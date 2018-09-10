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Победа западных спецслужб: Грандиозный раскол в православном мире

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Украина оказалась на пороге новой войны, в сравнении с которой даже текущая гражданская может показаться «цветочками», несмотря на тысячи и тысячи её жертв. Речь идёт о по-настоящему серьёзной опасности войны религиозной. И связана эта опасность с фактической готовностью признания константинопольским патриархом так называемой автокефалии УПЦ Киевского патриархата. За хитросплетениями взаимоотношений между различными православными конгломератами, когда решения принимаются келейно, кроется огромная опасность не только для украинских верующих, но и для всего мирового православия, которое фактически оказалось перед бездной раскола.

Суть вопроса в том, что буквально через несколько дней после «братской» встречи с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом патриарх Константинопольский Варфоломей принимает решение отправить в Киев своих представителей (экзархов) из США и Канады. Фактически они будут осуществлять попытку легитимизации ранее непризнаваемой в православном мире УПЦ Киевского патриархата во главе с Филаретом (Денисенко).

Победа западных спецслужб: Грандиозный раскол в православном мире



В Русской православной церкви прямо говорят о том, что фактически в Константинополе объявлена война всему мировому православию, так как Варфоломей «узурпировал право первенства чести», решив, что волен принимать решения за всех православных христиан. Здесь нужно отметить, что в православии нет своего "земного лидера", а главой церкви считается Иисус Христос – потому все решения принимаются на соборах с приглашением глав всех церквей. Варфоломей же решил примерить на себя «одежду» так называемого «Восточного папы».

Из заявления главы Отдела внешних церковных связей патриарха Московского и Всея Руси митрополита Волоколамского Илариона (ТК «Россия24)»:
Константинопольский патриархат, таким образом, теперь уже открыто встал на тропу войны. И это война не только против Русской Церкви, не только против украинского православного народа. Это война, по сути дела, против единства всего мирового Православия.


Эксперты отмечают, что на Украине может начаться реальная война не только за умы украинцев, но и за церковное имущество. А в этой войне ранее уже проявили себя радикалы, которые осуществляют откровенный захват храмов.

Нужно констатировать, что порой именно войны на религиозной почве в истории цивилизаций становились самыми затяжными и приносили реки крови.

Западные «партнёры», за которыми явно стоят спецслужбы, на фоне последних событий уже явно готовы принимать поздравления от заинтересованных лиц по поводу самого масштабного раскола за всю историю православия. Многие сравнивают этот раскол с расколом христианской церкви на православную и католическую (дело было в XI веке).

На сегодняшний день в православии примерно 300 млн верующих, из которых наибольшее число представителей - в России и других странах постсоветского пространства. В этой связи вполне понятно, против кого направлено решение о внесении раскола в огромный Православный мир.
Автор:
Володин Алексей
Использованы фотографии:
Википедия
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69 комментариев
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  1. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 08:07
    +8
    Победа западных спецслужб: Грандиозный раскол в православном мире
    Называйте это как хотите.Поражает на фоне мирских проблем с какой решительностью действует РПЦ !!!! А чему быть тому не миновать.Нашим мирским правителям есть чему поучиться.Никаких оттенков в отношениях и вторых и десятых предупреждений и шансов на одуматься.Мгновенная и жесткая реакция.
    Варфоломей же решил примерить на себя «одежду» так называемого «Восточного папы».
    корона слетит быстро или жать будет"восточный папа" без паствы .
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 08:10
      +3
      Сергей,я поддерживаю Вас..Но!Что будет делать РПЦ при неминуемом захвате собственности?Объявит анафему?Мирские власти пальцем не пошевелили когда жгли людей в Одессе.А про церковное имущество и говорить не приходится..Хотя...Может быть хоть это их сподвигнет?
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 08:14
        -2
        Русская православная церковь. Без сокращений. Или куда торопимся?
        Главой нашей церкви является Иисус Христос.
        Если со мной Бог, то кто против меня?
        Цитата: 210окв
        Объявит анафему?

        Это по вы прикололись? Типа съязвил? А смайлик где?

        Церковь наша всегда была цивилизационной основой. И речь не о имуществе. Речь о том, что турок решил стаь папой турецким. Диктовать решил. Диктовать русским.
        Константинополем тут и не пахнет. Он просто турок.
        1. OrcSWAT Офлайн
          OrcSWAT Сегодня, 08:21
          +1
          В памяти всплывают всякие предсказания, про войну России с Турцией, не дай Бог что бы это были предвестники.
          1. Stas157 Офлайн
            Stas157 Сегодня, 08:26
            +1
            Если православная церковь против Русского мира, то зачем нам такая церковь?
            1. Стирбьорн Онлайн
              Стирбьорн Сегодня, 08:38
              -1
              Цитата: Stas157
              Если православная церковь против Русского мира, то зачем нам такая церковь?
              я бы разделял православную церковь и ЗАО РПЦ hi
              1. Например Офлайн
                Например Сегодня, 09:12
                0
                Цитата: Стирбьорн
                Если православная церковь против Русского мира, то зачем нам такая церковь?

                Русская православная церковь это наша церковь. Та, с которой мы тысячу лет живем. И она есть основа нашего русского мира.
                1. Stas157 Офлайн
                  Stas157 Сегодня, 09:27
                  +2
                  Цитата: Например
                  И она есть основа нашего русского мира.

                  Ничего не имею против православной церкви, тем более что у меня все родственники - православные... но, почему же коммунист Путин одев крест, так и не смог сплотить Россию и Украину, как две части одного целого Русского мира? При СССР мы были вместе и без этой основы, а теперь не смотря на то что церковь в фаворе, она сама вот вот распадется на УПЦ и РПЦ. hi
          2. Донской Офлайн
            Донской Сегодня, 08:43
            +2
            Цитата: OrcSWAT
            В памяти всплывают всякие предсказания, про войну России с Турцией, не дай Бог что бы это были предвестники.

            "Павший духом гибнет первым". Что вас так пугает в возможной войне с Турцией? Мы с ними воевали не то 11 раз, не то 12. Всегда мы побеждали, за исключением одной войны. Никто за океаном реально не станет рисковать своей головой из-за османов. А Варфоломей, с ним все уже ясно. Этого и следовало ожидать. Как говорила моя преподавательница по высшей математике: где тонко, там и рвется.
            1. bober1982 Онлайн
              bober1982 Сегодня, 08:49
              0
              Цитата: Донской
              Что вас так пугает в возможной войне с Турцией?

              Турки здесь каким боком,не могу понять, если бы не американские друзья Варфоломея, его бы давно выбросили из Турции.
        2. himRa Онлайн
          himRa Сегодня, 08:36
          +4
          Цитата: Например
          Церковь наша всегда была цивилизационной основой.

          wassat Вы знаете пословицу:
          ,,Понедельник день тяжелый,,
          Могу рассказать историю возникновения онной...
          И это вовсе не пословится советского периода wink
          Когда Русь принимала христианство тех кто не был на воскресной молитве в церкви секли розгами!!!
          И надо отметить что русские упорно не хотели забывать своих древних богов и процесс перехода расстянулся на века!а некоторыми так и не был принят!
          Далее:не могу согласится с автором статьи:о самых кровополитных войнах из за религии...самыми кровополитными были 1 и ВОВ
          да и японцы уничтожали китайцев не из за веры!
          В нашем просвященном мире не зря отделили церковь от государства почти все страны мира...верять в ,,высшую силу,,
          те из людского рода которые не хотят учится,получать, и создавать новые знания,благодоря которым человечество выжило в жестокой борьбе в прошлом! hi
        3. Examenatornick Онлайн
          Examenatornick Сегодня, 08:49
          +3
          нашли к чему докопаться.Кто-то видимо "РПЦ" сокращенно пишет.Ну тогда смотрите, я слово "бог" с маленькой буквы написал.
          1. Васян1971 Онлайн
            Васян1971 Сегодня, 09:18
            -1
            Цитата: Examenatornick
            Ну тогда смотрите, я слово "бог" с маленькой буквы написал.

            Надо же, чем бравируешь! Анафема, однозначно!
      2. Наблюдатель2014 Офлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 08:20
        +3
        210окв (дмитрий.
        Но!Что будет делать РПЦ при неминуемом захвате собственности?Объявит анафему?
        А вот и посмотрим теперь на сколько набожный наш президент.Тут по круче маневрировать придётся .Тут интересы РПЦ замешаны будут А это вам ни вонючие заводы Ахметова и тд. И не недвижимости по ландонам разные.Тут тысячелетний пласт.Монолит и основа земли русской на кону стоять будет.
        1. raw174 Офлайн
          raw174 Сегодня, 08:31
          +6
          Цитата: Наблюдатель2014
          А вот и посмотрим теперь на сколько набожный наш президент.

          Дальше заявлений дело не зайдет. Во всяком случае я на это надеюсь... Не нужно ставить дела религиозные выше или в один ряд с государственными...
        2. Ванёк Офлайн
          Ванёк Сегодня, 08:36
          +1
          Цитата: Наблюдатель2014
          на кону стоять будет.


          Почему будет? А может уже?
      3. raw174 Офлайн
        raw174 Сегодня, 08:21
        +1
        Цитата: 210окв
        Мирские власти пальцем не пошевелили когда жгли людей в Одессе.

        Так их представители и жгли, это же были соратники властей, что они должны были предпринять?
      4. dauria Офлайн
        dauria Сегодня, 08:36
        +7
        Что будет делать РПЦ при неминуемом захвате собственности?


        Попытается поднять волнения среди верующих на Украине. Собственность- это святое laughing Хватит иллюзий. Любая церковь, неподконтрольная правительству данной страны это агент влияния противника. Если бы РПЦ имела центр управления в Вашингтоне или в Киеве , стали бы её терпеть в Москве ? Так что выдавят потихоньку, а через пару поколений заменят своей такой же "православной". И не смотрите на церковь, как на нечто особенное - это всего лишь контора внутри государства, живущая по его законам ,не более того. Либо помогает правительству и получает "блага", либо мешает и получает "гонения".
        1. zapfen Офлайн
          zapfen Сегодня, 09:13
          +2
          Интересно наблюдать, как безбожники рассуждают о вере и церкви. Вот не зря говорят: промолчи - за умного сойдешь.
          1. Васян1971 Онлайн
            Васян1971 Сегодня, 09:29
            +2
            Цитата: zapfen
            Интересно наблюдать, как безбожники рассуждают о вере и церкви.

            Бог и слуги божии, зачастую - две большие разницы. Бог - душа. Церковь - институт власти. Примерно, как "слуги народа" и сам народ.
            Я так думаю...
          2. Krasnodar Онлайн
            Krasnodar Сегодня, 09:40
            0
            Цитата: zapfen
            Интересно наблюдать, как безбожники рассуждают о вере и церкви. Вот не зря говорят: промолчи - за умного сойдешь.

            Дико извиняюсь, но вера и религия это разные вещи.
      5. Barzha Онлайн
        Barzha Сегодня, 09:30
        +2
        А про церковное имущество и говорить не приходится..Хотя...Может быть хоть это их сподвигнет?
        Да я Вас умоляю! Что, Россия пошлёт войска для защиты Киево-Печерской лавры от захвата раскольниками?
    2. Комментарий был удален.
    3. raw174 Офлайн
      raw174 Сегодня, 08:19
      +3
      Цитата: Наблюдатель2014
      с какой решительностью действует РПЦ !!!!

      А как они действуют? Что кроме заявлений? Кадилом махать стали активнее? Религия - мир фантазий, там можно сколько угодно говорить, за язык не подтянут.
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 08:24
        -4
        Цитата: raw174
        Религия - мир фантазий, там можно сколько угодно говорить, за язык не подтянут.

        Ошибаешься.
        УК РФ Статья 148. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.
        1. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, -
        наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

        Так, что, Равиль, всё в твоих руках. Дерзай. Словоблудие до добра не доводит.
        1. raw174 Офлайн
          raw174 Сегодня, 08:28
          +3
          Цитата: Например
          Ошибаешься.

          УК я знаю довольно не плохо. По Вашей логике, если мы говорим о непризнании Киевского Патриархата (или что там у них), мы не соблюдаем свой же закон! Пусть верят хоть в табурет, это же их личное дело! А не признавая и публично заявляя о том что их церковь неправильная, мы не оскорбляем их чувства?
    4. Стирбьорн Онлайн
      Стирбьорн Сегодня, 08:33
      +2
      Цитата: Наблюдатель2014
      Поражает на фоне мирских проблем с какой решительностью действует РПЦ !!!!
      Это точно, напомню, что патриарх Кирилл, едва ли не первым поздравил Порошенко, с победой на выборах!
      1. Наблюдатель2014 Офлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 08:45
        +2
        Стирбьорн (Михаил)
        Это точно, напомню, что патриарх Кирилл, едва ли не первым поздравил Порошенко, с победой на выборах!
        А это вот теперь глупость с шансам на одуматься и прочая лабуда наших властей боком выходит который год.Вы думаете поздравление не было согласованно в Кремле.Ага щаз. Думать раньше было нужно.
    5. ник7 Онлайн
      ник7 Сегодня, 08:54
      +3
      РФ обороняется, у неё, нет стратегии, нет геополитики, в отличии от запада, но от обороны победить нельзя, можно только отсрочить. Надо было брать власть в 14 году, сажать своих марионеток в Киеве. Так как, почти ничего не было сделано, то увы потрясать кулаками и глубоко озабочиваться делу не поможет. Из Украины, так или иначе, сделают русофобский санитарный кордон, с этим нужно смирится.
      1. Стирбьорн Онлайн
        Стирбьорн Сегодня, 09:06
        +1
        Цитата: ник7
        Надо было брать власть в 14 году, сажать своих марионеток в Киеве.

        Согласен, вся опора пришедшей, на тот момент, к власти, хунты - всего несколько тысяч уличных боевиков - бригады ССО хватило бы, чтобы разогнать этот цирк за день. Украинская армия и внутренние войска на тот момент, не знали кому подчиняться
    6. Barzha Онлайн
      Barzha Сегодня, 09:34
      0
      Варфоломей же решил примерить на себя «одежду» так называемого «Восточного папы».

      Это "восточный папа", хоть и называется "Вселенским", но в Православном мире не имеет практически никакого авторитета. А сейчас он может его уронить вообще ниже плинтуса. Если он сделает то, о чем говорит, то он рискует стать "патриархом всех раскольников".
  2. Logall Офлайн
    Logall Сегодня, 08:08
    +6
    В Константинополе нет бога (в головах священников)... Его ДАВНЫМ-ДАВНО "папе" ПРОДАЛИ! После чего турки взяли Константинополь... Да и Константинополя уже давным-давно нет! Слова одни, торги и спекуляции...
    "Православная вера" за 30 Серебренников: раз; два; три - продано...
    1. Ecilop Онлайн
      Ecilop Сегодня, 08:29
      0
      Вера, она не из камня, она из ребер.
      Не знаю кто сказал впервые.
      1. bober1982 Онлайн
        bober1982 Сегодня, 08:40
        -1
        Цитата: Ecilop
        Вера, она не из камня, она из ребер.

        Любопытное суждение, видимо такое толкование может быть - как только рёбра наломают,тогда и задумаешься о чём либо божественном, или по крайней мере задумаешься о бренности бытия.
      2. Васян1971 Онлайн
        Васян1971 Сегодня, 09:41
        0
        Цитата: Ecilop
        Вера, она не из камня, она из ребер.
        Не знаю кто сказал впервые.

        Там, вроде как, речь про церковь шла. Типа, вера в сердце должна быть и нечего церковников кормить, жертвовать им земли и ценности. Разумеется такое не прощается. А с дровами тогда полегче было и нравы попроще. Инквизиция, то, сё... Разумеется к вящей славе Господней!
  3. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:12
    +5
    Беда будет... Серьезжай драка за церковное наследство на Украине, и бандеровцы в первых рядах. При этом Порошенко, "раскрутив" это, отойдёт в сторону, ведь государство "не вмешивается" в дела церковные... И, по закону инферно, в данном случае реализуется наихудший сценарий...увы...
  4. gla172 Офлайн
    gla172 Сегодня, 08:18
    -1
    """"""На сегодняшний день в православии примерно 300 млн верующих"""""

    ...Ужас, это столько потерянных для общества людей!......

    .......Насильственное крещение восточно-европейской Руси превратилось в 200-летнюю гражданскую братоубийственную бойню (её аналог — гражданская война вследствие религиозных реформ Никона в 1666 г.) с участием вооружённых сил Византии и Западной Европы на стороне крестителей. Эти события «историки» лукаво именуют «княжеской междоусобицей в Древней Руси». В результате «добровольного» крещения население этой «Древней Руси» сократилось с 12 до 5 млн. человек, а по некоторым источникам — до 3 млн. человек.......
    .......Когда стало ясно, что полной этнической катастрофы не избежать, в 1230-х гг. на каком-то княжеском совете было решено обратиться за помощью к Татаро-Монголам, т. е. русам Сибири и Дальнего Востока, в то время в немалом числе ещё проживающих там. И они, одетые по тогдашней сибирской «моде» и хорошо вооружённые, пришли на помощь своим братьям. Русские, не одураченные христианизацией, разумеется, с восторгом их встретили......
    ......... А вот одураченные, ставшие Иванами-не-помнящими родства, засев в городах (например, в Киеве, Козельске и др.), оказали ожесточённое сопротивление. Из этого понятно, почему Киев, с которого и стало расползаться по Руси зараза лжехристианства, пострадал больше всех. Христианизаторы, ловко выдававшие себя за «византийских греков», были вынуждены на время скрыться.......
    .
    1. solzh Онлайн
      solzh Сегодня, 08:35
      +6
      Цитата: gla172
      в 1230-х гг. на каком-то княжеском совете было решено обратиться за помощью к Татаро-Монголам, т. е. русам Сибири и Дальнего Востока

      Это же надо такую ересь написать!!! Может хватит переписывать историю по лже ученым.
      1. просто экспл Офлайн
        просто экспл Сегодня, 08:54
        -2
        а с чего Вы решили что Ваши учебники были правильные , а не его ?
        вообще то сколько раскопок было на местах битв тех времен , и чего то ни одного монголоидного черепа не обнаружено . все европеоиды .
        и по Сибири все названия индоевропейские
        вот например (картинка стала черной , белая она в оригинале статьи , прочитайте ее тоже
        https://history.wikireading.ru/308650)


        и по мифологии (а там записаны мнения очевидцев , то есть тех людей которые жили в те времена ) в Сибири было царство белых людей , вот например на севере Китая найдены мумии (таримские). как думаете они принадлежат китайцам или европеоидам ?

        1. solzh Онлайн
          solzh Сегодня, 09:06
          +2
          Цитата: просто экспл
          с чего Вы решили что Ваши учебники были правильные , а не его ?

          С того, что учебники, по которым я учился, а так же книги, которые я читал, например те же книги академика Рыбакова и его учеников, были написаны Ученными представителями Науки, а не писателями фантастами.
          Цитата: просто экспл
          вообще то сколько раскопок было на местах битв тех времен , и чего то ни одного монголоидного черепа не обнаружено . все европеоиды .

          Сколько было раскопок, где и каких? Это первое. Второе, а у монголов в армии только люди с монгольскими чертами лица служили?
          Цитата: просто экспл
          по Сибири все названия индоевропейские
          вот например

          Когда, в какое время, эти географические объекты получили своё название?
          Цитата: просто экспл
          и по мифологии (а там записаны мнения очевидцев , то есть тех людей которые жили в те времена )

          Каких очевидцев?
          1. просто экспл Офлайн
            просто экспл Сегодня, 09:17
            0
            Рыбаков изучал вообще то поздний языческий пласт .
            а вот например если почитаете книгу Сокол-Кутылоского "свод рунических надписей"
            там есть фотографии бректеатов (скандинавских) и сами сможете прочесть что они значат (да , футарк это получается славянская письменность) , есть так же раскопки те же Аркаима и Тарима , там везде r1a ,
            раскопки войн с татаро-монголами велись у многих городов которые брали татаро-монголы . и да , там не обязательно должны быть все монголами , но хоть кто то же должен быть .
            иначе че это за татаро-монголы среди которых нет монгол ? и есть версия (не проверял) что и половцы были европеоидами .
            географические объекты получили свое название давно , еще во времена индоевропейского единства . именно поэтому те же таджики могут перевести название реки Обь (где я живу) .
            и подавляющее большинство названий имеют индоевропейское происхождение .
            и повторю - посмотрите на таримские мумии . че там и когда делали европеоиды ?
            (ЗЫ очевидцы , это те кто писал священные тексты и сказания , я пишу хотя бы про ту же Авесту)
    2. Ванёк Офлайн
      Ванёк Сегодня, 08:42
      -1
      Цитата: gla172
      Ужас, это столько потерянных для общества людей!....


