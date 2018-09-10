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Под космодромом Восточный нашли пустоты

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В грунте под стартовым комплексом носителя «Союз-2» на космодроме Восточный технический персонал обнаружил пустоты, передает РИА Новости.



В документации, опубликованной на сайте госзакупок, сообщается, что пустоты обнаружены под железобетонным основанием специального пути мобильной башни обслуживания сооружения номер один стартового комплекса ракеты «Союз-2».


Корпорация «Роскосмос» уже заключила контракт на ликвидацию пустот. Стоимость работ оценена в 4,6 млн. рублей. Их исполнитель – компания «Адонис» из Благовещенска. Заказчиком выступил входящий в «Роскосмос» Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Договор подписан на минувшей неделе.

Напомним, космодром Восточный строится с 2012 года недалеко от города Циолковский (бывший поселок Углегорск) в Амурской области. Площадка станет первым отечественным космодромом гражданского назначения и обеспечит стране независимый доступ в космическое пространство.

Первый пуск с космодрома состоялся в конце апреля 2016 года. Второй – в ноябре 2017 года (он признан неуспешным – ракета не смогла вывести спутник на орбиту из-за проблемы в алгоритме). Третий (успешный) пуск прошел в феврале текущего года.
Использованы фотографии:
ru.wikipedia.org / Владислав Ларкин
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59 комментариев
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  1. Быков. Офлайн
    Быков. Сегодня, 09:56
    +4
    УжОс!!!
    Кроты?
    1. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 10:45
      +7
      Под космодромом Восточный нашли пустоты

      Так вот куда деньги пропадали.
      1. электроОлег Офлайн
        электроОлег Сегодня, 12:15
        +1
        В карманах чиновников обнаружены дополнительные пустоты laughing
    2. семург Офлайн
      семург Сегодня, 11:13
      +10
      Цитата: Быков.
      УжОс!!!
      Кроты?

      Не а, гномы прослышали о "золотом космодроме" и решили свою долю поиметь laughing
  2. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 09:56
    +12
    Под космодромом Восточный нашли пустоты
    А кто это сделал??? laughing
    Стоимость работ оценена в 4,6 млн. рублей
    Судя по цене устранения с пробурить и закачать туда бетон не очень всё и печально.Для топ менеджеров туфта.Могло быть и хуже. bully
    1. Быков. Офлайн
      Быков. Сегодня, 09:57
      +3
      Цитата: Наблюдатель2014
      Под космодромом Восточный нашли пустоты
      А кто это сделал??? laughing

      Могу точно сказать, что это не я.
    2. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 10:09
      +3
      Цитата: Наблюдатель2014
      Под космодромом Восточный нашли пустоты
      А кто это сделал??? laughing
      Стоимость работ оценена в 4,6 млн. рублей
      Судя по цене устранения с пробурить и закачать туда бетон не очень всё и печально.Для топ менеджеров туфта.Могло быть и хуже. bully

      Полностью согласен! Утка журналистская!
      1. красноярск Офлайн
        красноярск Сегодня, 11:09
        +2
        Цитата: Dashout
        Полностью согласен! Утка журналистская!

        И мне что-то не верится. А иначе геодезистов к стенке ставить надо.
    3. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 11:27
      +1
      Ни чего сейчас под этими пустотами, обнаружат ещё одну, миллионов так на 400 - что бы заделать.
    4. kit88 Офлайн
      kit88 Сегодня, 12:31
      0
      Топ-менеджер поднимет свой зад со сметы от миллиарда. А пара миллионов рублей это работа для прораба Иван Иваныча.
  3. Svarog Офлайн
    Svarog Сегодня, 09:56
    +3
    Деньги освоены, сейчас многое будут постепенно находить..
    1. Быков. Офлайн
      Быков. Сегодня, 09:59
      +2
      Цитата: Svarog
      Деньги освоены, сейчас многое будут постепенно находить..

      Началось! ...лучше бы пенсионерам отдали.
      1. Нагайбак Офлайн
        Нагайбак Сегодня, 10:02
        +4
        Быков.
        "Началось! ...лучше бы пенсионерам отдали." Никто никому ничего давать уже не будет.)))) А вот забирать пожалуйста. ))))
        1. НасРать Офлайн
          НасРать Сегодня, 10:05
          +5
          Цитата: Нагайбак

          А вот забирать пожалуйста. ))))


          Чего забирать у пролетариата ? У него кроме его оков ни чего быть не должно... читайте Маркса..Ленина..
        2. Быков. Офлайн
          Быков. Сегодня, 10:09
          +2
          Цитата: Нагайбак
          " Никто никому ничего давать уже не будет.)))) А вот забирать пожалуйста. ))))

          Дадут, дадут... потом догонят и ещё дадут.
      2. Наблюдатель2014 Онлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 10:09
        +6
        Быков. (Быков Алексей)
        Началось! ...лучше бы пенсионерам отдали.
        Почему началось? Продолжается .А эта сумма 40 пенсионерам без геноцида других граждан пенсию за 20000 платить целый год.прибавив эти деньги к их пенсиям.
      3. Беринговский Офлайн
        Беринговский Сегодня, 10:34
        +3
        По остротам из методички видно, что рабочий день у кремлеботов уже начался laughing
  4. spirit Онлайн
    spirit Сегодня, 10:00
    +2
    Трамп с Маском лично копали подкоп laughing
    1. РУСС Офлайн
      РУСС Сегодня, 10:02
      +6
      Цитата: spirit
      Трамп с Маском лично копали подкоп laughing

      А наши либералы грунт оттаскивали laughing
      1. bessmertniy Офлайн
        bessmertniy Сегодня, 10:09
        +2
        Вот этим грунтом наших либералов однажды и укроют. wassat
        1. РУСС Офлайн
          РУСС Сегодня, 10:17
          +1
          Цитата: bessmertniy
          Вот этим грунтом наших либералов однажды и укроют. wassat

          Бедные либералы laughing и за космодром им тоже влетит.
    2. Быков. Офлайн
      Быков. Сегодня, 10:07
      +14
      фотодоказуха.
      1. Starover_Z Офлайн
        Starover_Z Сегодня, 10:36
        0
        Цитата: Быков.
        фотодоказуха.

        А чего в траурной рамке ?! Или он вместо дамы с косой ?

        Она наверно в отпуске ?
        1. Alekseits Офлайн
          Alekseits Сегодня, 10:55
          +2
          Дама с косой сейчас выборами на украине занята. В президенты метит. laughing
  5. Воронок Офлайн
    Воронок Сегодня, 10:01
    +6
    Недавно новость была, что для ВСУ подземный полигон делают. Наверно до Восточного дорыли.
    А если серьезно, куда смотрели при строительстве?
    1. udincev Офлайн
      udincev Сегодня, 10:21
      +1
      Цитата: Воронок
      А если серьезно, куда смотрели при строительстве?

      Ошибка в оценке аппетитов пилильшиков на стадии проектирования?
      1. свой1970 Офлайн
        свой1970 Сегодня, 10:27
        0
        Цитата: udincev
        Цитата: Воронок
        А если серьезно, куда смотрели при строительстве?

        Ошибка в оценке аппетитов пилильшиков?
        -т.е однозначно подвижки грунтов, промывы подземными водами,тектоническую усадку и прочие ПРИРОДНЫЕ катаклизмы вы заведомо исключаете? Ну-ну...
        1. udincev Офлайн
          udincev Сегодня, 10:36
          +6
          Цитата: свой1970
          прочие ПРИРОДНЫЕ катаклизмы вы заведомо исключаете?
          Не исключено. Тогда, что такое качество проектных и изыскательских работ. Не исключаю и "катаклизм коррупции" в процессе проектирования.
        2. Беринговский Офлайн
          Беринговский Сегодня, 10:59
          0
          Уважаемый, к чему ваши фантазии, если вы не разбираетесь в теме?
      2. Росомаха Офлайн
        Росомаха Сегодня, 10:38
        +7
        Это не ошибка а преступление, любая стройка начинается с геодезии, тем более для космодрома - бурение и пробы до скального грунта.
  6. Yrec Онлайн
    Yrec Сегодня, 10:03
    0
    Хорошо, что до пусков, а не во время.
    1. Быков. Офлайн
      Быков. Сегодня, 10:14
      +1
      Цитата: Yrec
      В документации, опубликованной на сайте госзакупок, сообщается, что пустоты обнаружены под железобетонным основанием специального пути мобильной башни обслуживания сооружения номер один стартового комплекса ракеты «Союз-2».

      Я так понял, что речь про пути по которым ракету из сборочного ангара перемещают на стартовый комплекс, а не про пустоты под самим стартовым комплексом.
      1. Alex Офлайн
        Alex Сегодня, 12:30
        0
        Про пути, по которым перемещается башня обслуживания (на фото в центре на заднем плане)
    2. РУСС Офлайн
      РУСС Сегодня, 10:18
      +2
      Цитата: Yrec
      Хорошо, что до пусков, а не во время.

      Так 3-и пуска уже было.
  7. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:07
    +2
    Цена вопроса всего 4,6 млн.? Это стоит бедный коттедж. Просто уму непостижимо, что могли недовложить в основание эту малость грунта. what
  8. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 10:10
    +8
    Интересно, и как проектно-изыскательские работы проводились..?Данные работы стоят не дешево...
    1. AUL Офлайн
      AUL Сегодня, 10:38
      +4
      Тоже об этом сразу подумал! Без таких работ(очень серьезных) подобная стройка немыслима, чай, не дачный сортир строили! Было бы правильно денежки на исправление этих косяков слупить с организации, проводившей эти работы. И в тройном размере!
      1. Дырокол Офлайн
        Дырокол Сегодня, 12:43
        0
        Цитата: AUL
        Было бы правильно денежки на исправление этих косяков слупить с организации, проводившей эти работы. И в тройном размере!

        Есть такое чуйство, что нет уже этой конторы...
    2. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:21
      +2
      Похоже , кому-то срочно потребовалось "отмыть" определённую сумму . Через какое-то время вполне можно ждать бодрый рапорт что все пустоты устранены , а средства - освоены .
  9. Rumata-Estorskii Онлайн
    Rumata-Estorskii Сегодня, 10:11
    +6
    Сдаём деньги на провал. Зачем, спросите Вы? А чтоб дальше не проваливался!
  10. CentDo Офлайн
    CentDo Сегодня, 10:11
    +5
    А что, не судьба было проверить как следует грунт ДО начала строительства космодрома? Я конечно не строитель, но по-моему при строительстве подобных объектов место должно выбираться в том числе и по состоянию грунта.
    1. parusnik Офлайн
      parusnik Сегодня, 10:26
      +4
      Что бы ни чего не проваливалось, не заливалось и не размывалось и т.д. проводятся проектно-изыскательские работы, ежели входе работ выявляются какие-то не достатки, готовится заключение о возможности или невозможности их ликвидации, вносятся изменения в проект..Указанные работы, весьма дороги, а внесение изменений в проект тож стоит денег...
    2. Alex Офлайн
      Alex Сегодня, 12:33
      0
      Там скорее всего под путями насыпной грунт. То ли недостаточно уплотняли, то ли размыло.
  11. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 10:12
    +5
    А кто проводил геофизические работы на данном объекте? Кто в этом виноват? Изыскатели, проектировщики, строители? Такого быть не может, что бы ОНО САМО
  12. gukoyan Офлайн
    gukoyan Сегодня, 10:12
    -1
    ...Видимо поэтому ракеты и падали)
  13. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 10:12
    +5
    Первый пуск с космодрома состоялся в конце апреля 2016 года.

