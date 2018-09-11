Элита профессуры Российской империи. Часть 1

Знания и пытливость ума, стремление к научным открытиям приветствовались властью во все времена. Хорошее образование открывало небывалые возможности на государственной службе и в науке. Правда, в России долгое время проще было пригласить уже известных профессоров и ученых из-за рубежа, установив им высокие оклады, возведя в чины и создав хорошие условия для работы. Учиться, так сказать, на профессора, наши соотечественники в те годы обычно ездили за границу. Домой возвращались обогащенные знаниями и с полученными учеными званиями и степенями. Широко практиковались стажировки российских преподавателей в зарубежных университетах, завершавшиеся, как правило, получением магистерских и докторских степеней. Были и такие, кому довелось поработать преподавателем, чаще всего в одном из европейских университетов, и получить там звание профессора.Профессор в переводе с латинского языка означает преподаватель. Считается, что впервые в качестве ученого звания и должности профессорский статус был введен в Оксфордском университете в Англии еще в XVI веке. В Российской империи первое высшее учебное заведение в виде Академического университета при Академии наук появилось в 1725 году. С некоторыми изменениями этот вуз просуществовал до 1776 года. Однако классической формой университетской структуры стал основанный в 1755 году Московский университет. Он в большей степени соответствовал сложившимся мировым стандартам университетского образования. Первоначально в составе Московского университета было всего 3 факультета и 10 кафедр, возглавляемых профессорами. Всего же в империи на начало 1914 года существовало 10 императорских университетов и 11 высших технических учебных заведений. При этом они входили в общее число 63 казенных, общественных, частных и ведомственных учебных заведений высшей школы. В 1915 году в связи с начавшейся Первой мировой войной Варшавский университет был переведен в г. Ростов на Дону. С тех пор он стал называться Ростовским университетом. В университетах того времени, как правило, было 4 базовых факультета: физико-математический, историко-филологический, юридический и медицинский.В XIX веке в империи была создана собственная система подготовки научно-педагогических кадров, которая стала вносить свой вклад в мировую науку. Большую роль в этом играли российские университеты и другие высшие учебные заведения, в которых формировался профессорско-преподавательский состав Российской империи. Однако в правовом значении определение понятия «ученый», как отмечает Н. Зипунникова, было впервые сформулировано лишь в апреле 1862 года. При этом причиной послужило не столько желание властей установить научно-педагогический и исследовательский статус российских ученых, а более банальный повод. Вопрос возник в связи с тем, кого в империи считать учеными, чтобы определить для их детей право вступления на гражданскую службу. Правда, понятие «ученые люди» использовалось и ранее, однако вопросы его юридического толкования как-то не возникали.В университетской научно-педагогической среде у российских ученых мужей выявлялось наличие исследовательского таланта и стремление к научным открытиям. Уже в начале XIX века в России существовали ученые степени кандидата, магистр и доктора наук. Некоторое время существовала и первичная ученая степень – действительный студент. Позже она была отменена. При этом лучшим студентам, окончившим полный курс университетских наук, без экзаменов присваивались ученые степени кандида¬тов. Для остальных выпускников, помимо права на классный чин, также предоставлялась возможность обрести ученую степень кандидата. Однако для этого надо было успеш¬но сдать довольно сложный экзамен по своей специальности. Спустя год кандидаты могли после испытаний полу¬чить ученую степень магистра. В 1884 году упразднили и кандидатскую степень. Маги¬стры в соответствии с законами империи и согласно университетским уставам через год имели право на защиту докторской диссертации. Конечно, тема докторского исследования не могла существенно отклоняться от выбранной отрасли знаний. Правила подго¬товки, а также процедура защиты докторской диссертации излагались в положениях и инструкциях Министерства народного просвещения (далее – МНП).В 1835 году был утвержден «Общий устав императорских российских университетов». В нем определялись права и свободы высших учебных заведений империи, а также устанавливались штаты и преподавательские должности в университетах. При этом вводились профессорские ученые звания: ординарный профессор (штатный) и экстраординарный профессор (внештатный).При этом считалось, что, как правило, профессорские должности должны занимать доктора по специализации университетских кафедр. Для допуска к защите диссертации на докторскую степень требовалась сдача устного экзамена (4 письменных вопроса по жребию) по всем факультетским дисциплинам в присутствии двух представителей от совета университета и всех желающих преподавателей университета. У всех присутствовавших на защите была возможность задать соискателю «неопределенное число словесных вопросов». Однако к середине 1880-х годов процедура сдачи докторских экзаменов была отменена. Основной задачей докторанта стала подготовка и защита собственно докторской диссертации. При ее подготовке разрешалось использовать материалы своей магистерской работы по данной тематике.Обязательным условием с 1837 года стало требование к соответствию названия науки, по которой представлена докторская диссертация, полученному на факультете образованию. В случае несовпадения соискатель должен был экстерном сдавать экзамены для получения профильного образования. Правда, такой курьез случился лишь однажды. В 1907 году доктор всеобщей истории А.С. Котляревский подготовил диссертацию по юридическому профилю, в связи с чем вынужден был сдавать экзамены экстерном за полный курс юридического факультета.Диссертация на соискание докторской степени представлялась и защищалась на латинском языке. Позже было дозволено защищать диссертации на русском языке. Утверждение решения Ученого совета о присвоении докторской степени министром народного просвещения было обязательным условием.Постоянно увеличивалось число научных направлений или, как тогда говорили, «разрядов наук». В соответствие с ними присуждались ученые степени докторов. Так, в 1819 году их насчитывалось только 14, а к 1864 году было уже 40 «разрядов наук». Соответственно, возрастало и число защит докторских диссертаций. Так, за 58 лет в период с 1805 по 1863 годы состоялось 160 защит докторских диссертаций или в среднем 3 защиты за год. А за 9 лет (с 1863 по 1872 годы) прошло уже 572 докторских защиты. Примерная диссертационная активность за неполное десятилетие составила около 60 докторских работ в год.На медицинских факультетах существовала своя специфика получения докторских степеней. Здесь с 1838 года присуждались две докторские степени – доктор медицины и хирургии или доктор медицины. Но после 1884 года докторская степень стала единой – доктор медицины.Получение докторской ученой степени служило не только свидетельством высокого уровня профессиональной подготовки, но и открывало вполне определенные карьерные перспективы.Если выпускник университета на государственной службе сразу же мог претендовать на должности по чину XII класса, то доктору наук полагался чин не ниже VII класса Табели о рангах. Как тогда говорили, университетский диплом уравняли с дворянскою грамотою. Выпускник университета получал личное дворянство, а обладатель ученой степени доктора наук обретал потомственное дворянство.По существовавшим правилам ученое звание профессора присваивалось «профессорскими коллегиями» факультетов университета и утверждались ректором. При этом всегда учитывалось правило: «кто развивает и продвигает науку, тот и учит студентов». Попасть на вакантную должность профессора можно было, как правило, только по конкурсу. Для этого надо было прочитать 3 пробные лекции по предмету в присутствии ректора и декана профильного факультета.Право внеконкурсного назначения на профессорскую вакансию имел только министр просвещения. Он же утверждал все предложения ректора по результатам проведенного конкурса по персональному назначению профессора. По существовавшим в то время правилам профессор мог возглавлять лишь одну университетскую кафедру. При необходимости министр просвещения мог разрешить совмещение двух профессорских должностей. Главная задача профессора заключалась в чтении лекций студентам. Работа была не очень обременительная. Требовалось в неделю проводить не менее 8 часов занятий. В случае пропуска профессором включенных в расписание занятий, на него налагался денежный штраф. Удержанные таким образом деньги расходовались на нужды университета.Высшее образование для девушек в России стало доступно значительно позже. Лишь в 1869 году были образованы первые женские учебные заведения в форме высших женских курсов с университетскими учебными программами. Наиболее активно эта работа проводилась при Николае II. Был открыт Женский медицинский институт, а в 1912 году император утвердил Положение о Женском педагогическом институте Ведомства учреждений императрицы Марии. Кстати, параграф 28 данного Положения предусматривал возможность избрания на должность профессора женщин «с соответствующим ученым цензом». Были утверждены должности институтских профессоров: богословия, 12 ординарных и 9 экстраординарных по предметам. Все штатные (ординарные) профессора считались состоящими на государственной службе.Открывались и другие высшие женские курсы и институты. Теперь высшее образование можно было получить в столицах и других крупных городах империи. А вот путь в науку для россиянок был фактически закрыт. Мы с гордостью вспоминаем Софью Ковалевскую, ставшую первой в мире женщиной — профессором математики. Она имела степень доктора философии, полученную в 24 года в Германии. В 1884 году в Швеции ей присудили звание профессора кафедры математики и разрешили преподавание в Стокгольмском университете. Но в Российской империи путь к преподаванию для нее был закрыт. Несмотря на то, что она с 1889 года состояла иностранным членом-корреспондентом физико-математического отделения Российской академии наук, ее даже не допускали на заседания академии. Женщинам там присутствовать было не положено. Так и пришлось ей учить студентов в европейских университетах и умереть на чужбине.Самой демократичной в области женского высшего образования в те годы считалась Швейцария. В швейцарских и других европейских университетах женщины-подданные Российской короны получали не только высшее образование. У них была реальная возможность проявить себя в науке. Так, Надежда Суслова стала первой среди русских женщин, получивших степень доктора медицины, защитившись, кстати, под руководством самого И.М. Сеченова. Или другой пример. Анна Тумаркина в числе первых получила диплом доктора и стала в университете первой женщиной-профессором философии. Более того, ей было предоставлено право, наряду с профессорами-мужчинами, принимать экзамены у кандидатов на докторские степени и рецензировать диссертации. Ее именем названа одна из улиц Берна.Другая россиянка Лина Штерн после окончания химического факультета Женевского университета также стала первой в этом университете женщиной-профессором.По мере создания условий для получения высшего образования женщинами на территории Российской империи число русских студенток за рубежом значительно уменьшилось. Со временем, хотя и в непростых условиях, появилась возможность для женщин получить докторскую степень и должность профессора в вузах империи. Так, в 1910 году первой женщиной-профессором стала Александра Ефименко. Трудно поверить, но она была женой политического ссыльного и матерью 4-х детей. И тем не менее, она выкраивала время и для занятий наукой. Защита диссертации проходила в Харьковском университете. Ученый совет университета присудил ей степень доктора истории. Позже она получила звание и должность профессора на высших женских Бестужевских курсах, которые входили в перечень высших учебных заведений империи. Однако все шло не так гладко. Для утверждения А. Ефименко в статусе профессора потребовалось отдельное решение Госсовета империи, поскольку присуждение профессорских ученых званий женщинам не было предусмотрено законодательно.Продолжение следует…