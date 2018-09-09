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Россия уводит Пакистан из-под носа у США

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Месяц назад главой Пакистана стал Имран Хан. Он никак не связан с кланами, которые правили страной до него несколько десятилетий. Хан сразу же взял курс на чистку рядов и примирение с Индией. Такой неожиданный выбор Исламабада разгневал США, которые и без того в последнее время подвергали Пакистан жесткой критике.

Так, президент Трамп заявил, что Вашингтон дал этой азиатской стране более 33 млрд долларов за прошедшие 15 лет, но взамен не получил ничего, кроме лжи и мошенничества. В итоге Трамп заблокировал очередную помощь Исламабаду в размере 2 млрд долларов.

С переменой власти и настроений в Пакистане, Россия решила воспользоваться шансом и наладить отношения с этой страной. Россия первой поздравила Имрана Хана с победой на выборах, а первым внешним контактом нового премьера страны стала встреча с замминистра обороны РФ.


Тут же было возобновлено военно-техническое сотрудничество между государствами. Исламабад изъявил желание закупить у нас вертолеты и модернизировать советские танки. Более того, стороны уже подписали контракт на подготовку кадровых пакистанских офицеров в российских военных ВУЗах.

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19 комментариев
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  1. Proton Офлайн
    Proton Сегодня, 20:39
    -1
    laughing Ох уж эта политика,рвут куски из ртов друг у друга,что в пьяный базарный день,что б побольше ,да послаще сожрать
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 20:44
      +3
      А США Индию у нас уводит... не равнозначно.. но есть повод порадоваться урапатриотам))
      1. Rusland Офлайн
        Rusland Сегодня, 20:58
        +3
        В афганском вопросе, если этого коснется, они нам могут оказать поддержку. (Я о политическом урегулировании и приграничных вопросах).
        1. Svarog Офлайн
          Svarog Сегодня, 21:09
          +2
          Цитата: Rusland
          В афганском вопросе, если этого коснется, они нам могут оказать поддержку. (Я о политическом урегулировании и приграничных вопросах).

          Да, согласен, но что мы получим в Афганистане... единственно, что интересно это труба, в Индию.. Но мне кажется война там ни когда не закончится..
      2. Мих1974 Офлайн
        Мих1974 Сегодня, 21:03
        +4
        Индию не уводят - это они сами морды лица воротят. Но куда важнее было бы обратить внимание на разницы "покровительства" - при США Пакистан жестко конфликтовал с Индией чуть до яденой войны дело не дошло (гадом буду американцы провоцировали), с Россией - Пакистан стал налаживать отношения с Индией и вести дело к примирению good .
        Чувствуете разницу, матрасы "разделяй и власвуй" - Россия "давайте жить дружно на общее благо"?!!! Думаете там этого не видят, ой да ладно, все уже видят что Россия выступает Мировым Миротворцем. good Как сама решает проблемы с соседями миром (с китаем, с норвегией хотя я против подарка норвегам того что они что то хотели), так может и вломить (шУмерия, бармалеи в Сирии, грызуны).
        Помните мультик "тигренок и отражение" где он палкой и рычал в реку - это метод США, под видом "защиты и помощи" они влезают в страну, строят базу, устраивают перевороты и экономические кризисы. А Россия "а ты улыбнись отражению" - и вот результат, вместо смотреть друг на друга через прицелы, поговорите, однозначно есть вариант который будет компромисным и приемлимым обеим сторонам. А дальше " вы соседи, живите растите и богатейте" вместо "убивайте друг друга".
        1. Svarog Офлайн
          Svarog Сегодня, 21:07
          +1
          Цитата: Мих1974
          Индию не уводят - это они сами морды лица воротят. Но куда важнее было бы обратить внимание на разницы "покровительства" - при США Пакистан жестко конфликтовал с Индией чуть до яденой войны дело не дошло (гадом буду американцы провоцировали), с Россией - Пакистан стал налаживать отношения с Индией и вести дело к примирению good .
          Чувствуете разницу, матрасы "разделяй и власвуй" - Россия "давайте жить дружно на общее благо"?!!! Думаете там этого не видят, ой да ладно, все уже видят что Россия выступает Мировым Миротворцем. good Как сама решает проблемы с соседями миром (с китаем, с норвегией хотя я против подарка норвегам того что они что то хотели), так может и вломить (шУмерия, бармалеи в Сирии, грызуны).
          Помните мультик "тигренок и отражение" где он палкой и рычал в реку - это метод США, под видом "защиты и помощи" они влезают в страну, строят базу, устраивают перевороты и экономические кризисы. А Россия "а ты улыбнись отражению" - и вот результат, вместо смотреть друг на друга через прицелы, поговорите, однозначно есть вариант который будет компромисным и приемлимым обеим сторонам. А дальше " вы соседи, живите растите и богатейте" вместо "убивайте друг друга".

          Красиво и в целом правильно сказали, но слишком романтично.. В мире правят не доброта, а интересы.. И с Индией дружить более интересно, чем с Пакистаном..
          1. Мих1974 Офлайн
            Мих1974 Сегодня, 21:14
            +2
            Так я же не про Доброту feel я как раз про Интересы и говорю. Ну представьте - Путин встречается с Ханом и такой ему "послухай поц, у тебя терки с индусами, экономика в жопе, волнения и вообще рядом афган с наркотой и терорюгами, так на кой тебе с индусами и дальше писнами мерятся? Вы обе страны с ядрен оружием, большая Победа больше вам не светит (только выжженная пустыня), ну так давай мы поможем тебе сэкономить на войне. Поможем перетереть с индусами, разойдетесь вы по своему никчемному Кашмиру (ну как нибудь поделите). А на не потраченное бабло на американское оружие ты и для страны что нужное сделаешь так и у нас значительно более дешевое, но не хуже оружие купишь, тем более один черт тебе его не применять. А мерикосов - шли писюнами, ведь вас уже явно их бомбежки ваших свадеб достали до печенок, а мы тебе ПВО продадим - будет их сбивать и радоваться" laughing good laughing
            Ну примерно такой разговор был, нет тут ни слова про боброту тут только про Интересы. lol
            1. Azim77 Офлайн
              Azim77 Сегодня, 21:18
              +1
              Иногда интересы меняются, когда меняются те, кто за этими интересами стоял.
              1. Мих1974 Офлайн
                Мих1974 Сегодня, 21:20
                0
                Ясен пончик, но это уже от нас зависит - на сколько мы успеем влезть в Пакистан, но не как американцы, что бы при "изменении интересов" даже не встал вопрос об избавиться от России. feel lol
              2. Svarog Офлайн
                Svarog Сегодня, 21:32
                0
                Цитата: Azim77
                Иногда интересы меняются, когда меняются те, кто за этими интересами стоял.

                Хотите сказать, что иногда , у государства отпадает необходимость в обороне, экономической выгоде? Вы наверное сами не поняли что сказали laughing Или я не понял вас, поясните пожалуйста)
                1. Rusland Офлайн
                  Rusland Сегодня, 21:39
                  +1
                  Поучительный пример, в своё время Египет переобулся и лег под американцев. Смачный плевок получился, американцы и израильтяне тогда танцевали наперегонки. smile
                2. Azim77 Офлайн
                  Azim77 Сегодня, 22:22
                  0
                  Цитата: Svarog
                  Вы наверное сами не поняли что сказали Или я не понял вас, поясните пожалуйста)


                  В США произошла смена владельцев американской внешней политики. Если коротко.

                  Более развернуто:
                  То, что Вы перечислили - это общие потребности государства, необходимые для его существования. Но также есть личные интересы кучки людей, которые приводят к власти вторую кучку людей, которые от имени государства делают внешнюю политику. Заметьте, как поменялись интересы США, после того, как "ушли" те, кто делали политику до последней победы республиканцев. И дело не в партиях, а в том, кто их финансирует. Всем понятно, что как бы не была велика и большая страна, ее внешнюю политику делает именно небольшая кучка людей. В основном так. Которые на это имеют полномочия и власть. Полученные за счет финансов или поддержки первой кучки людей. В США это финансовые магнаты и/или владельцы заводов и параходов. Которые пытаются свои личные интересы превратить в интересы государства, с целью естественно получения дивидендов.

                  Можно и своих вспомнить: Сталин и Хрущев, яркий пример смены интересов страны, после смены того, кто за ними стоял. Хотя цели и способы сильно отличались от первого случая выше.
                  1. Мих1974 Офлайн
                    Мих1974 Сегодня, 22:25
                    0
                    Да куда уж больше пример чем сам СССР crying вот где была " смена интересов" - страшнее не придумать.
      3. тол100в Офлайн
        тол100в Сегодня, 22:14
        0
        Цитата: Svarog
        А США Индию у нас уводит...

        ИНдия с ее песнями и танцами , страна не предсказуема. Там коррупции на Порядки выше, чем во всем мире! Им без разницы кого разводить!
        1. Плотник 2329 Онлайн
          Плотник 2329 Сегодня, 22:23
          0
          Ну... Если Иньдия ушла, брат, к другому - то неизвестно, кому повезло!
  2. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 20:57
    +1
    Лучше бы мы в свое время уводили из под влияния заштатников бывшие республики Советского Союза...Хотя о чем мы говорим..Если сами находимся под их влиянием.Точнее наше правительство.
  3. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 21:50
    0
    Сатановский говАривал , транши американские в Пакистан разворовывались просто мгновенно.
  4. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 22:12
    0
    Ну это еще вопрос, кто уводит, там сейчас Китай крепко с паки-паки, иже херувимы, дружить собрался.
    1. Плотник 2329 Онлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 22:25
      0
      Китай давно хозяйство с ними ведёт. Надо же с кем-то против Индии дружить.