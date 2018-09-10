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РФ продолжит поставки вооружений Армении

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Президент РФ Владимир Путин премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о продолжении планомерных поставок российских вооружений закавказской республике.



Поставки будут планомерно продолжаться, сказал Пашинян в интервью газете Коммерсантъ. Встреча лидеров стран прошла в субботу в Москве.


По его словам, оружие будет поставляться в кредит, в соответствии с соглашением, подписанном в 2017 году.

Согласно документу, российская сторона в 2017 году предоставила Армении кредит в сумме $100 млн. для финансирования военных поставок из РФ. Ставка по кредиту составляет 3%. Предоставленные средства должны быть израсходованы в течение пяти лет – с 2018-го по 2022 год. Позднее появились сообщения о том, Москва может прекратить поставки. Однако в августе текущего года их опроверг замминистра обороны Александр Фомин.

Пашинян сообщил также, что пригласил Путина в Ереван, и российский президент принял приглашение. Визит должен состояться в конце 2018 либо начале 2019 года.

Он добавил, что встреча с Владимиром Путиным «прошла блестяще».

Лидеры стран подробно обсудили весь спектр российско-армянских отношений. По словам Пашиняна, в настоящее время эти отношения находятся «на очень высоком уровне», скорее даже «на беспрецедентно высоком уровне».

Напомним, нынешняя встреча Пашиняна с Путиным стала уже третьей по счету: первая прошла в мае в Сочи, вторая – в июне в Москве. Помимо этого они уже трижды беседовали по телефону.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com
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18 комментариев
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  1. Проксима Офлайн
    Проксима Сегодня, 11:23
    +2
    РФ продолжит поставки вооружений Армении

    Сразу озаглавили бы статью правильно:
    РФ продолжит поставки вооружений Армении в кредит (то есть, практически за свой счет) recourse .
    1. профессор Офлайн
      профессор Сегодня, 11:31
      +1
      В данном случае "в кредит" означает "безвозмездно". hi
      1. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 11:41
        +3
        В данном случае кредит это кредит
        1. maxim947 Офлайн
          maxim947 Сегодня, 11:44
          +1
          Он добавил, что встреча с Владимиром Путиным «прошла блестяще».

          Еще бы..))
          Детальней это выглядит примерно так: Предыдущий кредит, 2017 год. РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит в 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. В проекте соглашения указывается, что кредит выдается со сроком погашения 15 лет (с 2023 по 2037 годы) под 3% годовых. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018–2022 годах.

          Один вопрос, почему срок погашения с 2023 года ? В это время отвечать по сути уже некому будет.
        2. профессор Офлайн
          профессор Сегодня, 11:45
          +3
          Цитата: Бультерьер
          В данном случае кредит это кредит

          Верю. На этот раз всё будет по другому. Тем более экономика Армении позволяет отдавать "кредиты". Там развитый хайтек, тяжелая и легкая промышленность, передовое сельское хозяйство...
          wassat

          Список государственных долгов, списанных Россией:
          Всего, если считать только крупные кредиты, которые превышают $1 миллиард, то получится, что за 20 лет Россией было списано около $140 миллиардов.
      2. Brut Онлайн
        Brut Сегодня, 12:00
        0
        Цитата: профессор
        В данном случае "в кредит" означает "безвозмездно".

        В данном случае вы сможете хоть как-то обосновать свои слова?
      3. andrey-ivanov Онлайн
        andrey-ivanov Сегодня, 13:16
        0
        Цитата: профессор
        В данном случае "в кредит" означает "безвозмездно". hi

        Боюсь, что Вы таки правы.
  2. семург Офлайн
    семург Сегодня, 11:25
    +1
    Недавно Алиев сказал что купил в РФ оружия на 5 ярдов бакинских , ну теперь для паритета Пашинян получить оружия на 300лямов бакинских. laughing
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 11:53
      +1
      При этом оба довольны, и оба готовы решать территориальный вопрос с помощью оружия. request
  3. spektr9 Онлайн
    spektr9 Сегодня, 11:34
    0
    РФ продолжит поставки вооружений Армении

    А Армения продолжает принимать участие в учениях НАТО....
  4. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 11:58
    0
    Похоже, что Пашинян довольно ловко лавирует в дипломатии, раз ему удается получать практически бесплатно то, что другим стоит больших денег. what
  5. izja Офлайн
    izja Сегодня, 12:05
    +1
    Цитата: maxim947
    Он добавил, что встреча с Владимиром Путиным «прошла блестяще».

    Еще бы..))
    Детальней это выглядит примерно так: Предыдущий кредит, 2017 год. РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит в 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. В проекте соглашения указывается, что кредит выдается со сроком погашения 15 лет (с 2023 по 2037 годы) под 3% годовых. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018–2022 годах.

    Один вопрос, почему срок погашения с 2023 года ? В это время отвечать по сути уже некому будет.


    Армяне не лохи, Россияне все оплатят с кармана пенсионеров, все ок !
    1. Дормидонт2 Офлайн
      Дормидонт2 Сегодня, 12:20
      +1
      в счет долгов заберем землю у армян , как немцы забрали у греков острова
  6. Дормидонт2 Офлайн
    Дормидонт2 Сегодня, 12:19
    0
    Пашинян пешка Госдепа , но он умнее Порошенко ,ара хочет русофобствовать за счет РФ
  7. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 12:19
    0
    российская сторона в 2017 году предоставила Армении кредит в сумме $100 млн. для финансирования военных поставок из РФ. Ставка по кредиту составляет 3%. Предоставленные средства должны быть израсходованы в течение пяти лет – с 2018-го по 2022 год
    Смущает меня все это. Когда требуются вооружения и деньги Пашинян тут как тут, не успел вернуться домой как разговоры приобретают другую направленность далекую от тесных и дружеских взаимоотношений с Россией. Да и не вызывает доверия человек пришедший к власти на плечах протеста (читай цветной революции).
    1. синдикалист Офлайн
      синдикалист Сегодня, 12:29
      0
      Гораздо большее доверие вызывает пришедший к власти в результате выборных манипуляций и фальсификаций
  8. Brut Онлайн
    Brut Сегодня, 12:21
    0
    И еще они договорились:

    Российские специалисты были допущены к биолабораториям в Армении: Пашинян
    Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2478707.html
    Кстати, таких лабораторий куча и в Грузии, Азербайджане, Молдавии, Казахстане, Узбекистане. Но только Армения дала допуск к ним российских специалистов.

    еще
    Армянские врачи и саперы будут работать в Сирии. Гуманитарная миссия будет проводиться совместно с Россией.
    Читать далее: https://ru.armeniasputnik.am/politics/20180909/14336383/armeniya-budet-provodit-v-sirii-gumanitarnuyu-missiyu---pashinyan.html

    Пашинян дал интервью Комерсанту:
    https://www.kommersant.ru/doc/3737143
  9. Yujanin Онлайн
    Yujanin Сегодня, 12:54
    -1
    Пашинян добавил, что встреча с Владимиром Путиным «прошла блестяще».

    Только не понятно почему после встречи Путина с Пашиняном в Кремле воздержались от комментариев?

    PS. На сегодняшний день в Армении не остался не один пророссийский сайт. Новое руководство подмяло под себя все редакции. Посетите любой армянский ресурс и вы станете свидетелем того, как на их страницах каждый день льётся грязь на российскую сторону.Во истину блестящие отношения.