Террористический хайтек и боевая асимметрия
Использование БЛА боевиками несколько лет назад носило преимущественно разведывательный характер, благо камеры HD-формата позволяли вести наблюдение с безопасных высот. Сейчас такая техника перешла на новый уровень боевого применения – выполнение ударных функций. Механика таких «бомбометаний» достаточно проста — к коптеру крепится стакан, изготовленный обычно из пивной банки, в котором фиксируется боеприпас.
Квадрокоптеры Phantom, переоборудованные боевиками для атак с воздуха.
Инициатором сброса выступает либо поворот видеокамеры, либо запуск копеечного сервопривода. Самыми ходовыми «бомбами» становятся боеприпасы от 40-мм гранатомета, боевые части от ручного противотанкового гранатомета или самопальные взрывные устройства. Даже с одним боеприпасом такие мини-бомбардировщики способны нанести серьезный ущерб. В Ираке дрон Phantom от компании DJI, переоборудованный террористами для сброса гранат с хвостовиком-стабилизатором, одним попаданием уничтожил целый Humvee.
Сброс самодельной бомбы и уничтожение Humvee.
Конечно, такие удачные атаки единичны, но массовое распространение подобной техники ставит под угрозу жизнь любого, над чьей головой нет крыши. Судя по доступным видеосвидетельствам, бомбометание коптеры осуществляют с высоты примерно в 200 метров – это позволяет скрыть шум винтов. Известен эпизод 7 января 2017 года, когда боевики запрещенного в России ИГИЛ сбросили на головы наступающих иракцев за один час более 10 осколочных гранат. Кроме своего смертоносного груза, такие дроны отличаются еще одним вредным свойством – их очень сложно обнаружить по причине крайне малой радиолокационной, тепловой и звуковой заметности. 26 января 2015 года квадрокоптер «потерпел крушение», врезавшись в дерево на южной лужайке Белого дома. До самого своего конца он оставался незамеченным для радиолокационных систем сердца США. В лучшем случае воздушный щит спутает коптер с большой птицей.
Примеры "удачных" бомбометаний с БЛА.
«Панцирь-С», один из самых современных в мире тактических комплексов ПВО, также не всегда способен с помощью локатора или оптико-электронного канала опознать в миниатюрном дроне угрозу. Однако именно эта система дает хоть какую-то защиту от подобных террористических инноваций. Лишенные «Панцирей» территории Сирии и Ирака фактически беззащитны перед модифицированными ударными "Фантомами". В лучшем случае при обнаружении военные ведут по дронам хаотичный огонь из стрелкового оружия с результатом, близким к нулю. По мнению российских экспертов, высота в 300 метров гарантирует дрону-террористу полную неприкосновенность от стрелкового и даже пушечного оружия.
Следующим аппаратом в авиационной иерархии террористов с Ближнего Востока стал беспилотник самолетной схемы. Именно подобные самоделки, изготовленные из фанеры, пенопласта и скотча, атакуют российские базы в Сирии. Так, 6 января 2018 года 13 таких летательных аппаратов совершили налет на расположение войск РФ на территории САР. В итоге часть была посажена на землю с помощью комплексом РЭБ, а остальные уничтожены упоминаемыми «Панцирями», благо заметность для локаторов у таких кустарных самолетов заметно выше, чем у коптеров. Полезная нагрузка крылатых БЛА может достигать 4 кг, а дальность полета — 50 км.
Кустарные бомбы, сбрасываемые террористами с самолетных БЛА.
Интерес представляют бомбы, применяемые в подобных атаках. Корпус у них обычно состоит из двух пластмассовых стаканчиков, склеенных скотчем и оснащенных хвостовым оперением. Головная часть снабжена контактным взрывателем, а внутренности начинены стальными шариками и мощнейшей взрывчаткой ТЭН (пентаэритрита тетранитрат). Нюанс в том, что ТЭН очень проблематично получить в полевых химических лабораториях (скорее, вообще невозможно), и это ставит вопросы о каналах снабжения террористов. ТЭН, по мощности значительно превосходя гексоген, обеспечивает 400-граммовому боеприпасу радиус разлета поражающих элементов в 50 метров. А каждый беспилотник нес на российские базы по 10 таких бомб, закрепленных под крыльями и сбрасываемых одновременно.
Перехваченные БЛА, которые осуществляли атаку на российские базы в Сирии.
Дрон террористов самолетной схемы, который удалось приземлить. Электроника обмотана зеленым скотчем. Фюзеляж собран из досок ящика из-под фруктов (1). Крылья и хвост — из фанеры и пенопласта (2)
Точных данных, каким образом «Панцири» сбили такие БЛА, нет, но можно предположить, что это были ракеты, так как осколочно-фугасные снаряды комплекса далеко не всегда способны поражать малоразмерные воздушные цели. Так, во время испытаний сразу три установки ЗРПК «Панцирь-С» не смогли очередями по 40 выстрелов сбить радиоуправляемую мишень Е95 габаритами 2,9 х 2,35 х 0,25 м и оснащенную пульсирующим воздушно-реактивным двигателем на расстоянии 2 км. Мишень Е95 достаточно близка по габаритам к БЛА террористов и отечественный комплекс ПВО смог поразить её только ракетой.
Реактивная мишень Е95, с которой у "Панциря-С" есть проблемы.
Отдельно стоит сказать, что Е95 активно излучает своим двигателем в тепловом диапазоне, в отличие от легких поршневых моторов террористической техники, и это заметно усложняет пеленгацию цели. В общем, можно только предполагать, насколько затратным может уничтожение такой «эскадрильи» ударных БЛА с помощью ракет «земля-воздух». И это не проблема одной России. Дэвид Перкинс, генерал армии США, выступая на форуме AUSA 2017, рассказал, что одному из союзников США пришлось сбивать небольшой коптер стоимостью 200 долларов ракетой комплекса Patriot за 3 миллиона. Коптер, конечно, сбили, но такой расход ресурсов, по мнению Перкинса, совсем недопустим. «На месте врага я бы подумал: «Да я просто зайду на Ebay и куплю побольше этих дронов за 200-300 баксов, чтобы у них вообще ракеты Patriot закончились в итоге».
Эффективным оружием в руках террористов становятся морально и технически устаревшие минометы, для наведения которых активно применяются достижения IT-индустрии. Так, 25-долларовое приложение «Баллистический калькулятор», установленное на планшет, позволяет наводить миномет или даже самодельную ракетную установку на цель даже без прицельных приспособлений. Для этого достаточно просто приложить планшет, оснащенный акселерометром и соответствующим ПО, к пусковой трубе.
Наведение боевиками миномета с помощью планшета и ПО для баллистических расчетов.
Асимметричные угрозы могут быть реализованы не только на суше, но на морских просторах. Известной стала акция 2000 года в йеменском порту Адена, когда катер со смертниками и 250 килограммами взрывчатки сделал пробоину в американском эсминце «Коул» (Cole) размеров 9х12 м. Тогда погибло 17 моряков, 37 получили ранения различной степени тяжести. Ремонт эсминца обошёлся налогоплательщиком Америки в 250 млн. долларов.
Пробоина в борту эсминца "Коул".
Все это ставит вопросы о непропорциональном уроне, который наносят террористические организации, затрачивая при этом копеечные ресурсы. Не исключаются подобные трюки и со стороны государственных структур. Так, по слова бригадного генерала Ирана Ахмада Вахиди, использование групп скоростных катеров для массированной атаки крупных военных судов потенциального противника (читаем: США и Израиля) лежит в основе оперативной стратегии ВМС этой страны. А учитывая фанатичность части иранских военнослужащих (особенно личного состава «Корпуса стражей исламской революции»), нельзя исключать применение таких «роев» в качестве камикадзе. В Иране порядка 1000 малоразмерных скоростных катеров с двумя подвесными моторами и крупнокалиберными пулеметами, а также установками 107-мм неуправляемых ракет. Но некоторые такие суда-маломерки не имеют вооружения, а несут только мины или 500 килограммов взрывчатки. Что им мешает подорвать себя у борта очередного «Коула»?
