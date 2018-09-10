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СМИ США: У России появится свой "Суэцкий канал"

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В американском издании The Washington Post появилась статья о том, что Россия может получить огромное преимущество от процессов, связанных с глобальным потеплением. В частности, речь идёт об уменьшении толщины льдов в районе Северного морского пути.

СМИ США: У России появится свой "Суэцкий канал"


Авторы материала в американской газете (Уильям Буф и Ами Феррис-Ротман) используют выражение «Северный Суэцкий канал», имея в виду способность СМП к резкому повышению трафика грузов.


Отмечается, что если на сегодняшний день основной трафик в северных широтах возможен лишь в летние месяцы, то в связи с «глобальным потеплением» движение судов (даже без ледокольной проводки) может стать реальностью и в другое время года.

В материале отмечается, что с использованием Северного морского пути станет существенно дешевле (даже из расчёта времени доставки) осуществлять транспортировку грузов по морю между Европой и Азией.

Из статьи:
Это может стать благом для России.


Судя по всему, сам факт того, что Россия может в экономическом плане выиграть на глобальном потеплении (хотя не все учёные уверены в том, что тенденция на потепление не претерпит изменений), на Западе уже сейчас вызывает неоднозначную реакцию. В свете последних событий обязательно обнаружит себя сила, которая попытается помешать России активно эксплуатировать СМП. А потому можно констатировать, что увеличение военного присутствия РФ в Арктике выглядит оправданным.
Использованы фотографии:
http://www.rosatomflot.ru
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37 комментариев
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  1. himRa Офлайн
    himRa Сегодня, 06:48
    +2
    В свете последних событий обязательно обнаружит себя сила, которая попытается помешать России активно эксплуатировать СМП. А потому можно констатировать, что увеличение военного присутствия РФ в Арктике выглядит оправданным.

    Главное все таки мне кажется это ресурсы Арктики а не ,,мифическое,,потепление климата...запасы имеют свойство заканчиваться а человечество сильнее и сильнее зависит от углеводородов(которые невосстанавливаются-яркий пример уголь) и замены еще не придумано!
    1. shans2 Офлайн
      shans2 Сегодня, 06:53
      +8
      углеводороды в химической промышленности ничто не заменит, уже сейчас использование нефти не в качестве топлива, а для синтеза тканей, пластиков и прочего до 35 % от общей добычи нефти составляет. Потому вопли про электрические авто и ненужность нефти в случае отказа от бензина и ДТ , доставляют.
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 07:10
        +6
        Цитата: shans2

        Главное все таки мне кажется это ресурсы Арктики

        Главное кому они принадлежат. Той группе лиц которым принадлежат эти ресурсы похеру чаяния народа.
        1. gla172 Офлайн
          gla172 Сегодня, 08:12
          0
          ........Памперсники вопят на весь мир, визжат, не пускают детей в школы, чиновников на службу… катастрофа. Насчитали сотни миллионов убытков. Обалдуи! Это просто выпал снег. Это то, что у нас по полгода и почти каждый день. Тысячи авиарейсов отменены! Толпы жирных памперсников ночуют вповалку по Америке. Машины бьются, самолеты сползают с обледенелых взлетных полос…
          Катастрофа. То, что для нас нормально, для них — конец света. Они привыкли жить в райских условиях, на курорте и поплевывать сверху на нас, живущих в суровой зоне......... Теперь все будет меняться. Пошла смена климатических поясов. Теперь у нас будет теплеть с каждым годом........
          ......... А памперсников Америки и всю эту «объединенную» Европию будет трясти, знобить, засыпать снегом, заливать наводнениями… Так будет. И это справедливо! Главное, чтобы наши президенты не вздумали слать сотни самолетов в Штаты и Европу с гуманитарной помощью и госпиталями. Наши обалдуи-холопы, чтобы выслужиться, готовы на все… В таиландских, шриланкийских, индонезийских папуасов уже вгрохали десятки миллиардов наших русских рублей, отнятых у нас. Угождают Америке…
          ..... А мертвых не вернешь. И бедным не поможешь. Жиреть на «гумпомощи» будут только наши посредники и местные жирные набобы. Жиреть будет Америка, оккупируя под гуманной вывеской всю «зону бедствия»… Обалдуи.......
    2. Керенский Офлайн
      Керенский Сегодня, 07:18
      +1
      Главное все таки мне кажется это ресурсы Арктики а не ,,мифическое,,потепление климата...запасы имеют свойство заканчиваться а человечество сильнее и сильнее зависит от углеводородов(которые не восстанавливаются-яркий пример уголь) и замены еще не придумано!

      Полноте! Ресурсов полно. Неужели Вы верите, что есть нерентабельная разведка, но нет нерентабельной добычи?
      Попробуйте предложить румынам покачать нефть полярной ночью на арктической буровой. Да пошлют они Вас в Плоешти.
      Когда я учился в школе, нам тоже талдычили, что "на планете кончается нефть и скоро нам всем...." (с) Всё кончается... Аж ОПЕК добычу снижает, ибо завалили всех "невосполнимыми углеводородами".
      Не, в Арктике что-то интересное нашли, раз даже Китай ледокольным флотом озаботился. И, кстати, модель китайского ледокола (тут была статья с фото) очень интересно выглядит. Я бы сказал, - специфически...
      1. himRa Офлайн
        himRa Сегодня, 07:53
        -1
        Полноте! Ресурсов полно.

        Замечание:хорошим тоном при диалоге считается вставка имени цитируемого...но Вы как я полагаю просто отрицаете но не представляете аргументов,аргумент что румыны не будут морозить сопли не принимается!за деньги будут!
        Когда я учился в школе, нам тоже талдычили, что "на планете кончается нефть

        Когда вы были сопливым юнцом тогда был другой уровень геологии и методы разведки ископаемых...
        Не, в Арктике что-то интересное нашли, раз даже Китай ледокольным флотом озаботился.

        Вы можете верить во что угодно!например что в баке вашей машины никогда не заканчивается топливо но!!!!
        действительнось будет иной!реальность пошлет :
        Да пошлют они Вас в Плоешти

        И напоследок: есть понятие восполнимых и невосполнимых ресурсов,например биоресурсы восполнимый если говорить по -другому они восстанавливаются а вот углеводороды невосполнымый ресурс!приведу пример:когда то Англия была лидером добычи угля,теперь угля в Англии нет!!!
        1. Genry Офлайн
          Genry Сегодня, 08:24
          0
          Цитата: himRa
          а вот углеводороды невосполнымый ресурс!

          Как-то вы слишком однобоко утверждаете. Вам не не мешало-бы поинтересоваться о минеральной и биологической теориях возникновения нефти и природных залежей газов.
          Если каменный уголь является накоплением биологического материала, то нефте-газовые ресурсы образуются не только на этой основе. Это доказывается тем, что их обнаруживают в тех местах, где никаких биологических отложений не было и не могло быть.
          1. himRa Офлайн
            himRa Сегодня, 08:46
            0
            Цитата: Genry
            Как-то вы слишком однобоко утверждаете. Вам не не мешало-бы поинтересоваться о минеральной и биологической теориях возникновения нефти и природных залежей газов.

            Знаком...но доказательств на данный момент нет...
            Теорий возникновения много,но фактом(даже не продолжительное время открытия нефти) является истощение и заканчивание нефти в добываемых(качаемых) скважинах
            Немного интересного про нефть,которое имеет тюрские корни и в оригинале звучало как нафта... hi
      2. raw174 Офлайн
        raw174 Сегодня, 07:58
        +1
        Цитата: Керенский
        Не, в Арктике что-то интересное нашли

        Ага... Базу пришельцев, или священный Грааль, или сад с молодильными яблоками... Конечно углеводороды! США войны большие устраивают, огромные бюджеты тратят и всё ради нефти и газа, Россия в САР тоже миллиарды вбухивает ради добычи. Всё просто, не нужно конспирологии...
      3. красноярск Офлайн
        красноярск Сегодня, 08:58
        0
        Цитата: Керенский

        Полноте! Ресурсов полно. Неужели Вы верите, что есть нерентабельная разведка, но нет нерентабельной добычи?

