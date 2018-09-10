МО РФ обнародовало документы о танкистах Великой Отечественной
Минобороны РФ опубликовало на своем сайте ряд документов о воинах-танкистах времен Великой Отечественной войны.
Раздел открывает приказ Министра Вооруженных сил СССР от 1946 года, которым устанавливается ежегодный праздник – «День танкиста». В документе подчеркивается «особо важной значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне». Министр приказывает отмечать День танкиста во второе воскресение сентября в столицах всех союзных республик, а также в Москве, Ленинграде и ряде других городов двадцатью артиллерийскими залпами.
Гриф секретности снят со многих военных документов, в том числе, касающихся Курской битвы. Это сражение проходило с 5 июля по 23 августа 1943 года. Оно стало крупнейшей танковой битвой в истории. По ее завершении немецкое командование окончательно утратило стратегическую инициативу. Войска Красной армии перешли в наступление на всех фронтах.
Непосредственным итогом сражения стали остановка «мощнейшего железного вала гитлеровцев» и освобождение от захватчиков Курска, Белгорода и Орла.
Кроме того, на сайте опубликованы наградные листы на танкистов, чьи героические поступки стали образцом самопожертвования и взаимовыручки.
Раздел открывает приказ Министра Вооруженных сил СССР от 1946 года, которым устанавливается ежегодный праздник – «День танкиста». В документе подчеркивается «особо важной значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне». Министр приказывает отмечать День танкиста во второе воскресение сентября в столицах всех союзных республик, а также в Москве, Ленинграде и ряде других городов двадцатью артиллерийскими залпами.
Гриф секретности снят со многих военных документов, в том числе, касающихся Курской битвы. Это сражение проходило с 5 июля по 23 августа 1943 года. Оно стало крупнейшей танковой битвой в истории. По ее завершении немецкое командование окончательно утратило стратегическую инициативу. Войска Красной армии перешли в наступление на всех фронтах.
Непосредственным итогом сражения стали остановка «мощнейшего железного вала гитлеровцев» и освобождение от захватчиков Курска, Белгорода и Орла.
Кроме того, на сайте опубликованы наградные листы на танкистов, чьи героические поступки стали образцом самопожертвования и взаимовыручки.
- Использованы фотографии:
- http://www.vgoroden.ru
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter