Британский истребитель «Tempest» — показуха?
Европа бросает вызов Штатам
Европейский оборонно-промышленный комплекс заслуживает уважения. Хотя бы потому, что в эпоху воинственно-пацифистских (уж извините за такой каламбур) политиков он умудряется быть у всех на слуху. Британская BAE Systems — хорошая тому иллюстрация. Впрочем, не одна она. Вспомним знаменитый «контакт века» (MRCA), в рамках которого индийцы намеревались получить фантастические по современным меркам 126 истребителей новой постройки. Тогда французский Dassault Rafale и общеевропейский Eurofighter Typhoon обошли не только российский МиГ-35, но и американские F-16IN Super Viper и F/A-18E/F Super Hornet. Победил, как мы знаем, «Рафаль», но опять же, Typhoon, в отличие от других претендентов, имел все шансы одержать верх. C'est La Vie, как говорят французы.
Впрочем, важно отметить, что список конкурсантов не включал пятое поколение. Индия не является партнером США в рамках программы F-35 и рассчитывать на какие-то преференции в данном случае, конечно, не может. А ведь сейчас пятое поколение уже, можно сказать, вступило в силу. И теперь уже самим немцам и французам в будущем пришлось бы летать на американских «Лайтнингах II», если бы не одно «но». Политические пути США и Евросоюза постепенно расходятся. В мире меняется баланс сил, меняются приоритеты. Видимо, чтобы обезопасить себя, а также, конечно, чтобы поддержать родные компании, в апреле прошлого года Франция и Германия подписали соглашение, предполагающее в том числе создание истребителя нового поколения. Главной скрипкой станет Dassault Aviation, а сама концепция получила название Système de combat aérien futur, или SCAF. Истребитель будущего должен сменить Dassault Mirage 2000 и Dassault Rafale в ВВС Франции, а также Panavia Tornado и Eurofighter Typhoon в Люфтваффе.
А как же Британия? Находящаяся пока еще формально в составе ЕС (ожидается, что страна покинет Европейский союз 29 марта 2019 года) Великобритания была едва ли не единственной в Европе, кто ранее очень рьяно проталкивал новое поколение. Еще в 90-е BAE Systems работала над программой FOAS (Future Offensive Air System), которую закрыли в 2005-м. Тогда намеревались создать перспективный боевой самолет на замену Tornado GR.4 в Королевских ВВС. В «железе» на момент закрытия успели построить лишь макет. Потом вынашивали общеевропейский проект (Британия, Франция, Германия и другие) создания не то пятого, не то шестого поколения, не то ударного БПЛА. И вот теперь, когда новое соглашение готово и манит, словно аппетитное блюдо, британцев к столу просто не позвали. И они решили сделать что-то свое. По крайней мере, на словах.
Что нам показали
Представленный на авиасалоне Фарнборо в июле этого года макет британского (с некоторыми оговорками) истребителя нового поколения Tempest очень долго не уходил с повестки дня. Расскажем вкратце. Англичане будут не одни: кроме британских BAE Systems, Rolls Royce и MBDA UK, в проекте под названием Team Tempest участвует итальянская Leonardo. Ведущая роль, конечно, за Британией: без нее проект не появился бы никогда. Франко-немецкие планы создать истребитель нового поколения весьма серьезные (впрочем, это все равно только планы), так что вряд ли другие страны захотели тратиться на создание аналога.
Обозначение «Tempest», нужно полагать, выбрали не случайно. Здесь прослеживается связь с известным британским истребителем заключительного этапа Второй мировой Hawker Tempest — можно сказать, одним из символов британской мощи. На проект намерены потратить 2,7 миллиарда долларов до 2025 года. Самолет должен появиться как в пилотируемом, так и в беспилотном вариантах. Истребитель выполнен по схеме «бесхвостка»: он имеет два отклоненных в стороны киля, а также два двигателя. Макет демонстрирует «модный» беспереплетный фонарь, который должен способствовать улучшению малозаметности на серийной боевой машине. В целом самолет должен соответствовать высочайшим критериям малозаметности. В его конструкции хорошо заметны и другие важные черты технологии «стелс».
