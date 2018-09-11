Элита профессуры Российской империи. Часть 1
Знания и пытливость ума, стремление к научным открытиям приветствовались властью во все времена. Хорошее образование открывало небывалые возможности на государственной службе и в науке. Правда, в России долгое время проще было пригласить уже известных профессоров и ученых из-за рубежа, установив им высокие оклады, возведя в чины и создав хорошие условия для работы. Учиться, так сказать, на профессора, наши соотечественники в те годы обычно ездили за границу. Домой возвращались обогащенные знаниями и с полученными учеными званиями и степенями. Широко практиковались стажировки российских преподавателей в зарубежных университетах, завершавшиеся, как правило, получением магистерских и докторских степеней. Были и такие, кому довелось поработать преподавателем, чаще всего в одном из европейских университетов, и получить там звание профессора.
Профессорский статус обретался глубокими знаниями
Профессор в переводе с латинского языка означает преподаватель. Считается, что впервые в качестве ученого звания и должности профессорский статус был введен в Оксфордском университете в Англии еще в XVI веке. В Российской империи первое высшее учебное заведение в виде Академического университета при Академии наук появилось в 1725 году. С некоторыми изменениями этот вуз просуществовал до 1776 года. Однако классической формой университетской структуры стал основанный в 1755 году Московский университет. Он в большей степени соответствовал сложившимся мировым стандартам университетского образования. Первоначально в составе Московского университета было всего 3 факультета и 10 кафедр, возглавляемых профессорами. Всего же в империи на начало 1914 года существовало 10 императорских университетов и 11 высших технических учебных заведений. При этом они входили в общее число 63 казенных, общественных, частных и ведомственных учебных заведений высшей школы. В 1915 году в связи с начавшейся Первой мировой войной Варшавский университет был переведен в г. Ростов на Дону. С тех пор он стал называться Ростовским университетом. В университетах того времени, как правило, было 4 базовых факультета: физико-математический, историко-филологический, юридический и медицинский.
В XIX веке в империи была создана собственная система подготовки научно-педагогических кадров, которая стала вносить свой вклад в мировую науку. Большую роль в этом играли российские университеты и другие высшие учебные заведения, в которых формировался профессорско-преподавательский состав Российской империи. Однако в правовом значении определение понятия «ученый», как отмечает Н. Зипунникова, было впервые сформулировано лишь в апреле 1862 года. При этом причиной послужило не столько желание властей установить научно-педагогический и исследовательский статус российских ученых, а более банальный повод. Вопрос возник в связи с тем, кого в империи считать учеными, чтобы определить для их детей право вступления на гражданскую службу. Правда, понятие «ученые люди» использовалось и ранее, однако вопросы его юридического толкования как-то не возникали.
В университетской научно-педагогической среде у российских ученых мужей выявлялось наличие исследовательского таланта и стремление к научным открытиям. Уже в начале XIX века в России существовали ученые степени кандидата, магистр и доктора наук. Некоторое время существовала и первичная ученая степень – действительный студент. Позже она была отменена. При этом лучшим студентам, окончившим полный курс университетских наук, без экзаменов присваивались ученые степени кандида¬тов. Для остальных выпускников, помимо права на классный чин, также предоставлялась возможность обрести ученую степень кандидата. Однако для этого надо было успеш¬но сдать довольно сложный экзамен по своей специальности. Спустя год кандидаты могли после испытаний полу¬чить ученую степень магистра. В 1884 году упразднили и кандидатскую степень. Маги¬стры в соответствии с законами империи и согласно университетским уставам через год имели право на защиту докторской диссертации. Конечно, тема докторского исследования не могла существенно отклоняться от выбранной отрасли знаний. Правила подго¬товки, а также процедура защиты докторской диссертации излагались в положениях и инструкциях Министерства народного просвещения (далее – МНП).
Нелегкий путь в профессора
В 1835 году был утвержден «Общий устав императорских российских университетов». В нем определялись права и свободы высших учебных заведений империи, а также устанавливались штаты и преподавательские должности в университетах. При этом вводились профессорские ученые звания: ординарный профессор (штатный) и экстраординарный профессор (внештатный).
При этом считалось, что, как правило, профессорские должности должны занимать доктора по специализации университетских кафедр. Для допуска к защите диссертации на докторскую степень требовалась сдача устного экзамена (4 письменных вопроса по жребию) по всем факультетским дисциплинам в присутствии двух представителей от совета университета и всех желающих преподавателей университета. У всех присутствовавших на защите была возможность задать соискателю «неопределенное число словесных вопросов». Однако к середине 1880-х годов процедура сдачи докторских экзаменов была отменена. Основной задачей докторанта стала подготовка и защита собственно докторской диссертации. При ее подготовке разрешалось использовать материалы своей магистерской работы по данной тематике.
Обязательным условием с 1837 года стало требование к соответствию названия науки, по которой представлена докторская диссертация, полученному на факультете образованию. В случае несовпадения соискатель должен был экстерном сдавать экзамены для получения профильного образования. Правда, такой курьез случился лишь однажды. В 1907 году доктор всеобщей истории А.С. Котляревский подготовил диссертацию по юридическому профилю, в связи с чем вынужден был сдавать экзамены экстерном за полный курс юридического факультета.
Диссертация на соискание докторской степени представлялась и защищалась на латинском языке. Позже было дозволено защищать диссертации на русском языке. Утверждение решения Ученого совета о присвоении докторской степени министром народного просвещения было обязательным условием.
Постоянно увеличивалось число научных направлений или, как тогда говорили, «разрядов наук». В соответствие с ними присуждались ученые степени докторов. Так, в 1819 году их насчитывалось только 14, а к 1864 году было уже 40 «разрядов наук». Соответственно, возрастало и число защит докторских диссертаций. Так, за 58 лет в период с 1805 по 1863 годы состоялось 160 защит докторских диссертаций или в среднем 3 защиты за год. А за 9 лет (с 1863 по 1872 годы) прошло уже 572 докторских защиты. Примерная диссертационная активность за неполное десятилетие составила около 60 докторских работ в год.
На медицинских факультетах существовала своя специфика получения докторских степеней. Здесь с 1838 года присуждались две докторские степени – доктор медицины и хирургии или доктор медицины. Но после 1884 года докторская степень стала единой – доктор медицины.
Получение докторской ученой степени служило не только свидетельством высокого уровня профессиональной подготовки, но и открывало вполне определенные карьерные перспективы.
Если выпускник университета на государственной службе сразу же мог претендовать на должности по чину XII класса, то доктору наук полагался чин не ниже VII класса Табели о рангах. Как тогда говорили, университетский диплом уравняли с дворянскою грамотою. Выпускник университета получал личное дворянство, а обладатель ученой степени доктора наук обретал потомственное дворянство.
По существовавшим правилам ученое звание профессора присваивалось «профессорскими коллегиями» факультетов университета и утверждались ректором. При этом всегда учитывалось правило: «кто развивает и продвигает науку, тот и учит студентов». Попасть на вакантную должность профессора можно было, как правило, только по конкурсу. Для этого надо было прочитать 3 пробные лекции по предмету в присутствии ректора и декана профильного факультета.
Право внеконкурсного назначения на профессорскую вакансию имел только министр просвещения. Он же утверждал все предложения ректора по результатам проведенного конкурса по персональному назначению профессора. По существовавшим в то время правилам профессор мог возглавлять лишь одну университетскую кафедру. При необходимости министр просвещения мог разрешить совмещение двух профессорских должностей. Главная задача профессора заключалась в чтении лекций студентам. Работа была не очень обременительная. Требовалось в неделю проводить не менее 8 часов занятий. В случае пропуска профессором включенных в расписание занятий, на него налагался денежный штраф. Удержанные таким образом деньги расходовались на нужды университета.
Женская доля в научных открытиях
Высшее образование для девушек в России стало доступно значительно позже. Лишь в 1869 году были образованы первые женские учебные заведения в форме высших женских курсов с университетскими учебными программами. Наиболее активно эта работа проводилась при Николае II. Был открыт Женский медицинский институт, а в 1912 году император утвердил Положение о Женском педагогическом институте Ведомства учреждений императрицы Марии. Кстати, параграф 28 данного Положения предусматривал возможность избрания на должность профессора женщин «с соответствующим ученым цензом». Были утверждены должности институтских профессоров: богословия, 12 ординарных и 9 экстраординарных по предметам. Все штатные (ординарные) профессора считались состоящими на государственной службе.
