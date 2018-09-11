Авиационная пушка ШВАК. Оружие советских асов
Крупнокалиберные пулеметы и первые пушки появились на борту самолетов еще в годы Первой мировой войны, но тогда это были лишь робкие попытки по усилению огневой мощи первых летательных аппаратов. До середины 30-х годов XX века данное оружие в авиации использовалось лишь эпизодически. Настоящий расцвет авиационных скорострельных пушек пришелся на предвоенные годы и годы Второй мировой войны. В Советском Союзе одной из самых известных авиационных пушек, которая устанавливалась на огромное количество самолетов от И-16 до Ла-7, а в составе турелей использовалась на бомбардировщиках Пе-8 и Ер-2, была 20-мм авиационная автоматическая пушка ШВАК (Шпитальный-Владимиров Авиационная Крупнокалиберная). Главным образом, данная пушка использовалась для вооружения советских истребителей.
При этом ни одна из советских авиационных пушек не могла похвастаться такими объемами производства, как ШВАК. В достаточно тяжелом для всей страны 1942 году советские предприятия смогли выпустить 34 601 авиационную пушку данного типа. Выпуск ШВАК был налажен на Тульском оружейном, Ковровском оружейном и Ижевском машиностроительном заводах. Всего в СССР с учетом предвоенного выпуска было изготовлено более 100 тысяч экземпляров 20-мм авиационной пушки ШВАК. Ее слегка измененный вариант использовался также для вооружения легких танков, к примеру, массового танка Т-60. Учитывая объемы производства и использования данной артиллерийской системы, её справедливо относят к «оружию Победы».
ШВАК – это первая советская автоматическая авиационная пушка калибра 20 мм. Она была принята на вооружение в 1936 году и производилась вплоть до 1946 года, когда были собраны последние 754 пушки данного типа. Авиационная пушка выпускалась в четырех вариантах: крыльевая, турельная, мотор-пушка и синхронная. Мотор-пушка отличалась наличием ствола большей длины и амортизатора. По своему устройству ШВАК была полностью аналогична крупнокалиберному 12,7-мм пулемету с одноименным названием, который был принят на вооружение еще в 1934 году. Различие было лишь в диаметре используемого ствола. Испытания крупнокалиберного пулемета ШВАК продемонстрировали конструкторам, что благодаря имеющемуся запасу прочности калибр системы может быть увеличен до 20 мм без изменения габаритов подвижной системы, просто путем замены ствола. Пушка ШВАК имела ленточное питание, процесс перезарядки осуществлялся механически или пневматически.
Впервые новую пушку установили на истребителе ИП-1 конструкции Дмитрия Павловича Григоровича. Летом 1936 года она была предъявлена в НИИ ВВС для проведения государственных испытаний. При этом для её доводки потребовалось около четырех лет. Только в 1940 году пушку ШВАК конструкции Бориса Гавриловича Шпитального и Семёна Владимировича Владимирова стали монтировать на советские истребители, как в развалке блока цилиндров авиационного двигателя М-105 (мотор-пушка), так и в крыле. Боевой дебют новой советской авиационной пушки пришелся на 1939 год. Авиапушки ШВАК стояли на истребителях И-16, которые использовались в боях с японцами на Халхин-Голе.
Конструктивно 20-мм авиационная пушка ШВАК повторяла предшествующие ей модели пулеметов ШКАС и ШВАК (12,7 мм). Автоматика пушки работала на основе газоотвода. Авиапушка имела неподвижный ствол, который в собранном виде был соединен с собранной коробкой при помощи запорного вкладыша. Как и в предшествующих разработках, в 20-мм авиационной пушке ШВАК была применена изюминка систем Шпитального – барабанный 10-позиционный механизм поэтапного извлечения патрона из ленты, благодаря его использованию обеспечивалась высокая скорострельность системы. Но данная схема работы требовала использования собственного рантового патрона с выступающим фланцем-закраиной, которая цепляясь за винтовой паз барабана пушки. По этой причине никакой другой тип патрона в оружии Шпитального использоваться не мог.
