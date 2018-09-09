В Белом доме обсуждался план устранения Мадуро
Администрация Трампа в течение 2017 года провела ряд секретных переговоров с мятежными венесуэльскими офицерами, в ходе которых обсуждала планы по свержению президента Николаса Мадуро, пишет газета The New York Times.
Об этом изданию рассказал венесуэльский военнослужащий, участвовавший в переговорах с американцами.
Газета отмечает, что для Вашингтона, имеющего богатый опыт в тайном вмешательстве в дела государств по всей Латинской Америке, создание канала связи с мятежниками – дело обычное. Многие в регионе продолжают критиковать США за поддержку предыдущих мятежей, заговоров и переворотов в таких странах, как Куба, Никарагуа, Бразилия и Чили.
Между тем в Белом доме отказались отвечать на вопросы журналистов о переговорах с представителями мятежного офицерства. Там заявили, что участвуют в диалоге со всеми венесуэльцами, «демонстрирующими стремление к демократии, чтобы принести позитивные изменения в стране, которая так много пострадала при Мадуро».
По данным газеты, тот высокопоставленный офицер, с которым администрация вела тайные переговоры, вряд был идеальной кандидатурой в руководители движения по восстановлению демократии: он находится в черном списке американского правительства, куда внесены коррумпированные чиновники в Венесуэле.
Он и другие сотрудники аппарата безопасности (теперь уже бывшие) были обвинены Вашингтоном в целом ряде серьезных преступлений, включая пытки оппозиционеров, заключение в тюрьму сотен политических заключенных, применение оружия при разгоне мирных демонстраций, незаконный оборот наркотиков и сотрудничество с революционными Вооруженными Силами Колумбии (в США эта организация признана террористической), говорится в материале.
В конечном итоге американские чиновники решили не помогать повстанцам, и планы госпереворота застопорились.
Тем не менее, тайные встречи представителей американской администрации с мятежными офицерами, находящимися к тому же в санкционном списке, могут иметь политические последствия, заключает издание.
Об этом изданию рассказал венесуэльский военнослужащий, участвовавший в переговорах с американцами.
Газета отмечает, что для Вашингтона, имеющего богатый опыт в тайном вмешательстве в дела государств по всей Латинской Америке, создание канала связи с мятежниками – дело обычное. Многие в регионе продолжают критиковать США за поддержку предыдущих мятежей, заговоров и переворотов в таких странах, как Куба, Никарагуа, Бразилия и Чили.
Между тем в Белом доме отказались отвечать на вопросы журналистов о переговорах с представителями мятежного офицерства. Там заявили, что участвуют в диалоге со всеми венесуэльцами, «демонстрирующими стремление к демократии, чтобы принести позитивные изменения в стране, которая так много пострадала при Мадуро».
По данным газеты, тот высокопоставленный офицер, с которым администрация вела тайные переговоры, вряд был идеальной кандидатурой в руководители движения по восстановлению демократии: он находится в черном списке американского правительства, куда внесены коррумпированные чиновники в Венесуэле.
Он и другие сотрудники аппарата безопасности (теперь уже бывшие) были обвинены Вашингтоном в целом ряде серьезных преступлений, включая пытки оппозиционеров, заключение в тюрьму сотен политических заключенных, применение оружия при разгоне мирных демонстраций, незаконный оборот наркотиков и сотрудничество с революционными Вооруженными Силами Колумбии (в США эта организация признана террористической), говорится в материале.
В конечном итоге американские чиновники решили не помогать повстанцам, и планы госпереворота застопорились.
Тем не менее, тайные встречи представителей американской администрации с мятежными офицерами, находящимися к тому же в санкционном списке, могут иметь политические последствия, заключает издание.
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