Видео Россия уводит Пакистан из-под носа у США Сегодня, 20:35 19

Месяц назад главой Пакистана стал Имран Хан. Он никак не связан с кланами, которые правили страной до него несколько десятилетий. Хан сразу же взял курс на чистку рядов и примирение с Индией. Такой неожиданный выбор Исламабада разгневал США, которые и без того в последнее время подвергали Пакистан жесткой критике.



Так, президент Трамп заявил, что Вашингтон дал этой азиатской стране более 33 млрд долларов за прошедшие 15 лет, но взамен не получил ничего, кроме лжи и мошенничества. В итоге Трамп заблокировал очередную помощь Исламабаду в размере 2 млрд долларов.



С переменой власти и настроений в Пакистане, Россия решила воспользоваться шансом и наладить отношения с этой страной. Россия первой поздравила Имрана Хана с победой на выборах, а первым внешним контактом нового премьера страны стала встреча с замминистра обороны РФ.





Тут же было возобновлено военно-техническое сотрудничество между государствами. Исламабад изъявил желание закупить у нас вертолеты и модернизировать советские танки. Более того, стороны уже подписали контракт на подготовку кадровых пакистанских офицеров в российских военных ВУЗах.



