Авиация Танки Флот Оружие Артиллерия ПВО РВСН РЭБ Транспорт Армия России ВПК Технологии Космос
Технологии

"Кинжал" и "Авангард" слишком опасны. Американцы сделают перехватчик!

11
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) на выставке, посвященной шестидесятилетию агентства, представило концепцию гипотетического перехватчика российских гиперзвуковых комплексов типа «Кинжал» и «Авангард». Предварительное название этого чуда – «Glide Breaker».

Для начала давайте разберемся с небольшим недоразумением, которое сейчас активно тиражируется в российских СМИ. Почти все источники, неизвестно уж, с чьей легкой руки, пишут, что перехватчик представляет из себя некий гиперзвуковой летательный аппарат. И в подтверждение сему предлагают иллюстрацию из презентации, на которой нечто, условно похожее на самолет, сталкивается с чем-то, отдаленно напоминающим боеголовку.

"Кинжал" и "Авангард" слишком опасны. Американцы сделают перехватчик!



Проблема в том, что иллюстрация от DARPA кем-то безграмотно истолкована. На ней схематически изображено что-то, похожее на «Авангард» (во всяком случае, как его изображали мультипликаторы российского Минобороны), который сбивается неким «перехватчиком», похожим то ли на снаряд, то ли на обрезанную ракету. Поэтому будьте аккуратны, когда читаете «аналитику», в которой предполагаемый перехватчик называют «летательным аппаратом».

Что мы можем с уверенностью вывести из самого факта такой презентации? Пока, к сожалению, немного. Но прежде всего мы должны вздохнуть с облегчением: получается, что американцы до сих пор не имеют адекватных средств перехвата гиперзвуковых летательных аппаратов, а также они довольно высоко оценивают угрозу, исходящую от этого типа оружия.

Больше ничего внятного по поводу этой презентации сказать невозможно. Это неудивительно: сложность и секретность темы накладываются друг на друга, что усложняет анализ многократно.

Вообще, нужно четко понимать, что концепция является всего лишь «черновым наброском», неким абстрактным видением, которому ещё очень далеко до какого-то технического воплощения. Более того, любая концепция может быть отвергнута или пересмотрена, если исследования покажут, что она или неверна, или слишком сложна в реализации, или будет стоить слишком много денег. Поэтому то, что представили американцы, пока нужно рассматривать лишь как заявку на получение соответствующего финансирования. Хотя можно и не сомневаться, что они его в итоге получат.

Сроки реализации подобного проекта также очень сложно четко обозначить. Но они могут составить и десятилетие, и даже больше. Для примера возьмем сопоставимый по сложности проект американской боевой информационно-управляющей системы «Иджис» (Aegis). Её разработка началась ещё в 1969 году, а первый корабль, оснащенный ею, вступил в строй только в 1983 г. В данном же случае задача может оказаться ещё сложнее: требуется и разработка соответствующих средств поражения, и высокоточных средств наведения, способных обеспечить попадание перехватчика в цель, несущуюся со скоростью более трех километров в секунду. При том, что скорость перехватчика также должна быть очень большой, суммарная скорость сближения объектов может превышать пять километров в секунду и более. Согласитесь, промахнуться при таких скоростях довольно легко.

Большие сомнения вызывает и заявленный кинетический способ поражения гиперзвуковых объектов. Хотя для ученых любое поражение цели с помощью предмета будет именно кинетическим, военные все-таки имеют несколько вспомогательных дефиниций. В частности, под кинетическим они обычно понимают поражение цели одним объектом (пулей, снарядом, ядром и т.д.), не имеющим заряда и действующим только за счет кинетической энергии. Использование же боевой части и, к примеру, шрапнели или других поражающих элементов, скорее, получит обозначение «поражение методом дистанционного подрыва боевой части» с дальнейшим уточнением, что это была за боевая часть.

Однако, поскольку мы пока имеем дело скорее с учеными, нежели с военными, обозначенное ими «кинетические поражение» все-таки может оказаться и обычной в таких случаях осколочной боеголовкой с тысячами заранее подготовленных поражающих элементов. Во всяком случае, в это верится все-таки чуть-чуть легче, чем в прямое попадание в маневрирующую цель, летящую со скоростью 3 км/сек или даже выше.

Отдельно нужно обратить внимание именно на то, что цель в данном случае не спускается по стабильной и хорошо просчитываемой баллистической траектории, а имеет возможность маневрировать. А значит, у планируемой системы перехвата не будет, как раньше, возможности заранее просчитать траекторию и аккуратно доставить противоракету в точку встречи с целью. Скорость перехватчика должна будет соответствовать скорости «Кинжала» и «Авангарда», он должен будет уметь активно маневрировать и выдерживать воистину огромные перегрузки.

Разумеется, все это вполне реализуемо даже в рамках современных технологий. Однако ни один из существующих типов ракет-перехватчиков всем комплексом необходимых качеств пока не обладает, и весьма вероятно, что новую ракету (если это, конечно, будет именно ракета) придется создавать с нуля.