Открывались и другие высшие женские курсы и институты. Теперь высшее образование можно было получить в столицах и других крупных городах империи. А вот путь в науку для россиянок был фактически закрыт. Мы с гордостью вспоминаем Софью Ковалевскую, ставшую первой в мире женщиной — профессором математики. Она имела степень доктора философии, полученную в 24 года в Германии. В 1884 году в Швеции ей присудили звание профессора кафедры математики и разрешили преподавание в Стокгольмском университете. Но в Российской империи путь к преподаванию для нее был закрыт. Несмотря на то, что она с 1889 года состояла иностранным членом-корреспондентом физико-математического отделения Российской академии наук, ее даже не допускали на заседания академии. Женщинам там присутствовать было не положено. Так и пришлось ей учить студентов в европейских университетах и умереть на чужбине.
Самой демократичной в области женского высшего образования в те годы считалась Швейцария. В швейцарских и других европейских университетах женщины-подданные Российской короны получали не только высшее образование. У них была реальная возможность проявить себя в науке. Так, Надежда Суслова стала первой среди русских женщин, получивших степень доктора медицины, защитившись, кстати, под руководством самого И.М. Сеченова. Или другой пример. Анна Тумаркина в числе первых получила диплом доктора и стала в университете первой женщиной-профессором философии. Более того, ей было предоставлено право, наряду с профессорами-мужчинами, принимать экзамены у кандидатов на докторские степени и рецензировать диссертации. Ее именем названа одна из улиц Берна.
Другая россиянка Лина Штерн после окончания химического факультета Женевского университета также стала первой в этом университете женщиной-профессором.
По мере создания условий для получения высшего образования женщинами на территории Российской империи число русских студенток за рубежом значительно уменьшилось. Со временем, хотя и в непростых условиях, появилась возможность для женщин получить докторскую степень и должность профессора в вузах империи. Так, в 1910 году первой женщиной-профессором стала Александра Ефименко. Трудно поверить, но она была женой политического ссыльного и матерью 4-х детей. И тем не менее, она выкраивала время и для занятий наукой. Защита диссертации проходила в Харьковском университете. Ученый совет университета присудил ей степень доктора истории. Позже она получила звание и должность профессора на высших женских Бестужевских курсах, которые входили в перечень высших учебных заведений империи. Однако все шло не так гладко. Для утверждения А. Ефименко в статусе профессора потребовалось отдельное решение Госсовета империи, поскольку присуждение профессорских ученых званий женщинам не было предусмотрено законодательно.
Продолжение следует…
Профессорский статус обретался глубокими знаниями
Профессор в переводе с латинского языка означает преподаватель. Считается, что впервые в качестве ученого звания и должности профессорский статус был введен в Оксфордском университете в Англии еще в XVI веке. В Российской империи первое высшее учебное заведение в виде Академического университета при Академии наук появилось в 1725 году. С некоторыми изменениями этот вуз просуществовал до 1776 года. Однако классической формой университетской структуры стал основанный в 1755 году Московский университет. Он в большей степени соответствовал сложившимся мировым стандартам университетского образования. Первоначально в составе Московского университета было всего 3 факультета и 10 кафедр, возглавляемых профессорами. Всего же в империи на начало 1914 года существовало 10 императорских университетов и 11 высших технических учебных заведений. При этом они входили в общее число 63 казенных, общественных, частных и ведомственных учебных заведений высшей школы. В 1915 году в связи с начавшейся Первой мировой войной Варшавский университет был переведен в г. Ростов на Дону. С тех пор он стал называться Ростовским университетом. В университетах того времени, как правило, было 4 базовых факультета: физико-математический, историко-филологический, юридический и медицинский.
В XIX веке в империи была создана собственная система подготовки научно-педагогических кадров, которая стала вносить свой вклад в мировую науку. Большую роль в этом играли российские университеты и другие высшие учебные заведения, в которых формировался профессорско-преподавательский состав Российской империи. Однако в правовом значении определение понятия «ученый», как отмечает Н. Зипунникова, было впервые сформулировано лишь в апреле 1862 года. При этом причиной послужило не столько желание властей установить научно-педагогический и исследовательский статус российских ученых, а более банальный повод. Вопрос возник в связи с тем, кого в империи считать учеными, чтобы определить для их детей право вступления на гражданскую службу. Правда, понятие «ученые люди» использовалось и ранее, однако вопросы его юридического толкования как-то не возникали.
