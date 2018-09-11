Рассказы об оружии. Танк Т-28
Признаюсь, ни с одним музейным экспонатом я не ждал встречи с таким нетерпением. И дело не в том, что Т-28 – своеобразный памятник эпохи Первой мировой войны и дури Тухачевского одновременно. Это, в отличие от тяжелого многобашенного собрата Т-35, танк, который реально мог воевать и воевал.
И если Т-35 (о котором мы еще поговорим/посмотрим) выглядит как памятник инженерному безумию, то о Т-28 после первого знакомства так почему-то говорить не хочется. Просто танк, хотя и довольно большой.
К лету 1941 года Т-28 считался безнадежно устаревшим. Я согласился бы, но только в отношении многобашенной компоновки. Да, если взять Т-34, то это как гоночный болид рядом с автобусом. Т-28 был довольно малоподвижен и, соответственно, манёвренностью не отличался.
То же самое и в отношении немецких конкурентов. Средние танк немцев того времени Pz.Kpfw III имел полное превосходство в скорости и маневре. И это было вполне естественно, по сравнению с ним Т-28 был чудовищно длинным. Отношение L/B (длины опорной поверхности к ширине колеи) равнялось у него 2,04, в то время как у немца 1,2 (у Т-34 — 1,5). А именно это соотношение очень важно: чем оно меньше, тем выше маневренность боевой машины.
А вот в плане брони и вооружения Т-28 мог сказать «Привет!» любому немецкому среднему танку, кроме, разве что, «Пантеры». Пушка Л-10 (как, впрочем, и КТ-28) могла вполне нормально поражать танки вермахта с безопасного расстояния.
Напрашиваются странные выводы. Если Т-28 был так неплох (а он был неплох, поверьте), и это не только мое мнение, тогда в чем проблема? Почему карьера Т-28 закончилась в первые месяцы войны?
Прежде всего, если пристально рассматривать Т-28, то надо это делать в рамках общего контекста. В танковых частях РККА в то время еще отсутствовали выделенные части, оснащенные средними танками. Средние танки рассматривались как метод усиления обычных танковых подразделений, не более того.
А к июню 1941 года, если брать конкретно, помимо имевшего место быть некомплекта материальной части, танковые подразделения представляли собой довольно жуткий коктейль из машин разных типов, как новых, так и старых.
В качестве примера можно взять описанный в разных источниках 6-й танковый полк 3-й танковой дивизии, который имел один батальон на Т-28, другой на БТ-7, третий — на Т-26. А где-то вместо Т-28 могли быть КВ-2 или Т-34.
В чем суть? А суть в том, что при получении боевой задачи, начиная с 22.06.1941, начиналась чехарда. БТ-7 и Т-34 уходили вперед, остальные отставали. Начальство орало и требовало оперативности, мехводы жгли двигатели и рвали коробки.
Далее открываем альбомы фотографий лета 1941 года и видим брошенные на обочинах дорог танки. Массово и почти без следов стороннего воздействия.
Плюс уже упомянутая медлительность и размеры Т-28. И господство в воздухе Люфтваффе. Мог пикировщик Ju-87, который славился своей точностью, засадить бомбой в здоровенную, медлительную, и не сильно бронированную цель? Конечно, мог. Что пилоты Люфтваффе и делали.
Считаю, что был еще один откровенно… вредительский, что ли, постулат. Это Боевой Устав автобронетанковых войск Красной Армии. Этот документ предусматривал только один вид боя — атаку.
Вот танкисты 1941 года и атаковали, не изменяя присяге и воинскому долгу. Атаковали, зачастую выполняя бессмысленный, не отвечающий обстановке приказ, под бомбами и прицельным огнем артиллерии врага.
Кого-то удивит, что из 503 выпущенных машин до сегодняшних дней дожили три?
Кстати, экземпляр, возле которого нам удалось побывать, встал в строй памятников совсем недавно? Этот танк использовался в качестве ДОТа на Карельском фронте, там и ржавел потихоньку. Однако его достали и привезли в Верхнюю Пышму, где восстановили до ходового состояния.
Правда, порадовать картиной демонстрации ходовых возможностей Т-28 у нас не получится, к сожалению. Танк стоял и тарахтел на прогреве, но внезапно заглох и отказался заводиться. Ну что тут сказать… дедушка закапризничал. Бывает.
"Доказательство" того, что танк вполне еще может. Но — капризный, есть немного
Кроме этого танка есть еще макет танка Т-28 с пушкой КТ-28 в Центральном музее Вооруженных Сил в Москве и Т-28Э с усиленной экраном броней, с пушкой Л-10 — в танковом музее в Парола в Финляндии.
Т-28 из московского музея Вооруженных сил. Ну не очень по сравнению с пышминским
Поговорим об истории создания.
Т-28 – первый советский средний танк массового производства. Разработан в 1930-1932 годах инженерами танко-тракторного конструкторского бюро ВОАО под руководством С. А. Гинзбурга.
Принимал участие в Польском походе, Советско-финской войне и в начальный период Великой Отечественной войны.
Основное большинство машин было потеряно в июне-июле 1941 года, но на Ленинградском и Карельском фронте танки использовались до 1944 года. Последнее боевое применение Т-28 частями РККА зафиксировано в 1944 году.
А началась история Т-28 в 1930 году, когда в Великобританию прибыла советская закупочная комиссия во главе с С. А. Гинзбургом, в чью задачу входило приобретение наиболее современных образцов бронетехники и отправка их в СССР для изучения и использования при организации собственного бронетанкового производства.
Наших весьма заинтересовал средний танк A6 фирмы «Виккерс», более известный как «Виккерс 16-тонный».
Однако фирма «Виккерс» отказалась продать готовый образец танка ввиду его секретности и выдвинула советской стороне не самые удобные условия по приобретению.
1. Единовременный платёж в размере 20 000 фунтов стерлингов (порядка 200 000 рублей золотом) за ознакомление с конструкцией и развитием танков этого типа.
2. Заказ у фирмы «Виккерс» 10 танков этого типа по цене 16 тыс. фунтов стерлингов (160 тыс. рублей золотом) за танк без вооружения.
Перебор (с нашей точки зрения) был налицо, поэтому было принято решение послать англичан к дьяволу, и строить новый танк на основе уже полученной информации о «Виккерсе А6».
Проект нового танка был сделан конструкторским бюро ВОАО, основными разработчиками которого были начальник бюро С. Гинзбург, его заместитель В. Заславский и инженеры-конструкторы О. Иванов и А. Гаккель.
В конструкции танка были использованы как данные, полученные при изучении A6, так и опыт, накопленный конструкторами в ходе советско-германского сотрудничества начала 1930-х годов (в частности, разработки танка ТГ и испытаний немецких танков на полигоне под Казанью).
Кстати, идея многобашенных танков была не только в английских и советских головах.
Немецкий и французский собратья Т-28.
По проекту танк должен был иметь вес около 16 тонн и нести вооружение из 45-мм пушки и пулемёта в главной башне и ещё двух пулемётов — в малых. Бронирование танка должно было составлять 20 мм в лобовой части корпуса и 16—17 мм на остальных вертикальных поверхностях, толщина бронелистов крыши — 10 мм, днища — 8 мм.
В качестве силовой установки был выбран авиационный двигатель М-5 мощностью 400 л. с., уже устанавливавшийся на танках БТ-2. В конструкции предполагалось широко использовать также другие узлы и конструктивные решения уже находившихся в производстве БТ-2 и Т-26.
Прототип Т-28
Производство было организованно на ленинградском завод «Красный путиловец». Стоит заострить внимание на этом моменте. Т-28 как объект массового выпуска был весьма сложной машиной, а «Красный путиловец» располагал достаточными для освоения его производства производственными мощностями и квалифицированными кадрами.
Однако почти сразу начались проблемы. Оборудование цеха МХ-2, выделенного под производство Т-28, было сильно изношено и плохо приспособлено для изготовления деталей танков, требовавших высокой культуры производства. Чтобы преодолеть эту проблему, были расконсервированы, модернизированы и пущены в работу станки времён Первой мировой войны, более того, станки на завод свозили с других заводов Ленинграда.
Организацию производства Т-28 курировал лично С. М. Киров.
Первая партия из 12 танков была готова к апрелю 1933 года, и уже 1 мая 10 из них прошли в составе парада по Красной площади в Москве.
Правда, эти танки были приняты условно, так как в общем и целом, являлись ходовыми макетами. На них не было оружия, оптических прицелов, устройств внешней и внутренней связи много чего еще. Так что после парада танки отправились обратно на завод.
Серийный выпуск танка осуществлялся в течение восьми лет, с 1933 по 1940.
Корпус танка — коробчатой формы, полностью сварной (из гомогенной брони) или клёпано-сварной (из цементированной брони). Клёпано-сварные корпуса имели танки выпуска конца 1936 — начала 1938 и 1939—1940 годов, в остальные годы выпускались танки с полностью сварными корпусами.
Функционально корпус делился на четыре отделения: управления, боевое, силовое и отделение силовой передачи. Боевое отделение отгораживалось от моторного перегородкой с люком для доступа к двигателю.
Сверху к переднему наклонному листу между пулемётных башен приваривались вертикальные стенки верхней части кабины механика-водителя. Спереди кабина прикрывалась откидной бронедверцей с открывающимся вверх лючком. Лючок имел смотровую щель, закрывавшуюся триплексом. Сверху кабина закрывалась ещё одним люком, облегчавшим посадку механика-водителя. В ходе Зимней войны на части танков передняя дверца механика-водителя усиливалась дополнительным 20-мм бронелистом, а вокруг самой кабины наваривалось ограждение, предохранявшее дверцу от заклинивания осколками снарядов при артобстреле.
Снаружи корпуса по обоим бортам напротив боевого отделения крепились ящики для приборов дымопуска. На танках разных годов выпуска ящики различались конфигурацией. Для доступа к приборам дымопуска изнутри боевого отделения в бортах корпуса имелись два круглых отверстия.
Как и корпуса, главные башни выпускались двух типов — сварные и клёпано-сварные. По конструкции главная башня была идентична главной башне тяжёлого танка Т-35.
Башня имела эллиптическую форму с развитой кормовой нишей и собиралась из катаных бронелистов толщиной 15—20 мм. Крыша башни была усилена рёбрами жёсткости, выполненными в форме выштамповок в виде большой звезды и двух полос с закруглёнными краями.
Первоначально в крыше башни имелся один прямоугольный люк, который в 1936 году был заменён двумя — круглым люком наводчика с установкой под зенитную турель и прямоугольным люком командира. В передней части крыши башни имелось два отверстия для перископических приборов, защищённых бронеколпаками, в задней части справа — отверстие антенного ввода.
Снаружи башни по бортам на восьми кронштейнах крепится поручневая антенна. На правой и левой стенках башни имелись смотровые щели, закрытые триплексами, и под ними — амбразуры для стрельбы из личного оружия, закрываемые бронезадвижками.
Для удобства экипажа главная башня снабжалась подвесным полом, приподнятым над днищем корпуса и закреплённым к погону башни четырьмя кронштейнами. Проникнуть с места мехвода можно, при определенном угле поворота башни. Я, честно говоря, не пролез.
Справа и слева от пушки устанавливались высокие сидения командира и наводчика (соответственно), имевшие на своих стойках вращающиеся боеукладки барабанного типа на 6 снарядов каждая. Между сидениями со сдвигом к передней части башни устанавливалась стойка на 8 снарядов (на танках первой серии — на 12 снарядов) и шесть магазинов к пулемётам. На задней стойке подвесного пола шарнирно крепилось откидное сидение радиста (он же заряжающий).
Башня имела круговое вращение. Механизм поворота башни оснащался электрическим и ручным приводами.
Малые пулемётные башни также были идентичны по конструкции пулемётным башням Т-35 (единственное отличие — отсутствие у башен Т-28 колец рымов).
Обе башни были одинаковы по своему устройству, круглые, с выступом в передней части для шаровой установки пулемёта, и различались только размещением смотровых щелей и амбразур для стрельбы из личного оружия. Вооружались башни одним пулемётом ДТ. Привод поворота башни — ручной. Каждая башня могла вращаться от упора в стенку кабины механика-водителя до упора в стенку корпуса танка, горизонтальный угол обстрела пулемёта при этом составлял 165°. Стрелок размещался на поворотном сидении регулируемой высоты, установленном на днище корпуса. Для посадки стрелка в крыше башни имелся один большой люк прямоугольной формы с закруглением вверху.
Честно скажу, малые башни произвели на меня удручающее впечатление. Они зачем-то отделены бронелистом от боевого отделения, и получается, что стрелки предоставлены сами себе в бою. Да, теоретически в танке есть система связи между экипажем, но давайте честно признаемся, где была связь в РККА в 1932-м году. Да не было ее вообще.
Место механика-водителя. без изысков и роскоши, но даже такой кабан, как автор, смог там вполне нормально разместиться.
ТТХ среднего танка Т-28
Боевая масса, т: 25,4
Экипаж, чел: 6
Количество выпущенных, шт: 503
Размеры:
Длина корпуса, мм: 7370
Ширина, мм: 2870
Высота, мм: 2625
Клиренс, мм: 500
Бронирование
Тип брони: стальная катаная гомогенная
Лоб корпуса (верх), мм: 30
Лоб корпуса (середина), мм: 15
Лоб корпуса (низ), мм: 30
Борт корпуса, мм: 20+10 (экран)
Корма корпуса, мм: 18-20
Днище, мм: 15-18
Лоб башни, мм: 20
Маска орудия, мм: 20
Вооружение
Пушки: 76,2-мм КТ-28 обр. 1927/32 годов / 76,2-мм Л-10 (с 1939 года)
Боекомплект пушки: 69
Пулемёты: 4-5 × 7,62-мм ДТ
Боекомплект: 1200 патронов
Подвижность
Двигатель: V-образный 12-цилиндровый карбюраторный жидкостного охлаждения М-17Т
Мощность двигателя, л. с: 450
Скорость по шоссе, км/ч: 42
Скорость по пересечённой местности, км/ч: 20-25
Запас хода по шоссе, км: 180-190
Запас хода по пересечённой местности, км: 120-140
Преодолеваемый подъём, град: 37
Преодолеваемая стенка, м: 1,0
Преодолеваемый ров, м: 3,5
Преодолеваемый брод, м: 1,0
В итоге, знаете, не зря я искал встречи с Т-28. Это машина, которая не вызывает отторжения и какого-то непонимания. Особенно когда посмотришь на нее, изучив историю. Это не самый плохой танк первой половины 20 века. Созданный как раз почти что с нуля. Нашими конструкторами и инженерами.
А то, что Т-28 не смог заслужить славы... Ну, это не всем дано.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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