Таран в виде Скрипалей
Страны Запада с помощью «дела Скрипалей» пытаются подвести Россию под новый виток санкций, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи.
По словам Небензи, из России пытаются сделать страну-изгоя, недобросовестного партнера, пренебрегающего своими обязательствами, и в итоге подвести под очередной виток санкций.
Запад делает ставку на изнурение существующей в РФ власти, подспудно подразумевая, что Владимир Путин – это одно, а российский народ – это другое. Всё это, конечно, очень наивно, а главное – далеко от правды, но ставка, действительно, сделана на изнурение режима власти, сказал постпред.
При этом России при любых обстоятельствах следует оставаться в рамках приличий, отметил он, добавив, российские власти так и делают: ведут себя взвешено и сдержано. Постпред выразил надежду, что это оценивается теми людьми, которые сравнивают позицию России с позицией стран, предъявляющих ей «голословные, безосновательные обвинения».
Он также отметил деградацию политической культуры Лондона, имеющего вековые традиции в этой сфере, и всегда отличавшегося аристократизмом, парламентаризмом, и джентльменством.
По словам дипломата, трудно даже представить, что серьезный суд примет к рассмотрению те данные, которые предоставляет Лондон по «делу Скрипалей».
Собственно говоря, мы живем теперь в мире, который недавно назвали "миром после правды". Правда сегодня никому не нужна, внедрена новая, совершенно уникальная и очень эффективная политтехнология – предъявление обвинений без доказательств и назначение виновных, сказал Небензя.
С такой системой суд становится ненужным – виновные объявлены без него, добавил он.
Лондон недавно заявил, что не будут добиваться выдачи подозреваемых в отравлении Скрипалей, потому что россияне своих не выдают. Но это означает лишь одно – британцам указанные люди не нужны, они назначили их виновными, и этого достаточно. «Насколько я понимаю, вопрос для них закрыт», – сказал постпред.
В данной ситуации ответы Москвы интересуют многих, но только не постановщиков этой «дешевой пьесы», заключил Небензя.
Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери неизвестными людьми. Власти Британии обвинили в данном преступлении российские спецслужбы. Москва все обвинения отвергает.
По словам Небензи, из России пытаются сделать страну-изгоя, недобросовестного партнера, пренебрегающего своими обязательствами, и в итоге подвести под очередной виток санкций.
Запад делает ставку на изнурение существующей в РФ власти, подспудно подразумевая, что Владимир Путин – это одно, а российский народ – это другое. Всё это, конечно, очень наивно, а главное – далеко от правды, но ставка, действительно, сделана на изнурение режима власти, сказал постпред.
При этом России при любых обстоятельствах следует оставаться в рамках приличий, отметил он, добавив, российские власти так и делают: ведут себя взвешено и сдержано. Постпред выразил надежду, что это оценивается теми людьми, которые сравнивают позицию России с позицией стран, предъявляющих ей «голословные, безосновательные обвинения».
Он также отметил деградацию политической культуры Лондона, имеющего вековые традиции в этой сфере, и всегда отличавшегося аристократизмом, парламентаризмом, и джентльменством.
По словам дипломата, трудно даже представить, что серьезный суд примет к рассмотрению те данные, которые предоставляет Лондон по «делу Скрипалей».
Собственно говоря, мы живем теперь в мире, который недавно назвали "миром после правды". Правда сегодня никому не нужна, внедрена новая, совершенно уникальная и очень эффективная политтехнология – предъявление обвинений без доказательств и назначение виновных, сказал Небензя.
С такой системой суд становится ненужным – виновные объявлены без него, добавил он.
Лондон недавно заявил, что не будут добиваться выдачи подозреваемых в отравлении Скрипалей, потому что россияне своих не выдают. Но это означает лишь одно – британцам указанные люди не нужны, они назначили их виновными, и этого достаточно. «Насколько я понимаю, вопрос для них закрыт», – сказал постпред.
В данной ситуации ответы Москвы интересуют многих, но только не постановщиков этой «дешевой пьесы», заключил Небензя.
Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери неизвестными людьми. Власти Британии обвинили в данном преступлении российские спецслужбы. Москва все обвинения отвергает.
- Использованы фотографии:
- https://www.vesti.ru
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter