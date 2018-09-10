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США уже не исключают ударов по войскам России и Ирана в Сирии

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В американской прессе появились заявления о том, что в США перестали исключать возможность нанесения ударов по позициям российских и иранских военнослужащих в Сирии. Об этом сообщается, в частности, газета The Wall Street Journal. При этом приводится типичный для США довод – «если Москва и Тегеран поддержат применение Асадом химического оружия».

Напомним, что в том же американском издании появился материал, в котором заявлено, что сирийский президент якобы «разрешил» САА использовать боевые отравляющие вещества против «повстанцев» в провинции Идлиб.




Таким образом, вырисовывается следующая картина: США могут осуществлять подготовку по нанесению ударов по иранским военным объектам на территории Сирии. Для этого и готовится типичная провокация с применением химического оружия, которым предварительно были снабжены так называемые «Белые каски».

Между тем, сами американцы вместе с силами «коалиции», как сообщают сирийские и ливанские источники, применили в Сирии фосфорные бомбы. Специалисты по Ближнему Востоку считают, что удары, нанесённые коалиционной авиацией на востоке САР, могут являться своеобразной репетицией перед бомбардировкой с воздуха уже позиций представителей иранских войск в Сирии. Также США могут нанести удары по позициям «Хизбаллы», чем явно будет удовлетворён Израиль.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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20 комментариев
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  1. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 09:12
    +4
    СМИ могут любую ересь писать. Сомневаюсь, что ударят по нам.
    1. vkl.47 Офлайн
      vkl.47 Сегодня, 09:14
      +3
      Газетчики уже всё за всех решили.провокаторы хреновы
      1. Сергей985 Онлайн
        Сергей985 Сегодня, 09:17
        +1
        Так тиражи поднимать надо.
        1. maxim947 Онлайн
          maxim947 Сегодня, 09:23
          +2
          США уже не исключают ударов по войскам России и Ирана в Сирии

          Видать у них там сильно в одном месте "прижало" раз на угрозы перешли... Значит все правильно делаем и надо продолжать с еще большим давлением. А СМИ ничего не придумывают, им просто говорят, когда и какую информацию выложить, или просто передают уже готовую.
      2. Горный стрелок Онлайн
        Горный стрелок Сегодня, 09:42
        0
        Струсят полосатоухие. Нет у них особого желания получать гробы из Сирии. Прошлый удар томагавками - был пустопорожним - ничего не решил, никого не напугал. САР - дожала бармалеев в Гуте и на юге. Сколько томагавков собираются запустить сейчас? 300? И что? Это испугает Асада? Или ВКС? Да ну... История с КНДР ясно показала - США боится "жесткого ответа". А вдруг "прилетит"?
    2. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:19
      +2
      Попахивает вбросом или бравадой ...
      1. Грэг Миллер Офлайн
        Грэг Миллер Сегодня, 09:24
        +2
        ...или прозвоном ситуации..
    3. himRa Онлайн
      himRa Сегодня, 09:19
      +1
      В американской прессе появились заявления о том, что в США перестали исключать возможность нанесения ударов по позициям российских и иранских военнослужащих в Сирии.

      Так подгорело что используют приемы шантажа и запугивания!!!? wassat
      Цитата: Сергей985
      Сомневаюсь, что ударят по нам.

      Если будут получать по морде в мелких инцидентах конечно не решаться....
      Сейчас стоит вопрос о выводе войск сша из Сирии о которой обьявил президент трамп...
      вопрос в том что они могут потерять приобретения и уползти бесславно...
    4. Быков. Онлайн
      Быков. Сегодня, 09:23
      0
      Цитата: Сергей985
      СМИ могут любую ересь писать. Сомневаюсь, что ударят по нам.

      Никакой ереси в этом нет. Они просто понимают, что после того как сирийцы и их союзники, освободят от террористов западную часть Сирии, то настанет и их черёд огребсти за всё хорошее.
    5. Навигатор 1 Онлайн
      Навигатор 1 Сегодня, 09:32
      +1
      У вашего руководства политика терпил. Они бездействуют во всем. Даже на убийство Захарченко не чем не ответили. Только по телевизору сказки рассказывать могут.
  2. alekc75 Онлайн
    alekc75 Сегодня, 09:14
    +1
    подождем немного
    1. Навигатор 1 Онлайн
      Навигатор 1 Сегодня, 09:33
      0
      Ждите ,а главное верьте laughing
  3. Корсар0304 Офлайн
    Корсар0304 Сегодня, 09:17
    0
    «если Москва и Тегеран поддержат применение Асадом химического оружия».

    Читай - просто окажут поддержку. Бла-бла-бла..
    Нанесут удар по нам или Ирану - получат обратку в том или ином виде.
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 09:23
      0
      Иран, не задумываясь ПВО применит, каким в Сирии располагает. Лишний козырь при переговорах с США будет.
  4. Быков. Онлайн
    Быков. Сегодня, 09:20
    +1
    Рано или поздно, но это должно было бы произойти. Если америкосы не отпалзут от Сирии то, тогда их придётся гнать пинками.
  5. Yrec Онлайн
    Yrec Сегодня, 09:21
    0
    Фэйк-ньюс в ударе! Не удивлюсь, если они скоро инопланетян начнут повсеместно находить.
  6. Димон71 Офлайн
    Димон71 Сегодня, 09:21
    0
    Ох уж эти журналюги
  7. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:25
    0
    Между тем, сами американцы вместе с силами «коалиции», как сообщают сирийские и ливанские источники, применили в Сирии фосфорные бомбы.

    ...и конечно же мерикатосы отрицают этот факт...
  8. финиш Офлайн
    финиш Сегодня, 09:26
    0
    Российские специалисты были допущены в лаборатории США в Армении, которые занимаются исследованием биологических материалов, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
    Пашинян надеется, что отношения с Россией будут строиться на взаимоуважении
    "Буквально десять-пятнадцать дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям", — заявил Пашинян в интервью газете "Коммерсант". По его словам, у российских специалистов "никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как я стал премьер-министром Армении".
    Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей Армении, пояснил Пашинян.
    "Мы готовы к сотрудничеству, и уже специалисты российские там побывали и убедились, что там нет ничего страшного, в этих лабораториях", — добавил премьер Армении. Он подчеркнул, что эти лаборатории "очень хорошего качества".
    "Это никак не может быть использовано против России. Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий. Они там уже побывали, и, когда захотят еще, не будет ограничений", — заключил премьер.
  9. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 09:31
    -1
    С Wall Street виднее. Хизбалла сделала IPO? laughing Стала открытой акционерной компанией? Иранскими компаниями начали торговать в NASDAQ? ))