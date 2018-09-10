ВВС Германии могут присоединиться к ударам по Сирии

Конечно, в эти времена мы находимся в тесном контакте с нашими американскими и европейскими союзниками. На всех уровнях мы постоянно обмениваемся информацией о текущей ситуации, возможных сценариях кризиса, а также о вариантах действий. Цель состоит в том, чтобы стороны конфликта избегали эскалации той страшной ситуации, в которой уже оказались люди. В частности, это касается применения запрещенного химического оружия, которое уже использовалось режимом Асада в прошлом,

Минобороны Германии обдумывает предложение Пентагона о присоединении к группе государств, согласившихся принять участие в нанесении ударов по правительственным объектам в Сирии в случае применения войсками Асада химического оружия в Идлибе, пишет таблоид Bild Ранее российское военное ведомство предупреждало, что в провинции Идлиб террористы готовят провокацию с отравляющими веществами, реализация которой станет поводом для нанесения Западом ракетных ударов по САР. В этой операции согласились принять участие США, Британия и Франция.Теперь этот вопрос рассматривается в Германии, несмотря на недавнее заявление канцлера Ангелы Меркель о том, что ВС ФРГ не станут принимать участие в «военных действиях». Тем не менее, в бундесвере рассматривают такую возможность. Поводом для этого стал запрос американской стороны в канцелярию немецкого правительства.Участие бундесвера в операции может стать исторической акцией, так ка Германия впервые за много лет рискует прямой конфронтацией с Россией, войска которой находятся в Сирии, говорится в статье.Как отметили в совместном заявлении Минобороны и МИД ФРГ, «ситуация в Сирии дает повод для наибольшей озабоченности».говорится в заявлении.Таким образом, немецкие Tornado могли нанести удары по Сирии «бок о бок» с США, Британией и Францией, а возможно, и с другими новыми союзниками, пишет автор.При этом окончательное решение по этому вопросу останется за Меркель. Что же касается парламента, то в случае внезапного присоединения бундесвера к операции мнение парламентариев будут спрашивать уже по факту, заключает издание.