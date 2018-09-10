Новости

Таран в виде Скрипалей

17
Страны Запада с помощью «дела Скрипалей» пытаются подвести Россию под новый виток санкций, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

Таран в виде Скрипалей


По словам Небензи, из России пытаются сделать страну-изгоя, недобросовестного партнера, пренебрегающего своими обязательствами, и в итоге подвести под очередной виток санкций.


Запад делает ставку на изнурение существующей в РФ власти, подспудно подразумевая, что Владимир Путин – это одно, а российский народ – это другое. Всё это, конечно, очень наивно, а главное – далеко от правды, но ставка, действительно, сделана на изнурение режима власти, сказал постпред.

При этом России при любых обстоятельствах следует оставаться в рамках приличий, отметил он, добавив, российские власти так и делают: ведут себя взвешено и сдержано. Постпред выразил надежду, что это оценивается теми людьми, которые сравнивают позицию России с позицией стран, предъявляющих ей «голословные, безосновательные обвинения».

Он также отметил деградацию политической культуры Лондона, имеющего вековые традиции в этой сфере, и всегда отличавшегося аристократизмом, парламентаризмом, и джентльменством.

По словам дипломата, трудно даже представить, что серьезный суд примет к рассмотрению те данные, которые предоставляет Лондон по «делу Скрипалей».

Собственно говоря, мы живем теперь в мире, который недавно назвали "миром после правды". Правда сегодня никому не нужна, внедрена новая, совершенно уникальная и очень эффективная политтехнология – предъявление обвинений без доказательств и назначение виновных, сказал Небензя.

С такой системой суд становится ненужным – виновные объявлены без него, добавил он.

Лондон недавно заявил, что не будут добиваться выдачи подозреваемых в отравлении Скрипалей, потому что россияне своих не выдают. Но это означает лишь одно – британцам указанные люди не нужны, они назначили их виновными, и этого достаточно. «Насколько я понимаю, вопрос для них закрыт», – сказал постпред.

В данной ситуации ответы Москвы интересуют многих, но только не постановщиков этой «дешевой пьесы», заключил Небензя.

Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери неизвестными людьми. Власти Британии обвинили в данном преступлении российские спецслужбы. Москва все обвинения отвергает.
Использованы фотографии:
https://www.vesti.ru
Мы в Яндекс Дзен
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

17 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. злой партизан Офлайн
    злой партизан Сегодня, 08:32
    +4
    Небензя карасавец! good Достойный представитель великой страны.
    1. raw174 Офлайн
      raw174 Сегодня, 08:34
      +5
      Цитата: злой партизан
      Небензя карасавец!

      За ним стоит команда профессионалов, им тоже нужно отдать должное.
    2. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 08:48
      +2
      Привет партизанам ! hi drinks
      Цитата: злой партизан
      Достойный представитель великой страны

      Продолжатель дела Чуркина , дай Бог ему крепких нервов и здоровья .
      1. jjj Офлайн
        jjj Сегодня, 09:05
        +1
        Прокуратура Штатов определила, что гражданка России Бутина спала с американцем не ради получения должности.
        Какое удивительное время. Как сбываются старые советские анекдоты. Еще казалось бы недавно обсуждали тему написания в Академии МГИМО дипломатической ноты. А тут сбылся сюжет про японскую певицу Токанава Тояма, которая исполняет песню "Атомули Ядала"? Что в переводе означает - сомнение
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 09:10
          +1
          История с Бутиной - это такой же фарс , как и дело Скрипалей . Кругом одни "хайли-лайкли" в исполнении наглосаксов по обе стороны лужи .
    3. дрозд Онлайн
      дрозд Сегодня, 08:59
      +2
      Цитата: злой партизан
      +2
      Небензя карасавец!


      Биту ему подарить надо... словарного запаса уже начинает не хватать.. а весомые аргументы нужны.. laughing
    4. просто экспл Офлайн
      просто экспл Сегодня, 09:05
      +1
      и он молодец и покойный Чуркин тот вообще человек-золото был .
  2. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:35
    +2
    Полосатоухие действительно превращают Россию в "трансцендентное" зло, с которым надо бороться просто потому, что ничего, кроме зла, от неё исходя не может. Голливуда насмотрелись?
  3. Комментарий был удален.
  4. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 08:44
    0
    Небензя достойно отстаивает.
  5. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 08:49
    +1
    Посольство в Лондоне опубликовало фотографию российского острова Солсбери, с подписью "Доброе утро!" Так вся Англия заверещала на счет "Туалетного троллинга".
  6. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 08:54
    +2
    Одного не понимаю-почему ещё никто не задал вопроса англичанам: а есть ли на самом деле такой Скрипаль!? Все разговоры ведутся полгода,а ни одного фото- видео нет,так можно плести что угодно и про кого угодно.....ни одного факта одни домыслы...
    1. Ванёк Офлайн
      Ванёк Сегодня, 09:06
      0
      Цитата: HAM
      ещё подозреваю Борис Б. живой


      - Папандопала.

      - Я здесь, Гриш.

      -Обратись ко мне.

      -Можно. -Пан атаман Грициан Таврический. (Б. А. Березовский)

      Игорь Николаевич hi
    2. Azim77 Офлайн
      Azim77 Сегодня, 09:38
      0
      Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери неизвестными людьми
      Нужно везде добавлять - и остались живы. Люди салатом, от спиртного, наркотиками травятся. Мало ли, отчего человеку может стать плохо. И если, так разбирать каждый случай - стоп, это вероятно химическая атака, срочно спецов из Солсбери нужно звать, то население сильно убавится.
      Кстати, это сигнал всяким перебежчикам. Теперь, если у вас заболит зуб, не бегите к доктору. Подумайте, может у вас голову вместе с зубом удалят, подозревая, что в зуб может быть скрытно заложена бомба ГРУ.
  7. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:02
    -2
    всегда отличавшегося аристократизмом, парламентаризмом, и джентльменством (с) laughing эх вася вася чё курил то?это политика а не английский клуб с индийским кофэ и свежей таймс и окрестными джентльменами простите сэр это был мой бифштекс lol
  8. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 09:09
    +1
    британцам указанные люди не нужны, они назначили их виновными, и этого достаточно. «Насколько я понимаю, вопрос для них закрыт»

    ой ли... такое впечатление, что эта песня будет звучать вечно...
  9. Yrec Онлайн
    Yrec Сегодня, 09:31
    0
    Нашу страну пытаются лишить легитимности всеми возможными способами. Даже такими дебильными. Пока доллар не окочурится, так и будет продолжаться.
  10. Avior Онлайн
    Avior Сегодня, 09:40
    0
    Информационный шум.
    А в реальности имеет значение то, что Кремль отказался предъявить обвиняемых. Что в глазах властей и простых обывателей Запада однозначно является подтверждением вины- как необходимое условие применения санкций, обывателю нужно объяснить, почему он несет убытки от санкций против России.
    Забавно.
    Сначала англичан обвиняли в отсутствии доказательств и хайли лайкли, теперь, когда англичане предъявили обвиняемых, Кремль сам перешел в режим хайли лайкли.
    А то что спецслужбы попалились- так вспомните Анну Чапмен, та еще шпионка smile