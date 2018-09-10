РФ продолжит поставки вооружений Армении
Президент РФ Владимир Путин премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о продолжении планомерных поставок российских вооружений закавказской республике.
Поставки будут планомерно продолжаться, сказал Пашинян в интервью газете Коммерсантъ. Встреча лидеров стран прошла в субботу в Москве.
По его словам, оружие будет поставляться в кредит, в соответствии с соглашением, подписанном в 2017 году.
Согласно документу, российская сторона в 2017 году предоставила Армении кредит в сумме $100 млн. для финансирования военных поставок из РФ. Ставка по кредиту составляет 3%. Предоставленные средства должны быть израсходованы в течение пяти лет – с 2018-го по 2022 год. Позднее появились сообщения о том, Москва может прекратить поставки. Однако в августе текущего года их опроверг замминистра обороны Александр Фомин.
Пашинян сообщил также, что пригласил Путина в Ереван, и российский президент принял приглашение. Визит должен состояться в конце 2018 либо начале 2019 года.
Он добавил, что встреча с Владимиром Путиным «прошла блестяще».
Лидеры стран подробно обсудили весь спектр российско-армянских отношений. По словам Пашиняна, в настоящее время эти отношения находятся «на очень высоком уровне», скорее даже «на беспрецедентно высоком уровне».
Напомним, нынешняя встреча Пашиняна с Путиным стала уже третьей по счету: первая прошла в мае в Сочи, вторая – в июне в Москве. Помимо этого они уже трижды беседовали по телефону.
Поставки будут планомерно продолжаться, сказал Пашинян в интервью газете Коммерсантъ. Встреча лидеров стран прошла в субботу в Москве.
По его словам, оружие будет поставляться в кредит, в соответствии с соглашением, подписанном в 2017 году.
Согласно документу, российская сторона в 2017 году предоставила Армении кредит в сумме $100 млн. для финансирования военных поставок из РФ. Ставка по кредиту составляет 3%. Предоставленные средства должны быть израсходованы в течение пяти лет – с 2018-го по 2022 год. Позднее появились сообщения о том, Москва может прекратить поставки. Однако в августе текущего года их опроверг замминистра обороны Александр Фомин.
Пашинян сообщил также, что пригласил Путина в Ереван, и российский президент принял приглашение. Визит должен состояться в конце 2018 либо начале 2019 года.
Он добавил, что встреча с Владимиром Путиным «прошла блестяще».
Лидеры стран подробно обсудили весь спектр российско-армянских отношений. По словам Пашиняна, в настоящее время эти отношения находятся «на очень высоком уровне», скорее даже «на беспрецедентно высоком уровне».
Напомним, нынешняя встреча Пашиняна с Путиным стала уже третьей по счету: первая прошла в мае в Сочи, вторая – в июне в Москве. Помимо этого они уже трижды беседовали по телефону.
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