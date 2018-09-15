Как кончается детство

Рассказ о своём дедушке прислала мне липчанка Юлия Власова. Вчерашняя студентка, а ныне — выпускница технического университета. То есть представитель молодёжи, о которой сегодня так много говорят. И очень хорошо, что среди современных молодых людей и девушек есть именно такие, неравнодушные и благодарные. А теперь — к рассказу. Он вроде бы и прост, и в то же время очень глубок. А его герой — простой русский человек…Пётр Алексеевич Паршин родился и вырос в маленькой деревушке Варваринке. Сегодня это одна из деревень Липецкого района, а в те годы она входила в состав Рязанской области. Недавно я встретилась с Петром Алексеевичем и услышала интересный рассказ о его военном детстве.«Я родился в 1931 году в многодетной крестьянской семье, в деревне Варваринка. Всего в семье было десять детей: восемь мальчиков и две девочки. Отец окончил церковно-приходскую школу. Мама была неграмотная, только подписи умела ставить. В хозяйстве у нас была корова, но молока она давала мало. Был огород в семьдесят соток, но и он не мог прокормить большую семью.Всего я окончил шесть классов, хотя школа не всегда работала во время войны. У нас было несколько учебников, а вот тетрадей не хватало – писали на грифельных досках. Обучение в школе мне не удалось продолжить, потому что в 1941 году в деревне уже стояли войска, а церковь и школу отдали военному штабу. Несмотря на то, что военных действий на нашей территории не было, школу временно закрыли.Когда началась война, мне исполнилось десять лет. Помню, какой в деревне стоял вой. Плакали женщины.Они остались в деревне одни. И косили, и пахали, – всё делали за себя и за мужчин. Женщин забирали на рытьё окопов, ведь лопатами вручную за время войны были выкопаны тысячи километров окопов. Таскали на себе и сено, и дрова. Трудились все с утра до поздней ночи. Даже молодые женщины работали на тракторах. До сих пор удивляюсь: какое жизнелюбие было у них! После тяжёлых работ в поле, домой всегда возвращались с песнями…Жили мы в пятистах метрах от леса. На опушке леса почти за нашим огородом стояли самолёты-истребители лётного полка. Лётчики жили в палатках, и мы к ним часто бегали. Одним из лётчиков был девятнадцатилетний парень. Мы его звали дядя Жора, ведь нам он казался таким взрослым! Как увидим, что он летит по кольцу, – значит, живой, – несли ягоды. Вечером он брал баян, собирались все женщины. Моя мама очень любила петь и плясать. Мы с мальчишками спрашивали у него: «Дядь Жор, фашисты придут в Варваринку?» – «Нет, не пустим мы их». Мы верили лётчикам и чувствовали себя защищёнными.Но всё же мы боялись, что фашисты придут в нашу деревню. А солдаты успокаивали: «Бежать вам никуда не придётся. Мы фашистов от Ельца не пустим». Но мама всё равно узелки нам приготовила – собрала вещи, чтобы сразу бежать, если придёт фашист.В двенадцать лет я уже работал трактористом. Никаких игрушек у нас не было, мы играли в лесу. Особенно любили с ребятами прятаться. Если один другого найдёт, то ему собирали стакан ягод. Ещё ловили птиц. Даже грачей ели от голода.Как мы узнали о победе в войне? В сельсовете был «лопух» (так называли радиоприёмник), по которому нам объявили радостную весть. И тут со всей деревни собрался народ. Со слезами, с радостью люди начали плясать под гармонь. Сразу же почувствовался праздник и всеобщий подъём! А в 1946 году я уехал учиться в Ленинград. На этом детство закончилось».Интересно сложилась судьба Петра Алексеевича в послевоенное время. С 1951 по 1953 год он был призван в армию. Служил на территории Западной Украины. Там принимал участие в боевых действиях против националистических банд (бандеровцев).И сейчас Пётр Алексеевич — человек активной жизненной позиции. Он собирается написать книгу воспоминаний. И это правильно!