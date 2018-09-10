Под космодромом Восточный нашли пустоты
В грунте под стартовым комплексом носителя «Союз-2» на космодроме Восточный технический персонал обнаружил пустоты, передает РИА Новости.
В документации, опубликованной на сайте госзакупок, сообщается, что пустоты обнаружены под железобетонным основанием специального пути мобильной башни обслуживания сооружения номер один стартового комплекса ракеты «Союз-2».
Корпорация «Роскосмос» уже заключила контракт на ликвидацию пустот. Стоимость работ оценена в 4,6 млн. рублей. Их исполнитель – компания «Адонис» из Благовещенска. Заказчиком выступил входящий в «Роскосмос» Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Договор подписан на минувшей неделе.
Напомним, космодром Восточный строится с 2012 года недалеко от города Циолковский (бывший поселок Углегорск) в Амурской области. Площадка станет первым отечественным космодромом гражданского назначения и обеспечит стране независимый доступ в космическое пространство.
Первый пуск с космодрома состоялся в конце апреля 2016 года. Второй – в ноябре 2017 года (он признан неуспешным – ракета не смогла вывести спутник на орбиту из-за проблемы в алгоритме). Третий (успешный) пуск прошел в феврале текущего года.
В документации, опубликованной на сайте госзакупок, сообщается, что пустоты обнаружены под железобетонным основанием специального пути мобильной башни обслуживания сооружения номер один стартового комплекса ракеты «Союз-2».
Корпорация «Роскосмос» уже заключила контракт на ликвидацию пустот. Стоимость работ оценена в 4,6 млн. рублей. Их исполнитель – компания «Адонис» из Благовещенска. Заказчиком выступил входящий в «Роскосмос» Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Договор подписан на минувшей неделе.
Напомним, космодром Восточный строится с 2012 года недалеко от города Циолковский (бывший поселок Углегорск) в Амурской области. Площадка станет первым отечественным космодромом гражданского назначения и обеспечит стране независимый доступ в космическое пространство.
Первый пуск с космодрома состоялся в конце апреля 2016 года. Второй – в ноябре 2017 года (он признан неуспешным – ракета не смогла вывести спутник на орбиту из-за проблемы в алгоритме). Третий (успешный) пуск прошел в феврале текущего года.
- Использованы фотографии:
- ru.wikipedia.org / Владислав Ларкин
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