Иранские катера, вооруженные 12,7-мм пулеметом и 11-ствольной ПУ с 107-мм НУРами.
В Иране для отработки массированных атак построили в 2015 году полноразмерный макет авианосца серии «Нимиц» длиной 330 м и провели учения «Великий пророк 9», в ходе которой обстреливали цель ракетами с берега, с вертолетов, а затем добили 50 малоразмерными катерами. Такие учения показали, что «москитная тактика» позволяет достаточно успешно взламывать оборону авианосного ордера и добираться по «тела» главного героя нескольким катерам с ракетами и тоннами взрывчатки.
Иранский гидросамолет "Bavar 2".
Не менее опасной асимметричной угрозой становятся иранские гидросамолеты «Bavar-2» («Вера-2»), летающие над поверхностью воды словно экранопланы. Высота полета составляет всего несколько метров, а скорость 185-190 км/ч с максимальной продолжительностью более 2 часов. Их сложно отследить радарами, что позволяет «Bavar-2» приближаться к кораблям на расстояние кинжального удара. На салоне Iran Kish Air Show 2014 был представлен новый гидросамолет «Bavar 4» с диапазоном высот полета 0,5-50 метров, дальностью 350 км и грузоподъёмностью (помимо экипажа) в 130 кг.
Иранский гидросамолет "Bavar 4".
Это позволяет оснащать такие летательные аппараты противокорабельными ракетами «Korsar» («Корсар») массой 100 кг. В связи с этим в Иране отметили, что, «учитывая введение нового поколения летающих лодок, ясно, что иранские военные стратеги пришли к выводу, что летающая лодка – это инструмент, подходящий для асимметричной стратегии сражения, поэтому продвижение и выпуск новых образцов продолжается». Естественным ответом на такое «безобразие» становятся способы противодействия боевой асимметрии со стороны НАТО.
Квадрокоптеры Phantom, переоборудованные боевиками для атак с воздуха.
Инициатором сброса выступает либо поворот видеокамеры, либо запуск копеечного сервопривода. Самыми ходовыми «бомбами» становятся боеприпасы от 40-мм гранатомета, боевые части от ручного противотанкового гранатомета или самопальные взрывные устройства. Даже с одним боеприпасом такие мини-бомбардировщики способны нанести серьезный ущерб. В Ираке дрон Phantom от компании DJI, переоборудованный террористами для сброса гранат с хвостовиком-стабилизатором, одним попаданием уничтожил целый Humvee.
Сброс самодельной бомбы и уничтожение Humvee.
Конечно, такие удачные атаки единичны, но массовое распространение подобной техники ставит под угрозу жизнь любого, над чьей головой нет крыши. Судя по доступным видеосвидетельствам, бомбометание коптеры осуществляют с высоты примерно в 200 метров – это позволяет скрыть шум винтов. Известен эпизод 7 января 2017 года, когда боевики запрещенного в России ИГИЛ сбросили на головы наступающих иракцев за один час более 10 осколочных гранат. Кроме своего смертоносного груза, такие дроны отличаются еще одним вредным свойством – их очень сложно обнаружить по причине крайне малой радиолокационной, тепловой и звуковой заметности. 26 января 2015 года квадрокоптер «потерпел крушение», врезавшись в дерево на южной лужайке Белого дома. До самого своего конца он оставался незамеченным для радиолокационных систем сердца США. В лучшем случае воздушный щит спутает коптер с большой птицей.
Примеры "удачных" бомбометаний с БЛА.
«Панцирь-С», один из самых современных в мире тактических комплексов ПВО, также не всегда способен с помощью локатора или оптико-электронного канала опознать в миниатюрном дроне угрозу. Однако именно эта система дает хоть какую-то защиту от подобных террористических инноваций. Лишенные «Панцирей» территории Сирии и Ирака фактически беззащитны перед модифицированными ударными "Фантомами". В лучшем случае при обнаружении военные ведут по дронам хаотичный огонь из стрелкового оружия с результатом, близким к нулю. По мнению российских экспертов, высота в 300 метров гарантирует дрону-террористу полную неприкосновенность от стрелкового и даже пушечного оружия.
Следующим аппаратом в авиационной иерархии террористов с Ближнего Востока стал беспилотник самолетной схемы. Именно подобные самоделки, изготовленные из фанеры, пенопласта и скотча, атакуют российские базы в Сирии. Так, 6 января 2018 года 13 таких летательных аппаратов совершили налет на расположение войск РФ на территории САР. В итоге часть была посажена на землю с помощью комплексом РЭБ, а остальные уничтожены упоминаемыми «Панцирями», благо заметность для локаторов у таких кустарных самолетов заметно выше, чем у коптеров. Полезная нагрузка крылатых БЛА может достигать 4 кг, а дальность полета — 50 км.
Кустарные бомбы, сбрасываемые террористами с самолетных БЛА.
Интерес представляют бомбы, применяемые в подобных атаках. Корпус у них обычно состоит из двух пластмассовых стаканчиков, склеенных скотчем и оснащенных хвостовым оперением. Головная часть снабжена контактным взрывателем, а внутренности начинены стальными шариками и мощнейшей взрывчаткой ТЭН (пентаэритрита тетранитрат). Нюанс в том, что ТЭН очень проблематично получить в полевых химических лабораториях (скорее, вообще невозможно), и это ставит вопросы о каналах снабжения террористов. ТЭН, по мощности значительно превосходя гексоген, обеспечивает 400-граммовому боеприпасу радиус разлета поражающих элементов в 50 метров. А каждый беспилотник нес на российские базы по 10 таких бомб, закрепленных под крыльями и сбрасываемых одновременно.
Перехваченные БЛА, которые осуществляли атаку на российские базы в Сирии.
Дрон террористов самолетной схемы, который удалось приземлить. Электроника обмотана зеленым скотчем. Фюзеляж собран из досок ящика из-под фруктов (1). Крылья и хвост — из фанеры и пенопласта (2)
Точных данных, каким образом «Панцири» сбили такие БЛА, нет, но можно предположить, что это были ракеты, так как осколочно-фугасные снаряды комплекса далеко не всегда способны поражать малоразмерные воздушные цели. Так, во время испытаний сразу три установки ЗРПК «Панцирь-С» не смогли очередями по 40 выстрелов сбить радиоуправляемую мишень Е95 габаритами 2,9 х 2,35 х 0,25 м и оснащенную пульсирующим воздушно-реактивным двигателем на расстоянии 2 км. Мишень Е95 достаточно близка по габаритам к БЛА террористов и отечественный комплекс ПВО смог поразить её только ракетой.
Реактивная мишень Е95, с которой у "Панциря-С" есть проблемы.
Отдельно стоит сказать, что Е95 активно излучает своим двигателем в тепловом диапазоне, в отличие от легких поршневых моторов террористической техники, и это заметно усложняет пеленгацию цели. В общем, можно только предполагать, насколько затратным может уничтожение такой «эскадрильи» ударных БЛА с помощью ракет «земля-воздух». И это не проблема одной России. Дэвид Перкинс, генерал армии США, выступая на форуме AUSA 2017, рассказал, что одному из союзников США пришлось сбивать небольшой коптер стоимостью 200 долларов ракетой комплекса Patriot за 3 миллиона. Коптер, конечно, сбили, но такой расход ресурсов, по мнению Перкинса, совсем недопустим. «На месте врага я бы подумал: «Да я просто зайду на Ebay и куплю побольше этих дронов за 200-300 баксов, чтобы у них вообще ракеты Patriot закончились в итоге».
