временно оккупированных» территорий Юрий Грымчак.



По его словам, для возобновления подачи воды Россия должна официально обратиться к украинскому правительству и «признать факт оккупации Крыма». Тогда вопрос, возможно, будет решен. «А без этого вообще не о чем говорить», – сказал замминистра.

Если Москва выполнит эти условия, то можно будет и порассуждать о стоимости воды «для них», добавил Грымчак.
Использованы фотографии:
ru.depositphotos.com, sevastopol.su/gosnovosti.com
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12 комментариев
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  1. Андрей К Офлайн
    Андрей К Сегодня, 17:24
    +3
    ...Украина приступает к переброске в Азовское море бронекатеров...

    Да чего там мелочиться!
    Углубить Азовское море (благо опыт проверенный тысячелетиями есть) и загнать по "железке" Сайгака Дачного laughing
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 17:39
      +3
      Сайгак Дачный!?Он ещё не развалился?
      1. Аристарх Людвигович Офлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 17:53
        0
        Проект Гюрза-М, в сущности говоря, это большой успех, потому что такой катер можно погрузить на автоплатформу и перевезти куда угодно. Так Украина способна проецировать морскую мощь в любой точке земного шара.
        Речной бронекатер проекта 58155 «Гюрза-М» уже доставлен в Бердянск
        1. Неплохой Офлайн
          Неплохой Сегодня, 18:07
          0
          Скоро красные линии начнут рисовать, куда нам можно, а куда нельзя. Но они не догадываются, что наш материковый шельф, заканчивается в районе Мариупольского пляжа.
  2. poquello Офлайн
    poquello Сегодня, 17:31
    0
    Сегодня также стало известно о том, что Украина может возобновить подачу воды в Крым

    да плотину ихнюю бомбануть случайно, пусть потом верещат
  3. sir_obs Офлайн
    sir_obs Сегодня, 17:33
    0
    [quoteУкраина может возобновить подачу воды в Крым, но на определенных условиях. ][/quote]

    Может Днепр мимо руины завернуть, в обход?
  4. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 17:49
    0
    Эту воду вы нам еще вручную в ведрах носить будете.Крым наш. Точка.Засуньте ваши хотелки с признаниями в карман придуманый природой.
  5. изя топ Онлайн
    изя топ Сегодня, 17:50
    0
    смысл заявлять? request нагоните в Азов "буянов",и дело с концом yes
  6. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 17:55
    0
    ... "Если Москва выполнит эти условия, то можно будет и порассуждать о стоимости воды «для них», добавил Грымчак."...
    Ох, ты Ёжкин кот !
    Этот-то прыщь куда полез?!
    Может они тогда порассуждают !
    Президент клоун и свита из таких же состоит.
  7. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 17:55
    0
    Прикол в том ,что чужие грабли никого никогда не учат.Украине нужно на них наступить и они на них наступят.Только людей жалко.Грабли уже уложены и ждут.Вопрос только когда и насколько больно будет.
    1. revnagan Онлайн
      revnagan Сегодня, 18:15
      0
      Украинская армия уже далеко не та,что была в 2014 году.Да и отношение к России тут меняется не в лучшую сторону, благодаря Бердянску и Мариуполю.Опять таки власти Украины хоть сейчас готовы разменять жизни украинцев на жизни русских хотя бы 1:1.Так что "больно" будет всем,лёгкой прогулки как в Грузии не будет.
  8. лысова Онлайн
    лысова Сегодня, 18:16
    0
    Даже если бы, как то утряслось - пока " Украина " не будет Украиной, а не бандеровским рассадником - про воду, можно забыть ( канал ), стопроцентная подлянка с водой обеспечена.