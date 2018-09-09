СМИ: Турецкие танки, БМП и РСЗО пересекли границу Сирии
Срочные сообщения приходят с севера Сирии. Сообщается о том, что колонна турецкой военной техники пересекла сирийскую границу со стороны провинции Хатай (Турция). По информации, распространяемой в ближневосточной прессе и социальных сетях, конечным пунктом турецкого военного конвоя является сирийская провинция Идлиб. Данные публикуются, в том числе, в СМИ Ливана.
В общей сложности, в составе колонны вооружённых сил Турции - около трёхсот единиц техники, включая танки и БМП. Кроме того, заявлено, что в составе колонны пусковые установки MLRS американского производства (чаще всего используется в качестве РСЗО).
Обращает на себя внимание тот факт, что турецкий конвой вошёл в Сирию буквально на следующие сутки после окончания трёхсторонних переговоров между президентами России, Ирана и Турции. Эти переговоры проходили в Тегеране, где стороны пытались согласовать дальнейшие действия в Сирии, в первую очередь - в Идлибе.
Сообщается о том, что самолёты ВКС РФ и ВВС Сирии тем временем наносят авиаудары по объектам террористов в Идлибе и Хаме, где сконцентрированы основные силы боевиков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Идлибе якобы задержаны представители "Белых касок", которые готовились устроить провокацию с химическим оружием. Также заявлено о задержании иностранных специалистов, готовивших фейковую атаку с участием "Белых касок". В министерстве обороны РФ на данный момент заявления о задержании белокасочников не подтверждают.
В общей сложности, в составе колонны вооружённых сил Турции - около трёхсот единиц техники, включая танки и БМП. Кроме того, заявлено, что в составе колонны пусковые установки MLRS американского производства (чаще всего используется в качестве РСЗО).
Обращает на себя внимание тот факт, что турецкий конвой вошёл в Сирию буквально на следующие сутки после окончания трёхсторонних переговоров между президентами России, Ирана и Турции. Эти переговоры проходили в Тегеране, где стороны пытались согласовать дальнейшие действия в Сирии, в первую очередь - в Идлибе.
Сообщается о том, что самолёты ВКС РФ и ВВС Сирии тем временем наносят авиаудары по объектам террористов в Идлибе и Хаме, где сконцентрированы основные силы боевиков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Идлибе якобы задержаны представители "Белых касок", которые готовились устроить провокацию с химическим оружием. Также заявлено о задержании иностранных специалистов, готовивших фейковую атаку с участием "Белых касок". В министерстве обороны РФ на данный момент заявления о задержании белокасочников не подтверждают.
- Использованы фотографии:
- ZerbaMedia
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