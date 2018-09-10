СМИ США: У России появится свой "Суэцкий канал"
В американском издании The Washington Post появилась статья о том, что Россия может получить огромное преимущество от процессов, связанных с глобальным потеплением. В частности, речь идёт об уменьшении толщины льдов в районе Северного морского пути.
Авторы материала в американской газете (Уильям Буф и Ами Феррис-Ротман) используют выражение «Северный Суэцкий канал», имея в виду способность СМП к резкому повышению трафика грузов.
Отмечается, что если на сегодняшний день основной трафик в северных широтах возможен лишь в летние месяцы, то в связи с «глобальным потеплением» движение судов (даже без ледокольной проводки) может стать реальностью и в другое время года.
В материале отмечается, что с использованием Северного морского пути станет существенно дешевле (даже из расчёта времени доставки) осуществлять транспортировку грузов по морю между Европой и Азией.
Из статьи:
Судя по всему, сам факт того, что Россия может в экономическом плане выиграть на глобальном потеплении (хотя не все учёные уверены в том, что тенденция на потепление не претерпит изменений), на Западе уже сейчас вызывает неоднозначную реакцию. В свете последних событий обязательно обнаружит себя сила, которая попытается помешать России активно эксплуатировать СМП. А потому можно констатировать, что увеличение военного присутствия РФ в Арктике выглядит оправданным.
Авторы материала в американской газете (Уильям Буф и Ами Феррис-Ротман) используют выражение «Северный Суэцкий канал», имея в виду способность СМП к резкому повышению трафика грузов.
Отмечается, что если на сегодняшний день основной трафик в северных широтах возможен лишь в летние месяцы, то в связи с «глобальным потеплением» движение судов (даже без ледокольной проводки) может стать реальностью и в другое время года.
В материале отмечается, что с использованием Северного морского пути станет существенно дешевле (даже из расчёта времени доставки) осуществлять транспортировку грузов по морю между Европой и Азией.
Из статьи:
Это может стать благом для России.
Судя по всему, сам факт того, что Россия может в экономическом плане выиграть на глобальном потеплении (хотя не все учёные уверены в том, что тенденция на потепление не претерпит изменений), на Западе уже сейчас вызывает неоднозначную реакцию. В свете последних событий обязательно обнаружит себя сила, которая попытается помешать России активно эксплуатировать СМП. А потому можно констатировать, что увеличение военного присутствия РФ в Арктике выглядит оправданным.
- Использованы фотографии:
- http://www.rosatomflot.ru
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