      У Вас крестик на груди есть?
      1. solzh Онлайн
        solzh Сегодня, 08:53
        +2
        Откуда у таких людей крестик или какой-то другой символ веры на груди? Они читают и считают правильными мысли таких лже историков, и главное они их считают ученными!!!, как: Чудинов, Левашов, Гриневич, Хиневич, Трехлебов. Так что, никакой, абсолютно никакой веры у них нет!
        1. просто экспл Офлайн
          просто экспл Сегодня, 09:20
          0
          во то что Вы перечислили это матрасные агенты ЦРУ .
          именно так и выпестовали гитлера . его изначально спонсировали матрасы , а идеологию делали саксы (золотая зоря) которые сделали германен орден , туле и обещество вриль , которое и было каркасом всей идеологии .
          левашов тот вообще с рокфеллерами пасся .
          а как отказался от сотрудничество с ними , тут и помер.
          хотите адекватных источников , посмотрите на таких авторов как Жарникова и Сидоров .
          ну и побольше самих древних текстов (обе Эдды , Веды (индийские) , Авеста , последняя в плане действий , то бишь историй легче читаете в Шахнаме)
      2. просто экспл Офлайн
        просто экспл Сегодня, 09:01
        0
        у меня есть , я крещеный , в субботу освящал хату , хожу в церковь и прочее.
        но так же знаю что христианство которое принес владимир и крестил Русь , и то православие что есть у нас , это разные религии и христианство владимира шло не из Константинополя , а из Ватикана и это откровенно антирусский проект (почитайте как крестили Пермь и почему у города Чердынь такое название) . то есть у них и была цель уничтожить ведийскую цивилизацию , и только лишь время переделало то христианство , в наше , которые есть у нас сейчас .
        и по сути наше христианство впитало в себя древнее учения , именно поэтому у нас есть и культ Богородицы и праздники совпадают по датам с древними и молятся у нас перед иконами и много много других факторов .
  5. Skarpzd Офлайн
    Skarpzd Сегодня, 08:19
    +5
    [quote= Серьезжай драка за церковное наследство на Украине,.[/quote]
    ключевое. вера верой, а церковь это прежде всего власть и деньги. не хилые деньги. вот за них то и будет "драчка".
    1. просто экспл Офлайн
      просто экспл Сегодня, 09:02
      0
      это еще и влияние на сотни миллионов людей .
      а это дороже денег .
  6. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:24
    +5
    Варфоломей принимает решение отправить в Киев своих представителей (экзархов) из США и Канады
    Знает кого направлять, чтобы раскол действительно состоялся. Поинтересовался его биографией - грек по национальности, был офицером турецкой армии (уже предательство), якшался с католической церковью и т.д. Удивительно как продвинулся в церковной иерархии до таких вершин.
  7. Ecilop Онлайн
    Ecilop Сегодня, 08:24
    0
    У мну сын приехал из Луганска. Так получилось, познакомился с девушкой хохлушкой. Сгонял в Луганск, в свой отпуск вместе с ней, познакомился с ее родней.Все это было в конце августе 2018. Кто считает что я поверю россказням ртр24 против, что сын мне рассказал?
    1. просто экспл Офлайн
      просто экспл Сегодня, 09:03
      +1
      а при чем тут Луганск и то что происходит в Киеве ?
      или он через Киев гонял и там осел на пару лет и только вернулся оттуда ?
  8. bober1982 Онлайн
    bober1982 Сегодня, 08:28
    +7
    Константинопольский патриархат находится в жалком положении,находится на содержании Гос.депа США, ЦРУ и Ватикана, сама "паства" составляет пару тысяч человек (в Турции),остальные в Канаде и США,сама резиденция подвергается постоянным нападкам со стороны турецких боевиков,на что турецкие власти демонстративно не обращают внимания.
    Те заявления и действия,которые сделал Варфоломей из своего турецкого квартала по указке своих спонсоров, по степени наглости просто невероятны,и последствия будут тяжёлыми.Это уже война на всех фронтах.
  9. лысова Онлайн
    лысова Сегодня, 08:38
    +2
    Соотношение противников и желающих останется прежним - по крайней мере будет видно, кто есть кто. А вот храмы РПЦ, разграбят, для меня это история и музеи ( не принадлежу ни к какой конфессии ) - что то делать надо.
  10. Andy Офлайн
    Andy Сегодня, 08:41
    +3
    война за кубышку. вера тут и рядом не стояла.
  11. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:43
    +1
    Цитата: bober1982
    Те заявления и действия,которые сделал Варфоломей из своего турецкого квартала по указке своих спонсоров, по степени наглости просто невероятны,и последствия будут тяжёлыми.Это уже война на всех фронтах.

    -----------------------------
    Я так понимаю, что в Сергиев Посаде решили строить свой русский Ватикан? Какую-то реконструкцию хотят провести, снести часть старых храмов. Я когда был там в 1992 году, идешь так "храм XV века", потом XVI и так далее, правда отреставрированы они были тогда грубовато и покрашены известкой и масляной краской. Непонятны мне эти телодвижения церковных иерархов. Но такие заявления из Стамбула кидают камни в почву православной(ортодоксальной) церкви.
    1. bober1982 Онлайн
      bober1982 Сегодня, 09:04
      +2
      Цитата: Altona
      Я так понимаю, что в Сергиев Посаде решили строить свой русский Ватикан?

      Как раз всё наоборот, Варфоломей одержим идеей православного "папства", сама Константинопольская церковь на протяжении столетия является рассадником либерализма,обновленчества и различных смут.
      Цитата: Altona
      Но такие заявления из Стамбула кидают камни в почву православной(ортодоксальной) церкви.

      Такими заявлениями Варфоломей наделил себя правами папы римского.
  12. Ecilop Онлайн
    Ecilop Сегодня, 08:47
    +1
    Религия - опиум. Жрите наркоту горстями, Ваш выбор.
  13. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 09:02
    +2
    Да, прессуют нас со всех сторон!
    Политика, спорт, экономика, теперь вот и до религии добрались!
  14. Троль Онлайн
    Троль Сегодня, 09:05
    0
    То скорее победа мусульманства. Как не крути, но чем больше раздоров в христианстве, тем сильнее становится мусульманское учение.
    1. РУСС Онлайн
      РУСС Сегодня, 09:30
      0
      Цитата: Троль
      То скорее победа мусульманства. Как не крути, но чем больше раздоров в христианстве, тем сильнее становится мусульманское учение.

      Миром правят христиане.
    2. просто экспл Офлайн
      просто экспл Сегодня, 09:30
      0
      там тоже буча между шиитами и суннитами начинает разгораться с новой силой .
  15. Балу Офлайн
    Балу Сегодня, 09:06
    +1
    Изоляция России продолжается. Если Ассаду не дать достаточно средств ПВО и прочего коллективный запад ассада уничтожит, нам придется уходить, как ушли из Афганистана. Затем начнутся проблемы с продажей нашего основного экспортного товара - углеводородов.
    Что касается Константинополя-единая православная церковь нужна только России, всем остальным нужны деньги за принадлежность. Сочувствую верующим обеих церквей на Украине.
    Если бы я был верующим, сказал бы, что бог отвернулся от Украины и ее народа.
  16. Николай Р Офлайн
    Николай Р Сегодня, 09:08
    0
    Сценарий явно америкосовский. Только они недопонимают с чем и с кем имеют дело. От хунты и всех сочувствующих останутся только хвост и перья.
  17. Bastinda Онлайн
    Bastinda Сегодня, 09:13
    0
    Предлагаю асимметричный ответ на признание автокефалии украинской церкви!
    РПЦ запретить! Попов раскулачить! Все средства и активы изъять, направить на развитие фундаментальных исследований.
    И уверовать в ОТО и святого Айзека(Эйнштейна) или Лейбовитца... laughing
    1. просто экспл Офлайн
      просто экспл Сегодня, 09:32
      0
      смотрите Южный Парк серии про науку (вперед Бог , вперед)
  18. Malkavianin Онлайн
    Malkavianin Сегодня, 09:14
    0
    21 век на дворе, а люди до сих пор верят в богов, бесов, сон и черную кошку... Печально это.
    1. Ванёк Офлайн
      Ванёк Сегодня, 09:25
      0
      Цитата: Malkavianin
      Печально это.


      Печально в это не верить. И вот по чему.

      Еду. По встречной едет авто. И чёрная кошка (кот ли) перебегает нам обоим получается дорогу. Я развернулся. Он нет. Он ещё улыбнулся. Пассажир моя тоже хихикнула. Я свои дела все сделал, еду обратно, а он, тот кто на встречу мне ехал. Через один перекрёсток от того места где кошка была в ДТП попал. Не сильно. Но всё-же.

      Цитата: Malkavianin
      сон


      Явление неконтролируемое.

      Хотя Вы можете и не верить.

      hi
      1. Malkavianin Онлайн
        Malkavianin Сегодня, 09:26
        0
        По стечению обстоятельств и не такое бывает hi
  19. Yrec Онлайн
    Yrec Сегодня, 09:19
    0
    Варфоломей или совсем из ума выжил, или его запугали до смерти. Он не может не понимать того, что он теперь первопричина серьёзного раскола в православной церкви. Его имя будет втоптано в грязь, а сам он будет предан анафеме за такое. Каким нужно быть имбицылом, чтоб этого не понимать? Ведь половина православных находится под ведением РПЦ.
  20. серж серж Онлайн
    серж серж Сегодня, 09:29
    0
    Ну поцапались попы-мракобесы из-за бабла. Так эт у них каждый день такая развлеху. И не надо делать из этого вселенскую катастрофу.
  21. _Ugene_ Онлайн
    _Ugene_ Сегодня, 09:40
    0
    Грандиозный раскол в православном мире
    сейчас православие это совсем не то, что было раньше, да и христианство вообще