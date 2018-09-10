Новости

В Китае спущен на воду первый собственный ледокол. Зачем?

32
В Китайской Народной Республике состоялся спуск на воду судна, которое, мягко говоря, не является характерным для нужд стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Речь идёт о ледоколе, который для Китая стал первым – собственной постройки. Ранее у КНР было судно ледового класса зарубежного производства. Это построенное в Херсоне судно, которое было выкуплено Китаем у Украины в 1994 году и названо «Сэюлун».

Китайская пресса со ссылкой на ассоциацию судовладельцев КНР сообщает, что церемония спуска на воду состоялась в Шанхайском порту. Ледокол «Сэюлун-2» («Снежный дракон-2») начали строить около двух лет назад.

В Китае спущен на воду первый собственный ледокол. Зачем?



Стоимость реализации проекта по строительству «Снежного дракона-2» составила около миллиарда юаней (около 153 млн в долларовом эквиваленте).

Окончательно войдёт китайский ледокол в строй в 2019 году. «Снежный дракон-2» способен двигаться при толщине льда до 1,5 метров. При этом длина самого ледокола составляет более 122 м.

В Китае не скрывают того, что намереваются активно участвовать в освоении Арктики. Это несмотря на то, что Китай не относится к числу государств арктической зоны.

Ранее в прессе США появилась статья о том, что в случае глобального потепления у России появятся экономические преимущества при эксплуатации Северного морского пути.
Использованы фотографии:
CCTV
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Заложен киль первого с советских времен ледокола мощностью 25 мегаватт
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

32 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. роман66 Онлайн
    роман66 Сегодня, 10:45
    0
    диверсию бы какую - нахрен нам китайский ледокол?
    1. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 10:53
      +7
      Да пожалуйста, начинаем свой флот строить, вот и диверсия
    2. san4es Офлайн
      san4es Сегодня, 11:00
      +2
      Цитата: роман66
      диверсию бы какую - нахрен нам китайский ледокол?

      hi Ром. На всякий случай wink
      http://ru.euronews.com/2013/12/27/chi...

      euronews : 27 дек. 2013 г.....Российское круизное судно ледового класса "Академик Шокальский" в ночь на среду попало в ледовый
      плен. Сейчас оно находится всего в двух морских милях от открытой воды, но лед продолжает нарастать. На помощь пленникам идут три ледокола - австралийский, французский и китайский. Ближе всех - китайский "Снежный дракон". Он находится всего в 20 километрах.
      "Вы видите за моим левым плечом серое небо, - говорит один из членов интернационального экипажа. - Такое небо мы называем водным. Это означает, что там чистая вода и она отражается в облаках. Скорее всего, именно оттуда к нам на помощь придет китайский ледокол".
      Судно "Академик Шокальский" выполняет работы по заказу Австралийской антарктической экспедиции. На его борту 74 человека - российский экипаж, новозеландские и австралийские ученые и британские журналисты.
      Сейчас судно ничто не угрожает. Бушевавшая в четверг буря ночью утихла, сейчас за бортом плюс 4 градуса.... hi
      1. роман66 Онлайн
        роман66 Сегодня, 12:27
        +1
        Саня, привет, hi ладно, диверсию отставить!
    3. Serg65 Офлайн
      Serg65 Сегодня, 11:50
      +1
      Цитата: роман66
      диверсию бы какую

      Рома, ты как заказчик выступаешь?
      Колокольчики, буьенчики, хе-хе-хе!
      Здорова hi
      1. роман66 Онлайн
        роман66 Сегодня, 12:27
        +1
        прювет! да! ду-ду!
  2. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 10:45
    0
    Тихим сапом Китайский дракон под шкуру влазит.
    1. san4es Офлайн
      san4es Сегодня, 11:58
      +1
      Цитата: Гуру
      Тихим сапом Китайский дракон под шкуру влазит.

      -- Ага, уже в Якутии fellow

      Bazelevs
      Опубликовано: 3 нояб. 2015 г.
      Саймон Бек, основатель направления сноу-арт, впервые в жизни приехал в Россию и создал на снегу изображение дракона диаметром 130м специально для съёмок открывающего кадра фильма "Он - дракон".... hi
      1. kakvastam Офлайн
        kakvastam Сегодня, 12:52
        +1
        Это сколько же дней он его вытаптывал? belay
        1. san4es Офлайн
          san4es Сегодня, 13:02
          0
          Цитата: kakvastam
          Это сколько же дней он его вытаптывал? belay

          -- Это, смотря сколько мельдония съел belay ...Может, и за час управился laughing
  3. maxim947 Офлайн
    maxim947 Сегодня, 10:47
    0
    Стоимость реализации проекта по строительству «Снежного дракона-2» составила около миллиарда юаней (около 153 млн в долларовом эквиваленте).
    С ценой видимо напутали, китайцы за тарелку риса уже не работают.
  4. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 10:53
    +3
    Как "зачем"? Чтобы еще раз показать России, какой он "друг". lol Вы, что думаете, то, что Китай присоединился к хору голосов тех, кто завопил о том, что Северный Морской Путь должен быть под международной юрисдикцией-это типа "просто так"? wink Это с одной стороны. А с другой - Китай принял расширенную программу "исследований" и своего "присутствия" в Антарктиде. Будут искать "базу Гитлера" подо льдом....и найдут-китайцы, они- упорные.... laughing yes
  5. Prahlad Онлайн
    Prahlad Сегодня, 10:57
    +1
    Китай нам не друг, просто временный союзник .Как по мне он как куда опасней сша, ибо у наших границ !
    1. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 11:01
      +3
      Очень опасный ибо не только у наших границ, но и полностью одевает и обеспечивает жителей РФ всем необходимым.. Что наше покровительство за 25 лет сделать не смогло... А после последних реформ, так вообще пограничные территории могут крымский сценарий выбрать, но вот Китай ли в этом повинен, большой вопрос
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 11:17
        -2
        Цитата: spektr9
        Что наше покровительство за 25 лет сделать не смогло...

        Выходит хреновы вы покровительствовали. laughing
      2. Ratmir_Ryazan Офлайн
        Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:18
        -3
        А что нас одевает китайские правительство? А может китайский бизнес все-таки? Или что в России запрещены швейные машинки?
        Хватит сопли жевать и ныть, дико раздражаете своим нытьем и глупостью... Правительство все за вас оказывается делать должно...
        Вот поэтому и Китай продает у нас одежду,а не мы им... Многие у нас все ждут когда правительство им построит завод и назначит их туда директорами )))...
        1. parusnik Офлайн
          parusnik Сегодня, 11:43
          +5
          Или что в России запрещены швейные машинки?
          ...У нас в городке была швейная фабрика.Продукция ее продавалась даже в Москве и Ленинграде, сам видел в Гостином Дворе и ЦУМе.Шили не большими партиями, почти под импорт.Пришла новая славная эпоха на смену ужасному тоталитарному прошлому.Фабрики не стало.Помещения уже выкуплены.До 2008 там был не большой цех, заказывал себе куртку.Хорошо пошили.Сейчас его нет.Вот хотел , новую куртку на зиму заказать.Какой-то офис на этом месте.Видимо швейные машинки запрещены.
          1. Serg65 Офлайн
            Serg65 Сегодня, 11:54
            0
            Цитата: parusnik
            Видимо швейные машинки запрещены.

            what И кто их запретил?
            Приветствуем hi
          2. voyaka uh Онлайн
            voyaka uh Сегодня, 13:20
            0
            "Видимо швейные машинки запрещены."////
            ----
            Они вернуться в Россию. В связи с падением курса рубля и ростом зарплат в Китае западные фирмы моделей начали переводить швейные производства из Китая в Россию.
        2. Ююка Офлайн
          Ююка Сегодня, 12:16
          +1
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          А что нас одевает китайские правительство? А может китайский бизнес все-таки? Или что в России запрещены швейные машинки?
          Хватит сопли жевать и ныть, дико раздражаете своим нытьем и глупостью... Правительство все за вас оказывается делать должно...
          Вот поэтому и Китай продает у нас одежду,а не мы им... Многие у нас все ждут когда правительство им построит завод и назначит их туда директорами )))...


          поздравляем! Вы выиграли пост директора завода! winked В вашем распоряжении прекрасные цеха со швейными машинками и классными специалистами - вперед! Сшил-продал и куча денег! Один нюанс - высокие цены на энергоносители и зарплату надо будет платить хотя бы раз в месяц...

