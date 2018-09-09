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Единый день голосования завершился

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Единый день голосования, который в воскресенье прошел в России, завершился, избирательные комиссии подводят итоги выборов и референдумов, передает ТАСС.

Единый день голосования завершился


Из-за большой протяженности территории РФ выборы занимают по времени более суток – избирательные участки на Дальнем Востоке открываются в то время, когда на календарях в западной части страны еще значится суббота.


Большинство участков были открыты с 8:00 до 20:00 часов местного времени, однако в трех регионах России – Москве, где выбирают мэра, Ненецком автономном округе и Архангельской области, жители которых выбирают депутатов в законодательные собрания, – было принято решение о продлении работы участковых избиркомов до 22:00.

В общей сложности 9 сентября завершилось около 4,7 тыс. кампаний разных уровней, включая 59 местных референдумов. Голосования прошли в 80 из 85 регионов. Всего по участкам было распределено более 31 тыс. мандатов.

Не голосовали только в Петербурге, в Крыму, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Марий Эл.

При этом непрямые выборы руководителей регионов (их избирали депутаты местных заксобраний) прошли в Ингушетии, Дагестане и Ямало-Ненецком автономном округе.

В 22 областях (краях, округах) высших должностных лиц выбирали путем прямого голосования. Жители 16 регионов выбирали депутатов местных парламентов.

Кроме того, 7 одномандатных округах прошли выборы в Госдуму.

Согласно предварительным результатам, поступающим из регионов, лидерство удерживают представители «Единой России». Председатель партии Дмитрий Медведев назвал результат (предварительный), показанный однопартийцами на выборах, «вполне достойным». Он также выразил надежду, что действующий градоначальник Сергей Собянин одержит уверенную победу на выборах мэра Москвы по итогам подсчета голосов.

В некоторых регионах (Магаданской и Омской областях, Хабаровском и Алтайском краях, республики Хакасия и др.) активность избирателей оказалась выше, чем в прошлые годы.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в некоторых регионах РФ может состояться второй тур голосования. В каких именно, станет ясно после окончательного подсчета голосов.

В целом по ее оценкам, нынешний день голосования прошел спокойно, серьезное нарушение зафиксировано только в Бурятии.

При этом активно работала «фабрика троллей», но ЦИК с этим активно справляется, отметила Панфилова.

Это даже хорошо: пусть лучше будут фейки, чем реальные нарушения, добавила она.
Использованы фотографии:
http://vybor-naroda.org
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12 комментариев
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  1. ЛМН Онлайн
    ЛМН Вчера, 23:51
    0
    good
    Так держать!
  2. kapitan92 Онлайн
    kapitan92 Вчера, 23:53
    +5

    Голосовал в 13-30. Абсолютно пустой школьный зал , со скучающими девушками за столами. Книги, где ставил подпись, абсолютно чистые. По ящику узнаю, что кол-во проголосовавших почти 35%.
  3. helmi8 Офлайн
    helmi8 Вчера, 23:54
    +1
    Согласно предварительным результатам, поступающим из регионов, лидерство удерживают представители «Единой России»

    А кто бы сомневался... winked Не знаю, как в других городах, но у нас вообще не было никакой агитации. Даже информации о том, куда именно выбирают депутатов, не говоря уже о персонах кандидатов. Вот такие вот "открытые и прозрачные" выборы.
    1. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 00:10
      +1
      По зак собранию в некоторых областях ЛДПР и КПРФ в большинстве.
  4. Ierarh Офлайн
    Ierarh Вчера, 23:56
    0
    ПЖиВ не может не выиграть!
  5. Nehist Офлайн
    Nehist Вчера, 23:59
    +2
    В очередной раз народу показали что он ни кто и звать его ни как!!!
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 00:02
      +1
      Каким образом? Вы правда думали, что люди будут голосовать против своих губеров трлько из за того, что они в какой то там партии?)))
  6. Pbs2 Офлайн
    Pbs2 Сегодня, 00:08
    +1
    Выборы? В первый раз слышу. Вообще нигде никакой агитации не видел. Кого выбирали-то хоть?
    1. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 00:31
      0
      Выбирали все - своих знакомых "Баранов"
  7. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 00:15
    0
    Выборы показали, что стадо баранов ещё может чего-то блеять, но в составе колбасы их голос уже не слышен. Честно говоря, кандидат от оппозиционной КПРФ - 68 лет... lol Итог голосования за эту партию предрешён... am
    Из песни слов не выкинешь:
  8. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 00:18
    0
    А что, кто-то ожидал другого результата?
    Зря, что ли, день голосования поставили чуть не на первое сентября?
    Народ только из отпусков и с каникул вернулся, весь ещё благодушно-расслабленный, погода радует, жизнь пока прекрасна - а тут надо что-то куда-то сунуть за благодетелей... Мозги ещё в работу не включились, а как у нас сердцем голосуют, думаю, не секрет.
    Так что всё правильно.
  9. Sonet Онлайн
    Sonet Сегодня, 00:34
    0
    Ну что там-духовные скрепы и стабильность так и остались непокобели...непоколебимы?Народ все это свято верит что Эта партия и Эта власть таки поднимет ,,Рассию с кален,,?