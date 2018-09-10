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В ФСБ заявили о задержании члена ИГ: "Он действовал по заданию СБУ"

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Центр общественных связей ФСБ сообщает о задержании в РФ представителя террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ). В распространённом ЦОС ФСБ материале утверждается, что задержанный имел связи не только с ИГИЛ*, но и со Службой безопасности Украины.

В ФСБ заявили о задержании члена ИГ: "Он действовал по заданию СБУ"


В заявлении говорится о том, что контакты этим лицом поддерживались с СБУ с той целью, чтобы осуществлять диверсионно-террористическую деятельности в отношении лидеров и представителей командования народных республик Донбасса.


Известно, что задержанному тридцать лет. Он является уроженцем Республики Дагестан. Названо и его имя – Меджид Магомедов.

В том же материале сообщается, что он имел контакты ещё и с боевиками «Правого сектора» (*экстремистская группировка, запрещённая в РФ). Если всё это так, то в руках сотрудников российских спецслужб оказалась настоящая гремучая смесь ИГИЛ-СБУ-ПС.

Из материала:
В ходе последующего общения с сотрудниками украинских спецслужб Магомедов М.Г. получил задание по ликвидации командира одного из подразделений вооружённых сил ДНР, проживающего в Смоленской области.

У Меджида Магомедова изъято самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, пистолет с глушителем и патроны к стрелковому оружию.

В сообщении утверждается, что задержанный рассказал о тесных контактах украинских спецслужб с террористическим и организациями, включая ИГИЛ*.
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19 комментариев
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  1. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 11:24
    +2
    Закрывайте границу.Пропускать только к родственникам.Теперь СК РФ необходимо проверять и иметь ввиду версии о причастности пойманых террористов не только к Кавказу но и к украинской цепи.
    1. vkl.47 Онлайн
      vkl.47 Сегодня, 11:34
      +2
      С одной стороны очень удобно и вовремя.а с другой почему бы и нет?от этих чертей всего можно ожидать.вооще надо устранять командиров их долбобатов в всяких секторов.пусть тоже думают что это грызня за власть.типа выборы на носу.
      1. Донской Офлайн
        Донской Сегодня, 12:52
        -1
        Цитата: vkl.47
        С одной стороны очень удобно и вовремя

        Вот именно, как никогда вовремя, чтобы направить все подозрения в нужном направлении. Сразу и ИГИЛ, и СБУ приплели. ИГИЛу то каким боком сдались командиры ополчения? Еще, посмотрел признание этого боевика, цирк цирком, пересказывает заранее выученный текст.
        1. Vladimir 5 Онлайн
          Vladimir 5 Сегодня, 13:10
          0
          Донской,- Не надо прикидываться дурачком, ВСЕГДА и ВСЕ секретные службы старались делать грязные дела чужими руками. Тут СБУ не первопроходец, а идёт по принятой всеми колее...А деньги всегда были в главными в таких делах
    2. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 11:58
      0
      Нужно в ЛДНР создать СМЕРШ, тогда и в Россию СБУ ездить резко расхочется.
    3. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 12:01
      +1
      Закрыть границу? Укроскакуны будут только "За". Одно из их требований.
      1. Vladimir 5 Онлайн
        Vladimir 5 Сегодня, 13:14
        0
        Злой , вы правы закрытие границы для простых людей, разные ДРГ всегда найдут способ проникнуть...
  2. jjj Офлайн
    jjj Сегодня, 11:27
    +4
    Так скоро в цепочку запрещенной ИГ - СБУ - ПС и ЦРУ впишется. С доказательной базой
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:34
      +9
      Цитата: jjj
      Так скоро в цепочку запрещенной ИГ - СБУ - ПС и ЦРУ впишется.

      Так они уже в этой цепочке , даром что-ли этаж в СБУ занимают ? wink
    2. сорок восьмой Онлайн
      сорок восьмой Сегодня, 12:11
      0
      Цитата: jjj
      Так скоро в цепочку запрещенной ИГ - СБУ - ПС и ЦРУ впишется. С доказательной базой

      И константинопольская митрополия.
  3. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 11:28
    +3
    Как-то начальник военной разведки МО РФ клялся что у нас с украинскими спецслужбами договор о не насении ущерба интересам обеих государств?Думаю он осознал свою ошибку.Вся украинская власть это враг,которого нужно уничтожать как ИГил.По хорошему они уже не поймут ни когда.Если и дальше будут сопли жевать и искать примирения,потери от этого в Новороссии и в России только увеличатся.
  4. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 11:38
    0
    Да кскя там гремучая смесь) эти без родины и флага хоть с кем сотрудничать будут ради собственных интересов. А на Украину такие вообще по моему как к себе домой летают.
  5. Копчёный Онлайн
    Копчёный Сегодня, 11:41
    -1
    Украм пора мазать лоб зелёнкой.
  6. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:43
    +3
    задержанный имел связи не только с ИГИЛ*, но и со Службой безопасности Украины
    Совершенно не удивляет. То в Сирии появляется украинское оружие, то связи с откровенными бандитами и террористами. Интересно, когда же наконец у России закончится терпение по отношению к этой стране, которая не только проела нам всю плешь на международной площадке, но и занимается откровенным террором, совершает военные преступления и вдобавок науськивает всякую нечисть на Россию?
  7. Балу Офлайн
    Балу Сегодня, 11:47
    +3
    Центр общественных связей ФСБ сообщает о задержании в РФ представителя террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ). В распространённом ЦОС ФСБ материале утверждается, что задержанный имел связи не только с ИГИЛ*, но и со Службой безопасности Украины.

    Ожидаемо и предсказуемо. Спасибо штирлицам за их невидимую для нас работу. drinks hi good
    Неприятно, что отечественные мусульмане клюнали на подачки спонсоров терроризма. Увы, пропаганда ведется. Мне тоже на смартфон год назад вдруг пришло приглашение подписаться на проповеди какого-то деятеля: "Вы не нужны аллаху, вам нужен аллах " и прочая ерунда. Я не религиозный человек, профессия требует реалистичной оценки действительности в каждый момент. Конечно удалил и заблокировал.
    О появлении членов "исламского экспедиционного корпуса" (беженцев с ближнего востока и северной африке) в бандерии вскользь сообщалось в инете. Это добавок к пушечному салу. Возможно попрошенко слишком много запросил, рискну предположить , что киевскую ОПГ наш вероятные противники из числа коллективного запада и иных спонсоров терроризма, нагнут и заставят за долги принять "беженцев". Понятно, что костерок под нашим забором в этом случае может перекинуться на наш дом.
    Желаю от души штирлицам и смежникам воинской удачи и всего всегда хорошего. drinks drinks drinks
  8. КОМандирДИВана Офлайн
    КОМандирДИВана Сегодня, 12:10
    -1
    Как же он сву и пистоль через границу перетащил наверняка на нашей территории исполнителя ктото снабдил что указывает на сообщников и схрон с оружием
  9. Дормидонт2 Офлайн
    Дормидонт2 Сегодня, 12:16
    0
    валить таких уродов без суда и следствия
  10. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 12:19
    0
    А не перестарались с допросом? Все в кучу: игил, сбу. Он там наверно и сомалийским пиратом себя признал.
  11. Vladimir Онлайн
    Vladimir Сегодня, 12:53
    0
    Все это мутно и запутануно,истина за пределами достижимости.