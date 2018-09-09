Единый день голосования завершился
Единый день голосования, который в воскресенье прошел в России, завершился, избирательные комиссии подводят итоги выборов и референдумов, передает ТАСС.
Из-за большой протяженности территории РФ выборы занимают по времени более суток – избирательные участки на Дальнем Востоке открываются в то время, когда на календарях в западной части страны еще значится суббота.
Большинство участков были открыты с 8:00 до 20:00 часов местного времени, однако в трех регионах России – Москве, где выбирают мэра, Ненецком автономном округе и Архангельской области, жители которых выбирают депутатов в законодательные собрания, – было принято решение о продлении работы участковых избиркомов до 22:00.
В общей сложности 9 сентября завершилось около 4,7 тыс. кампаний разных уровней, включая 59 местных референдумов. Голосования прошли в 80 из 85 регионов. Всего по участкам было распределено более 31 тыс. мандатов.
Не голосовали только в Петербурге, в Крыму, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Марий Эл.
При этом непрямые выборы руководителей регионов (их избирали депутаты местных заксобраний) прошли в Ингушетии, Дагестане и Ямало-Ненецком автономном округе.
В 22 областях (краях, округах) высших должностных лиц выбирали путем прямого голосования. Жители 16 регионов выбирали депутатов местных парламентов.
Кроме того, 7 одномандатных округах прошли выборы в Госдуму.
Согласно предварительным результатам, поступающим из регионов, лидерство удерживают представители «Единой России». Председатель партии Дмитрий Медведев назвал результат (предварительный), показанный однопартийцами на выборах, «вполне достойным». Он также выразил надежду, что действующий градоначальник Сергей Собянин одержит уверенную победу на выборах мэра Москвы по итогам подсчета голосов.
В некоторых регионах (Магаданской и Омской областях, Хабаровском и Алтайском краях, республики Хакасия и др.) активность избирателей оказалась выше, чем в прошлые годы.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в некоторых регионах РФ может состояться второй тур голосования. В каких именно, станет ясно после окончательного подсчета голосов.
В целом по ее оценкам, нынешний день голосования прошел спокойно, серьезное нарушение зафиксировано только в Бурятии.
При этом активно работала «фабрика троллей», но ЦИК с этим активно справляется, отметила Панфилова.
Это даже хорошо: пусть лучше будут фейки, чем реальные нарушения, добавила она.
Из-за большой протяженности территории РФ выборы занимают по времени более суток – избирательные участки на Дальнем Востоке открываются в то время, когда на календарях в западной части страны еще значится суббота.
Большинство участков были открыты с 8:00 до 20:00 часов местного времени, однако в трех регионах России – Москве, где выбирают мэра, Ненецком автономном округе и Архангельской области, жители которых выбирают депутатов в законодательные собрания, – было принято решение о продлении работы участковых избиркомов до 22:00.
В общей сложности 9 сентября завершилось около 4,7 тыс. кампаний разных уровней, включая 59 местных референдумов. Голосования прошли в 80 из 85 регионов. Всего по участкам было распределено более 31 тыс. мандатов.
Не голосовали только в Петербурге, в Крыму, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Марий Эл.
При этом непрямые выборы руководителей регионов (их избирали депутаты местных заксобраний) прошли в Ингушетии, Дагестане и Ямало-Ненецком автономном округе.
В 22 областях (краях, округах) высших должностных лиц выбирали путем прямого голосования. Жители 16 регионов выбирали депутатов местных парламентов.
Кроме того, 7 одномандатных округах прошли выборы в Госдуму.
Согласно предварительным результатам, поступающим из регионов, лидерство удерживают представители «Единой России». Председатель партии Дмитрий Медведев назвал результат (предварительный), показанный однопартийцами на выборах, «вполне достойным». Он также выразил надежду, что действующий градоначальник Сергей Собянин одержит уверенную победу на выборах мэра Москвы по итогам подсчета голосов.
В некоторых регионах (Магаданской и Омской областях, Хабаровском и Алтайском краях, республики Хакасия и др.) активность избирателей оказалась выше, чем в прошлые годы.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в некоторых регионах РФ может состояться второй тур голосования. В каких именно, станет ясно после окончательного подсчета голосов.
В целом по ее оценкам, нынешний день голосования прошел спокойно, серьезное нарушение зафиксировано только в Бурятии.
При этом активно работала «фабрика троллей», но ЦИК с этим активно справляется, отметила Панфилова.
Это даже хорошо: пусть лучше будут фейки, чем реальные нарушения, добавила она.
- Использованы фотографии:
- http://vybor-naroda.org
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