Позже стало известно, что истребитель хотят оснастить виртуальным кокпитом. Его элементы будут добавляться в поле визуального восприятия летчика с помощью нашлемного дисплея, причем отображаемую информацию можно будет настраивать в широких пределах. Концепт виртуального кокпита, представленного BAE Systems, предполагает почти полный отказ от приборов в привычном виде. В кабине пилота хотят установить лишь один многофункциональный сенсорный дисплей, но он должен включаться только при отказе системы дополненной реальности.
Леди хочет удивить мир
На этом новости о проекте, в общем-то, заканчиваются. Что неудивительно, если учесть, что он на ранней стадии реализации, а до появления серийной версии может пройти несколько десятков лет. Впрочем, высока вероятность того, что серийный истребитель никогда не появится. Причин тому несколько.
Потенциально гигантская цена
Современные истребители-невидимки — невероятно дорогое удовольствие. Стоимость программы разработки F-35 нередко сознательно или по ошибке преувеличивают. Однако даже указываемая в открытых источниках сумма в 55 миллиардов долларов может кого угодно «отрезвить». Разработка F-22, кстати, обошлась более чем в 60 миллиардов долларов. Конечно, такие суммы сильно бьют даже по экономике США. К слову, согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, военные расходы Штатов в 2017 году составили 610 миллиардов долларов, в то время как британские за озвученный период достигли 47. Туманный Альбион пропустил вперед не только Россию, но и Францию. А также ряд других стран. В целом же реалии таковы, что истребитель пятого поколения (не говоря уже о шестом) могут разработать и запустить в серию только самые передовые с экономической точки зрения страны мира.
Риски технологического плана
Одних финансов, впрочем, будет недостаточно: для «британца» может быть ощутимее другая проблема. На сегодня серийные стелсы есть только у США и КНР. Японcкий ATD-X «заглох», у российского Су-57 судьба неопределенная, во всяком случае, если говорить о крупносерийном производстве. Все потому, что создание истребителя нового поколения — не только гигантские деньги, но также и огромные технологические трудности, связанные в том числе с внедрением пресловутой технологии стелс. В то же время бывшая владычица морей не имеет не только опыта строительства полноценных стелсов, но также и опыта самостоятельного строительства современных истребителей, как таковых. Последняя чисто британская разработка — «Харриер». Он родом из 60-х. В случае с «Тайфуном» Британия была просто участником программы, хотя и одним их самых значимых.
Отсутствие видимых целей и задач для программы
Истребители холодной войны должны были сражаться за господство в небе. Современные истребители сражаются прежде всего за превосходно на рынке оружия. «Tempest» не вписывается ни в один из этих сценариев. Реальной воздушной угрозы для Британии нет, а потеснить на рынке вооружений американцев или конкурирующих европейцев у нее, скорее всего, не выйдет. Еще один важный момент: если перспективный европейский SCAF призван удовлетворить потребности ВВС целого ряда стран Европы, то Tempest, вероятно, заинтересует только Королевские ВВС. Однако потратить десятки миллиардов фунтов стерлингов на разработку, чтобы в итоге построить несколько десятков машин для своих ВВС, — полный абсурд. Тем более что у американцев всегда можно закупить новую партию F-35. Или перспективные истребители, которые Lockheed Martin хочет построить на базе «Раптора».
Презентация макета «Темпеста» могла преследовать несколько целей. Возможно, таким путем британские компании в очередной раз хотели заявить о себе, чтобы, например, вписаться в программу Système de combat aérien futur. Или же побудить британских политиков переосмыслить отношение с Францией и Германией для более тесного сотрудничества в целом ряде оборонных проектов. Но едва ли речь идет о реальной разработке британского боевого самолета. Вероятнее всего, в будущем мы вообще не увидим новых «национальных» истребителей из европейских стран. Даже гипотетический развал ЕС, скорее всего, ничего в данном случае не изменит.
Европейский оборонно-промышленный комплекс заслуживает уважения. Хотя бы потому, что в эпоху воинственно-пацифистских (уж извините за такой каламбур) политиков он умудряется быть у всех на слуху. Британская BAE Systems — хорошая тому иллюстрация. Впрочем, не одна она. Вспомним знаменитый «контакт века» (MRCA), в рамках которого индийцы намеревались получить фантастические по современным меркам 126 истребителей новой постройки. Тогда французский Dassault Rafale и общеевропейский Eurofighter Typhoon обошли не только российский МиГ-35, но и американские F-16IN Super Viper и F/A-18E/F Super Hornet. Победил, как мы знаем, «Рафаль», но опять же, Typhoon, в отличие от других претендентов, имел все шансы одержать верх. C'est La Vie, как говорят французы.
Впрочем, важно отметить, что список конкурсантов не включал пятое поколение. Индия не является партнером США в рамках программы F-35 и рассчитывать на какие-то преференции в данном случае, конечно, не может. А ведь сейчас пятое поколение уже, можно сказать, вступило в силу. И теперь уже самим немцам и французам в будущем пришлось бы летать на американских «Лайтнингах II», если бы не одно «но». Политические пути США и Евросоюза постепенно расходятся. В мире меняется баланс сил, меняются приоритеты. Видимо, чтобы обезопасить себя, а также, конечно, чтобы поддержать родные компании, в апреле прошлого года Франция и Германия подписали соглашение, предполагающее в том числе создание истребителя нового поколения. Главной скрипкой станет Dassault Aviation, а сама концепция получила название Système de combat aérien futur, или SCAF. Истребитель будущего должен сменить Dassault Mirage 2000 и Dassault Rafale в ВВС Франции, а также Panavia Tornado и Eurofighter Typhoon в Люфтваффе.
А как же Британия? Находящаяся пока еще формально в составе ЕС (ожидается, что страна покинет Европейский союз 29 марта 2019 года) Великобритания была едва ли не единственной в Европе, кто ранее очень рьяно проталкивал новое поколение. Еще в 90-е BAE Systems работала над программой FOAS (Future Offensive Air System), которую закрыли в 2005-м. Тогда намеревались создать перспективный боевой самолет на замену Tornado GR.4 в Королевских ВВС. В «железе» на момент закрытия успели построить лишь макет. Потом вынашивали общеевропейский проект (Британия, Франция, Германия и другие) создания не то пятого, не то шестого поколения, не то ударного БПЛА. И вот теперь, когда новое соглашение готово и манит, словно аппетитное блюдо, британцев к столу просто не позвали. И они решили сделать что-то свое. По крайней мере, на словах.
Что нам показали
Представленный на авиасалоне Фарнборо в июле этого года макет британского (с некоторыми оговорками) истребителя нового поколения Tempest очень долго не уходил с повестки дня. Расскажем вкратце. Англичане будут не одни: кроме британских BAE Systems, Rolls Royce и MBDA UK, в проекте под названием Team Tempest участвует итальянская Leonardo. Ведущая роль, конечно, за Британией: без нее проект не появился бы никогда. Франко-немецкие планы создать истребитель нового поколения весьма серьезные (впрочем, это все равно только планы), так что вряд ли другие страны захотели тратиться на создание аналога.
Обозначение «Tempest», нужно полагать, выбрали не случайно. Здесь прослеживается связь с известным британским истребителем заключительного этапа Второй мировой Hawker Tempest — можно сказать, одним из символов британской мощи. На проект намерены потратить 2,7 миллиарда долларов до 2025 года. Самолет должен появиться как в пилотируемом, так и в беспилотном вариантах. Истребитель выполнен по схеме «бесхвостка»: он имеет два отклоненных в стороны киля, а также два двигателя. Макет демонстрирует «модный» беспереплетный фонарь, который должен способствовать улучшению малозаметности на серийной боевой машине. В целом самолет должен соответствовать высочайшим критериям малозаметности. В его конструкции хорошо заметны и другие важные черты технологии «стелс».
Позже стало известно, что истребитель хотят оснастить виртуальным кокпитом. Его элементы будут добавляться в поле визуального восприятия летчика с помощью нашлемного дисплея, причем отображаемую информацию можно будет настраивать в широких пределах. Концепт виртуального кокпита, представленного BAE Systems, предполагает почти полный отказ от приборов в привычном виде. В кабине пилота хотят установить лишь один многофункциональный сенсорный дисплей, но он должен включаться только при отказе системы дополненной реальности.
Леди хочет удивить мир
На этом новости о проекте, в общем-то, заканчиваются. Что неудивительно, если учесть, что он на ранней стадии реализации, а до появления серийной версии может пройти несколько десятков лет. Впрочем, высока вероятность того, что серийный истребитель никогда не появится. Причин тому несколько.
Потенциально гигантская цена
Современные истребители-невидимки — невероятно дорогое удовольствие. Стоимость программы разработки F-35 нередко сознательно или по ошибке преувеличивают. Однако даже указываемая в открытых источниках сумма в 55 миллиардов долларов может кого угодно «отрезвить». Разработка F-22, кстати, обошлась более чем в 60 миллиардов долларов. Конечно, такие суммы сильно бьют даже по экономике США. К слову, согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, военные расходы Штатов в 2017 году составили 610 миллиардов долларов, в то время как британские за озвученный период достигли 47. Туманный Альбион пропустил вперед не только Россию, но и Францию. А также ряд других стран. В целом же реалии таковы, что истребитель пятого поколения (не говоря уже о шестом) могут разработать и запустить в серию только самые передовые с экономической точки зрения страны мира.
Риски технологического плана
Одних финансов, впрочем, будет недостаточно: для «британца» может быть ощутимее другая проблема. На сегодня серийные стелсы есть только у США и КНР. Японcкий ATD-X «заглох», у российского Су-57 судьба неопределенная, во всяком случае, если говорить о крупносерийном производстве. Все потому, что создание истребителя нового поколения — не только гигантские деньги, но также и огромные технологические трудности, связанные в том числе с внедрением пресловутой технологии стелс. В то же время бывшая владычица морей не имеет не только опыта строительства полноценных стелсов, но также и опыта самостоятельного строительства современных истребителей, как таковых. Последняя чисто британская разработка — «Харриер». Он родом из 60-х. В случае с «Тайфуном» Британия была просто участником программы, хотя и одним их самых значимых.
Отсутствие видимых целей и задач для программы
Истребители холодной войны должны были сражаться за господство в небе. Современные истребители сражаются прежде всего за превосходно на рынке оружия. «Tempest» не вписывается ни в один из этих сценариев. Реальной воздушной угрозы для Британии нет, а потеснить на рынке вооружений американцев или конкурирующих европейцев у нее, скорее всего, не выйдет. Еще один важный момент: если перспективный европейский SCAF призван удовлетворить потребности ВВС целого ряда стран Европы, то Tempest, вероятно, заинтересует только Королевские ВВС. Однако потратить десятки миллиардов фунтов стерлингов на разработку, чтобы в итоге построить несколько десятков машин для своих ВВС, — полный абсурд. Тем более что у американцев всегда можно закупить новую партию F-35. Или перспективные истребители, которые Lockheed Martin хочет построить на базе «Раптора».
Презентация макета «Темпеста» могла преследовать несколько целей. Возможно, таким путем британские компании в очередной раз хотели заявить о себе, чтобы, например, вписаться в программу Système de combat aérien futur. Или же побудить британских политиков переосмыслить отношение с Францией и Германией для более тесного сотрудничества в целом ряде оборонных проектов. Но едва ли речь идет о реальной разработке британского боевого самолета. Вероятнее всего, в будущем мы вообще не увидим новых «национальных» истребителей из европейских стран. Даже гипотетический развал ЕС, скорее всего, ничего в данном случае не изменит.
- Автор:
- Илья Легат
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter