Дешёвая провокация: в СФ оценили действия Киева по милитаризации Азовского моря
Украина приступает к переброске в Азовское море бронекатеров и созданию там полноценной базы ВМС, эта акция носит откровенный антироссийский характер, передает РИА Новости заявление члена оборонного комитета Совета Федерации Франца Клинцевича.
По словам Клинцевича, акцию Киева следует расценивать как дешевую провокацию, предпринятую с определенной целью – еще больше обострить отношения между Россией и Украиной.
Совершенно очевидно, что украинское правительство следует в фарватере натовской политики, не отдавая себе отчета в возможных последствиях, подчеркнул он.
Клинцевич отметил, что на данный момент это худшее, что мог бы придумать Киев, поскольку милитаризация Азовского моря в несколько раз увеличивает вероятность вооруженного столкновения.
Россия в свою очередь будет препятствовать этому всеми возможными способами, действуя в то же время в рамках международных соглашений, заключил он.
Сегодня также стало известно о том, что Украина может возобновить подачу воды в Крым, но на определенных условиях. Об этом заявил замминистра по делам «временно оккупированных» территорий Юрий Грымчак.
По его словам, для возобновления подачи воды Россия должна официально обратиться к украинскому правительству и «признать факт оккупации Крыма». Тогда вопрос, возможно, будет решен. «А без этого вообще не о чем говорить», – сказал замминистра.
Если Москва выполнит эти условия, то можно будет и порассуждать о стоимости воды «для них», добавил Грымчак.
По словам Клинцевича, акцию Киева следует расценивать как дешевую провокацию, предпринятую с определенной целью – еще больше обострить отношения между Россией и Украиной.
Совершенно очевидно, что украинское правительство следует в фарватере натовской политики, не отдавая себе отчета в возможных последствиях, подчеркнул он.
Клинцевич отметил, что на данный момент это худшее, что мог бы придумать Киев, поскольку милитаризация Азовского моря в несколько раз увеличивает вероятность вооруженного столкновения.
Россия в свою очередь будет препятствовать этому всеми возможными способами, действуя в то же время в рамках международных соглашений, заключил он.
Сегодня также стало известно о том, что Украина может возобновить подачу воды в Крым, но на определенных условиях. Об этом заявил замминистра по делам «временно оккупированных» территорий Юрий Грымчак.
По его словам, для возобновления подачи воды Россия должна официально обратиться к украинскому правительству и «признать факт оккупации Крыма». Тогда вопрос, возможно, будет решен. «А без этого вообще не о чем говорить», – сказал замминистра.
Если Москва выполнит эти условия, то можно будет и порассуждать о стоимости воды «для них», добавил Грымчак.
- Использованы фотографии:
- ru.depositphotos.com, sevastopol.su/gosnovosti.com
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