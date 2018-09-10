Новости

Порошенко: Мы перехватываем данные с российских военных спутников

41
Украинские политики не перестают удивлять своими заявлениями. Накануне президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что украинские специалисты достигли настолько выдающихся успехов в области коммуникаций и спутниковых технологий, что научились перехватывать данные с иностранных космических аппаратов. Порошенко объявил, что накануне дня независимости Украины был якобы осуществлён «перехват данных российских военных спутников».

Из заявления украинского президента, которое тот сделал в ходе общения с молодёжью города Винница:
Накануне дня независимости нам традиционно пытались испортить праздник. Рота на участке населённого пункта Желобок в полосе наступления в 1,5 километра, сконцентрировав артиллерию, системы залпового огня, миномёты, пыталась прорвать фронт. Но перехват спутниковых снимков позволил нам подтянуть свои резервы и встретить врага.





По словам главы украинского государства, на данный момент «создана очень сильная школа» в области коммуникаций и спутниковых технологий.
С помощью какого именно оборудования был осуществлён «перехват спутниковых снимков», Порошенко не сообщил. Как не сообщил и того, что беспилотники ВСУ совместно с американскими дронами-разведчиками осуществляют постоянный мониторинг ситуации на Донбассе, где украинские войска не прекращают обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

41 комментарий
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 05:51
    +15
    Вот чем отличается укроина от всего мира -на любую тему знают не что ответить, а что и как соврать! !! fool belay
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 05:58
      +1
      У убытков есть Глобус Украины...Этим все сказано..Какие спутники!?Им все возможно.
    2. Быков. Онлайн
      Быков. Сегодня, 07:01
      +5
      С помощью какого именно оборудования был осуществлён «перехват спутниковых снимков», Порошенко не сообщил.

      В ФБ и Твитере. Все нормальные спецслужбы там всё перехватывают.
    3. vkl.47 Онлайн
      vkl.47 Сегодня, 07:23
      +1
      Это он своими рогами что ли как антенной сигнал то перехватывает?!тормозухи оп...и понеслась "мы веселые медузы.мы похожи на арбузы"
    4. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 09:43
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Вот чем отличается укроина от всего мира -на любую тему знают не что ответить, а что и как соврать! !! fool belay

      И чем ближе там выборы главы колониальной администрации (вроде, как президента), тем подобного будет больше.
  2. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 05:51
    +3
    У них спутниковые технологии, у нас космические технологии. Забавно. smile
    1. Reptiloid Офлайн
      Reptiloid Сегодня, 05:56
      +4
      Цитата: Rusland
      У них спутниковые технологии, у нас космические технологии. Забавно. smile

      Да знаем мы , что это за древние и сказочные технологии-----СВЕТ мой, зеркальце скажи, да всю правду доложи.Гадания да фейки!
      1. Ros 56 Онлайн
        Ros 56 Сегодня, 09:18
        0
        .Гадания да фейки!

        Если серьезно, то не только, полосатые подкидывают информацию, у них это поставлено неплохо. Так что Потрошенко иногда наверное и правду говорит, но с чужой подачи.
    2. Быков. Онлайн
      Быков. Сегодня, 07:02
      +3
      Цитата: Rusland
      У них спутниковые технологии, у нас космические технологии. Забавно. smile

      Спутниковые -это от слова спутывать?
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 05:52
    +2
    Парошенко лично наш спутник на орбите вчера пытал lol -угрожал открутить от него панели солнечных батарей crying lol !!!
  4. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:00
    +5
    рота ... пыталась прорвать фронт
    Это какой же фронт у ВСУ, что его можно прорвать ротой?
    Но перехват спутниковых снимков...
    Лишнее подтверждение того, что систематическое пьянство до добра не доводит. Наверное в пьяном угаре лично, путем телепатии, перехватывает информацию со спутников.
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 08:29
      0
      Гена , привет ! hi Параллельная реальность всё больше поглощает Петруччо , уже не удивляют такие заявления , а вызывают профессиональный интерес у наркологов и психиатров .
  5. RUS96 Офлайн
    RUS96 Сегодня, 06:02
    0
    Чем? Кастрюлями на голове? laughing
  6. синоби Офлайн
    синоби Сегодня, 06:07
    +1
    Видать Пэдро так и ненаучился правильно из запоя выходить.
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 06:12
      0
      Цитата: синоби
      Видать Пэдро так и ненаучился правильно из запоя выходить.

      Явно белка laughing А может ему приснилось че ...
  7. svp67 Онлайн
    svp67 Сегодня, 06:15
    +3
    А что удивительного то в их перехвате. У них на территории осталось очень многое из того, что строил СССР и менно для управления и слежения за космическими объектами. Достаточно вспомнить 2014 год, когда с подобной станции, где то под Львовом была попытка оказать воздействие на наш спутник. Так что перехватить они могут, но вот дешифровать????? А здесь много вопросов. Если, что то с гражданских спутников они и могут прочитать, то очень сомневаюсь, что они это могут сделать с военными спутниками.
    1. himRa Онлайн
      himRa Сегодня, 06:22
      +8
      Цитата: svp67
      Так что перехватить они могут, но вот дешифровать????? А здесь много вопросов.

      Коллега hi даже не будучи специалистом могу дагадываться что например оптический канал связи(луч) перехватить не возможно поэтому скепсис форумчан поддерживаю-брехло Петруччо! wassat
    2. Ушлый_башкорт Офлайн
      Ушлый_башкорт Сегодня, 07:28
      +2
      Они все то оборудование, которое им от Союза осталось, уже давно на металл попилили или продали заклятым партнерам. Осталось только то, что уже никому не нужно ни в каком виде.
  8. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 06:15
    +3
    После третьей бутылки можно не только данные перехватывать, но и самим спутником управлять.
  9. Васян1971 Онлайн
    Васян1971 Сегодня, 06:17
    +2
    Так вот чей аппарат "с большими ушами" нагло и недвусмысленно домагивался французского спутника! Евроинтегрироваться хотел! Как буд-то там, за бугром сильно разбираются: украинец, белорус, казах. Все - русские.
  10. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 06:19
    +1
    При поддержки минометов, систем залпового огня, ствольной артиллерии, а также спутниковой группировки ВКС РФ, сепаратисты надеялись прорвать фронт ВСУ силами роты. Для маскировки места главного удара рассчитывалось начать наступление на других участках фронта силами взводов и отделений сепарской пехоты при поддержке КР Калибр и тактического ядерного оружия.
  11. Ferdinant Офлайн
    Ferdinant Сегодня, 06:25
    -1
    Да,а в российской части МКС они силой мысли отверстие в обшивке просверлили.Вот это да!
  12. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 06:34
    +1
    Порошенко заявил о том, что украинские специалисты достигли настолько выдающихся успехов в области коммуникаций и спутниковых технологий, что научились перехватывать данные с иностранных космических аппаратов.
    ....Тут без пришельцев с Нибиру не обошлось... laughing
  13. raw174 Онлайн
    raw174 Сегодня, 06:34
    0
    научились перехватывать данные с иностранных космических аппаратов

    ... и посылать их прямо в мозг всем украинцам!
  14. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 06:57
    +1
    Даже
    в ходе общения с молодёжью

    идёт посыл, - не надо пытаться сделать, надо "перехватить" (умыкнуть, выклянчить).
    Да,
    на данный момент «создана очень сильная школа»

    Начинают с "перехвата" курицы у соседа, дровишек у соседки, ну и далее "через тернии к звёздам", тьфу! Через стену Яйценюха в космическое пространство, - везде можно "перехватить"...
  15. brasist Офлайн
    brasist Сегодня, 06:57
    0
    По всей видимости после отмечания своего свадебного юбилея у него(п) совсем "белочка" перехватила власть над мозгом.
  16. мордвин 3 Офлайн
    мордвин 3 Сегодня, 07:06
    +1
    В Яндекс-картах скоммуниздили пару снимков, и бахвалятся.
  17. konstantin68 Онлайн
    konstantin68 Сегодня, 07:07
    +2
    Не соврал Парашенко. Перехватывают сигналы-"пик-пик-пик".
    1. brasist Офлайн
      brasist Сегодня, 07:13
      +2
      С такими звуками инопланетяне занимаются любовью)))
  18. Комментарий был удален.
  19. ваняватный Офлайн
    ваняватный Сегодня, 07:15
    0
    и что же означает таинственное: бип бип laughing
  20. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров Сегодня, 07:15
    +1
    Конечно можно с сарказмом отнестись к этому заявлению пЭти. Но! Матрасные ведь трудятся прямо в здании СБУ. Что-то они (матрасные) и перехватывают с наших средств связи, немногим, чем посчитают нужным могут и поделяться со свидомыми. Ну а прослушать они могут только открытую информацию, которая есть от бабушек на лавочке до СМИ. Закрытые каналы, где всё самое интересное , им всё равно не взломать. Вот и вся наука.
  21. лысова Онлайн
    лысова Сегодня, 07:16
    0
    Вот в Африке, с 1961 г. независимые страны уже составляют большинство, но ведут как то скромно, не несут глупостей о перехвате данных со спутников :smile, а эти, бороздят просторы космоса семимильными - диагноз, уже давно перешёл за грань известного медицине.
  22. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 07:24
    +1
    Так вот кто проделал отверстие в космическом корабле!
    А уже через него информация утекала украинским спецслужбам!
  23. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 07:26
    +1
    Красавчик агент Поросенко, предупредил наших, что информация утекает в украинские спецслужбы!
  24. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 07:29
    0
    На самом деле конечно брехня!
    Если спецы действительно подцепились к вражеским спутникам, то об этом молчат в тряпочку и ходят с ехидными улыбками на лицах, а не голосят с высоких требун.
  25. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 07:39
    0
    Градус напитков у Петра увеличивается? На абсент с кокаином уже перешёл, чтобы такую ересь плести?
  26. Корсар0304 Офлайн
    Корсар0304 Сегодня, 07:40
    0
    «создана очень сильная школа»

    Да ладно. Школа? Там и яслей-то нормальных нет...
  27. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 07:59
    0
    " С помощью какого именно оборудования был осуществлен " перехват спутниковых снимков"Порошенко не сообщил, а также не сообщил сколько " принял на грудь". Точ в точ как наш ЕБН: хватит" лишку" и принимает сигналы чертиков.
    НЕОБХОДИМО в Конституцию ВСЕХ стран прописать:" кандидат на должность примьера( президента) должен пройти обследование наркологов".
    Добро если президент" Великой лимури" хватит лишку и давайте кричать:" я великий обезьян. У меня лучше бананы." В худшем случае будет кусаться и банки швырять, а если как Петюня или упаси боже ЕБН? Первый хоть не имеет " ядерного чемодана", а второй или кнопку нажмет, потеряет или пропьет. У нас мужичек постоянно то паспорт закладывал , то ботинки. Сами знаете,что бывает
  28. злой партизан Офлайн
    злой партизан Сегодня, 08:34
    0
    Интересно: а ЧЕМ кахлы снимки с наших военных спутников перехватили?? Неужели шароварами? what
  29. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 09:20
    0
    Сейчас в Турции... В отеле полно бедных Украинских старушек.... Весьма бодреньких на вид... Российских старушек нет... Хотя раньше было довольно много... Вот такое явление наблюдается..
  30. morpogr Онлайн
    morpogr Сегодня, 09:34
    0
    После принятия допинга у Петро свой космос и суперспособности. laughing