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Разведка США: Асад санкционировал применение химоружия в Идлибе

29
Американская разведка фактически подготовила почву для нанесения ударов по Сирии. При этом в Штатах СМИ уже начали процесс формирования «правильного» общественного мнения. В издании The Wall Street Journal, ссылающемся на источники в администрации президента США, заявлено, что разведка якобы получила «секретные данные из Сирии».

Озвучено, что в полученных материалах содержатся данные о том, что президент Сирии Башар Асад якобы санкционировал применение химического оружия в провинции Идлиб.




Из материала:
Асад разрешил правительственным войскам применить хлор в Идлибе.


Напомним, что ранее в Минобороны РФ неоднократно отмечали, что боевики в Идлибе уже получили от «доброжелателей» баллоны с хлором для осуществления очередной провокации с применением отравляющих веществ. Для провокации подготовлен очередной отряд «Белых касок», которые предварительно были эвакуированы с юга Сирии в США, Канаду и некоторые европейские страны. Видимо, именно там представители «Белых касок» прошли дополнительную подготовку, получив соответствующие директивы по поводу того, какой сценарий необходимо разыграть в Идлибе.

Между тем, в течение нескольких дней сирийская авиация и самолёты ВКС РФ наносят удары по объектам террористов в Идлибе и Хаме. В результате точечных ударов уничтожены несколько складов с боеприпасами боевиков, завод по производству вооружений, несколько десятков единиц военной техники.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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29 комментариев
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  1. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 07:32
    +7
    Понеслась..
    1. kapitan92 Офлайн
      kapitan92 Сегодня, 07:46
      +8
      Цитата: Krasnodar
      Понеслась..


      По второму кругу!
      1. Васян1971 Онлайн
        Васян1971 Сегодня, 07:56
        +3
        Цитата: kapitan92
        Цитата: Krasnodar
        Понеслась..

        По второму кругу!

        Если бы по второму... recourse
        1. СРЦ П-15 Офлайн
          СРЦ П-15 Сегодня, 08:01
          +2
          Разведка США: Асад санкционировал применение химоружия в Идлибе

          Похоже разведка США свои разведданные из дурдома получает! Хотя... США и есть большой дурдом. yes
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 08:19
            +1
            Саша , привет ! hi
            Цитата: СРЦ П-15
            Похоже разведка США свои разведданные из дурдома получает

            Какие разведданные , о чём ты ? Очередное голословное обвинение для постановочной химататаки в исполнении псевдобелых недокасок с последующим нанесением ударов по САА . Матрасные выкормыши в Идлибе люлей получают - хозяин старается их спасти , всё как всегда .
            Цитата: СРЦ П-15
            США и есть большой дурдом

            Ну , тут и добавить нечего . yes
            1. Например Офлайн
              Например Сегодня, 08:29
              +2
              Наши ведь топор пойманный уже разобрали и изучили. Сейчас некоторые топоры в результате работы РЭБ вернутся на носитель laughing
              1. bouncyhunter Офлайн
                bouncyhunter Сегодня, 08:31
                0
                Цитата: Например
                Сейчас некоторые топоры в результате работы РЭБ, вернутся на носитель

                good Это был бы крайне неприятный , а оттого и эффективный (и эффектный) удар ниже ватерлинии ! lol
            2. Ванёк Офлайн
              Ванёк Сегодня, 08:51
              +1
              Цитата: bouncyhunter
              псевдобелых недокасок


              белые каски это как чёрный ящик в самолёте.

              Он далеко не чёрный и уж точно не ящик.

              Павел hi
              1. bouncyhunter Офлайн
                bouncyhunter Сегодня, 08:53
                0
                Иван , приветствую ! hi
                Цитата: Ванёк
                белые каски это как чёрный ящик в самолёте.

                Он далеко не чёрный и уж точно не ящик.

                good Если учесть , что Запад с подачи США давно всё с ног на голову перевернул и называет чёрное "белым" и наоборот - такое сравнение более чем уместно ! drinks
          2. aleks700 Онлайн
            aleks700 Сегодня, 09:30
            +1
            Ни откуда не получает. Просто сидят в офисе и сочиняют.
            1. Barzha Онлайн
              Barzha Сегодня, 09:43
              0
              Просто сидят в офисе и сочиняют.

              Вот именно! Очень сильно всё это напоминает сюжет романа Агаты Кристи "Объявленное убийство". Т.е. все всё, - место, дату, время, - знают и собираются на это посмотреть. А придя не остаются разочарованными - всё происходит так, как было объявлено. Только всё это сильно смахивает на инсценировку с попыткой кое-кого подставить.
        2. Barzha Онлайн
          Barzha Сегодня, 09:36
          -1
          Если бы по второму...

          Это точно!!!
  2. himRa Онлайн
    himRa Сегодня, 07:32
    +3
    Неужели ,,подгорело,, у пинов настолько что готовы нанести ,,упреждающий,, удар!?
  3. Tusv Офлайн
    Tusv Сегодня, 07:34
    +3
    А мы им белый фосфор вменяем
  4. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 07:37
    +13
    Ага, склонившись над картой и собрав своих генералов в кружок, Асад, глотнул из пиалы крови младенца и шопотом приказал применить химическое оружие, но бдительное ушко американского разведчика подслушало это и сразу же передало в американские СМИ.
    1. Васян1971 Онлайн
      Васян1971 Сегодня, 07:59
      +3
      Цитата: Ретвизан 8
      Ага, склонившись над картой и собрав своих генералов в кружок, Асад, глотнул из пиалы крови младенца и шопотом приказал применить химическое оружие

      Ага. Типа, чё-то я давненько никого не травил. Душа не на месте... Да и томагавки прикольно, так летают.
    2. aleks700 Онлайн
      aleks700 Сегодня, 09:31
      0
      Асад, глотнул из пиалы крови младенца
      Зачёт!
  5. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 07:39
    +2
    Нет, он сие решение в инстаграме выложил.
  6. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 07:47
    0
    да сложно будет асаду энд тим зачистить этот анклав! постарались свезли туда на автобусах со всей сирии bully даа сколько не заметай под ковер рано или поздно там места не останется придется по хардкору как в мосуле!может в иране есть какая нибудь ненужная провинция типа кладовочка
  7. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:03
    +2
    Цинизм полосатоухих зашкаливает... Они отказывают своим противникам вообще в здравом смысле. Как будто Асад - принципиальный людоед, и спать не ложится, не отравив кого нибудь хлором... И тут меня осенило. Так ведь действительно! "Светлые эльфы" реально выставляют своих противников "адскими порождениями", и у них не может быть иных мотиваций, кроме как нагадить всем вокруг... У них даже санкции "адские"!
  8. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:18
    +2
    Если американцы во что-то уперлись, то будут это что-то проталкивать до конца. Им даже не важно, что неразумно несколько раз использовать одни и те же шаблоны причем притянутые за уши и не вызывающие доверия. Если надумали нанести удар, то нанесут. Другое дело по каким целям? Принцип права (уголовного, международного и др.) давно не действует. Это подтверждают и англичане.
  9. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 08:19
    +1
    Ну что же...
    Асад, стало быть, приказ уже отдал (Аннушка уже купила масло), стало быть бармалеи уже подготовили "съемочную площадку".
    Паскудно то, что на этот раз практически гарантированы жертвы среди детей...
    Без реальных детских трупиков, увы, на этот раз не обойдется...
    Это же кровавый Асад! Лично! Приказал!
    Без этого хлора он победить ну никак не сможет!
    1. To be or not to be Онлайн
      To be or not to be Сегодня, 09:03
      0
      "Victor_B (Виктор Петрович) Сегодня, 08:19 НОВЫЙ
      0
      Ну что же...
      Асад, стало быть, приказ уже отдал (Аннушка уже купила масло),!
      КЛАССИКА!.
      "...но .не только купила .но даже разлила .."
      Но . до чего Запад и США стали ничтожны ! Деградация полная !
      " Поверте - Дьявол существует!"
  10. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 08:26
    +1
    Эти "белые каски" сами себе смертный приговор подписывают. Они потом, как живые участники преступления никому нужны не будут.
  11. сталевар Онлайн
    сталевар Сегодня, 08:42
    -1
    Ну а нам надо Асаду предоставить Искандеры, и пусть потом визжат, что и им перепадёт. И чем больше лжи тем больше ракет на их головы. А по другому ни как. Это я так, по мечтал. А так, утрёмся, Путину с Лавровым не в первой, привыкли.
  12. Ванёк Офлайн
    Ванёк Сегодня, 08:46
    +1
    в течение нескольких дней сирийская авиация и самолёты ВКС РФ наносят удары по объектам террористов в Идлибе и Хаме.

    Ребята!!! Вы только в склад с "химией" не попадите...
  13. Феникс_Львов Офлайн
    Феникс_Львов Сегодня, 08:55
    0
    Значит, американцы решили устроить химическую провокацию в Идлибе.
  14. Yrec Онлайн
    Yrec Сегодня, 09:33
    0
    Что ж так голословно. Могли бы уже и приказ за подписью Асада выложить в сеть. Или разучились в фотошопе работать?
  15. aleks700 Онлайн
    aleks700 Сегодня, 09:37
    0
    За применение химоружия Асада обещают стереть в пыль, а он всё же решил его применить. Вот несут бред и сами в его верят. В штатах живут сумасшедшие. И что совсем плохо в ООН их слушают и слушаются.