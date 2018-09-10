В Китае спущен на воду первый собственный ледокол. Зачем?

В Китайской Народной Республике состоялся спуск на воду судна, которое, мягко говоря, не является характерным для нужд стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Речь идёт о ледоколе, который для Китая стал первым – собственной постройки. Ранее у КНР было судно ледового класса зарубежного производства. Это построенное в Херсоне судно, которое было выкуплено Китаем у Украины в 1994 году и названо «Сэюлун».Китайская пресса со ссылкой на ассоциацию судовладельцев КНР сообщает, что церемония спуска на воду состоялась в Шанхайском порту. Ледокол «Сэюлун-2» («Снежный дракон-2») начали строить около двух лет назад.Стоимость реализации проекта по строительству «Снежного дракона-2» составила около миллиарда юаней (около 153 млн в долларовом эквиваленте).Окончательно войдёт китайский ледокол в строй в 2019 году. «Снежный дракон-2» способен двигаться при толщине льда до 1,5 метров. При этом длина самого ледокола составляет более 122 м.В Китае не скрывают того, что намереваются активно участвовать в освоении Арктики. Это несмотря на то, что Китай не относится к числу государств арктической зоны.Ранее в прессе США появилась статья о том, что в случае глобального потепления у России появятся экономические преимущества при эксплуатации Северного морского пути.