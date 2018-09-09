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Какие шлемы для тестирования переданы украинским военнослужащим?

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Для проведения испытаний в части вооружённых сил Украины поступили армейские защитные (баллистические) шлемы. В Минобороны Украины отмечают, что речь идёт о сравнительных испытаниях. Военнослужащие должны протестировать шлемы и отдать предпочтение тем из них, которые максимально удобны и способны защитить в большей степени.

Шлемы для испытаний в ВСУ поставлены от компаний НПП «Темп-3000» и «ДИСТИ» (UArms). Все эти изделия, как с особой гордостью подчёркивается в Минобороны Украины, разрабатывались «в соответствии со стандартами стран НАТО». Именно такое техническое задание поступило ранее производителям.





Видимо, покрытие столов, на котором демонстрируются шлемы, тоже соответствует стандартам НАТО.




Из сообщения:
142-й учебно-тренировочный центр Сил специальных операций (ССО), получил шлемы полузакрытого типа «TOR-D» («ТОР-Д») и "Каска-1М». В этой части также проходит тестирование нового облегчённого бронежилета для спецподразделений.


Какие шлемы для тестирования переданы украинским военнослужащим?


Также шлемы для тестирования получили военнослужащие 95-й дшб, которая вдобавок тестирует летние армейские ботинки. Когда закончится тестирование летних ботинок, учитывая, что на двое уже осень, в Минобороны не сообщают.
Использованы фотографии:
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6 комментариев
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  1. AloeMC Офлайн
    AloeMC Сегодня, 18:03
    +1
    Более технологичный аналог шапки ушанки wassat
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 18:07
      +1
      У наших ССО шлемы такие же, по конструкции - и материалам скорее всего то же.
  2. Magic Archer Онлайн
    Magic Archer Сегодня, 18:09
    0
    Но выглядит так будто на кастрюлю одели ткань и напялили на голову!Не красиво мягко говоря выглядит
  3. изя топ Онлайн
    изя топ Сегодня, 18:10
    +3
    не знаю,вброс или нет what но если соответствует действительности,то визгу будет много
    Члены организации "Белые каски" были задержаны на территории Сирии при подготовке провокации с Хим Оружием. как сообщает МО РФ в ходе спецоперации были захвачены члены Организации белые каски, а также иностранные специалисты курирующие провокацию, кроме того захвачены сами отравляющие вещества. как оказалось производством хлора занималась израильская фирма, баллоны начинялись там же. все задержанные дают показания. Россия инициировала экстренное заседание ООН, по факту задержания проводятся проверки. эксперты ОЗХО уже работают с доказательствами.

    Напомним, что организация Белые каски и их иностранные спонсоры готовили провокацию с отравляющими веществами для последующего воздушного удара по военным Сирии и дестабилизации обстановки.

    данные подтверждают военные корреспонденты из Сирии. МО РФ выступит с официальным заявлением в 20:00 по Москве.
  4. Околоточный Онлайн
    Околоточный Сегодня, 18:14
    +1
    А причём покрытие стола в статье?
  5. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 18:24
    0
    На майдане неплохие шлемы были замчены.В них еще еду можно варить.