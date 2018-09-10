"Кинжал" и "Авангард" слишком опасны. Американцы сделают перехватчик!
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) на выставке, посвященной шестидесятилетию агентства, представило концепцию гипотетического перехватчика российских гиперзвуковых комплексов типа «Кинжал» и «Авангард». Предварительное название этого чуда – «Glide Breaker».
Для начала давайте разберемся с небольшим недоразумением, которое сейчас активно тиражируется в российских СМИ. Почти все источники, неизвестно уж, с чьей легкой руки, пишут, что перехватчик представляет из себя некий гиперзвуковой летательный аппарат. И в подтверждение сему предлагают иллюстрацию из презентации, на которой нечто, условно похожее на самолет, сталкивается с чем-то, отдаленно напоминающим боеголовку.
Проблема в том, что иллюстрация от DARPA кем-то безграмотно истолкована. На ней схематически изображено что-то, похожее на «Авангард» (во всяком случае, как его изображали мультипликаторы российского Минобороны), который сбивается неким «перехватчиком», похожим то ли на снаряд, то ли на обрезанную ракету. Поэтому будьте аккуратны, когда читаете «аналитику», в которой предполагаемый перехватчик называют «летательным аппаратом».
Что мы можем с уверенностью вывести из самого факта такой презентации? Пока, к сожалению, немного. Но прежде всего мы должны вздохнуть с облегчением: получается, что американцы до сих пор не имеют адекватных средств перехвата гиперзвуковых летательных аппаратов, а также они довольно высоко оценивают угрозу, исходящую от этого типа оружия.
Больше ничего внятного по поводу этой презентации сказать невозможно. Это неудивительно: сложность и секретность темы накладываются друг на друга, что усложняет анализ многократно.
Вообще, нужно четко понимать, что концепция является всего лишь «черновым наброском», неким абстрактным видением, которому ещё очень далеко до какого-то технического воплощения. Более того, любая концепция может быть отвергнута или пересмотрена, если исследования покажут, что она или неверна, или слишком сложна в реализации, или будет стоить слишком много денег. Поэтому то, что представили американцы, пока нужно рассматривать лишь как заявку на получение соответствующего финансирования. Хотя можно и не сомневаться, что они его в итоге получат.
Сроки реализации подобного проекта также очень сложно четко обозначить. Но они могут составить и десятилетие, и даже больше. Для примера возьмем сопоставимый по сложности проект американской боевой информационно-управляющей системы «Иджис» (Aegis). Её разработка началась ещё в 1969 году, а первый корабль, оснащенный ею, вступил в строй только в 1983 г. В данном же случае задача может оказаться ещё сложнее: требуется и разработка соответствующих средств поражения, и высокоточных средств наведения, способных обеспечить попадание перехватчика в цель, несущуюся со скоростью более трех километров в секунду. При том, что скорость перехватчика также должна быть очень большой, суммарная скорость сближения объектов может превышать пять километров в секунду и более. Согласитесь, промахнуться при таких скоростях довольно легко.
Большие сомнения вызывает и заявленный кинетический способ поражения гиперзвуковых объектов. Хотя для ученых любое поражение цели с помощью предмета будет именно кинетическим, военные все-таки имеют несколько вспомогательных дефиниций. В частности, под кинетическим они обычно понимают поражение цели одним объектом (пулей, снарядом, ядром и т.д.), не имеющим заряда и действующим только за счет кинетической энергии. Использование же боевой части и, к примеру, шрапнели или других поражающих элементов, скорее, получит обозначение «поражение методом дистанционного подрыва боевой части» с дальнейшим уточнением, что это была за боевая часть.
Однако, поскольку мы пока имеем дело скорее с учеными, нежели с военными, обозначенное ими «кинетические поражение» все-таки может оказаться и обычной в таких случаях осколочной боеголовкой с тысячами заранее подготовленных поражающих элементов. Во всяком случае, в это верится все-таки чуть-чуть легче, чем в прямое попадание в маневрирующую цель, летящую со скоростью 3 км/сек или даже выше.
Отдельно нужно обратить внимание именно на то, что цель в данном случае не спускается по стабильной и хорошо просчитываемой баллистической траектории, а имеет возможность маневрировать. А значит, у планируемой системы перехвата не будет, как раньше, возможности заранее просчитать траекторию и аккуратно доставить противоракету в точку встречи с целью. Скорость перехватчика должна будет соответствовать скорости «Кинжала» и «Авангарда», он должен будет уметь активно маневрировать и выдерживать воистину огромные перегрузки.
Разумеется, все это вполне реализуемо даже в рамках современных технологий. Однако ни один из существующих типов ракет-перехватчиков всем комплексом необходимых качеств пока не обладает, и весьма вероятно, что новую ракету (если это, конечно, будет именно ракета) придется создавать с нуля.
Вероятность того, что в качестве перехватчика будет использовано что-то более экзотическое, довольно мала. Ни электромагнитные пушки, ни более классические орудия не обладают достаточной мощью и тем более не смогут обеспечить необходимую точность. Использовать многоствольные зенитные орудия в качестве оружия последнего рубежа обороны, возможно, и получится, но заранее можно предположить их крайне низкую эффективность. Скорее, это оружие отчаяния, а не рубеж обороны от «Кинжала». Что до использования мифических летательных аппаратов, то это на данный момент выглядит ещё более странно и бесперспективно.
Поэтому рискнем предположить, что разработка «Glide Breaker» займет у американцев многие годы, если не целое десятилетие. Во сколько она им обойдется, судить пока сложно, но наверняка не очень дешево.
Остается открытым и вопрос эффективности. Надо полагать, что ни наши, ни китайские конструкторы не будут сидеть, сложа руки. А значит, упомянутые гиперзвуковые средства поражения типа «Кинжала» могут обрести и более совершенные системы самонаведения, и лучшие алгоритмы маневрирования, и другие сюрпризы для мифических пока перехватчиков.
Для начала давайте разберемся с небольшим недоразумением, которое сейчас активно тиражируется в российских СМИ. Почти все источники, неизвестно уж, с чьей легкой руки, пишут, что перехватчик представляет из себя некий гиперзвуковой летательный аппарат. И в подтверждение сему предлагают иллюстрацию из презентации, на которой нечто, условно похожее на самолет, сталкивается с чем-то, отдаленно напоминающим боеголовку.
Проблема в том, что иллюстрация от DARPA кем-то безграмотно истолкована. На ней схематически изображено что-то, похожее на «Авангард» (во всяком случае, как его изображали мультипликаторы российского Минобороны), который сбивается неким «перехватчиком», похожим то ли на снаряд, то ли на обрезанную ракету. Поэтому будьте аккуратны, когда читаете «аналитику», в которой предполагаемый перехватчик называют «летательным аппаратом».
Что мы можем с уверенностью вывести из самого факта такой презентации? Пока, к сожалению, немного. Но прежде всего мы должны вздохнуть с облегчением: получается, что американцы до сих пор не имеют адекватных средств перехвата гиперзвуковых летательных аппаратов, а также они довольно высоко оценивают угрозу, исходящую от этого типа оружия.
Больше ничего внятного по поводу этой презентации сказать невозможно. Это неудивительно: сложность и секретность темы накладываются друг на друга, что усложняет анализ многократно.
Вообще, нужно четко понимать, что концепция является всего лишь «черновым наброском», неким абстрактным видением, которому ещё очень далеко до какого-то технического воплощения. Более того, любая концепция может быть отвергнута или пересмотрена, если исследования покажут, что она или неверна, или слишком сложна в реализации, или будет стоить слишком много денег. Поэтому то, что представили американцы, пока нужно рассматривать лишь как заявку на получение соответствующего финансирования. Хотя можно и не сомневаться, что они его в итоге получат.
Сроки реализации подобного проекта также очень сложно четко обозначить. Но они могут составить и десятилетие, и даже больше. Для примера возьмем сопоставимый по сложности проект американской боевой информационно-управляющей системы «Иджис» (Aegis). Её разработка началась ещё в 1969 году, а первый корабль, оснащенный ею, вступил в строй только в 1983 г. В данном же случае задача может оказаться ещё сложнее: требуется и разработка соответствующих средств поражения, и высокоточных средств наведения, способных обеспечить попадание перехватчика в цель, несущуюся со скоростью более трех километров в секунду. При том, что скорость перехватчика также должна быть очень большой, суммарная скорость сближения объектов может превышать пять километров в секунду и более. Согласитесь, промахнуться при таких скоростях довольно легко.
Большие сомнения вызывает и заявленный кинетический способ поражения гиперзвуковых объектов. Хотя для ученых любое поражение цели с помощью предмета будет именно кинетическим, военные все-таки имеют несколько вспомогательных дефиниций. В частности, под кинетическим они обычно понимают поражение цели одним объектом (пулей, снарядом, ядром и т.д.), не имеющим заряда и действующим только за счет кинетической энергии. Использование же боевой части и, к примеру, шрапнели или других поражающих элементов, скорее, получит обозначение «поражение методом дистанционного подрыва боевой части» с дальнейшим уточнением, что это была за боевая часть.
Однако, поскольку мы пока имеем дело скорее с учеными, нежели с военными, обозначенное ими «кинетические поражение» все-таки может оказаться и обычной в таких случаях осколочной боеголовкой с тысячами заранее подготовленных поражающих элементов. Во всяком случае, в это верится все-таки чуть-чуть легче, чем в прямое попадание в маневрирующую цель, летящую со скоростью 3 км/сек или даже выше.
Отдельно нужно обратить внимание именно на то, что цель в данном случае не спускается по стабильной и хорошо просчитываемой баллистической траектории, а имеет возможность маневрировать. А значит, у планируемой системы перехвата не будет, как раньше, возможности заранее просчитать траекторию и аккуратно доставить противоракету в точку встречи с целью. Скорость перехватчика должна будет соответствовать скорости «Кинжала» и «Авангарда», он должен будет уметь активно маневрировать и выдерживать воистину огромные перегрузки.
Разумеется, все это вполне реализуемо даже в рамках современных технологий. Однако ни один из существующих типов ракет-перехватчиков всем комплексом необходимых качеств пока не обладает, и весьма вероятно, что новую ракету (если это, конечно, будет именно ракета) придется создавать с нуля.
Вероятность того, что в качестве перехватчика будет использовано что-то более экзотическое, довольно мала. Ни электромагнитные пушки, ни более классические орудия не обладают достаточной мощью и тем более не смогут обеспечить необходимую точность. Использовать многоствольные зенитные орудия в качестве оружия последнего рубежа обороны, возможно, и получится, но заранее можно предположить их крайне низкую эффективность. Скорее, это оружие отчаяния, а не рубеж обороны от «Кинжала». Что до использования мифических летательных аппаратов, то это на данный момент выглядит ещё более странно и бесперспективно.
Поэтому рискнем предположить, что разработка «Glide Breaker» займет у американцев многие годы, если не целое десятилетие. Во сколько она им обойдется, судить пока сложно, но наверняка не очень дешево.
Остается открытым и вопрос эффективности. Надо полагать, что ни наши, ни китайские конструкторы не будут сидеть, сложа руки. А значит, упомянутые гиперзвуковые средства поражения типа «Кинжала» могут обрести и более совершенные системы самонаведения, и лучшие алгоритмы маневрирования, и другие сюрпризы для мифических пока перехватчиков.
- Автор:
- Виктор Кузовков
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