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СМИ: Турецкие танки, БМП и РСЗО пересекли границу Сирии

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Срочные сообщения приходят с севера Сирии. Сообщается о том, что колонна турецкой военной техники пересекла сирийскую границу со стороны провинции Хатай (Турция). По информации, распространяемой в ближневосточной прессе и социальных сетях, конечным пунктом турецкого военного конвоя является сирийская провинция Идлиб. Данные публикуются, в том числе, в СМИ Ливана.

СМИ: Турецкие танки, БМП и РСЗО пересекли границу Сирии


В общей сложности, в составе колонны вооружённых сил Турции - около трёхсот единиц техники, включая танки и БМП. Кроме того, заявлено, что в составе колонны пусковые установки MLRS американского производства (чаще всего используется в качестве РСЗО).


Обращает на себя внимание тот факт, что турецкий конвой вошёл в Сирию буквально на следующие сутки после окончания трёхсторонних переговоров между президентами России, Ирана и Турции. Эти переговоры проходили в Тегеране, где стороны пытались согласовать дальнейшие действия в Сирии, в первую очередь - в Идлибе.

Сообщается о том, что самолёты ВКС РФ и ВВС Сирии тем временем наносят авиаудары по объектам террористов в Идлибе и Хаме, где сконцентрированы основные силы боевиков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Идлибе якобы задержаны представители "Белых касок", которые готовились устроить провокацию с химическим оружием. Также заявлено о задержании иностранных специалистов, готовивших фейковую атаку с участием "Белых касок". В министерстве обороны РФ на данный момент заявления о задержании белокасочников не подтверждают.
Использованы фотографии:
ZerbaMedia
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63 комментария
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  1. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 19:16
    0
    Уж не знаю, хватит ли нам сил зачистить Идлиб...что то весь мир против нас.
    1. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 19:27
      +4
      Пусть турки и зачищают. Интересно, что амы делать будут
      1. Gorjelin Офлайн
        Gorjelin Сегодня, 19:33
        +3
        амы делать будут

        как обычно, вонять и гадить
        1. cniza Офлайн
          cniza Сегодня, 20:14
          +2
          Причем вместе с Турками.
          1. maxim947 Онлайн
            maxim947 Сегодня, 20:21
            +2
            У турок вероятнее своя роль, перекрыть ходы отступления, а точнее сказать разбегания бандюков из Итлиба. Роль конечно скромная, но все равно какая-никакая помощь. Вот вопрос с занимаемыми ими территориями Сирии не ясен.
            1. cniza Офлайн
              cniza Сегодня, 20:22
              +1
              Там много вопросов и Эрдоган ведет свою игру.
      2. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 19:40
        +4
        Цитата: Сергей39
        Пусть турки и зачищают. Интересно, что амы делать будут

        Турки будут не "зачищать",а защищаться,ну или защищать.
        После того как ВВП отверг возможность временного прекращения огня в Идлибе,все готовятся.В т.ч.и "амы".
        hi
        1. dr.star75 Онлайн
          dr.star75 Сегодня, 19:58
          -2
          Ну не знаю..турки выразили протест против операции в Идлибе, а теперь войска туда вводят. Похоже мы подвинулись....
        2. СРЦ П-15 Офлайн
          СРЦ П-15 Сегодня, 20:00
          +1
          Цитата: ЛМН
          Турки будут не "зачищать",а защищаться,ну или защищать.
          После того как ВВП отверг возможность временного прекращения огня в Идлибе,все готовятся.В т.ч.и "амы".

          А я, Максим, думаю, что турки создали мотострелковый кулак для расчленения идлибской группировки бармалеев. С юга, я думаю, им навстречу ударит сирийская армия. Ну, а мы с помощью ВКС будем прокладывать им путь. Похоже готовятся два котла, а может быть и больше.
          1. ЛМН Онлайн
            ЛМН Сегодня, 20:14
            +2
            Цитата: СРЦ П-15
            Цитата: ЛМН
            Турки будут не "зачищать",а защищаться,ну или защищать.
            После того как ВВП отверг возможность временного прекращения огня в Идлибе,все готовятся.В т.ч.и "амы".

            А я, Максим, думаю, что турки создали мотострелковый кулак для расчленения идлибской группировки бармалеев. С юга, я думаю, им навстречу ударит сирийская армия. Ну, а мы с помощью ВКС будем прокладывать им путь. Похоже готовятся два котла, а может быть и больше.