        Мужики, а чёй-то вы так лихо взялись обсуждать тему СМП? Можно подумать, что с введением на полную мощность СМП, ваша жизнь улучшится. Даже не надейтесь.
        Скоро введут в строй "Сила Сибири", потом "Турецкий поток", потом "СП-2" как изменится ваша жизнь? А никак! Торгуют энергоресурсами которые, якобы, принадлежат народу, а что народ получает от этой торговли? Правильно, - повышение пенсионного возраста!
    3. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 08:01
      0
      Неужто теперь у нас рыба подешевеет? winked
      1. De Laert Офлайн
        De Laert Сегодня, 08:17
        +1
        Думаю только подорожает. Затраты растут - цены поднимаются, затраты падают - цены поднимаются.... должно же быть хоть что-то стабильное в этом мире :)
    4. Бар1 Офлайн
      Бар1 Сегодня, 08:20
      0
      арктика это не канал,канал это Каспий-Чёрное море,вот это канал.
  2. РядовойСА Офлайн
    РядовойСА Сегодня, 06:49
    0
    Оказывается, какая она коварная, Россия то. Везде пытается выгоду найти. Так то больше вообще не кто не делает, особенно сша.
    1. Azim77 Онлайн
      Azim77 Сегодня, 09:25
      0
      Цитата: РядовойСА
      вообще никто не делает, особенно сша.


      США - это дымящий вулкан. Который гасят тем, что у других плохо, только у них свобода, демократия и процветание. Отсюда оболвание через СМИ, развитый шоу-бизнес, потакание человеческим грехам и слабостям. И как только окажется, что в других странах люди живут лучше и свободнее, особенно у вероятного противника, так этот вулкан и рванет. В свое время для них угрозой была страна, в которой "так вольно дышит человек". Поэтому они пытались ее заклеймить, обгадить в глазах своих граждан. И с одной стороны железный занавес в этой стране для них был подмогой. Но потом, развал того самого "ужасного" строя, велком в век открытой информации, свободной рыночной торговли и тут выясняется, что в США успехи, да и все остальное показушное на самом деле. Вот и забеспокоились, отсюда и санкции, угрозы и вновь попытки придумать страшилки и вернуть в то самое время, когда Рейган мог рассказывать анекдоты про таких злых русских.
  3. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 06:50
    0
    "В свете последних событий обязательно обнаружит себя сила, которая попытается помешать России активно эксплуатировать СМП" ....Избирательный "ГринПис" на старте! smile
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 07:00
      0
      Никто не даст гринписовцам разрешения на проход к СМП. А за его пределами их вопли никому не интересны.
  4. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 06:58
    0
    Ничего себе канал !!!
  5. Быков. Онлайн
    Быков. Сегодня, 06:58
    +2
    Судя по всему, сам факт того, что Россия может в экономическом плане выиграть на глобальном потеплении (хотя не все учёные уверены в том, что тенденция на потепление не претерпит изменений), на Западе уже сейчас вызывает неоднозначную реакцию.

    Ща объявят о санкциях для виновных в потеплении?
    1. Barzha Онлайн
      Barzha Сегодня, 09:25
      0
      Ща объявят о санкциях для виновных в потеплении?

      А что, вполне реально! Объявят Россию виновной в глобальном потеплении (Арктику кто активнее всего осваивает?) и введут санкции. С них станется! Только вот самая заинтересованная сторона в открытии СМП, это Китайцы. Они уже подсчитали, что экономия на транспорте для них до 40%. И грузопоток в Европу оттуда просто аховый! А китайцам пофиг на американские санкции! Их позиция такая - США санкции вводят, пусть сами и соблюдают, а нас это не касается.
  6. konstantin68 Онлайн
    konstantin68 Сегодня, 07:05
    +2
    Осталось только восстановить судоходство по СМП в масштабах СССР.
  7. ghby Офлайн
    ghby Сегодня, 07:06
    0
    В свете последних событий обязательно обнаружит себя сила, которая попытается помешать России активно эксплуатировать СМП. А потому можно констатировать, что увеличение военного присутствия РФ в Арктике выглядит оправданным.
    проще Суэцк заткнуть, чем СМП.
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 07:13
      +1
      Цитата: ghby
      проще Суэцк заткнуть, чем СМП.

      А Суэцк - это у нас будет Суэц после присоединения, например, к Краснодарскому краю)))
  8. loginovich Офлайн
    loginovich Сегодня, 07:13
    0
    Судя по всему, сам факт того, что Россия может в экономическом плане выиграть на глобальном потеплении (хотя не все учёные уверены в том, что тенденция на потепление не претерпит изменений) не знаю ,что Россия выиграет , а что счастливые россияне получат продолжение пенсионной реформы 68/63 в этом уверен.
  9. AID.S Офлайн
    AID.S Сегодня, 07:32
    +2
    Россия может получить огромное преимущество от процессов, связанных с глобальным потеплением.

    "Жаль только - жить в эту пору прекрасную...."
  10. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 07:35
    +1
    Не стоит ждать, когда глобальное потепление растопит арктические льды. Зарабатывать на проводке судов надо уже сегодня. И об этом не раз говорилось - что надо усиливать ледокольный флот, выстраивать вдоль Севморпути инфраструктуру для проводки и обслуживания караванов. А что касается интереса к Арктике других стран, то он исключительно в желании поживиться арктическими ресурсами.
    1. himRa Офлайн
      himRa Сегодня, 08:02
      +1
      Цитата: bessmertniy
      Зарабатывать на проводке судов надо уже сегодня. И об этом не раз говорилось - что надо усиливать ледокольный флот,

      Может хорошие железные дороги провести!!?И сократить время простоя судов в портах?
      Уверен что для перемещения грузов с СМП могут конкурировать ЖД да нашим гражданам будет лучше,а вот как кладовая ....Арктике альтернативы нет! hi
  11. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 07:39
    -2
    одно из немногих более менее чистых мест на планете осталось!надо туда массово техногенно забраться и загадить китайцев только пусти туда и так россия в свалках
    1. Examenatornick Онлайн
      Examenatornick Сегодня, 08:54
      0
      вас походу кто-то обидел раз вы так постоянно нервно на всё реагируете.Реально вам нужно к психологу.
      1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:06
        0
        опять вы?вам надо просто ширнуться а не приставать к прохожим или пойти к наркологу.ломку снимет laughing аватар соответствующий фрейд был прав)
    2. Корсар0304 Офлайн
      Корсар0304 Сегодня, 09:13
      0
      Мы не заберемся - китайцы и т.д. заберутся и так же загадят. И никому продвижение в Арктику не остановить.
      1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:25
        0
        нет у нас технологий экологично ее развивать а в свете санкций на западе их не получить!танкеры будут ходить мимо камчатки а там главные наши рыбные запасы а кто даст гарантию безаварийности?
  12. Я русский Офлайн
    Я русский Сегодня, 08:17
    0
    ещё один повод (возможно), для будущих рукамиводителей, не заниматься развитием экономики России.
    При царях гнали на продажу - меха, воск, зерно. При ЕБНе=Путине нефть и газ. В ближайшем будущем - барыжить правом доступа к севморпути. Клепай кораблики "прокачивай " армию и будет будущему кремлёвскому рукамиводителю счастье.
  13. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 08:32
    0
    Если The Washington Post об этом говорит значит Правильной догой идем Товарищи laughing
  14. Хикаро Офлайн
    Хикаро Сегодня, 08:41
    +2
    Товарищ Рахим не совсем прав! Уголь в Англии есть! И в достаточном количестве! Добыча угля там не рентабельна ну и плюс по экологии высокие требования ! Добыча угля была закрыта при железной леди Тетчер! Были забастовки , столкновения с полицией, с профсоюзами, но Леди не уступила и в течении 5 лет все шахты были закрыты! Что касается сокращения запасов то тут вы правы! Это уже просчитано и запасы и на сколько хватит! Есть о чем задуматься власти! А не только углеводородами торговать!
    1. himRa Офлайн
      himRa Сегодня, 09:12
      0
      Цитата: Хикаро
      Товарищ Рахим не совсем прав!

      Соглашусь,погорячился.. winked но в главном мы не спорим drinks
      На данный момент Арктика ценна не СМП а ресурсами-биоресурсы,углеводороды и пр.
      Еще раз выскажусь: с СМП могут конкурировать наши скоросные,многопутные ЖД!!! и автодороги с дальнего востока на европейскую часть нашей Родины
      И ....это лучшее вложения денег чем торговля углеводородами!
  15. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 08:53
    +2
    Датская компания Maersk, мировой лидер на рынке контейнерных перевозок, в ближайшее время организует тестовый рейс контейнеровоза по Северному морскому пути, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление представителя компании.

    Задачей рейса будет проверка возможности использовать путь, проходящий в водах российской Арктики в качестве альтернативы торговому пути из Азии в Европу, проходящему через Суэцкий канал. «Пробный проход позволит нам изучить возможность контейнерных перевозок по Северному морскому пути и собрать необходимые данные», — заявили в компании. Грузом судна станет замороженная рыба, отдельные грузы общего назначения и прочая замороженная продукция.