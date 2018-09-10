Станет ли саммит на киргизском курорте ренессансом Тюркского совета?



Кадр: «Первый канал Евразия», YouTube Кадр: «Первый канал Евразия», YouTube

На прошлой неделе в курортном киргизском городе Чолпон-Ата состоялся VI саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). В нём приняли участие президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев. В качестве почетных гостей на саммит пригласили президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.Этот межгосударственный формат проявился ещё в девяностые годы, когда Турция зашла на постсоветское пространство, чтобы зафиксировать свои геополитические интересы. В то время Анкара стремилась стать центром тюркского мира. Благо турецкая экономика бурно развивалась и была хорошим примером для бывших республик Советской Средней Азии, свалившихся после распада СССР в глубокий кризис.На первом этапе сотрудничество шло главным образом по развитию тюркских искусств и языков. Позднее к межгосударственному общению подключились парламенты тюркоязычных стран. Они даже создали свою Ассамблею, где, впрочем, тоже обсуждали гуманитарные вопросы.После финансового кризиса 2008 года на очередной встрече в азербайджанском городе Нахичевани уже наработавшие опыт общения страны (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция) по инициативе казахстанского президента Нурсултана Назарбаева создали Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) со штаб-квартирой в Стамбуле.Примечательно, что повестка первого саммита посвящалась вопросам экономического и торгового сотрудничества. Расчёт строился на том, чтобы объединиться вокруг Турции для решения своих насущных задач. Однако далеко в этом направлении продвинуться не удалось. Сказались противоречия между интересами тюркоязычных государств и слабость турецкой экономики, вышедшей из мирового кризиса изрядно потрёпанной.Не случайно все последующие саммиты снова посвящались вопросам гуманитарного сотрудничества. Вот и главной темой нынешней встречи обозначили «Национальный спорт и сотрудничество в молодежной сфере». Саммит приурочили к проходившим в Киргизии Третьим Всемирным играм кочевников.Надо отметить, что главы стран Тюркского совета собрались в Чолпон-Ате после трехлетнего перерыва. Он был вызван серьёзными разногласиями между Анкарой и её новыми партнёрами в Центральной Азии. Кризис возник из-за турецких образовательных программ Фетхуллаха Гюлена, получивших в девяностые годы широкое распространение в постсоветских тюркских республиках.Например, в Киргизии сети Гюлена принадлежали 16 лицеев, две международные школы Silk Road и Cambridge и международный университет «Ататюрк – Алатоо». Они ежегодно выпускали 10 тысяч студентов. По оценкам экспертов, образование в гюленовских учебных заведениях получили до 40-50% представителей нынешнего правящего класса Кыргызстана.До поры эта «мягкая сила» устраивала турецкие власти, пока Фетхуллах Гюлен не поссорился с президентом Реджепом Эрдоганом. После попытки государственного переворота в Турции Эрдоган потребовал от руководителей тюркоязычных стран закрыть школы Гюлена, но натолкнулся на очевидное противодействие, особенно в Киргизии. В итоге Стамбул перестал созывать саммиты Тюркского совета.Теперь межгосударственное общение продолжилось. К нему присоединился Узбекистан, официально вступивший ССТГ 30 апреля нынешнего года. Появился в среде тюркских лидеров премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Несведущей публике он так объяснил свой приезд: «Венгры считают себя потомками Атиллы, правителя гуннов, что дает им основания называть себя европейскими турками… Мы, венгры, говорим на венгерском языке, это уникальный и своеобразный язык, который родственен с тюркским языком. Мы взяли христианство. Мы являемся христианами, но стоим на кыпчакско-тюркских началах».Тюркские лидеры Виктора Орбана приняли и даже присвоили Венгрии статус наблюдателя в ССТГ. Вряд ли венгерский премьер приехал в Киргизию для продвижения тюркских искусств и культуры. В Чолпон-Ате снова заговорили об экономическом сотрудничестве.В условиях, когда мир пришёл в движение и переформатирует свои финансовые и экономические отношения, лидеры многих стран ищут себе опору в новых межгосударственных объединениях. К тому же после первого саммита Тюркского совета местные аналитики назвали его с очевидной претензией – «тюркским Евросоюзом».Спорное сравнение погуляло по страницам СМИ, но быстро забылось на фоне обсуждения второстепенных тем – сотрудничества в сфере туризма, медиа и информации, образования, науки и культуры. Фундаментальные вопросы на встречах Тюркского совета если и обсуждались, то за рамками основной повестки. Чаще всего это происходило в формате двусторонних переговоров на полях саммита.На этот раз среди итоговых документов встречи в Чолпон-Ате выделяется «Проект Концепции об интеграции тюркоязычных государств». Этакое второе издание «тюркского ЕС». Эксперты сразу поставили под сомнение возможность глубокой интеграции стран-членов Тюркского совета.Тому есть несколько причин. Скажем, Турция входит в североатлантический военный альянс, а Казахстан и Киргизия – в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) постсоветских стран. К ним в Чолпон-Ате Эрдоган обратился с просьбой поддержать лидера Азербайджана Ильхама Алиева в конфликте с Арменией (тоже член ОДКБ) вокруг Нагорного Карабаха.Получилось, что турецкий лидер призвал Нурсултана Назарбаева и Сооронбая Жээнбекова проигнорировать существующие межгосударственные договоры. Кроме прочего Казахстан и Киргизия входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), с которым у Анкары нет никаких отношений.Не менее важно и то, что Турция потеряла роль сильного лидера тюркских стран. (А, как известно, и эффективная интеграция происходит вокруг сильного центра). Присела её валюта (на тридцать процентов с начала года) и экономика. Сегодня, например, Казахстан чувствует себя поувереннее.У него выше ВВП на душу населения, больше золотовалютные резервы. Астана по примеру Москвы наращивает запасы физического золота и по этому показателю уже обошла Великобританию, вплотную приблизившись к Саудовской Аравии и значительно опередив Турцию.На саммите в Киргизии президент Турции Реджеп Эрдоган вернулся к своей любимой теме – переходу на расчёты в местных валютах, потому что «зависимость от доллара США создает препятствия во взаимной торговле». Однако ещё большим препятствием служит слабость и волатильность самих тюркских валют.По этой причине, кстати, пока не дали результатов ведущиеся с 2016 года переговоры между Россией и Турцией о переходе на расчёты в рублях и лирах. Ещё сложнее это будет делать государствам с более слабыми экономиками. Им даже согласовать тарифную политику и упростить административные процедуры (как это предложил Нурсултан Назарбаев) будет сложно, поскольку такие решения могут затрагивать интересы третьих стран.Не только слабая экономика препятствует интеграции тюркского мира. В противоречие со светским характером стран Центральной Азии входит неоосманская политика Анкары, приобретающая всё более явные религиозные формы. Отход Эрдогана от принципов государственного устройства, заложенных Мустафой Ататюрком, уже насторожил элиты в странах Тюркского совета. Они понимают, что могут стать лишь материалом для укрепления геополитических амбиций Турции. Не всех устраивает такая бесславная роль.В свете этих противоречий будущее ССТГ представляется достаточно неопределённым. Что пока не ощутили местные наблюдатели, поспешившие оценить саммит в Киргизии, как ренессанс Тюркского совета.