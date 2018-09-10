Победа западных спецслужб: Грандиозный раскол в православном мире

Константинопольский патриархат, таким образом, теперь уже открыто встал на тропу войны. И это война не только против Русской Церкви, не только против украинского православного народа. Это война, по сути дела, против единства всего мирового Православия.

Украина оказалась на пороге новой войны, в сравнении с которой даже текущая гражданская может показаться «цветочками», несмотря на тысячи и тысячи её жертв. Речь идёт о по-настоящему серьёзной опасности войны религиозной. И связана эта опасность с фактической готовностью признания константинопольским патриархом так называемой автокефалии УПЦ Киевского патриархата. За хитросплетениями взаимоотношений между различными православными конгломератами, когда решения принимаются келейно, кроется огромная опасность не только для украинских верующих, но и для всего мирового православия, которое фактически оказалось перед бездной раскола.Суть вопроса в том, что буквально через несколько дней после «братской» встречи с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом патриарх Константинопольский Варфоломей принимает решение отправить в Киев своих представителей (экзархов) из США и Канады. Фактически они будут осуществлять попытку легитимизации ранее непризнаваемой в православном мире УПЦ Киевского патриархата во главе с Филаретом (Денисенко).В Русской православной церкви прямо говорят о том, что фактически в Константинополе объявлена война всему мировому православию, так как Варфоломей «узурпировал право первенства чести», решив, что волен принимать решения за всех православных христиан. Здесь нужно отметить, что в православии нет своего "земного лидера", а главой церкви считается Иисус Христос – потому все решения принимаются на соборах с приглашением глав всех церквей. Варфоломей же решил примерить на себя «одежду» так называемого «Восточного папы».Из заявления главы Отдела внешних церковных связей патриарха Московского и Всея Руси митрополита Волоколамского Илариона (ТК «Россия24)»:Эксперты отмечают, что на Украине может начаться реальная война не только за умы украинцев, но и за церковное имущество. А в этой войне ранее уже проявили себя радикалы, которые осуществляют откровенный захват храмов.Нужно констатировать, что порой именно войны на религиозной почве в истории цивилизаций становились самыми затяжными и приносили реки крови.Западные «партнёры», за которыми явно стоят спецслужбы, на фоне последних событий уже явно готовы принимать поздравления от заинтересованных лиц по поводу самого масштабного раскола за всю историю православия. Многие сравнивают этот раскол с расколом христианской церкви на православную и католическую (дело было в XI веке).На сегодняшний день в православии примерно 300 млн верующих, из которых наибольшее число представителей - в России и других странах постсоветского пространства. В этой связи вполне понятно, против кого направлено решение о внесении раскола в огромный Православный мир.