Разведка США: Асад санкционировал применение химоружия в Идлибе
Американская разведка фактически подготовила почву для нанесения ударов по Сирии. При этом в Штатах СМИ уже начали процесс формирования «правильного» общественного мнения. В издании The Wall Street Journal, ссылающемся на источники в администрации президента США, заявлено, что разведка якобы получила «секретные данные из Сирии».
Озвучено, что в полученных материалах содержатся данные о том, что президент Сирии Башар Асад якобы санкционировал применение химического оружия в провинции Идлиб.
Из материала:
Напомним, что ранее в Минобороны РФ неоднократно отмечали, что боевики в Идлибе уже получили от «доброжелателей» баллоны с хлором для осуществления очередной провокации с применением отравляющих веществ. Для провокации подготовлен очередной отряд «Белых касок», которые предварительно были эвакуированы с юга Сирии в США, Канаду и некоторые европейские страны. Видимо, именно там представители «Белых касок» прошли дополнительную подготовку, получив соответствующие директивы по поводу того, какой сценарий необходимо разыграть в Идлибе.
Между тем, в течение нескольких дней сирийская авиация и самолёты ВКС РФ наносят удары по объектам террористов в Идлибе и Хаме. В результате точечных ударов уничтожены несколько складов с боеприпасами боевиков, завод по производству вооружений, несколько десятков единиц военной техники.
Озвучено, что в полученных материалах содержатся данные о том, что президент Сирии Башар Асад якобы санкционировал применение химического оружия в провинции Идлиб.
Из материала:
Асад разрешил правительственным войскам применить хлор в Идлибе.
Напомним, что ранее в Минобороны РФ неоднократно отмечали, что боевики в Идлибе уже получили от «доброжелателей» баллоны с хлором для осуществления очередной провокации с применением отравляющих веществ. Для провокации подготовлен очередной отряд «Белых касок», которые предварительно были эвакуированы с юга Сирии в США, Канаду и некоторые европейские страны. Видимо, именно там представители «Белых касок» прошли дополнительную подготовку, получив соответствующие директивы по поводу того, какой сценарий необходимо разыграть в Идлибе.
Между тем, в течение нескольких дней сирийская авиация и самолёты ВКС РФ наносят удары по объектам террористов в Идлибе и Хаме. В результате точечных ударов уничтожены несколько складов с боеприпасами боевиков, завод по производству вооружений, несколько десятков единиц военной техники.
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