Сегодня можно смело говорить о том, что идея унификации оружия под различные калибры является вполне здравой. Многие системы в мировой практике шли тем же путем, сегодня в первой четверти XXI века мультикалиберное оружие переживает настоящий расцвет. Однако в случае с моделями Шпитального все было не так однозначно. Все дело в том, что его первый проект авиационного пулемета ШКАС строился вокруг уже имеющегося патрона винтовочного калибра 7,62х54R с закраиной, что было полностью обоснованно для достижения пулеметом высокого темпа стрельбы. Но уже ШВАКи потребовали от советской промышленности создания принципиально новых боеприпасов рантовой конструкции. В варианте с 12,7-мм пулеметом подобное решение оказалось неудачным. Данный калибр задумывался, как универсальный, его планировалось использовать не только в авиации. При уже существовавшем на тот момент дегтяревском 12,7х108 мм патроне, который был более удобен для магазинного питания, даже напористости, которая была характерна для Шпитального, было недостаточно, чтобы продавить параллельное производство аналогичного рантового патрона 12,7х108R. Такой патрон в СССР выпускался недолго параллельно с производством небольшой серии крупнокалиберных пулеметов ШВАК. В конце концов, его просто сняли с производства.
А вот 20-мм версию ШВАК ждала гораздо более успешная судьба. На момент разработки данной авиационной пушки иных 20-мм патронов в Советском Союзе просто не существовало. В качестве возможного варианта рассматривалось производство «Длинного Солотурна» – мощного швейцарского боеприпаса калибра 20х138R, под который в КБ-2 создавался универсальный автомат Атслега АП-20, однако в целом, ниша 20-мм боеприпасов в СССР не была заполнена, что полностью развязало руки создателям авиапушки ШВАК.
К другим негативным моментам унификации 12,7-мм и 20-мм версий ШВАК специалисты относят тот факт, что группа Владимирова, стремясь сохранить единую конструкцию узлов двух авиационных систем, была вынуждена уровнять геометрические размеры по длине двух типов патронов. Длина обоих патронов составляла 147 мм, что обеспечивало единую конструкцию самого трудоемкого в производстве узла системы – барабанной конструкции подачи. Однако, если 12,7-мм патрон был достаточно мощным для своего класса, то новый 20х99R оказался одним из самых слабых боеприпасов 20-мм калибра среди своих иностранных аналогов.
В конечном итоге мотор-пушка составляла основу вооружения советских истребителей Як и ЛаГГ, в крыльевом варианте она шла также на первые штурмовики Ил-2 с боезапасом по 200 снарядов на ствол. Начало Великой Отечественной войны подстегнуло как массовый выпуск 20-мм авиапушек ШВАК, так и внедрение синхронных версий орудия, которые с 1942 года стали появляться на истребителях Лавочкина, ставили их и на отдельных сериях истребителя МиГ-3.
А вот турельная версия ШВАК похвастаться успешной судьбой не могла и в советской авиации не прижилась. Слишком тяжелая и громоздкая она не вписывалась в легкие турельные установки наших бомбардировщиков. Ее применение было крайне ограниченным. Пушка устанавливалась на летающей лодке МТБ-2 (АНТ-44), а также на опытном бомбардировщике Мясищева ДБ-102. Практически единственным серийным боевым самолетом, на котором штатно ставилась турельная версия ШВАК, был тяжелый бомбардировщик Пе-8 (ТБ-7), выпуск которого на протяжении всех военных лет был практически штучным. А уже в самом конце войны на верхней турели бомбардировщика Ер-2 также была установлена пушка ШВАК.
Таким образом, главным потребителем авиационных пушек ШВАК на протяжении всего периода их производства, была советская истребительная авиация. ШВАК стояли на истребителях И-153П, И-16, И-185, Як-1, Як-7Б, ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7 и Пе-3. Когда с производства был снят истребитель И-16, а штурмовики Ил-2 начали перевооружаться новой 23-мм авиационной пушкой ВЯ, выпуск крыльевой версии ШВАК был практически полностью свернут. Только в 1943 году было выпущено 158 таких пушек для перевооружения ленд-лизовских Харрикейнов, где их установили вместо 7,7-мм пулеметов Браунинга. А в конце войны крыльевой вариант пушки снова нашел свое применение, став наступательным вооружением двухмоторного высокоскоростного бомбардировщика Ту-2.