Эффективным оружием в руках террористов становятся морально и технически устаревшие минометы, для наведения которых активно применяются достижения IT-индустрии. Так, 25-долларовое приложение «Баллистический калькулятор», установленное на планшет, позволяет наводить миномет или даже самодельную ракетную установку на цель даже без прицельных приспособлений. Для этого достаточно просто приложить планшет, оснащенный акселерометром и соответствующим ПО, к пусковой трубе.
Наведение боевиками миномета с помощью планшета и ПО для баллистических расчетов.
Асимметричные угрозы могут быть реализованы не только на суше, но на морских просторах. Известной стала акция 2000 года в йеменском порту Адена, когда катер со смертниками и 250 килограммами взрывчатки сделал пробоину в американском эсминце «Коул» (Cole) размеров 9х12 м. Тогда погибло 17 моряков, 37 получили ранения различной степени тяжести. Ремонт эсминца обошёлся налогоплательщиком Америки в 250 млн. долларов.
Пробоина в борту эсминца "Коул".
Все это ставит вопросы о непропорциональном уроне, который наносят террористические организации, затрачивая при этом копеечные ресурсы. Не исключаются подобные трюки и со стороны государственных структур. Так, по слова бригадного генерала Ирана Ахмада Вахиди, использование групп скоростных катеров для массированной атаки крупных военных судов потенциального противника (читаем: США и Израиля) лежит в основе оперативной стратегии ВМС этой страны. А учитывая фанатичность части иранских военнослужащих (особенно личного состава «Корпуса стражей исламской революции»), нельзя исключать применение таких «роев» в качестве камикадзе. В Иране порядка 1000 малоразмерных скоростных катеров с двумя подвесными моторами и крупнокалиберными пулеметами, а также установками 107-мм неуправляемых ракет. Но некоторые такие суда-маломерки не имеют вооружения, а несут только мины или 500 килограммов взрывчатки. Что им мешает подорвать себя у борта очередного «Коула»?
Иранские катера, вооруженные 12,7-мм пулеметом и 11-ствольной ПУ с 107-мм НУРами.
В Иране для отработки массированных атак построили в 2015 году полноразмерный макет авианосца серии «Нимиц» длиной 330 м и провели учения «Великий пророк 9», в ходе которой обстреливали цель ракетами с берега, с вертолетов, а затем добили 50 малоразмерными катерами. Такие учения показали, что «москитная тактика» позволяет достаточно успешно взламывать оборону авианосного ордера и добираться по «тела» главного героя нескольким катерам с ракетами и тоннами взрывчатки.
Иранский гидросамолет "Bavar 2".
Не менее опасной асимметричной угрозой становятся иранские гидросамолеты «Bavar-2» («Вера-2»), летающие над поверхностью воды словно экранопланы. Высота полета составляет всего несколько метров, а скорость 185-190 км/ч с максимальной продолжительностью более 2 часов. Их сложно отследить радарами, что позволяет «Bavar-2» приближаться к кораблям на расстояние кинжального удара. На салоне Iran Kish Air Show 2014 был представлен новый гидросамолет «Bavar 4» с диапазоном высот полета 0,5-50 метров, дальностью 350 км и грузоподъёмностью (помимо экипажа) в 130 кг.
Иранский гидросамолет "Bavar 4".
Это позволяет оснащать такие летательные аппараты противокорабельными ракетами «Korsar» («Корсар») массой 100 кг. В связи с этим в Иране отметили, что, «учитывая введение нового поколения летающих лодок, ясно, что иранские военные стратеги пришли к выводу, что летающая лодка – это инструмент, подходящий для асимметричной стратегии сражения, поэтому продвижение и выпуск новых образцов продолжается». Естественным ответом на такое «безобразие» становятся способы противодействия боевой асимметрии со стороны НАТО.
- Автор:
- Евгений Федоров
- Использованы фотографии:
- rusvesna.su, ural.kp.ru, riafan.ru, ria.ru, defense.gov.news, pravda.ru, airwar.ru, daily-retirement.com, uskowioniran.com
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