    .Видео первого пуска с космодрома Восточный с бортовых камер ракеты-носителя «Союз-2.1а». Пуск состоялся 28 апреля 2016 года..... hi
  14. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:14
    +3
    Стоимость работ оценена в 4,6 млн. рублей
    Судя по стоимости работ заголовок звучит слишком устрашающе, чем обстоят дела на самом деле. Хризман с сыном, бухгалтером и др. уже осужден, так что спрашивать больше не с кого. Теперь осталось только устранять недостатки.
  15. Vadim851 Офлайн
    Vadim851 Сегодня, 10:17
    +1
    Точно хватит этих копеек для устранения проблемы? Хотелось бы без проблем, пустоты не есть хорошо. Где были эксперты при строительстве?
    Вообще-то хорошо что косяк найден, плохо если не найден.
  16. loki565 Офлайн
    loki565 Сегодня, 10:21
    +1
    А когда его строили геодезисты как проворонили??? Вот с геодезистов и взыскать 4.6 миллиона рублей, а то так можно каждый год бюджетные деньги зарывать, никто же не видел эти пустоты)))
    1. Стена Онлайн
      Стена Сегодня, 10:33
      +4
      Удержать надо у тех кто подписал акт приемки, а они уже пусть сами разбираются с теми кто проворонил пустоты
    2. Беринговский Офлайн
      Беринговский Сегодня, 11:14
      0
      Геодезия здесь не при делах (почти)
      Перед началом строительства таких объектовобязательно должны быть проведены работы по изучению геологического строения района строительства. Проводится колонковое бурение по сетке, работают геологи, гидрогеологи, геофизики - если проводятся геофизические работы, такие как сейсмика, гамма-каротаж, кавернометрия и т.д. Составляются геологические карты, разрезы и т.д., и после заключения специалистов принимается решение.
      Если все эти работы проведены в должном объеме и хорошими спецами, то никаких провалов быть не может.
      А уж провалы прямо под объектом это вообще за гранью понимания! belay Да они там вообще что ли геологию не делали или каких то практикантов наняли? request
  17. lot Офлайн
    lot Сегодня, 10:41
    +4
    ну, раз есть пустоты, значит и миллиард очередной найдут как у Захарченко. делов то. теперь это Майнинг называется.
  18. Комментарий был удален.
  19. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 10:48
    +2
    Всё логично. Начальство делало вид , что платит , а рабочие делали вид что работают. Пустоты это только начало.
    1. Alekseits Офлайн
      Alekseits Сегодня, 11:01
      -1
      Сплюньте...
  20. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 11:01
    +1
    За то в карманах, ответственных за строительство, точно пустот не обнаружено, хотя нет - кого то изловили. Интересно, а как получится с мостом на Сахалин ?! Тьфу, Тьфу, Тьфу - сколько можно.
  21. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 11:06
    +1
    Чушь какая-то, они что, перед проектированием и началом работ не проводили геодезические изыскания? Не поверю, это не колодец на даче выкопать, а космодром, стоящий многих миллиардов.
  22. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 11:13
    +1
    Ну и что? Проблема решалась век назад: закачка силикатного наполнителя. Кстати, Пизанскую башню нечто подобное остановило.
    Кстати, а пустоты мерзлотного или карстового происхождения?
    А вот Москва, Подмосковье, Пермская область изобилуют пустотами. Где вымываются известняковые отложения, где - солевые, а на севере большой Тюменской области (ЯННО) вытаивает мерзлота и метангидраты...
  23. ушкуйник Офлайн
    ушкуйник Сегодня, 12:00
    -1
    Нет "ребята"! Всё не так! Всё не так. "ребята"! Ведь кто-то проводил геоинженерное и сейсмические обследования? Впрочем, комментарии излишни: "и пошли они солнцем палимы, повторяя нецензурные слова, разводя безнадежно руками".
  24. GELEZNII_KAPUT Онлайн
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 13:09
    0
    Чё то детский контракт какой то...))