            Уважаемый hi ,если вы правы,я буду только рад fellow потому,что сказка стала былью good Но слишком просто и удобно.. no
            Смотрим дальше.. request
            1. СРЦ П-15 Офлайн
              СРЦ П-15 Сегодня, 20:16
              +1
              Цитата: ЛМН
              Смотрим дальше..

              С удовольствием, но без попкорна! yes hi
      3. тол100в Онлайн
        тол100в Сегодня, 20:01
        0
        Цитата: Сергей39
        Интересно, что амы делать будут

        А база " Инджерлик" для чего?
        1. СРЦ П-15 Офлайн
          СРЦ П-15 Сегодня, 20:09
          +1
          Цитата: тол100в
          А база " Инджерлик" для чего?

          В случае конфронтации Турции и США, базу "Инджерлик" турки попросту прикроют и оттуда не взлетит ни один амеровский самолёт.
          1. dr.star75 Онлайн
            dr.star75 Сегодня, 20:28
            0
            Скорее американцы прикроют Турцию, чем Турция прикроет Инжерлик. Готов принять ставки! hi
  2. demo Офлайн
    demo Сегодня, 19:16
    +9
    Ну что ж. Посмотрим на работу турок. Мне кажется что это не озвученная часть переговоров в Тегеране.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 19:36
      +3
      Думаю как раз наоборот. Турки закрывают границу скорее всего,что бы к ним беженцы ее ломанулись. У турков свои заморочки,о чем они сразу сказали
      1. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 19:46
        +2
        Цитата: Бультерьер
        Думаю как раз наоборот. Турки закрывают границу скорее всего,что бы к ним беженцы ее ломанулись. У турков свои заморочки,о чем они сразу сказали

        Согласен hi реакция Турции,не связана с целью помощи РФ и Сирии.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 19:54
          +2
          Ну вообще от этого польза есть. Если они перекроют все возможные отходы,то по гуманитарным коридорам в четко указанных местах много хитроумных попадется. Бежать то уже некуда получится.
      2. Incvizitor Офлайн
        Incvizitor Сегодня, 20:05
        +1
        Думаю они в первую очередь за курдов примутся и похоже договорились как раз об этом.
    2. ЛМН Онлайн
      ЛМН Сегодня, 19:51
      +1
      Цитата: demo
      Ну что ж. Посмотрим на работу турок. Мне кажется что это не озвученная часть переговоров в Тегеране.

      Это была бы "сказка". good Зачистка Идлиба с турками,а затем с ними же,районы Сирии с курдами.. fellow

      Не будет этого sad
      Никто нам помогать не будет
      1. тол100в Онлайн
        тол100в Сегодня, 20:09
        +1
        Цитата: ЛМН
        Никто нам помогать не будет

        Только Армия, Флот и РВСН!
        1. ЛМН Онлайн
          ЛМН Сегодня, 20:17
          0
          Цитата: тол100в
          Цитата: ЛМН
          Никто нам помогать не будет

          Только Армия, Флот и РВСН!

          Ну собственно да.
  3. Granit Офлайн
    Granit Сегодня, 19:16
    0
    Имели ввиду они все договоренности...
  4. ul_vitalii Офлайн
    ul_vitalii Сегодня, 19:18
    +3
    Затягивается змеиный клубок.

    Кто на палке верхом, кто за кочергой вдогонку. Уж больно всё мудрёно.
    1. AVA77 Онлайн
      AVA77 Сегодня, 19:58
      +1
      Вероятнее всего турки просто прикроют свою границу. бородатым из Идлиба . придется либо почить в бозе, либо валить в сторону Африна ,а там курды которых поддерживают янки
      1. Теренин Онлайн
        Теренин Сегодня, 20:22
        +1
        Да, для турок сидеть и ждать "у моря погоды" сейчас не время. Лучше быть поближе к "исторической развязке". Можно и опоздать.
    2. Теренин Онлайн
      Теренин Сегодня, 20:04
      +1
      Цитата: ul_vitalii
      Затягивается змеиный клубок.
      Уж больно всё мудрёно.

      Привет, Виталий hi Вот и посмотрим, кто там мастер-класс покажет. Для нас, это нормальная тренировка. У России, даже есть право тактическую ошибку. Но, не более одной.
  5. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 19:18
    +2
    Выходит в Тегерана согласовали план действий? Если это верно то кому-то ( знаем кому) будет" кисло".
    "Белые каски" эвакуировали или собирались эвакуировать в Европу, но брехунчики оказались на месте.
    1. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 19:56
      +1
      Проект белых касок для БВ. Не нужны они в Европе. Для наших партнеров желательно оплакать их гибель и... забыть о них!
  6. Кунар Офлайн
    Кунар Сегодня, 19:20
    0
    Выйти бы не забыли....Импортные...фигли....
  7. Santor Офлайн
    Santor Сегодня, 19:21
    +2
    где стороны пытались согласовать дальнейшие действия в Сирии, в первую очередь - в Идлибе.

    В этом все западлоилы.....Не пытались а СОГЛАСОВАЛИ. Смотрим внимательно на происходящее.
  8. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 19:22
    +1
    На переговоры "трёх президентов" Асада не пригласили. Теперь пошёл раздел территорий.
    1. Shahno Онлайн
      Shahno Сегодня, 19:27
      0
      Ну, будем все же объективны не пригласили и оппозицию. Вот было бы смешно, если бы одна из сторон опоздала... Путин так сокрушался, где же представители оппозиции, а кто их приглашал...
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 20:01
        +2
        мнение оппозиции не учитывается, если у нее нет дивизий. или если её исход предрешен.
        1. Shahno Онлайн
          Shahno Сегодня, 20:03
          0
          Загнали оппозицию в угол при помощи свердержав? Да, это победа.
          1. dr.star75 Онлайн
            dr.star75 Сегодня, 20:06
            +1
            "каждая революция только тогда чего-нибуть стоит, когда умеет защищаться" - а иначе это не оппозиция а так сброд авантюристов бездельников.
          2. kapitan92 Онлайн
            kapitan92 Сегодня, 20:24
            +1
            Цитата: Shahno
            Загнали оппозицию в угол при помощи свердержав? Да, это победа.

            Если в Идлибе оппозиция , тогда представители хамаса не террористы, а партизаны. laughing
      2. тол100в Онлайн
        тол100в Сегодня, 20:13
        0
        Цитата: Shahno
        не пригласили и оппозицию.

        Да, беда. СГА не пригласили! Впрочем , и до этого не приглашали!
    2. Мих1974 Офлайн
      Мих1974 Сегодня, 20:03
      +2
      Давайте откровенно, когда СССР и США обсуждали кулуарно судьбу какой нибудь Нигерии или Сомали, то - так же никого не звали. И более того на этой встрече явно говори что думают именно эти три страны об Сирии, и звать туда Ассада "посиди мальчик послушай что дяди с тобой делать будут" - было бы откровенным хамством.
      Из публичного: и Россия и Иран всегда были за целость Сирии, в какой то степени Турция тоже "против передела границ" в пользу уменьшения (проблема курдистана), Турция и Иран хотят сильно подгадить, а если повезит и прибить Ызраиль, но тут вряд ли что то выгорит и они это понимают.
      Из предположений - Путин втирал Хрендогану что "делить Сирию сейчас - завтра курды поделят тебя", вероятно обоим елозил по ушам "давайте жить дружно и игнорировать запреты США иначе сдохнем по одиночке".
    3. Examenatornick Офлайн
      Examenatornick Сегодня, 20:20
      0
      Асад нужен только для придания всему этому легитимости.Не удивлюсь что он вообще сидит в Москве под охраной пока не кончиться все
  9. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 19:23
    +1
    Американцы усили присутствие в Сирии.Сотня морпехов.
    1. тол100в Онлайн
      тол100в Сегодня, 20:14
      +1
      Цитата: Examenatornick
      Американцы усили присутствие в Сирии.Сотня морпехов.

      А с нашей стороны приехал один СТАРШИНА!
  10. Пижон Онлайн
    Пижон Сегодня, 19:23
    +2
    Ну, видимо, началось!..
    Только пока ещё непонятно, как все интересанты будут взаимодействовать, и как будут друг друга пытаться объегорить...
    Будем надеяться, до очередного ножа в спину не дойдёт...
  11. tTшка Офлайн
    tTшка Сегодня, 19:25
    0
    Хорошо бы они по душу курдов потянулись, тех, что колонну амеров отбивали ... мб и правда, порешали чего в Тегеране, не зря же дядя Володя туда летал ... вот-вот узнаем ))) bully
  12. Тигр Офлайн
    Тигр Сегодня, 19:29
    0
    Уж лучше пусть турки "похозяйничают" на этой приграничной к ним территории, чем тановцы... какое-то время. Рокировка задумана сложная, но США поймут, что 100% там лишние...
    1. тол100в Онлайн
      тол100в Сегодня, 20:17
      0
      Цитата: Тигр
      но США поймут, что 100% там лишние...

      Они об этом знают изначально, НО, бюджет осваивать нужно. Без этого СГА будет ХАНА!
  13. AwaZ Онлайн
    AwaZ Сегодня, 19:30
    +1
    Турки находятся меж двух огней и как они себя поведут, представить сложно . ТАк что от того что они ввели танки , пока никакого толку я не вижу . Ну, да, у них там есть свои интересы и свои прикормленные бандиты, которых они точно не будут уничтожать и танки эти скорее всего как раз для спасения от уничтожения САА разного рода протурецких бармалеев.
  14. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 19:32
    +1
    Вот вопрос , турки зачищать всех бармалеев будут или делить на "хороших" и плохих..."Хороших" , видимо на развод оставят..если не зачистят...
  15. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 19:38
    +2
    Колонна бронетехники 300 единиц - полк мотострелковый. Об чем хай?
    100 БТР или БМП, штук 30 танков, артдивизион, машины снабжения. И? Этого явно недостаточно, чтобы отбивать Идлиб.
    1. тол100в Онлайн
      тол100в Сегодня, 20:19
      0
      Цитата: Горный стрелок
      И?

      Согласен!
  16. Пленник Офлайн
    Пленник Сегодня, 19:38
    0
    Вот значит до чего договорились. what Ох, и суровая это штука- геополитика. И что теперь предпримут пины?
    1. тол100в Онлайн
      тол100в Сегодня, 20:24
      0
      Цитата: Пленник
      И что теперь предпримут пины?

      Очередные необоснованные санкции и надувание губ от дорожного компрессора!
  17. Влад5307 Офлайн
    Влад5307 Сегодня, 19:56
    0
    Цитата: Пленник
    Вот значит до чего договорились. what Ох, и суровая это штука- геополитика. И что теперь предпримут пины?

    Пины из Достана пыжатся удержаться в Танфе и затеяли свои учения(видимо как щит для "хороших" повстанцев), но после Идлиба давление на них усилится и им придется убраться оттуда.
  18. Варага Онлайн
    Варага Сегодня, 19:57
    +1
    Эрдоган - хитро выделаный. Хочет и на елку влезть, и зад не оцарапать.
  19. Shahno Онлайн
    Shahno Сегодня, 19:59
    +1
    Ничего не будет. Решили давить на психологию...
  20. Серёжа Тимофеев Офлайн
    Серёжа Тимофеев Сегодня, 19:59
    0
    Турки хитрожопые, всегда были и будут. Главное, что бы их финт конем "якобы охлаждение отношений с амерами" не оказался подлым ударом в спину нашим.
  21. Самара_63 Онлайн
    Самара_63 Сегодня, 20:02
    0
    Турция сложный партнёр, у неё там свои интересы...
  22. Дачник452 Офлайн
    Дачник452 Сегодня, 20:08
    -1
    Кузя в ремонте,некому дымовую завесу ставить-вот янычары и борзеют.Бяда!
  23. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 20:12
    0
    Сша применили фосфорные.РИА.
  24. Yeraz Офлайн
    Yeraz Сегодня, 20:12
    +1
    Значит Турция обеспечит защиту Туркман и это главное.
  25. mak53344 Офлайн
    mak53344 Сегодня, 20:16
    0
    интересненько, так бы на донбассе
  26. Adimius38 Офлайн
    Adimius38 Сегодня, 20:16
    0
    похоже турки решили взять там полностью все под свой контроль это первый вариант в случае успешных договоренностей с РФ. Второй вариант -турки действуют в ответ на российские авиаудары с целью блокировать дальнейшие силовые действия РФ в данном районе. В любом случае события развиваются а какие время покажет
  27. UMA-UMA Онлайн
    UMA-UMA Сегодня, 20:21
    0
    Нечего было вобще туда лезть. Пусть бы Турция и Иран там разбирались бы.