          А еще по мелочи, но тоже в плюс к продажной цене - налоги всякие ндс - пока 18%, на прибыль -20%, на имущество от 2% и выше, ндфл - 13%, потом во внебюджетные - ПФР - 22%, ФФОМС – 5,1 %; ФСС – 2,9 % (страхование в связи с временной нетрудоспособностью и родовыми отпусками) и от 0,2 до 8,5 % (от производственных травм и профилактики профзаболеваний); процент страхования меняется от уровня опасности производства. Про кого там еще забыли? Пожарники, налоговики - с ними тоже придется решать, а еще вводится налог на экологию... ну, думаю и этого пока хватит для начала. Когда заработаете первый миллион, вам еще чего-нить добавим wassat Еще не передумали шить трусики детские с себестоимостью десятка китайских аналогов? Тогда вам сразу Героя каптруда! Если выдержите - возможно и не посмертно...hi
      3. kakvastam Офлайн
        kakvastam Сегодня, 12:54
        0
        Цитата: spektr9
        Что наше покровительство за 25 лет сделать не смогло...

        Вы, видимо, имели в виду "правительство".
  6. Украинец Офлайн
    Украинец Сегодня, 10:59
    +2
    Кому ещё не понятно, что США сливают. Вместо них будет Китай. Поэтому и нужны ледоколы. Китай планирует заниматься всем миром. И денег и людей хватит.
  7. Zadayvoprosy Офлайн
    Zadayvoprosy Сегодня, 11:18
    +4
    В Китае спущен на воду первый собственный ледокол. Зачем?

    Затем же, зачем и в китайской одной газете, откровенно написали вчера, что Сибирь - исконно китайская территория.
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:29
      +2
      Вот-вот . Китай - попутчик , когда надо будет ему - скажет что Боливар двоих не увезёт . Я не исключаю , что в Китае есть люди , которые искренне хотят дружить с Россией . Но решают не они , а деньги и политика .
  8. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 11:20
    +1
    Пустит ли Россия первый атомный в свои воды - вообще то всё продаётся, а ведь они ещё хотят базироваться по нашим северным городам.
  9. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:36
    +2
    намереваются активно участвовать в освоении Арктики
    И это почему-то уже не вызывает удивления. Наверное не осталось места ни на одном континенте где бы Китай не имел своей заинтересованности. По поводу Арктики:
    Власти Китая опубликовали полный текст новой политики страны в отношении развития, исследования и защиты Арктики. Обнародованная "Белая книга" также содержит взгляды китайского руководства на возможности международного сотрудничества в этом регионе на благо не только непосредственно арктических стран, но и всего человечества в целом.
    РИА Новости https://ria.ru/world/20180126/1513361370.html

    Вот так, ни много не мало, а на благо всего человечества.
  10. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 11:36
    0
    не арктическое государство?проблема чоли?си цзи пи звонит пу ти ну надо бы диксон с прилегающими в аренду на 999 лет да легко для си цзи а тем более пи ничего нежалко!
  11. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 11:57
    0
    Этот ледокол скорее всего будет иметь экспедиционные задачи. Работать на проводках судов он будет не в состоянии из-за отсутствия инфраструктуры навигации, спасения и снабжения в северных широтах. Возможен вариант не длительной проводки группы военных кораблей, но это стрёмно, т.к. в случае его поломки или потопления вся эскадра застрянет во льдах.
    думаю, что китайцы пока лениво включаются в арктическую гонку, понимая что силы там сильно не равны, а свою арктическую составляющую не построить без береговой структуры. А кто ж им даст там берег?
  12. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 12:02
    +1
    Скорее всего, ледокол Китаю нужен, чтобы проводить через Арктику свои грузы в Европу. Чтобы не платить за услуги проводки другим странам, имеющим ледокольный флот.
  13. Enky Офлайн
    Enky Сегодня, 12:44
    0
    Вначале новость воспринимаешь как казусную и откровенно смешную... пока не вспомнишь какими темпами Путин с компанией отдают Дальний восток китайцам.
  14. Enky Офлайн
    Enky Сегодня, 12:47
    0
    Цитата: Berkut24
    А кто ж им даст там берег?

    Так наше правительство и отдаст, а нас и не спросят. Отдали же на 49 лет для откровенного разорения огромные площади по всей Сибири и Дальнему востоку.
  15. voyaka uh Онлайн
    voyaka uh Сегодня, 13:04
    0
    Китайцы планируют создать целый ледокольный флот. А они свои планы воплощают по графику.
    Цель - проводить караваны своих судов по Северному морскому пути. Если это будет в российских территориальных водах, заплятят России, а если за пределами - бесплатно.