В ходе последующего общения с сотрудниками украинских спецслужб Магомедов М.Г. получил задание по ликвидации командира одного из подразделений вооружённых сил ДНР, проживающего в Смоленской области.

Центр общественных связей ФСБ сообщает о задержании в РФ представителя террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ). В распространённом ЦОС ФСБ материале утверждается, что задержанный имел связи не только с ИГИЛ*, но и со Службой безопасности Украины.В заявлении говорится о том, что контакты этим лицом поддерживались с СБУ с той целью, чтобы осуществлять диверсионно-террористическую деятельности в отношении лидеров и представителей командования народных республик Донбасса.Известно, что задержанному тридцать лет. Он является уроженцем Республики Дагестан. Названо и его имя – Меджид Магомедов.В том же материале сообщается, что он имел контакты ещё и с боевиками «Правого сектора» (*экстремистская группировка, запрещённая в РФ). Если всё это так, то в руках сотрудников российских спецслужб оказалась настоящая гремучая смесь ИГИЛ-СБУ-ПС.Из материала:У Меджида Магомедова изъято самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, пистолет с глушителем и патроны к стрелковому оружию В сообщении утверждается, что задержанный рассказал о тесных контактах украинских спецслужб с террористическим и организациями, включая ИГИЛ*.