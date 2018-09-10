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ВВС Германии могут присоединиться к ударам по Сирии

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Минобороны Германии обдумывает предложение Пентагона о присоединении к группе государств, согласившихся принять участие в нанесении ударов по правительственным объектам в Сирии в случае применения войсками Асада химического оружия в Идлибе, пишет таблоид Bild.



Ранее российское военное ведомство предупреждало, что в провинции Идлиб террористы готовят провокацию с отравляющими веществами, реализация которой станет поводом для нанесения Западом ракетных ударов по САР. В этой операции согласились принять участие США, Британия и Франция.


Теперь этот вопрос рассматривается в Германии, несмотря на недавнее заявление канцлера Ангелы Меркель о том, что ВС ФРГ не станут принимать участие в «военных действиях». Тем не менее, в бундесвере рассматривают такую возможность. Поводом для этого стал запрос американской стороны в канцелярию немецкого правительства.

Участие бундесвера в операции может стать исторической акцией, так ка Германия впервые за много лет рискует прямой конфронтацией с Россией, войска которой находятся в Сирии, говорится в статье.

Как отметили в совместном заявлении Минобороны и МИД ФРГ, «ситуация в Сирии дает повод для наибольшей озабоченности».

Конечно, в эти времена мы находимся в тесном контакте с нашими американскими и европейскими союзниками. На всех уровнях мы постоянно обмениваемся информацией о текущей ситуации, возможных сценариях кризиса, а также о вариантах действий. Цель состоит в том, чтобы стороны конфликта избегали эскалации той страшной ситуации, в которой уже оказались люди. В частности, это касается применения запрещенного химического оружия, которое уже использовалось режимом Асада в прошлом,
говорится в заявлении.

Таким образом, немецкие Tornado могли нанести удары по Сирии «бок о бок» с США, Британией и Францией, а возможно, и с другими новыми союзниками, пишет автор.

При этом окончательное решение по этому вопросу останется за Меркель. Что же касается парламента, то в случае внезапного присоединения бундесвера к операции мнение парламентариев будут спрашивать уже по факту, заключает издание.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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13 комментариев
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  1. himRa Онлайн
    himRa Сегодня, 09:22
    0
    Участие бундесвера в операции может стать исторической акцией, так ка Германия впервые за много лет рискует прямой конфронтацией с Россией, войска которой находятся в Сирии, говорится в статье.

    И не только!
    привет Инжерлик! wassat
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 09:28
      +1
      Скорее всего, когда даже и надумают, случайно выяснится, что самолеты неисправны. Было уже подобное. laughing
  2. Yrec Онлайн
    Yrec Сегодня, 09:22
    0
    Пахан сказал -надо! Шестёрки ответили - есть!
  3. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 09:24
    +3
    А, как же "ура-статейки", совсем недавно мелькавшие и здесь на ВО, о том, что Меркель, дескать прозрела и присоединилась к "российскому видению ситуации в Сирии"? Что, уже, закончилось "прозрение"? Быстро, однако... lol
  4. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 09:24
    +1
    Минобороны Германии обдумывает предложение Пентагона о присоединении к группе государств, согласившихся принять участие в нанесении ударов по правительственным объектам в Сирии в случае применения войсками Асада химического оружия в Идлибе

    США хотят кровью повязать Германию ? wink
  5. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:25
    +1
    В этом вопросе решение Германии равнозначно признанию - является ли она марионеткой США или же может вести самостоятельную политику. Не в интересах Германии участвовать в каких-либо военных конфликтах.
  6. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:27
    0
    При этом окончательное решение по этому вопросу останется за Меркель.

    ... а куда денется старая фюрерша из под мерикатосовского катка - "решит окончательно", сомнений никаких, если только закосят что у них самолёты не летают... bully
  7. gabonskijfront Онлайн
    gabonskijfront Сегодня, 09:29
    +1
    Если провести аналогию перед первой мировой,то все готовы к убийству эрцгерцога Франца Фердинанда и отслеживают передвижения Гаври́ло При́нципа в онлайне.
  8. fruit_cake Онлайн
    fruit_cake Сегодня, 09:36
    +1
    получат очередную порцию терактов в самой Германии
  9. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 09:36
    0
    Самое смешное, что беженцы побегут от бомбежек именно в Германию ))
  10. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 09:36
    0
    Пока немцы думают у них там опять беспорядки намечаются.

    Правое движение Pro Chemnitz на своей странице в соцсети Facebook объявило о новом митинге после гибели 22-летнего немца в драке с афганцами на востоке Германии.

    после драки с афганцами у молодого немца остановилось сердце
  11. лысова Онлайн
    лысова Сегодня, 09:41
    0
    А в скором времени и жрать захочется, и углеводородов по дешёвке.
  12. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 09:41
    0
    Министерство обороны, без согласия Меркель обдумывать данное предложение не стало бы...Взвесят за и против, доложат "Поночке", а уж "Поночка" решит...помочь "дяде Дональду" или нет...