Одновременно с этим мотор-пушка ШВАК с некоторыми изменениями в конструкции в 1941-42 годах монтировалась на легких танках Т-30 (модификация Т-40) вместо 12,7-мм пулемета ДШК, что позволяло значительно увеличить мощность их огневого воздействия на противника и давало танкистам возможность поражать легкобронированную технику противника (бронепробитие – до 35 мм подкалиберным снарядом), противотанковые пушки, пулеметные гнёзда и живую силу врага. Вариант пушки под обозначением ШВАК-танковая или ТНШ-20 (танковая Нудельмана-Шпитального) серийно устанавливался на легких танках Т-60.
В мае 1942 года специалисты НИИ ВВС пришли к заключению, что 20-мм авиационная пушка ШВАК безотказно работает на истребителях И-16 (в крыле), Як-1 и ЛаГГ-3 (через редуктор). Снаряд данной пушки эффективен при действии по самолетам противника, броневикам, легким танкам и автомашинам, железнодорожным бензоцистернам. Для действия по средним и тяжелым танкам снаряд пушки ШВАК не эффективен. В целом снаряд ШВАК по весу, а значит и эффективности разрывного действия, уступал снаряду немецких авиационных пушек того же калибра (снаряд ШВАК весил 91 грамм, а немецкой авиационной пушки MG FF – 124 грамма). Также отмечалось, что по эффективности действия по целям ШВАК существенно уступала 23-мм авиационной пушке ВЯ.
Сравнивая советскую ШВАК с немецкой авиационной пушкой MG FF, приходишь к выводу о том, что германская пушка, использовавшая энергию отдачи свободного затвора (на ШВАК – газоотвод), обладала преимуществом лишь в весе и разрывной силе используемых снарядов. При этом начальная скорость снаряда у немецкой пушки была минимум на 220 м/с меньше, но секундный залп для крыльевых авиационных пушек был практически одинаков. При этом MG FF была на 15 кг легче, в том числе за счет использования более короткого ствола. В то же время данное преимущество немецких пушек с появлением в СССР новой авиационной пушки Б-20 было утрачено.
Сегодня объективно оценивать значение 20-мм авиационной пушки ШВАК достаточно сложно. Безусловно, ей был присущ определенный букет недостатков – слабый боеприпас с неважной баллистикой, эксплуатационная и технологическая сложность, которые особенно на начальном этапе производства вели к высокой стоимости пушки. В то же время первый недостаток легко компенсировался огромной скорострельностью ШВАК, которая достигала 800 выстрелов в минуту, а снижение стоимости происходило за счет налаживания массового производства и адаптирования промышленности. Стоит отметить, что по скорострельности ШВАК не имела равных среди серийно производившихся авиационных пушек других государств. Правда, синхронные версии, которые ставились на отличные советские истребители Ла-5 и Ла-7, в зависимости от режима работы двигателя имели меньшую скорострельность – 550-750 выстрелов в минуту.
В любом случае можно говорить о том, что авиапушка Шпитального-Владимирова стала одним из тех знаковых образцов вооружения Красной Армии, которые смогли обеспечить нашей стране победу в Великой Отечественной войне. По словам летчиков-истребителей тех лет, мощи даже сравнительно слабых 20-мм снарядов пушки ШВАК было достаточно для борьбы с любой авиационной техникой Люфтваффе. Конечно, если бы у Германии массово появились тяжелые бомбардировщики или советской авиации пришлось столкнуться в небе с армадами американских «летающих крепостей», нашим истребителям пришлось бы нелегко, однако в действительности ничего этого не произошло.
Важно помнит и о том, что в Советском Союзе альтернативы ШВАК долгое время просто не существовало. Разработка перспективной авиационной пушки Б-20 конструкции Михаила Евгеньевича Березина, также созданной им на базе крупнокалиберного пулемета и основанной на том же принципе работы, что и ШВАК, из-за болезни конструктора серьезно затянулась. По этой причине авиационная пушка ШВАК, несмотря на ее «слабость», оставалась основным вооружением истребителей Великой Отечественной войны.
Немалую роль играла и выучка советских летчиков, которая росла во время войны и позволяла эффективно использовать имеющееся в их распоряжении вооружение. Не секрет, что личный состав ВВС РККА, который встретил войну 22 июня 1941 года, имел крайне низкую квалификацию и практически полное отсутствие опыта боевого применения своих самолетов. Исключение составляли только командные кадры, которые успели пройти Испанию, Халхин-Гол, зимнюю войну с Финляндией, но таких летчиков было мало. Да и они, в основном, передавали накопленный опыт в соответствии с учебным «Курсом боевого применения истребительной авиации». Подтверждением этому был расход боеприпасов по воздушным целям, который изменялся на протяжении всей войны от первых ее месяцев к последним. Если на начальном этапе войны советские летчики часто открывали огонь по противнику с дистанции 300-400 метров, то уже в 1942 году, набравшись опыта, – с расстояния 100-150 метров, а иногда и с 50 метров. Это вело к увеличению точности стрельбы и сокращению расхода боеприпасов. Применительно к авиационной пушке ШВАК это повышало эффективность ее снарядов. Когда самолет противника превращался в дуршлаг, меньшая разрывная сила снарядов советской пушки не имела уже существенного значения.
За предвоенный период и годы Второй мировой войны советская промышленность выпустила более 100 тысяч авиационных пушек ШВАК, что делает ее одной из самых массовых артиллерийских систем в истории авиации. Производство ШВАК было прекращено только в 1946 году. На смену ей пришла более совершенная авиационная пушка Б-20, которая, обладая схожими боевыми характеристиками, была более надежной и легкой.
Тактико-технические характеристики ШВАК:
Длина/масса:
Крыльевой вариант – 1679 мм/40 кг.
Турельный вариант – 1726 мм/42 кг.
Мотор-пушка – 2122 мм/44,5 кг.
Длина хода подвижных частей – 185 мм.
Темп стрельбы – 700-800 выстр/мин.
Начальная скорость снаряда – 815 м/с.
Патрон – 20х99 mm R.
Источники информации:
http://www.airwar.ru/weapon/guns/shvak.html
http://nvo.ng.ru/armament/2018-08-10/13_1008_weapons.html
http://www.airbase.ru/alpha/rus/sh/shvak/20/shvak.html
Материалы из открытых источников
При этом ни одна из советских авиационных пушек не могла похвастаться такими объемами производства, как ШВАК. В достаточно тяжелом для всей страны 1942 году советские предприятия смогли выпустить 34 601 авиационную пушку данного типа. Выпуск ШВАК был налажен на Тульском оружейном, Ковровском оружейном и Ижевском машиностроительном заводах. Всего в СССР с учетом предвоенного выпуска было изготовлено более 100 тысяч экземпляров 20-мм авиационной пушки ШВАК. Ее слегка измененный вариант использовался также для вооружения легких танков, к примеру, массового танка Т-60. Учитывая объемы производства и использования данной артиллерийской системы, её справедливо относят к «оружию Победы».
ШВАК – это первая советская автоматическая авиационная пушка калибра 20 мм. Она была принята на вооружение в 1936 году и производилась вплоть до 1946 года, когда были собраны последние 754 пушки данного типа. Авиационная пушка выпускалась в четырех вариантах: крыльевая, турельная, мотор-пушка и синхронная. Мотор-пушка отличалась наличием ствола большей длины и амортизатора. По своему устройству ШВАК была полностью аналогична крупнокалиберному 12,7-мм пулемету с одноименным названием, который был принят на вооружение еще в 1934 году. Различие было лишь в диаметре используемого ствола. Испытания крупнокалиберного пулемета ШВАК продемонстрировали конструкторам, что благодаря имеющемуся запасу прочности калибр системы может быть увеличен до 20 мм без изменения габаритов подвижной системы, просто путем замены ствола. Пушка ШВАК имела ленточное питание, процесс перезарядки осуществлялся механически или пневматически.
