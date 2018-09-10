Порошенко: Мы перехватываем данные с российских военных спутников

Накануне дня независимости нам традиционно пытались испортить праздник. Рота на участке населённого пункта Желобок в полосе наступления в 1,5 километра, сконцентрировав артиллерию, системы залпового огня, миномёты, пыталась прорвать фронт. Но перехват спутниковых снимков позволил нам подтянуть свои резервы и встретить врага.

Украинские политики не перестают удивлять своими заявлениями. Накануне президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что украинские специалисты достигли настолько выдающихся успехов в области коммуникаций и спутниковых технологий, что научились перехватывать данные с иностранных космических аппаратов. Порошенко объявил, что накануне дня независимости Украины был якобы осуществлён «перехват данных российских военных спутников».Из заявления украинского президента, которое тот сделал в ходе общения с молодёжью города Винница:По словам главы украинского государства, на данный момент «создана очень сильная школа» в области коммуникаций и спутниковых технологий.С помощью какого именно оборудования был осуществлён «перехват спутниковых снимков», Порошенко не сообщил. Как не сообщил и того, что беспилотники ВСУ совместно с американскими дронами-разведчиками осуществляют постоянный мониторинг ситуации на Донбассе, где украинские войска не прекращают обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик.