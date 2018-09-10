Миссия невыполнима! О тайном визите мистера Волкера в Москву
Ряд СМИ (украинских, российских и народных республик) сообщил о якобы состоявшемся на днях визите спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера в Москву, в ходе которого он представил российской стороне американо-украинский план «урегулирования» конфликта на Донбассе.
Издание Liga.net со ссылкой на источник в ведомстве Климкина сообщило, что в последней поездке в Москву, факт которой не афишируется, Волкер представил Кремлю «дорожную карту» к Минским соглашениям, а вернее, план по оккупации народных республик и их ликвидации с использованием миротворцев ООН.
«Компромиссным» в этом плане можно было усмотреть разве что участие миротворцев в разведении сторон. Однако, этому, по мнению Климкина — Волкера, должно предшествовать установление международного (читай: украинского) контроля на границе России и ЛДНР. Далее следует занятие миротворцами ООН всей территории народных республик, установление «переходной администрации», после чего начинается «реализация минских соглашений.
Подобный подход был вполне предсказуемо российской стороной отвергнут, причём, по данным издания, в Москве его назвали «разрывом мозга» и предложили Вашингтону подумать о замене неадекватного Волкера, провалившего свою миссию.
Каких-то официальных подтверждений о прошедшей встрече со стороны Москвы не последовало. Впрочем, это не обязательно говорит о «фейковости» всей этой новости. Ведь, как сообщают упомянутые СМИ, факт этого визита не афишировался по просьбе американской стороны. Россия такие свои обязательства всегда выполняет (в отличие от американцев), так что нет ничего удивительного в том, что «инкогнито» Волкера не раскрыто.
В пользу того, что такая встреча все же имела место, говорит тот факт, что эта информация, озвученная прежде всего в украинских изданиях, никоим образом не дискредитирует позиций Москвы.
Напомним, после предыдущей встречи Волкера с Владиславом Сурковым в начале года, охарактеризованной американским представителем как «шаг назад», и после целого ряда довольно агрессивных и некорректных заявлений, сделанных им в разных изданиях, в российских СМИ появилась информации со ссылкой на источник МИД РФ, что дальнейшие контакты Сурков – Волкер признаны нецелесообразными.
Однако не так давно глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что такая встреча в ближайшее время состоится, и на ней произойдет обмен мнениями.
Возникает вопрос: на что надеялся Волкер и для чего он вообще поехал в Москву?
Как сегодня сообщают многочисленные источники, Киев готовит очередную масштабную агрессию против народных республик. И можно было бы предположить, что визит Волкера должен был выглядеть, как последняя попытка Киева и Вашингтона «решить дело миром». Но поскольку она была отвергнута Москвой, Киеву ничего не остается, как решать вопрос силой.
Но все это построение оказывается несостоятельным в силу одного факта: американцы просили не разглашать сведения о встрече в Москве. Следовательно, для решения пропагандистских задач она не подходила.
То есть цель ее была другая. Очевидно, Вашингтон намеривался достичь каких-то договоренностей с Москвой по Украине. Причем особой уверенности в успехе этой миссии у американцев не было. Потому они и просили о соблюдении конфиденциальности, чтобы информация об очередном провале американских дипломатических усилий (к которым может быть отнесена и попытка ультиматума) не стала известна всему миру.
Убийство террористами главы ДНР вызвало определенные изменения в позиции России по Донбассу, о чем свидетельствовал ряд жестких заявлений высших должностных лиц РФ.
«Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока», — заявил Владимир Путин, подчеркнув, что народ Донбасса не удастся поставить на колени. Затем Сергей Лавров заявил о нецелесообразности после этого преступления встреч в нормандском формате.
Следующим шагом стало решение ДНР о проведении выборов главы и парламента государства, которые долго откладывались из-за позиции Киева. Несомненно, что без одобрения Москвы этот шаг не был бы принят.
Все это не могло не встревожить Киев и его заморских хозяев. И визит Волкера, если он имел место, мог быть связан с попыткой заставить Россию «смягчить» позицию по Донбассу.
Что предлагал Волкер в обмен? Может быть, какие-то уступки по санкциям или, например, по Сирии?
Но Москва уже давно и однозначно заявила, что обсуждать отмену санкций, которые она считает незаконными, она не будет. А по Сирии вести переговоры спецпредставитель Госдепа по Украине явно не уполномочен – это задачи для чиновников более высокого ранга.
Кроме того, если бы Волкер вел переговоры по принципу встречных уступок, даже если бы он не достиг успеха (а так бы и было), то, по крайней мере, не удостоился бы столь уничижительных характеристик.
«Дорожная карта», которую повез в Москву Волкер, — довольно характерный для сегодняшнего американской «дипломатии» способ ведения переговоров: сразу поднять ставки как можно выше, а потом начать торговаться об их снижении.
Но вероятно, что Волкер попытался провести эту встречу в особо хамской и нахрапистой манере, столь привычной для него в последнее время. Что и вызвало сомнение в его адекватности и предложение Вашингтону сменить своего представителя на человека, более подходящего для такой миссии.
Приходится констатировать, что в силу невысокого профессионализма американского дипломатического корпуса, а также того мощного давления проблем внутренней политики, оказываемых на внешнюю, площадка для возможных компромиссов и вообще конструктивного диалога с США практически ликвидирована. Это так вне зависимости от того, был ли визит Волкера в Москву в действительности, или нет. Он лишь стал еще одним подтверждением этой печальной тенденции.
Издание Liga.net со ссылкой на источник в ведомстве Климкина сообщило, что в последней поездке в Москву, факт которой не афишируется, Волкер представил Кремлю «дорожную карту» к Минским соглашениям, а вернее, план по оккупации народных республик и их ликвидации с использованием миротворцев ООН.
«Компромиссным» в этом плане можно было усмотреть разве что участие миротворцев в разведении сторон. Однако, этому, по мнению Климкина — Волкера, должно предшествовать установление международного (читай: украинского) контроля на границе России и ЛДНР. Далее следует занятие миротворцами ООН всей территории народных республик, установление «переходной администрации», после чего начинается «реализация минских соглашений.
Подобный подход был вполне предсказуемо российской стороной отвергнут, причём, по данным издания, в Москве его назвали «разрывом мозга» и предложили Вашингтону подумать о замене неадекватного Волкера, провалившего свою миссию.
Каких-то официальных подтверждений о прошедшей встрече со стороны Москвы не последовало. Впрочем, это не обязательно говорит о «фейковости» всей этой новости. Ведь, как сообщают упомянутые СМИ, факт этого визита не афишировался по просьбе американской стороны. Россия такие свои обязательства всегда выполняет (в отличие от американцев), так что нет ничего удивительного в том, что «инкогнито» Волкера не раскрыто.
В пользу того, что такая встреча все же имела место, говорит тот факт, что эта информация, озвученная прежде всего в украинских изданиях, никоим образом не дискредитирует позиций Москвы.
Напомним, после предыдущей встречи Волкера с Владиславом Сурковым в начале года, охарактеризованной американским представителем как «шаг назад», и после целого ряда довольно агрессивных и некорректных заявлений, сделанных им в разных изданиях, в российских СМИ появилась информации со ссылкой на источник МИД РФ, что дальнейшие контакты Сурков – Волкер признаны нецелесообразными.
Однако не так давно глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что такая встреча в ближайшее время состоится, и на ней произойдет обмен мнениями.
Возникает вопрос: на что надеялся Волкер и для чего он вообще поехал в Москву?
Как сегодня сообщают многочисленные источники, Киев готовит очередную масштабную агрессию против народных республик. И можно было бы предположить, что визит Волкера должен был выглядеть, как последняя попытка Киева и Вашингтона «решить дело миром». Но поскольку она была отвергнута Москвой, Киеву ничего не остается, как решать вопрос силой.
Но все это построение оказывается несостоятельным в силу одного факта: американцы просили не разглашать сведения о встрече в Москве. Следовательно, для решения пропагандистских задач она не подходила.
То есть цель ее была другая. Очевидно, Вашингтон намеривался достичь каких-то договоренностей с Москвой по Украине. Причем особой уверенности в успехе этой миссии у американцев не было. Потому они и просили о соблюдении конфиденциальности, чтобы информация об очередном провале американских дипломатических усилий (к которым может быть отнесена и попытка ультиматума) не стала известна всему миру.
Убийство террористами главы ДНР вызвало определенные изменения в позиции России по Донбассу, о чем свидетельствовал ряд жестких заявлений высших должностных лиц РФ.
«Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока», — заявил Владимир Путин, подчеркнув, что народ Донбасса не удастся поставить на колени. Затем Сергей Лавров заявил о нецелесообразности после этого преступления встреч в нормандском формате.
Следующим шагом стало решение ДНР о проведении выборов главы и парламента государства, которые долго откладывались из-за позиции Киева. Несомненно, что без одобрения Москвы этот шаг не был бы принят.
Все это не могло не встревожить Киев и его заморских хозяев. И визит Волкера, если он имел место, мог быть связан с попыткой заставить Россию «смягчить» позицию по Донбассу.
Что предлагал Волкер в обмен? Может быть, какие-то уступки по санкциям или, например, по Сирии?
Но Москва уже давно и однозначно заявила, что обсуждать отмену санкций, которые она считает незаконными, она не будет. А по Сирии вести переговоры спецпредставитель Госдепа по Украине явно не уполномочен – это задачи для чиновников более высокого ранга.
Кроме того, если бы Волкер вел переговоры по принципу встречных уступок, даже если бы он не достиг успеха (а так бы и было), то, по крайней мере, не удостоился бы столь уничижительных характеристик.
«Дорожная карта», которую повез в Москву Волкер, — довольно характерный для сегодняшнего американской «дипломатии» способ ведения переговоров: сразу поднять ставки как можно выше, а потом начать торговаться об их снижении.
Но вероятно, что Волкер попытался провести эту встречу в особо хамской и нахрапистой манере, столь привычной для него в последнее время. Что и вызвало сомнение в его адекватности и предложение Вашингтону сменить своего представителя на человека, более подходящего для такой миссии.
Приходится констатировать, что в силу невысокого профессионализма американского дипломатического корпуса, а также того мощного давления проблем внутренней политики, оказываемых на внешнюю, площадка для возможных компромиссов и вообще конструктивного диалога с США практически ликвидирована. Это так вне зависимости от того, был ли визит Волкера в Москву в действительности, или нет. Он лишь стал еще одним подтверждением этой печальной тенденции.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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