Авиационная пушка ШВАК
Синхронные ШВАК на истребителе Ла-5
Впервые новую пушку установили на истребителе ИП-1 конструкции Дмитрия Павловича Григоровича. Летом 1936 года она была предъявлена в НИИ ВВС для проведения государственных испытаний. При этом для её доводки потребовалось около четырех лет. Только в 1940 году пушку ШВАК конструкции Бориса Гавриловича Шпитального и Семёна Владимировича Владимирова стали монтировать на советские истребители, как в развалке блока цилиндров авиационного двигателя М-105 (мотор-пушка), так и в крыле. Боевой дебют новой советской авиационной пушки пришелся на 1939 год. Авиапушки ШВАК стояли на истребителях И-16, которые использовались в боях с японцами на Халхин-Голе.
Конструктивно 20-мм авиационная пушка ШВАК повторяла предшествующие ей модели пулеметов ШКАС и ШВАК (12,7 мм). Автоматика пушки работала на основе газоотвода. Авиапушка имела неподвижный ствол, который в собранном виде был соединен с собранной коробкой при помощи запорного вкладыша. Как и в предшествующих разработках, в 20-мм авиационной пушке ШВАК была применена изюминка систем Шпитального – барабанный 10-позиционный механизм поэтапного извлечения патрона из ленты, благодаря его использованию обеспечивалась высокая скорострельность системы. Но данная схема работы требовала использования собственного рантового патрона с выступающим фланцем-закраиной, которая цепляясь за винтовой паз барабана пушки. По этой причине никакой другой тип патрона в оружии Шпитального использоваться не мог.
Сегодня можно смело говорить о том, что идея унификации оружия под различные калибры является вполне здравой. Многие системы в мировой практике шли тем же путем, сегодня в первой четверти XXI века мультикалиберное оружие переживает настоящий расцвет. Однако в случае с моделями Шпитального все было не так однозначно. Все дело в том, что его первый проект авиационного пулемета ШКАС строился вокруг уже имеющегося патрона винтовочного калибра 7,62х54R с закраиной, что было полностью обоснованно для достижения пулеметом высокого темпа стрельбы. Но уже ШВАКи потребовали от советской промышленности создания принципиально новых боеприпасов рантовой конструкции. В варианте с 12,7-мм пулеметом подобное решение оказалось неудачным. Данный калибр задумывался, как универсальный, его планировалось использовать не только в авиации. При уже существовавшем на тот момент дегтяревском 12,7х108 мм патроне, который был более удобен для магазинного питания, даже напористости, которая была характерна для Шпитального, было недостаточно, чтобы продавить параллельное производство аналогичного рантового патрона 12,7х108R. Такой патрон в СССР выпускался недолго параллельно с производством небольшой серии крупнокалиберных пулеметов ШВАК. В конце концов, его просто сняли с производства.
Крыльевая ШВАК на истребителе И-16 тип-17
А вот 20-мм версию ШВАК ждала гораздо более успешная судьба. На момент разработки данной авиационной пушки иных 20-мм патронов в Советском Союзе просто не существовало. В качестве возможного варианта рассматривалось производство «Длинного Солотурна» – мощного швейцарского боеприпаса калибра 20х138R, под который в КБ-2 создавался универсальный автомат Атслега АП-20, однако в целом, ниша 20-мм боеприпасов в СССР не была заполнена, что полностью развязало руки создателям авиапушки ШВАК.
К другим негативным моментам унификации 12,7-мм и 20-мм версий ШВАК специалисты относят тот факт, что группа Владимирова, стремясь сохранить единую конструкцию узлов двух авиационных систем, была вынуждена уровнять геометрические размеры по длине двух типов патронов. Длина обоих патронов составляла 147 мм, что обеспечивало единую конструкцию самого трудоемкого в производстве узла системы – барабанной конструкции подачи. Однако, если 12,7-мм патрон был достаточно мощным для своего класса, то новый 20х99R оказался одним из самых слабых боеприпасов 20-мм калибра среди своих иностранных аналогов.
В конечном итоге мотор-пушка составляла основу вооружения советских истребителей Як и ЛаГГ, в крыльевом варианте она шла также на первые штурмовики Ил-2 с боезапасом по 200 снарядов на ствол. Начало Великой Отечественной войны подстегнуло как массовый выпуск 20-мм авиапушек ШВАК, так и внедрение синхронных версий орудия, которые с 1942 года стали появляться на истребителях Лавочкина, ставили их и на отдельных сериях истребителя МиГ-3.
Авиамотор ВК-105ПФ с мотор-пушкой ШВАК
А вот турельная версия ШВАК похвастаться успешной судьбой не могла и в советской авиации не прижилась. Слишком тяжелая и громоздкая она не вписывалась в легкие турельные установки наших бомбардировщиков. Ее применение было крайне ограниченным. Пушка устанавливалась на летающей лодке МТБ-2 (АНТ-44), а также на опытном бомбардировщике Мясищева ДБ-102. Практически единственным серийным боевым самолетом, на котором штатно ставилась турельная версия ШВАК, был тяжелый бомбардировщик Пе-8 (ТБ-7), выпуск которого на протяжении всех военных лет был практически штучным. А уже в самом конце войны на верхней турели бомбардировщика Ер-2 также была установлена пушка ШВАК.
Таким образом, главным потребителем авиационных пушек ШВАК на протяжении всего периода их производства, была советская истребительная авиация. ШВАК стояли на истребителях И-153П, И-16, И-185, Як-1, Як-7Б, ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7 и Пе-3. Когда с производства был снят истребитель И-16, а штурмовики Ил-2 начали перевооружаться новой 23-мм авиационной пушкой ВЯ, выпуск крыльевой версии ШВАК был практически полностью свернут. Только в 1943 году было выпущено 158 таких пушек для перевооружения ленд-лизовских Харрикейнов, где их установили вместо 7,7-мм пулеметов Браунинга. А в конце войны крыльевой вариант пушки снова нашел свое применение, став наступательным вооружением двухмоторного высокоскоростного бомбардировщика Ту-2.
Одновременно с этим мотор-пушка ШВАК с некоторыми изменениями в конструкции в 1941-42 годах монтировалась на легких танках Т-30 (модификация Т-40) вместо 12,7-мм пулемета ДШК, что позволяло значительно увеличить мощность их огневого воздействия на противника и давало танкистам возможность поражать легкобронированную технику противника (бронепробитие – до 35 мм подкалиберным снарядом), противотанковые пушки, пулеметные гнёзда и живую силу врага. Вариант пушки под обозначением ШВАК-танковая или ТНШ-20 (танковая Нудельмана-Шпитального) серийно устанавливался на легких танках Т-60.
Пушка ТНШ-20 в легком танке Т-60
В мае 1942 года специалисты НИИ ВВС пришли к заключению, что 20-мм авиационная пушка ШВАК безотказно работает на истребителях И-16 (в крыле), Як-1 и ЛаГГ-3 (через редуктор). Снаряд данной пушки эффективен при действии по самолетам противника, броневикам, легким танкам и автомашинам, железнодорожным бензоцистернам. Для действия по средним и тяжелым танкам снаряд пушки ШВАК не эффективен. В целом снаряд ШВАК по весу, а значит и эффективности разрывного действия, уступал снаряду немецких авиационных пушек того же калибра (снаряд ШВАК весил 91 грамм, а немецкой авиационной пушки MG FF – 124 грамма). Также отмечалось, что по эффективности действия по целям ШВАК существенно уступала 23-мм авиационной пушке ВЯ.
Сравнивая советскую ШВАК с немецкой авиационной пушкой MG FF, приходишь к выводу о том, что германская пушка, использовавшая энергию отдачи свободного затвора (на ШВАК – газоотвод), обладала преимуществом лишь в весе и разрывной силе используемых снарядов. При этом начальная скорость снаряда у немецкой пушки была минимум на 220 м/с меньше, но секундный залп для крыльевых авиационных пушек был практически одинаков. При этом MG FF была на 15 кг легче, в том числе за счет использования более короткого ствола. В то же время данное преимущество немецких пушек с появлением в СССР новой авиационной пушки Б-20 было утрачено.