В университетской научно-педагогической среде у российских ученых мужей выявлялось наличие исследовательского таланта и стремление к научным открытиям. Уже в начале XIX века в России существовали ученые степени кандидата, магистр и доктора наук. Некоторое время существовала и первичная ученая степень – действительный студент. Позже она была отменена. При этом лучшим студентам, окончившим полный курс университетских наук, без экзаменов присваивались ученые степени кандида¬тов. Для остальных выпускников, помимо права на классный чин, также предоставлялась возможность обрести ученую степень кандидата. Однако для этого надо было успеш¬но сдать довольно сложный экзамен по своей специальности. Спустя год кандидаты могли после испытаний полу¬чить ученую степень магистра. В 1884 году упразднили и кандидатскую степень. Маги¬стры в соответствии с законами империи и согласно университетским уставам через год имели право на защиту докторской диссертации. Конечно, тема докторского исследования не могла существенно отклоняться от выбранной отрасли знаний. Правила подго¬товки, а также процедура защиты докторской диссертации излагались в положениях и инструкциях Министерства народного просвещения (далее – МНП).
Нелегкий путь в профессора
В 1835 году был утвержден «Общий устав императорских российских университетов». В нем определялись права и свободы высших учебных заведений империи, а также устанавливались штаты и преподавательские должности в университетах. При этом вводились профессорские ученые звания: ординарный профессор (штатный) и экстраординарный профессор (внештатный).
При этом считалось, что, как правило, профессорские должности должны занимать доктора по специализации университетских кафедр. Для допуска к защите диссертации на докторскую степень требовалась сдача устного экзамена (4 письменных вопроса по жребию) по всем факультетским дисциплинам в присутствии двух представителей от совета университета и всех желающих преподавателей университета. У всех присутствовавших на защите была возможность задать соискателю «неопределенное число словесных вопросов». Однако к середине 1880-х годов процедура сдачи докторских экзаменов была отменена. Основной задачей докторанта стала подготовка и защита собственно докторской диссертации. При ее подготовке разрешалось использовать материалы своей магистерской работы по данной тематике.
Обязательным условием с 1837 года стало требование к соответствию названия науки, по которой представлена докторская диссертация, полученному на факультете образованию. В случае несовпадения соискатель должен был экстерном сдавать экзамены для получения профильного образования. Правда, такой курьез случился лишь однажды. В 1907 году доктор всеобщей истории А.С. Котляревский подготовил диссертацию по юридическому профилю, в связи с чем вынужден был сдавать экзамены экстерном за полный курс юридического факультета.
Диссертация на соискание докторской степени представлялась и защищалась на латинском языке. Позже было дозволено защищать диссертации на русском языке. Утверждение решения Ученого совета о присвоении докторской степени министром народного просвещения было обязательным условием.
Постоянно увеличивалось число научных направлений или, как тогда говорили, «разрядов наук». В соответствие с ними присуждались ученые степени докторов. Так, в 1819 году их насчитывалось только 14, а к 1864 году было уже 40 «разрядов наук». Соответственно, возрастало и число защит докторских диссертаций. Так, за 58 лет в период с 1805 по 1863 годы состоялось 160 защит докторских диссертаций или в среднем 3 защиты за год. А за 9 лет (с 1863 по 1872 годы) прошло уже 572 докторских защиты. Примерная диссертационная активность за неполное десятилетие составила около 60 докторских работ в год.
На медицинских факультетах существовала своя специфика получения докторских степеней. Здесь с 1838 года присуждались две докторские степени – доктор медицины и хирургии или доктор медицины. Но после 1884 года докторская степень стала единой – доктор медицины.
Получение докторской ученой степени служило не только свидетельством высокого уровня профессиональной подготовки, но и открывало вполне определенные карьерные перспективы.
Если выпускник университета на государственной службе сразу же мог претендовать на должности по чину XII класса, то доктору наук полагался чин не ниже VII класса Табели о рангах. Как тогда говорили, университетский диплом уравняли с дворянскою грамотою. Выпускник университета получал личное дворянство, а обладатель ученой степени доктора наук обретал потомственное дворянство.
По существовавшим правилам ученое звание профессора присваивалось «профессорскими коллегиями» факультетов университета и утверждались ректором. При этом всегда учитывалось правило: «кто развивает и продвигает науку, тот и учит студентов». Попасть на вакантную должность профессора можно было, как правило, только по конкурсу. Для этого надо было прочитать 3 пробные лекции по предмету в присутствии ректора и декана профильного факультета.
Право внеконкурсного назначения на профессорскую вакансию имел только министр просвещения. Он же утверждал все предложения ректора по результатам проведенного конкурса по персональному назначению профессора. По существовавшим в то время правилам профессор мог возглавлять лишь одну университетскую кафедру. При необходимости министр просвещения мог разрешить совмещение двух профессорских должностей. Главная задача профессора заключалась в чтении лекций студентам. Работа была не очень обременительная. Требовалось в неделю проводить не менее 8 часов занятий. В случае пропуска профессором включенных в расписание занятий, на него налагался денежный штраф. Удержанные таким образом деньги расходовались на нужды университета.
Женская доля в научных открытиях
Высшее образование для девушек в России стало доступно значительно позже. Лишь в 1869 году были образованы первые женские учебные заведения в форме высших женских курсов с университетскими учебными программами. Наиболее активно эта работа проводилась при Николае II. Был открыт Женский медицинский институт, а в 1912 году император утвердил Положение о Женском педагогическом институте Ведомства учреждений императрицы Марии. Кстати, параграф 28 данного Положения предусматривал возможность избрания на должность профессора женщин «с соответствующим ученым цензом». Были утверждены должности институтских профессоров: богословия, 12 ординарных и 9 экстраординарных по предметам. Все штатные (ординарные) профессора считались состоящими на государственной службе.
Открывались и другие высшие женские курсы и институты. Теперь высшее образование можно было получить в столицах и других крупных городах империи. А вот путь в науку для россиянок был фактически закрыт. Мы с гордостью вспоминаем Софью Ковалевскую, ставшую первой в мире женщиной — профессором математики. Она имела степень доктора философии, полученную в 24 года в Германии. В 1884 году в Швеции ей присудили звание профессора кафедры математики и разрешили преподавание в Стокгольмском университете. Но в Российской империи путь к преподаванию для нее был закрыт. Несмотря на то, что она с 1889 года состояла иностранным членом-корреспондентом физико-математического отделения Российской академии наук, ее даже не допускали на заседания академии. Женщинам там присутствовать было не положено. Так и пришлось ей учить студентов в европейских университетах и умереть на чужбине.
Самой демократичной в области женского высшего образования в те годы считалась Швейцария. В швейцарских и других европейских университетах женщины-подданные Российской короны получали не только высшее образование. У них была реальная возможность проявить себя в науке. Так, Надежда Суслова стала первой среди русских женщин, получивших степень доктора медицины, защитившись, кстати, под руководством самого И.М. Сеченова. Или другой пример. Анна Тумаркина в числе первых получила диплом доктора и стала в университете первой женщиной-профессором философии. Более того, ей было предоставлено право, наряду с профессорами-мужчинами, принимать экзамены у кандидатов на докторские степени и рецензировать диссертации. Ее именем названа одна из улиц Берна.
Другая россиянка Лина Штерн после окончания химического факультета Женевского университета также стала первой в этом университете женщиной-профессором.
По мере создания условий для получения высшего образования женщинами на территории Российской империи число русских студенток за рубежом значительно уменьшилось. Со временем, хотя и в непростых условиях, появилась возможность для женщин получить докторскую степень и должность профессора в вузах империи. Так, в 1910 году первой женщиной-профессором стала Александра Ефименко. Трудно поверить, но она была женой политического ссыльного и матерью 4-х детей. И тем не менее, она выкраивала время и для занятий наукой. Защита диссертации проходила в Харьковском университете. Ученый совет университета присудил ей степень доктора истории. Позже она получила звание и должность профессора на высших женских Бестужевских курсах, которые входили в перечень высших учебных заведений империи. Однако все шло не так гладко. Для утверждения А. Ефименко в статусе профессора потребовалось отдельное решение Госсовета империи, поскольку присуждение профессорских ученых званий женщинам не было предусмотрено законодательно.
Продолжение следует…
- Автор:
- Михаил Сухоруков
- Использованы фотографии:
- diletant.media
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter