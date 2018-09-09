Какие шлемы для тестирования переданы украинским военнослужащим?

142-й учебно-тренировочный центр Сил специальных операций (ССО), получил шлемы полузакрытого типа «TOR-D» («ТОР-Д») и "Каска-1М». В этой части также проходит тестирование нового облегчённого бронежилета для спецподразделений.

Для проведения испытаний в части вооружённых сил Украины поступили армейские защитные (баллистические) шлемы. В Минобороны Украины отмечают, что речь идёт о сравнительных испытаниях. Военнослужащие должны протестировать шлемы и отдать предпочтение тем из них, которые максимально удобны и способны защитить в большей степени.Шлемы для испытаний в ВСУ поставлены от компаний НПП «Темп-3000» и «ДИСТИ» (UArms). Все эти изделия, как с особой гордостью подчёркивается в Минобороны Украины, разрабатывались «в соответствии со стандартами стран НАТО». Именно такое техническое задание поступило ранее производителям.Видимо, покрытие столов, на котором демонстрируются шлемы, тоже соответствует стандартам НАТО.Из сообщения:Также шлемы для тестирования получили военнослужащие 95-й дшб, которая вдобавок тестирует летние армейские ботинки. Когда закончится тестирование летних ботинок, учитывая, что на двое уже осень, в Минобороны не сообщают.