Сегодня объективно оценивать значение 20-мм авиационной пушки ШВАК достаточно сложно. Безусловно, ей был присущ определенный букет недостатков – слабый боеприпас с неважной баллистикой, эксплуатационная и технологическая сложность, которые особенно на начальном этапе производства вели к высокой стоимости пушки. В то же время первый недостаток легко компенсировался огромной скорострельностью ШВАК, которая достигала 800 выстрелов в минуту, а снижение стоимости происходило за счет налаживания массового производства и адаптирования промышленности. Стоит отметить, что по скорострельности ШВАК не имела равных среди серийно производившихся авиационных пушек других государств. Правда, синхронные версии, которые ставились на отличные советские истребители Ла-5 и Ла-7, в зависимости от режима работы двигателя имели меньшую скорострельность – 550-750 выстрелов в минуту.
Сравнение патрона 20х99R с другими боеприпасами
В любом случае можно говорить о том, что авиапушка Шпитального-Владимирова стала одним из тех знаковых образцов вооружения Красной Армии, которые смогли обеспечить нашей стране победу в Великой Отечественной войне. По словам летчиков-истребителей тех лет, мощи даже сравнительно слабых 20-мм снарядов пушки ШВАК было достаточно для борьбы с любой авиационной техникой Люфтваффе. Конечно, если бы у Германии массово появились тяжелые бомбардировщики или советской авиации пришлось столкнуться в небе с армадами американских «летающих крепостей», нашим истребителям пришлось бы нелегко, однако в действительности ничего этого не произошло.
Важно помнит и о том, что в Советском Союзе альтернативы ШВАК долгое время просто не существовало. Разработка перспективной авиационной пушки Б-20 конструкции Михаила Евгеньевича Березина, также созданной им на базе крупнокалиберного пулемета и основанной на том же принципе работы, что и ШВАК, из-за болезни конструктора серьезно затянулась. По этой причине авиационная пушка ШВАК, несмотря на ее «слабость», оставалась основным вооружением истребителей Великой Отечественной войны.
Немалую роль играла и выучка советских летчиков, которая росла во время войны и позволяла эффективно использовать имеющееся в их распоряжении вооружение. Не секрет, что личный состав ВВС РККА, который встретил войну 22 июня 1941 года, имел крайне низкую квалификацию и практически полное отсутствие опыта боевого применения своих самолетов. Исключение составляли только командные кадры, которые успели пройти Испанию, Халхин-Гол, зимнюю войну с Финляндией, но таких летчиков было мало. Да и они, в основном, передавали накопленный опыт в соответствии с учебным «Курсом боевого применения истребительной авиации». Подтверждением этому был расход боеприпасов по воздушным целям, который изменялся на протяжении всей войны от первых ее месяцев к последним. Если на начальном этапе войны советские летчики часто открывали огонь по противнику с дистанции 300-400 метров, то уже в 1942 году, набравшись опыта, – с расстояния 100-150 метров, а иногда и с 50 метров. Это вело к увеличению точности стрельбы и сокращению расхода боеприпасов. Применительно к авиационной пушке ШВАК это повышало эффективность ее снарядов. Когда самолет противника превращался в дуршлаг, меньшая разрывная сила снарядов советской пушки не имела уже существенного значения.
Крыло немецкого истребителя Bf.109 после попаданий 20-мм снарядов ШВАК
За предвоенный период и годы Второй мировой войны советская промышленность выпустила более 100 тысяч авиационных пушек ШВАК, что делает ее одной из самых массовых артиллерийских систем в истории авиации. Производство ШВАК было прекращено только в 1946 году. На смену ей пришла более совершенная авиационная пушка Б-20, которая, обладая схожими боевыми характеристиками, была более надежной и легкой.
Тактико-технические характеристики ШВАК:
Длина/масса:
Крыльевой вариант – 1679 мм/40 кг.
Турельный вариант – 1726 мм/42 кг.
Мотор-пушка – 2122 мм/44,5 кг.
Длина хода подвижных частей – 185 мм.
Темп стрельбы – 700-800 выстр/мин.
Начальная скорость снаряда – 815 м/с.
Патрон – 20х99 mm R.
Источники информации:
http://www.airwar.ru/weapon/guns/shvak.html
http://nvo.ng.ru/armament/2018-08-10/13_1008_weapons.html
http://www.airbase.ru/alpha/rus/sh/shvak/20/shvak.html
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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