Вероятность того, что в качестве перехватчика будет использовано что-то более экзотическое, довольно мала. Ни электромагнитные пушки, ни более классические орудия не обладают достаточной мощью и тем более не смогут обеспечить необходимую точность. Использовать многоствольные зенитные орудия в качестве оружия последнего рубежа обороны, возможно, и получится, но заранее можно предположить их крайне низкую эффективность. Скорее, это оружие отчаяния, а не рубеж обороны от «Кинжала». Что до использования мифических летательных аппаратов, то это на данный момент выглядит ещё более странно и бесперспективно.

Поэтому рискнем предположить, что разработка «Glide Breaker» займет у американцев многие годы, если не целое десятилетие. Во сколько она им обойдется, судить пока сложно, но наверняка не очень дешево.

Остается открытым и вопрос эффективности. Надо полагать, что ни наши, ни китайские конструкторы не будут сидеть, сложа руки. А значит, упомянутые гиперзвуковые средства поражения типа «Кинжала» могут обрести и более совершенные системы самонаведения, и лучшие алгоритмы маневрирования, и другие сюрпризы для мифических пока перехватчиков.
Автор:
Виктор Кузовков
Мы в Яндекс Дзен
У первой космической
Гиперзвуковая суета: в погоне за скоростью
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

11 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 06:28
    -6
    Во всяком случае, в это верится все-таки чуть-чуть легче, чем в прямое попадание в маневрирующую цель, летящую со скоростью 3 км/сек

    Маневрирование на скорости 3 км/с? Виктор вы жутко фантазируете, на такой скорости в атмосфере земли маневрировать невозможно, это приведет к разрушению аппарата.
    Скорее, это оружие отчаяния, а не рубеж обороны от «Кинжала»

    Пресловутый "Кинжал" не более чем "Искандер" воздушного запуска, для перехвата коего достаточно и существующих средств. "Авангард" если верить тем слухам, что распространяются вокруг него, то он явно избыточен, ПРО США не способна отразить удар российских МБР с классическими ББ. Потому то американцы работая над темой PGS (концепция коей скопирована в "Авангарде" ) и не рассматривали оснащение гиперзвукового ББ ядерной БЧ.
    они довольно высоко оценивают угрозу, исходящую от этого типа оружия.

    Если бы они реально считали это угрозой, то деньги уже текли бы рекой, и это было бы темой обсуждения в конгрессе.
    1. Vita VKO Офлайн
      Vita VKO Сегодня, 07:13
      +8
      Цитата: Дырокол
      на такой скорости в атмосфере земли маневрировать невозможно, это приведет к разрушению аппарата.

      Речь идет не о фигурах высшего пилотажа, а о траектории отличающийся от стандартной баллистической. В идеале, траектория ракеты должна иметь "промах" такой что бы система ПРО не расценивала ее как угрозу сразу после старта.
      Цитата: Дырокол
      Пресловутый "Кинжал" не более чем "Искандер" воздушного запуска

      Принципиально все ракеты одинаковы. Но даже у Искандера есть две модификации квазибаллистическая ракета "М" и крылатая "К". Кроме того, если сравнить ТТХ открытых источников, то они существенно отличаются, включая массогабаритные. При этом вполне закономерно, что некоторые системы наведения у данных типов ракет унифицированы.
      Поэтому не стоит глупо заниматься пренебрежительной перепечаткой проамериканских пропагандистов типа "Мальчик В Маске", которые маскируются аргументами "общественность сразу же обратила внимание на визуальную схожесть".
      Рост популярности российского вооружения в Мире говорит только о том, что ни санкции ни подленькая дискредитация новых российских разработок не мешают охлаждать воинственный пыл американцев вышедших из соглашения по стратегической ПРО и стремящейся выйти из соглашения СНВ.
      1. Дырокол Офлайн
        Дырокол Сегодня, 08:44
        -4
        Цитата: Vita VKO
        что бы система ПРО не расценивала ее как угрозу сразу после старта

        После извещения СПРН о старте МБР независимо от типа ББ (даже с неядерной БЧ) данная цель автоматически будет являться угрозой со всеми вытекающими последствиями и принимаемыми для перехвата мерами. Как она полетит (баллистическая/квазибаллистиче кая) не имеет значения, ее будут перехватывать.
        Цитата: Vita VKO
        Искандера есть две модификации квазибаллистическая ракета "М" и крылатая "К"

        Это абсолютно разные ракеты с разными двигателями. "Кинжал" это та же 9М723, только с воздушным стартом, а упомянутая вами "К" (9М728) это эволюция крылатой ракеты Гранат только с ограничением по дальности.
        9М723 оснащена РДТТ и большую часть полета до цели летит по инерции, 9М728 оснащена ТРД как на известном" Калибре" и потому способна на малой высоте преодолевать большие расстояния, пока "керос" не закончится.
        Цитата: Vita VKO
        Рост популярности российского вооружения в Мире говорит только о том

        что это любимая мантра патриотов. Нет никакого роста популярности, есть традиционные покупатели. И кстати, популярность российского вооружения и рядом не стоял с популярностью советского вооружения.
    2. venik Офлайн
      venik Сегодня, 07:44
      +3
      Цитата: Дырокол
      Маневрирование на скорости 3 км/с? Виктор вы жутко фантазируете, на такой скорости в атмосфере земли маневрировать невозможно, это приведет к разрушению аппарата.

      ===========
      Ой ли?? Можно, Евгений, можно!!! Все зависит от угловой скорости и, соответственно - перегрузок!!! Если посчитаете, то выясните что ничего невозможного в этом НЕТ!!!
      Разумеется, ЛА на такой скорости не может маневрировать так же интенсивно как "Су-шка" на дозвуковых скоростях (ну так ему и не надо!)..... Но даже изменение курса на несколько градусов (с малой угловой скоростью) - меняет траекторию ЛА а значит "системе ПРО" придется "просчитывать" новую траекторию и координаты "точки встречи"...
      И потом, Вы считаете, что "Авангард" - "фикция", а ВВП, всем нам пардон "спагетти на уши навешал"??? Ерунда ведь!!! И Вы сами это прекрасно понимаете!!!
      Цитата: Дырокол
      Пресловутый "Кинжал" не более чем "Искандер" воздушного запуска, для перехвата коего достаточно и существующих средств.

      ==========
      Вот чудненько!!!! А из чего Вы собственно делаете подобный вывод??? Из внешнего сходства?? laughing А почему тогда не "Точка-У"??? Они ж с "Кинжалом" - тоже внешне похожи??? laughing
      Для перехвата "Искандера" достаточно существующих средств??? Евгений! Вегодня же не 1 апреля! Хватит народ смешить!! "Искандер" - крайне ТРУДНАЯ для перехвата цель! Сие даже НАТО-вцы признают!!
      Цитата: Дырокол
      Если бы они реально считали это угрозой, то деньги уже текли бы рекой, и это было бы темой обсуждения в конгрессе.

      А с чего это Вы взяли, что на подобные программы они (штаты), деньги не выделяют и проблему не обсуждают на самом высшем уровне??? Неужто Трамп Вам лично "на ушко шепнул"??? fellow
      1. Дырокол Офлайн
        Дырокол Сегодня, 09:05
        0
        Цитата: venik
        Но даже изменение курса на несколько градусов (с малой угловой скоростью) - меняет траекторию ЛА а значит "системе ПРО" придется "просчитывать" новую траекторию и координаты "точки встречи"...

        Это задача вполне выполнимая для современных "вычислительных машин", на дворе так то 21 век и "миллион операций в секунду" давно стало обыденностью.
        Центральный вычислительный комплекс С400 работает на микропроцессоре МЦСТ- R500 с далеко не выдающимся характеристиками, однако по заявлению Алмаз Антей С400 способен перехватывать маневрирующие ББ баллистических ракет и гиперзвуковые цели.
        Цитата: venik
        Они ж с "Кинжалом" - тоже внешне похожи???

        Что говорит о многом, на пример о типе двигателя, РДТТ.
        Цитата: venik
        Искандер" - крайне ТРУДНАЯ для перехвата цель! Сие даже НАТО-вцы признают!!

        И где они это признают? В желтой прессе типа нэшнинтерес? При стрельбе на макс дальность это классическая БР, на малой дальности на маршевом участке можно менять траекторию для введения противника в заблуждение о месте запуска, тем самым снижая вероятность ответного удара, но на терминальном участке все та же БР.
        Цитата: venik
        А с чего это Вы взяли, что на подобные программы они (штаты), деньги не выделяют и проблему не обсуждают на самом высшем уровне???

        Тогда это было бы известно. У низ принято описывать на что уходят средства налогоплательщиков.
    3. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 08:14
      +2
      Пресловутый "Кинжал" не более чем "Искандер" воздушного запуска, для перехвата коего достаточно и существующих средств

      Откуда сведения, ссылку пожалуйста, только не ОБС.
      1. Вишневая девятка Офлайн
        Вишневая девятка Сегодня, 08:56
        0
        Цитата: Ros 56
        Откуда сведения, ссылку пожалуйста, только не ОБС.

        Простите, а что Вы хотите по этому поводу? Пресс-релиза МО?
        Цитата: venik
        а ВВП, всем нам пардон "спагетти на уши навешал"???

        Это религиозный вопрос. Тут и до оскорбления чувств верующих недалеко.
        1. Ros 56 Офлайн
          Ros 56 Сегодня, 08:58
          0
          Езжай мимо, прямо в Германию. И повнимательней на дорогах.
    4. renics Офлайн
      renics Сегодня, 09:10
      0
      Ваша некомпетентность просто зашкаливает. Но непонятно зачем её так наглядно показывать всем. Хотите блеснуть своей эрудицией в этой научной области.
  2. brasist Офлайн
    brasist Сегодня, 07:24
    0
    Надо бы США посоветоваться с Петром уж он то поможет (наверно) ведь он уже перехватывает российские спутники.
  3. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 08:10
    +1
    Недавно эту тему обсуждали, что, опять? Ну, пусть полосатые тренируются очередные деньги пилить, флаг им в руки.