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В Белом доме обсуждался план устранения Мадуро

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Администрация Трампа в течение 2017 года провела ряд секретных переговоров с мятежными венесуэльскими офицерами, в ходе которых обсуждала планы по свержению президента Николаса Мадуро, пишет газета The New York Times.



Об этом изданию рассказал венесуэльский военнослужащий, участвовавший в переговорах с американцами.


Газета отмечает, что для Вашингтона, имеющего богатый опыт в тайном вмешательстве в дела государств по всей Латинской Америке, создание канала связи с мятежниками – дело обычное. Многие в регионе продолжают критиковать США за поддержку предыдущих мятежей, заговоров и переворотов в таких странах, как Куба, Никарагуа, Бразилия и Чили.

Между тем в Белом доме отказались отвечать на вопросы журналистов о переговорах с представителями мятежного офицерства. Там заявили, что участвуют в диалоге со всеми венесуэльцами, «демонстрирующими стремление к демократии, чтобы принести позитивные изменения в стране, которая так много пострадала при Мадуро».

По данным газеты, тот высокопоставленный офицер, с которым администрация вела тайные переговоры, вряд был идеальной кандидатурой в руководители движения по восстановлению демократии: он находится в черном списке американского правительства, куда внесены коррумпированные чиновники в Венесуэле.

Он и другие сотрудники аппарата безопасности (теперь уже бывшие) были обвинены Вашингтоном в целом ряде серьезных преступлений, включая пытки оппозиционеров, заключение в тюрьму сотен политических заключенных, применение оружия при разгоне мирных демонстраций, незаконный оборот наркотиков и сотрудничество с революционными Вооруженными Силами Колумбии (в США эта организация признана террористической), говорится в материале.

В конечном итоге американские чиновники решили не помогать повстанцам, и планы госпереворота застопорились.

Тем не менее, тайные встречи представителей американской администрации с мятежными офицерами, находящимися к тому же в санкционном списке, могут иметь политические последствия, заключает издание.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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10 комментариев
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  1. oleg-gr Офлайн
    oleg-gr Сегодня, 18:59
    +1
    Мадуро не Чавес. Харизма не та. Давно американцы на Венесуэлу зубы точат.
    1. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 19:08
      +2
      Мадуро скоро сам самоустранится
    2. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 19:53
      +1
      Цитата: oleg-gr
      Мадуро не Чавес. Харизма не та. Давно американцы на Венесуэлу зубы точат.

      дело не в харизме а в том что по всему миру сплошные убийства и покушения на политических лидеров по странному стечению обстоятельств неугодных Вашингтону, терроризм и политики США - близнецы братья, они и Бенладена грохнули потому что два медведя в одной берлоге не уживаются
  2. Лара Крофт Онлайн
    Лара Крофт Сегодня, 19:02
    -1
    Администрация Трампа в течение 2017 года провела ряд секретных переговоров с мятежными венесуэльскими офицерами, в ходе которых обсуждала планы по свержению президента Николаса Мадуро

  3. изя топ Онлайн
    изя топ Сегодня, 19:21
    +2
    применение оружия при разгоне мирных демонстраций

    а в чём отличие от янкесов? what
  4. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 19:29
    0
    Цитата: oleg-gr
    Мадуро не Чавес. Харизма не та. Давно американцы на Венесуэлу зубы точат.

    100% согласен: харизма много значит. Помните, когда Чавес последний раз победил на выборах, а потом заболел, даже оппозиция переживала( или делали вид).
    Пока имя Чавеса значимо для среднего комсостава Мадуро держатся. Даже если найдется какой-нибудь генерал,а найти легко,но его не поддержат другие офицеры и амбец: что генерал сам побежит свергать президента?
  5. Влад 67 Офлайн
    Влад 67 Сегодня, 19:43
    0
    Цитата: oleg-gr
    Мадуро не Чавес. Харизма не та. Давно американцы на Венесуэлу зубы точат.

    Нефти много, а во главе государства не их марионетка.Одно это для матрасов более чем достаточный повод для попыток устроить госпереворот.
  6. Tank Hard Офлайн
    Tank Hard Сегодня, 19:55
    0
    На фото кулак должен быть в виде дули, это было бы эпичнее.
  7. Влад5307 Офлайн
    Влад5307 Сегодня, 20:00
    0
    Ничего нового в политике Белодомовцец - "Если у вас есть нефть, то мы идем к вам!" no
  8. Самара_63 Онлайн
    Самара_63 Сегодня, 20:03
    0
    Если ЦРУ подключат, то устранят