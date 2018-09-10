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МО РФ обнародовало документы о танкистах Великой Отечественной

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Минобороны РФ опубликовало на своем сайте ряд документов о воинах-танкистах времен Великой Отечественной войны.

МО РФ обнародовало документы о танкистах Великой Отечественной


Раздел открывает приказ Министра Вооруженных сил СССР от 1946 года, которым устанавливается ежегодный праздник – «День танкиста». В документе подчеркивается «особо важной значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне». Министр приказывает отмечать День танкиста во второе воскресение сентября в столицах всех союзных республик, а также в Москве, Ленинграде и ряде других городов двадцатью артиллерийскими залпами.


Гриф секретности снят со многих военных документов, в том числе, касающихся Курской битвы. Это сражение проходило с 5 июля по 23 августа 1943 года. Оно стало крупнейшей танковой битвой в истории. По ее завершении немецкое командование окончательно утратило стратегическую инициативу. Войска Красной армии перешли в наступление на всех фронтах.

Непосредственным итогом сражения стали остановка «мощнейшего железного вала гитлеровцев» и освобождение от захватчиков Курска, Белгорода и Орла.

Кроме того, на сайте опубликованы наградные листы на танкистов, чьи героические поступки стали образцом самопожертвования и взаимовыручки.
Использованы фотографии:
http://www.vgoroden.ru
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4 комментария
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  1. Проксима Офлайн
    Проксима Сегодня, 11:36
    +2
    Пробежался по материалам сайта МО, скажу сразу, маловато документов, ну и на том спасибо, особенно меня впечатлил наградной лист на гвардии сержанта ПЕТЛЮК Екатерину Алексеевну, механика-водителя танка 91-й танковой бригады! Воистину, героизм русской женщины не знает предела! Не только коня на скаку, в горящую избу, но ещё и водить танк belay и самое главное, как водить! love hi love
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:40
      +2
      Нормальный подарок ко Дню Танкиста . Только неточность в статье есть :
      Раздел открывает приказ Министра Вооруженных сил СССР от 1956 года

      1946 , всё-таки .
  2. Olddetractor Онлайн
    Olddetractor Сегодня, 13:02
    0
    Правильный шаг со стороны минобороны. Обратил внимание, что боевое донесение Командующему Воронежским фронтом Ротмистров и ЧВС Гришин подписали красными карандашами. Сегодня многие пытаются делать это гелевыми ручками...
  3. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 13:13
    +1
    Отдельные пункты "приказа о потерях" от 16 октября 1942 года №325 полностью повторены под Прохоровкой:
    «танки бросаются на оборону противника без должной артиллерийской поддержки»... танки «вводятся в бой поспешно», без разведки местности и без тщательного изучения танкистами системы огня противника. «Танковые командиры, не имея времени на организацию танковой атаки, не доводят задачи до танковых экипажей»,